Videó: így változtatta szinte sivataggá az egykori csendes kisvárost az orosz támadás

Friss felvételek érkeztek Marjinkáról, az egykor csendes donyecki agglomerációs településről. A felvételek a település egykori főutcáján készültek, illetve azon a szakaszon, ami maradt belőle. Az útszakaszon mára a felismerhetetlenségig rombolt, épülethalmok között haladó páncélosok komor képet festenek a településről: már olyan épületet is csak elvétve látni, ahol egy betonváz emlékeztet a korábbi városképre. A felvételek a település korábbi állapotát is bemutatják.

I used the Russian propaganda video from today to show before and after its liberation by Putin regime forces. #Mariinka