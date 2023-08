Egy egész kontinensre vetett szemet Brüsszel, de Ukrajna miatt csúnyán borult a mesterterv

Európa nemzetközi helyzete jelentősen megváltozott az elmúlt időszakban, és különösen az ukrajnai háború pozícionálta át a kontinenst. Európa vezetői törekedtek arra, hogy, a megváltozott helyzetben új kapcsolatok alakítsanak ki és ezzel a kontinens globális lábnyomának növelésére. Az Európai Unió igyekezett kihasználni a helyzetet a második alkalommal megrendezett a dél-amerikai és karibi országokat tömörítő CELAC és az EU találkozóján július közepén, azonban nem mentek a dolgok annyira gördülékenyen. A felek több pontban is csak nehezen találtak közös pontot, és a hosszú vitákat követően sikerült bármilyen konkrét megállapodásra jutni. Az Európai Uniónak merőben meg kell változtatnia a hozzáállását, ha a jövőben meg szeretné erősíteni a pozícióját a nemzetközi rendszerben.

Nyolc évvel az előző ülést követően újra sort kerítettek a CELAC (Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége) és az EU közötti ülésre. Latin-Amerika és Kína kereskedelme rohamosan növekedett az elmúlt két évtizedben, ez azt jelentette 2020-ban, hogy már 310 milliárd dolláros értékben cseréltek gazdát az áruk a két térség között. Ez az Európai Unió aggódó figyelemmel követi az eseményeket, mivel 2015-ben Kína vált a térség második legnagyobb gazdasági partnerévé az EU-t megelőzve. Kína ráadásul több stratégiai fontosságú szektorban már az Egyesült Államokat is elkezdte kiszorítani. Peking versenyelőnyre tett szert a térség energiaiparában, infrastrukturális beruházásaiban és az űrtechnológiában is.

A szervezet azonban nem szeretné tétlenül nézni a kínaiak térnyerését, és az európai befolyás további csökkenését, ezért törekszik a kapcsolatok újramelegítésére Dél-Amerikában.

Szerintük Peking azzal tudott a térségben erős kapcsolatokat kialakítani, hogy aktív politikai párbeszédet alakított ki. A politikai befolyása mellett a puha hatalmát is erősíti a térségben, több olyan eszközt is bevetett, amivel a lakosság körében is népszerűvé vált.

A két térség között azonban jelentős felfogásbeli különbségek húzódnak. Ameddig Európa számára Ukrajna kérdése létfontosságú, amit a mostani találkozón is szerettek volna kétoldalú megállapodások mentén erősíteni, addig a CELAC több vezetője nem igazán osztja ezt a nézetet. Luiz Inácio Lula Da Silva brazil elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanannyira felelős az ukrajnai háborúért, mint Oroszország.

A latin-amerikai országcsoport keményen utasította vissza, hogy az ukrán vezető részt vegyen a brüsszeli találkozón.

Ez nagyban jelzi, hogy mennyire nem tudja az európai hatalom érvényesíteni a nemzetközi színtéren a saját akaratát.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke összekötötte az európaiak számára fontos kérdést a kínai problémával a CELAC-EU találkozó előtt. Úgy fogalmazott, hogy:

A világ keményen megsínyli az Ukrajna elleni orosz agressziót, és mindez Kína növekvő külföldi magabiztosságának hátterében történik.

Európa soft power problémái

Az európai kontinensen évtizedek óta komoly problémát jelent, hogy a világ országainak szemében csökkenő vonzerőt jelentenek az itteni országok. Ráadásul Európa államai nagyrészt nem rendelkeznek kidolgozott stratégiával vagy átfogó tervvel arra, hogy a meggyőzési képességeiket növelni tudják a világon.

Európa az ukrajnai háború hatására erőteljes fegyverkezésbe kezdett papíron, és ha az ígéreteket valóban sikerül is teljesíteni, akkor az Egyesült Államok mögött az Európai Unió lesz a világ második fegyveres hatalma.

Jól érzékelhető, hogy az európai fegyveres erő erodálódásával a nemzetközi megítélése is romlott Dél-Amerikában. Emiatt számos olyan kérdés van, amelyben a kontinens vezetői teljesen más szemlélettel állnak Európához, mint ahogyan azt Brüsszelben szeretnék.

NATO hadgyakorlat 2016-ban Lengyelországban.

Kihagyhatatlan megközelítési szempont a soft power esetében az európai politikai kultúra vizsgálata. A kontinens ezen keresztül sugároz magáról számos fontos üzenetet, amely hatással van a világ többi részére. Európában jelenleg leginkább egymásnak ellentmondó narratívák viaskodnak egymással a politikai-társadalmi-kulturális kérdéseket illetően. Az egyik az emberi jogok tiszteletén felépülő liberális demokráciák gondolata, amelyet a nyitott polgári szemlélet vezérel. A másik ennek ellentmondóan egy patrióta hozzáállás, amely sokkal inkább az európai értékek és kultúra védelmét hangsúlyozza egy zártabb szemlélet mellett.

A két szemlélet összecsapása hatással van a kontinensről kialakított képekre is. Sokak szerint az európai felsőbbrendűség nyilvánult meg a menekültkérdés kezelésében is: ameddig a közel-keleti muszlim menekültek hatalmas vitát generáltak, addig az ukránoktól érkező keresztényeket ellentmondás nélkül fogadta az összes ország. A másik problémaként az fogalmazódik meg, hogy az európaiak szeretik a saját tapasztalataikat egyetemesként elfogadni, hogy az minden más helyen is hasonlóan alkalmazható. Az ECFR elemzői szerint ez már azt jelzi előre, hogy a dekolonizáció korszakába léptünk, ahol a régi európai nyomásgyakorlási mantrák már nem működnek. Ez kihívás elé állítja az egész kontinenst.

Mindkét térség számára elengedhetetlen a kapcsolódás

Az EU számára létszükségletet jelent a világ minél több régiójával elmélyített kapcsolat. A nemzetközi trendekben a technológiai forradalmat egyre jobban meghatározzák a ritkaföldfémek kereskedelme. Az EU azonban jelenleg 97%-ban Kínától szerzi be az akkumulátorgyártáshoz elengedhetetlen lítiumot. A súlyosan sebezhető ellátási láncok diverzifikálásához a kontinensnek Latin-Amerikára is szüksége van. Jan Lipavský cseh külügyminiszter szerint a felek hozzáállása azonban nagyon nem mindegy, amit meg kellene fontolnia Dél-Amerikának is.

Erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk Kína monopóliumát, és ellensúlyozzuk a Latin-Amerikában a bányászatba és a kritikus nyersanyagok feldolgozásába történő hatalmas beruházásait. Kínával ellentétben az EU nem érdekelt abban, hogy Latin-Amerika a vazallusa legyen

– mondta.

Az eltérő megközelítések ellenére két térség között számos hasonlóság is van: mindkét kontinens demokratikus berendezkedésű államokból épül fel. Az ukrajnai háború mindkét területre rossz hatást gyakorolt, jelentkeztek az energiaárak és az élelmiszerellátási problémák, melyeket a szorosabb együttműködéssel tompítani lehetne. Kutatás is született már arról, hogy a déli kontinens lakossága hogyan vélekedik Európáról, és az eredmények többnyire pozitív hozzáállást mutattak. A megkérdezettek jelentős része egyetértett abban, hogy az emberi jogok, az éghajlatváltozás és a szegénység elleni küzdelem területén is érdemes lehetne a két kontinensnek együttműködnie. Az EU megközelítése azonban főleg az ukrajnai helyzet óta jelentősen elfordult ettől.

Az EU a biztonságpolitikai, technológiai fejlődés és gazdasági hatalom tekintetében viszont jelentős lemaradásban van az Egyesült Államoktól és Kínától is.

Ezért fontos, hogy az európai országok nekilássanak a haderejük fejlesztésének, hogy ezzel technológiai és védelmi szempontokból legalább versenyre kelhessen Kínával. Ebben a tekintetben is jelentős erősítést jelenthetne egy szabadkereskedelmi egyezmény, amely révén Európa a gyenge gazdasági szereplő képe helyett egy jóval erősebb formában tudna megjelenni.

A társadalmi akarat azonban egyelőre nem épült be a politikai döntéshozatal szintjére. Ezt jól mutatta, hogy a lehetséges közös pontok helyett az EU a gyengének tekintett biztonsági szempontokat erőltette, amit a CELAC vezetői visszautasítottak. A szabadkereskedelmi egyezmény a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) és az EU között mindkét fél számára egy jövedelmező piac lehetőségével kecsegtet. Az öreg kontinens eddig viszont határozottan elhanyagolta a térséget, ezért tudott Kína a helyébe lépni.

Európa számára most egyértelműen az ukrán kérdés a legfontosabb, ahol igyekeznek minél több állam támogatását megnyerni az oroszok elítéléséhez. A projekt azonban igencsak felemás eredményeket hoz, a világ legnagyobb demokráciái – Brazília, Indonézia, India vagy a Dél-afrikai Köztársaság – vonakodnak állást foglalni a kérdésben.

A CELAC-EU csúcs eredményei

Sok baljós jel előzte meg a régóta várt találkozót, végül a felek ki tudtak adni egy közös nyilatkozatot, amelyet – Nicaragua kivételével – mindenki szignózott. Az Európai Unió a számos kézzelfogható pontban is meg tudott állapodni a dél-amerikai szervezettel, így például:

2027-ig összesen 45 milliárd eurónyi beruházás Dél-Amerikába a következő területeken: zöld átmenet, digitális átalakulás, egészségügyi területen,

kötelezettségvállalás a kétévente megtartott csúcstalálkozókra, következőnek 2025-ben,

megújuló energiaforrásokkal kapcsolatok együttműködés az EU, Uruguay és Argentína között,

10 millió eurós humanitárius segély a káoszba fulladt Haiti megsegítésére,

egyetértési nyilatkozat Ecuador, Honduras, Salvador és az EU között az éghajlatváltozás területén,

az Európai Beruházási Bank 300-300 millió eurós keretet biztosít brazil és chilei napenergiai beruházásokhoz.

A találkozó alkalmával a Mercosur és az EU között kötendő szabadkereskedelmi megállapodás is szóba került. A felek elkötelezettségüket fejezték ki, hogy a két szervezet között 2023 végéig megszülessen az aláírt megállapodás. Ez azonban egyelőre konkrét előrelépést nem jelent egyelőre.

A venezuelai válság megoldási lehetőségeiről tárgyaltak. Josep Borrell békemissziót is ajánlott a káoszba süllyedt országnak, ennek feladata a választás tisztaságának ellenőrzése lenne.

A számos pénzügyi jellegű megállapodás ellenére a találkozón az EU által erőltetett ukrajnai kérdés jelentős nyugtalanságot okozott Brüsszelben is. A vonatkozó szövegrészt végül alaposan átfogalmazva adták ki, olyan formában, amiben Oroszországot nem nevezik meg felelősként, sőt meg sem említik. Nicaragua még ebbe sem ment bele, ők kimaradtak az aláírásból.

Az két nemzetközi szervezet vezetői az EU-CELAC csúcson Brüsszelben, 2023 júliusában.

A csúcstalálkozót követően Charles Michel, az Európai Tanács elnöke „politikai sikernek” nevezte a rendezvényt, míg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke "régi barátok újrakezdésének" nevezte. Ralph Gonsalves, Szent Vincent és a Grenadine-szigetek miniszterelnöke és a CELAC ideiglenes elnöke "történelmi találkozónak" nevezte a csúcstalálkozót, és hangsúlyozta, hogy számos intézkedést kell nyomon követni. A felek közeledtek, de a konkrétumok elmaradni látszanak, ezért a jövőben nagyon fontos útmutatást fog jelenteni, hogy a három legfontosabb projekt (Mercosur, Mexikó, Chile) hogyan fog haladni a találkozót követően.

Összességében a várakozásoknak megfelelően alakult a megbeszéléseken a Dél-Amerika és Európa közötti kapcsolat.

A találkozó nem hozott áttörést, de a felek valamennyire képesek voltak kompromisszumot kötni és ez okot ad a bizakodásra. Az igazi kérdés, hogy a pozitív lépések után az Európai Unió képes lesz-e megtalálni a megfelelő fókuszt. Az látható, hogy az ukrajnai háború ügye nem a világ néhány részét nem különösebben érdekli, ezért a témával nehezen tudja erősíteni a kontinensről kialakított képet. Európának a diverzifikálnia kell a megközelítését az eltérő térségekhez, aktív és állandó kapcsolatot kell fenntartania vele. Ellenkező esetben belefuthat olyan pofonokba, mint amikor a CELAC erőteljesen jelzi, hogy őt nem ugyanazok a kérdések érdeklik, mint a brüsszeli elitet.

A címlapképen Charles Michel, az Európai Tanács elnöke látható a 2023-as EU-CELAC csúcson.