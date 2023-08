Felvételek bizonyítják: már féltve őrzött tartalékokat irányít a frontvonalra Ukrajna

Nagyon úgy néz ki, hogy elkezdte a fronton felhasználni a nyári offenzíva következő szakaszára tartalékolt harcjárműveket az ukrán vezérkar. Megjelentek a fronton a Marderek, Strykerek, Challenger 2-es harckocsik. Arra, hogy ez így alakult, kétféle magyarázat van.

Az ukrán haderő hosszas előkészületek után július elején intenzív támadást indított az ország keleti, déli részének visszaszerzése végett, az offenzívában kifejezetten fontos szerepet játszottak az amerikai gyártmányú M2 Bradley gyalogsági harcjárművek és német Leopard 2-es harckocsik. Ezekkel a harcjárművekkel főleg az orihivi szektorban találkozhattunk, ahol – súlyos veszteségek mellett – Robotine védelmét próbálták inkább kevesebb mint több sikerrel áttörni a kijevi erők.

Megfigyelhető volt, hogy miközben ebben a szektorban beáldozták az ukránok a legmodernebb Leopard 2A6-osok és Bradley IFV-k jelentős részét, bizonyos járműtípusokat hónapokig egyáltalán nem is lehetett látni a frontvonalon.

Hogy pár példát említsünk:

Nagy-Britannia az összes NATO-ország közül elsőként küldött Ukrajnának NATO-szabvány harckocsikat, a transzferált 14 darab Challenger 2 -es harckocsit azonban nem lehetett még éles bevetésen látni.

-es harckocsit azonban nem lehetett még éles bevetésen látni. Az Egyesült Államok 189 darab Stryker -családba tartozó harcjárművet (főleg páncélozott szállító harcjárműveket) küldött Ukrajnának, de két és fél hónapig egyet sem láttunk a frontvonalon.

-családba tartozó harcjárművet (főleg páncélozott szállító harcjárműveket) küldött Ukrajnának, de két és fél hónapig egyet sem láttunk a frontvonalon. Németország 40 darab Marder gyalogsági harcjárművet küldött Ukrajnának, de máig nem láttuk őket éles bevetésen.

Mindez igaz volt legalábbis a múlt hétig, pár napja ugyanis előkerültek az első felvételek a harcjárművek frontvonalhoz közeli tevékenységéről.

A Challenger 2-esek például alapos kiegészítő-páncélzattal tartanak a harctérre:

A FV4034 Challenger 2 Tank with the Ukrainian Air Assault Forces and equipped with a Anti-Drone Cope Cage was reportedly spotted for one of the first times close to the Frontline in the East of the Country. pic.twitter.com/YvT0BP1Otl — OSINTdefender (@sentdefender) August 15, 2023

A Strykerek már találkoztak is az orosz drónképességgel:

Lancet hit on a moving Stryker near Rabotino. pic.twitter.com/2Oc2umY30e — Russians (With) August 15, 2023

Illetve megjelentek az orosz felderítődrónok lencséi előtt a német Marderek is.

️ Ukraine is going for broke in RabotinoFirst Marder and Striker vehicles spotted during attacks this morning pic.twitter.com/6FdcyuVA5K — What (the) August 15, 2023

Oroszország eddig azt terjesztette, hogy például Challengerek azért nincsenek a fronton, mert az orosz precíziós csapásmérő képesség még a raktárban likvidálta a brit harckocsikat, ezek a jelentések azonban most egyértelműen cáfolva lettek.

Ukrajna valószínűleg tartalékolta ezeket a harcjárműveket és az azokat kezelő alakulatokat az offenzíva második, esetleg harmadik hullámához.

A fő kérdés nem az, hogy miért nem vetette be eddig ezeket a harcjárműveket Ukrajna a frontvonalon, hanem sokkal inkább az, hogy most miért döntött úgy, hogy most a harctérre küldik őket.

Két lehetséges magyarázat van:

Minden a terv szerint halad, megindult az offenzíva második szakasza. Számottevő veszteségeket szenvedett az első hullám és erősítésre van szükség, mielőtt a nyári offenzíva teljesen kudarcba fullad.

Jelenleg elérhető információk alapján szinte biztosan a 2-es számú forgatókönyv bontakozik ki: szinte napi szinten jelennek meg a nyugati médiában is olyan jelentések, melyek szerint a NATO vezetői elégedetlenek a sokáig tervezett ukrán nyári hadjárat eredményeivel. Ezek a jelentések arról is szólnak, hogy ha Ukrajna nem tud rövid időn belül jelentős sikereket elérni a fronton, fel fognak erősödni azok a hangok, amelyek a háború tárgyalásos lezárását fogják előnyben részesíteni, akár ukrán területveszteségek árán is.

Most tehát igencsak valószínű, hogy megindult az ukrán hadjárat második, harmadik szakasza; a mélységi, Krím felé tartó áttörésre felkészített tartalékok azonban még mindig a szignifikánsnak nem mondható Robotine térségében húzott védvonalak megpattintására lesznek felhasználva.

Robotine esetleges elvesztésével pedig aligha omlik össze az orosz védekezési stratégia: műholdképekből világosan látszik, hogy Tokmak felé még legalább három, hasonló erősségű védvonal húzódik.

Check out an interactive map and satellite imagery of Russia's defenses in and around Ukraine at the link below. (4/4) https://t.co/JGlYbCrrUE — Brady (Africk) August 15, 2023

Tokmak után pedig még jön Mirne, Melitopol, Jakmivka, Henicseszk, Csonhar, Armjanszk. Ezután tud egyáltalán Ukrajna a Krím elleni szárazföldi támadáson gondolkozni. Jelenleg pedig úgy látszik, ettől még nagyon, nagyon messze vagyunk.

