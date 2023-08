Innen tekintett le egykor rettegett birodalmára Hitler – Így néz ki ma a Sasfészek

Adolf Hitler Sasfészke több mint 1800 méteres magasságban fekszik a Bajor Alpokban, Németország délkeleti részén, Berchtesgadenben, nem messze az osztrák határtól. A még a második világháború előtt épült, és a háborút túlélt épület ma turistalátványosság, ahonnan pazar kilátás nyílik a környékre és a környező, sokszor még magasabb hegyekre. Pár tíz kilométerre onnan, már Ausztriában található egy másik, hegyre épült, de középkori épület, Hohenwerfen vára, amely pedig egy háborús kémfilm, a Kémek a Sasfészekben kulisszájaként szolgált. A két sasfészken kívül a berchtesgadeni térség még számos látnivalót kínál a történelem és a hegyek kedvelőinek.

Hitler Sasfészke

Berchtesgaden város és környéke – németül Berchtesgadener Land – Németország délkeleti csücske, amely kvázi félszigetként nyúlik be Ausztriába Salzburg közelében. Nem véletlen, hogy az osztrák születésű német diktátor, Adolf Hitler éppen itt építette ki a maga saját kis birodalmát, nyaralójával, a Berghoffal, illetve a Nemzetiszocialista Munkáspárt által 50. születésnapjára adott, 1838 méter magasan lévő Kehlsteinhausszal, közismert nevén Sasfészekkel.

A ma Berchtesgadenhez tartozó Obersalzberg után ezt a területet Führersperrgebiet Obersalzbergnek, vagyis a Führer számára elzárt területnek nevezték, és a náci erőszakszervezet, az SS szigorú ellenőrzése alatt állt. Nemcsak Hitlernek volt itt háza, hanem a náci Németország olyan vezető politikusainak is, mint a diktátor személyi titkára és birodalmi minisztere, Martin Bormann, a Luftwaffe főparancsnoka, Hermann Göring, vagy Hitler birodalmi építésze, Albert Speer. A második világháború végének légitámadásai jelentős károkat okoztak a legtöbb épületben, majd az 1950-es években Bajorország szinte az egész történelmi mementót a földdel tette egyenlővé, hogy még véletlenül se válhasson neonáci zarándokhellyé.

Hitler Sasfészke. Fotó: Sagmeister Virgínia

Mindössze egyetlen épület menekült meg, a Kehlstein nevű hegycsúcson épült Kehlsteinhaus, vagy ahogy a legtöbben ismerik, a Sasfészek. Ezt a nevet a francia nagykövet, André François-Poncet adta neki 1938-ban, amikor Hitler az épületben fogadta. A németek a házra nem használják a Sasfészek német megfelelőjét, az Adlerhorstot, hanem Kehlsteinhaus néven találhatjuk meg a német útikönyvekben. Angolul viszont szintén Sasfészek, Eagle’s Nest, és más nyelvekben is többnyire ez a kifejezés használatos.

A Sasfészket 1937-ben és 1938-ban építették Martin Bormann megrendelésére, aki 50. születésnapjára akarta meglepni vele Hitlert. Az építmény már ezt (1939. április 20.) megelőzően elkészült, a diktátor 1938 szeptemberében meglátogatta, de túlzottan nem örült az ajándéknak. Hitler ugyanis félt a nagy magasságtól és a ritkásabb hegyi levegőtől, de attól is tartott, hogy a házhoz vezető lift csörlőszerkezetébe belecsap a villám. A náci vezér ezért mindössze tizennégyszer látogatta meg születésnapi ajándékát, és akkor is csak órákat töltött ott. Hitlerrel szemben szeretője, Eva Braun azonban rendszeres látogatója volt a Sasfészeknek, családjával és népes kompániájával. Sőt 1944-ben, mikor Eva Braun húga, Gretl hozzáment egy SS-Gruppenführerhez, az esküvő utáni fogadást is a Sasfészekben tartották.

Hitler a Sasfészekben fogadja Joseph Goebbels propagandaminisztert és családját 1938-ban. Heinrich Hoffmann / Bundesarchiv / Wikimedia Commons

A náci diktátor félelmei végül nem igazolódtak, sőt, bár 1945-ben a szövetségesek légitámadásuk során célba vették az épületet, nem sikerült eltalálniuk, szemben a berchtesgadeni Führer-uradalom többi épületével, amelyek súlyos károkat szenvedtek. A támadás idején azonban Hitler már berlini bunkerében tartózkodott, ahol 1945. április 30-án a nem sokkal korábban feleségül vett Eva Braunnal együtt véget vetett életének. Az amerikai és francia csapatok öt nappal később foglalták el Berchtesgadent a Führersperrgebiet többi épületével együtt.

A Sasfészek felhúzása óriási kihívás volt, hiszen több mint 1800 méter magasan kellett építkezni, és föl kellett építeni az oda vezető utat is. A munka 13 hónapig tartott, és télen, több méteres hóban és lavinaveszélyben sem maradt abba. Az építkezésről egykorú filmfelvételeket láthatunk ebben a német dokumentumfilmben:

A mostoha körülmények között összesen 12 építőmunkás vesztette életét: ennyi emberéletbe került az a születésnapi ajándék, amelyet aztán a megajándékozott igazából nem is használt.

Ma már nem sok minden emlékeztet arra a történelmi korra, amikor a Sasfészek épült. A Kehlsteinhausban étterem működik, ahol többek között helyi bajor specialitásokat kóstolhatunk meg. Maga a ház nem a csúcsra épült, oda még egy rövid gyalogút vezet fel. A csúcsról pazar kilátás nyílik a szomszédos hegyekre, illetve Berchtesgadenre és a többi közeli településre.

Kilátás a Sasfészek mellől. Fotó: Sagmeister Virgínia

A Sasfészekbe két út vezet föl: az egyiken az oda tartó buszok közlekednek, a másik pedig egy turistaút, amelyen gyalog érhető el az épület. A néhány perces buszút ára borsos, 31 euró (2023-ban), azonban szerencsére nem kell gyakorlott túrázónak lenni, hogy gyalog is följussunk Hitler rezidenciájába. Bár a hegy lábánál lévő táblák – vélhetően a turisták elrémisztésére – 4 órára teszik a felvezető utat, valójában feleannyi idő alatt is megtehető. A buszok egy alagúthoz viszik föl a látogatót, az alagút fölött ott az építés dátuma: 1938. Innen vagy a Hitler által veszélyesnek tartott, valójában veszélytelen lifttel, vagy gyalog mehetünk tovább magához a Sasfészekhez.

A Kehlsteinhaus inkább turistalátványosság, mint történelmi emlékhely.

Akit a Sasfészek és Führersperrgebiet története érdekel, az a hegy lábánál lévő, Dokumentation Obersalzberg nevű múzeumban tudhat meg többet – illetve csak tudhatna meg, az épület ugyanis átépítés miatt jelenleg határozatlan ideig zárva van. A Sasfészek maga minden évben májustól októberig tart nyitva.

A Sasfészek alatti alagút, ami a lifthez vezet, illetve a fogadóépület. A szerző felvétele

Hohenwerfen, az osztrák sasfészek

Hitler Sasfészkétől légvonalban kevesebb mint 20 kilométerre található egy másik, már az ausztriai oldalon álló erődítmény, amely szintén egy hegyen magasodik, de amely több száz évvel a Kehlsteinhaus előtt épült: Hohenwerfen vára. Bár történelmileg semmi köze a nemzetiszocializmushoz, ez a vár játszotta az 1968-ban Richard Burton és Clint Eastwood főszereplésével készült, magyarul Kémek a Sasfészekben címmel megjelent filmben a fiktív Schloss Adlert (Saskastély), amely a történet szerint a náci Németország egyik legvédettebb katonai létesítménye.

Hohenwerfen vára. Fotó: Rolf Weschke / Getty Images

Az eredeti címén Where Eagles Dare (Ahova csak a sasok mernek) címmel készült film sztorija szerint a németek egy amerikai tábornokot tartanak fogva, akit egy titkos amerikai–brit különítménynek kell kiszabadítania. Az egy magas hegycsúcson álló várba való feljutást nehezíti, hogy az egyetlen mód, ahogy meg lehet közelíteni, egy felvonó.

A valóságban Hohenwerfen vára korántsem fekszik olyan megközelíthetetlen helyen, mint a filmben, felvonó sem vezet föl – az ebben játszódó jeleneteket egy másik ausztriai helyszínen vették fel. A közeli, a várnak nevet adó, Salzburgtól 40 kilométerre található Werfen városának vasútállomásáról 30-40 perces gyalogút vezet föl előbb egy árnyas fasoron, majd egy könnyen járható hegyi úton, de siklóval is föl lehet jutni a várhoz. A látvány ugyanakkor pazar, ahogyan a távolból a hegyen álló vár a környék fölé magasodik.

Azonban hiába egy világhírű film forgatási helyszíne, és hiába különleges elhelyezkedése, Hohenwerfen vára a nagyközönség számára egészen 1987-ig nem volt látogatható. A külföldi turisták mind a mai napig nem fedezték fel maguknak ezt a látványos építményt, bent a várban többnyire német szót hallani, holott számos nyelven – köztük magyarul is – nyújtanak audioguide-ot a vezetett várbejáráshoz. Ennek köszönhetően azonban a nyár közepén sincsenek sokan, így kiváló úti cél azoknak, akik nem szeretik a nagy tömeget.

Hohenwerfen várának udvara. Fotó: Sagmeister Virgínia

Hohenwerfen valójában testvérvára a közeli Salzburg városa fölé magasodó várnak, Hohensalzburgnak: mindkettőt egy bizonyos Gebhard érsek építtette 1077-ben. Salzburg és környéke a középkorban a Német-római Császárságon belül a mindenkori salzburgi érsek fennhatósága alatt állt. A várak építése idején zajlott a római pápa és a német-római császár közötti invesztitúraharc, az egyház és az állam közötti hatalmi konfliktus, melyben a salzburgi érsek természetesen a pápa oldalán állt. Hohensalzburg és Hohenwerfen egészen 1803-ig állt a salzburgi érsekek uralma alatt, akik folyamatosan bővítették a két várat, mire azok elnyerték mai formájukat.

A XVI. században Hohenwerfen várát a törökökre készülve tovább erősítették. Az oszmán előrenyomulásnak azonban Bécsnél megálljt parancsoltak, így végül nem a törökök, hanem a német parasztfelkelők ostromolták meg a várat a német parasztháború (1524-25) idején, és ekkor egy jó része megsemmisült. Később újjáépítették, de miután a salzburgi érsekek helyett a Habsburg császárok fennhatósága alá került, és védelmi funkciója megszűnt, elsősorban börtönként használták. 1931-ben a vár főépülete leégett, amelyet mára régi fotók alapján újjáépítettek. Ausztriának a náci Németországhoz csatolását (Anschluss) követően a várat katonai kiképzőközpontként használták, a második világháború után pedig csendőriskolának, egészen a nagyközönség számára történő 1987-es megnyitásáig.

Kilátás Hohenwerfen várából Werfenre és a Salzach folyóra. Fotó: Sagmeister Virgínia

A várat vezetett túra keretében lehet bejárni, melynek során láthatjuk a kápolnát, a börtönt, a kínzókamrát, a harangtornyot és a főépületet is. Főszezonban minden nap solymászbemutatót tartanak, melynek során sólymok és sasok röptetését láthatjuk látványos műsor keretében. A várban több kiállítást is megtekinthetünk, így solymászkiállítást, fegyverkiállítást, de külön termet rendeztek be a Kémek a Sasfészekben film tiszteletére is.

Sasröptetés Hohenwerfen várában. Fotó: Sagmeister Virgínia

Kihagyhatatlan helyek Berchtesgaden környékén

Wolfgang Amadeus Mozart szülővárosa, Salzburg, Hohenwerfen vára, illetve Hitler Sasfészke egy pár tíz kilométeres körben helyezkedik el, így a történelem iránt érdeklődők pár napos látogatás keretében együtt is megtekinthetik ezeket az úti célokat. De Berchtesgaden környéke emellett számos más programot is kínál: hajózhatunk a fenséges Königssee-n, a legnagyobb nyári hőségben hűsölhetünk a Watzmann-gleccser Jégkápolnájánál (Eiskapelle), fürödhetünk az Obersee-ben és csónakázhatunk a Hintersee-n, megtekinthetjük a Wimbachklamm szurdokot, és természetesen túrázhatunk a Bajor Alpokban.

A Berchtesgaden városától délre található, 602 méteres magasságban fekvő Königssee 8 kilométer hosszan nyúlik el a Bajor Alpok hegyei között. A tavon elektromos hajók közlekednek, amelyeken idegenvezetést is tartanak – igaz, a számos külföldi turista ellenére csak németül. A tó északi részéről indulva két helyre juthatunk el, a különleges hagymakupolás Szent Bertalan-templomhoz, illetve a Salethez, ahonnan átgyalogolhatunk egy másik, kisebb tóhoz, az Obersee-hez.

A hagymakupolás Szent Bertalan-templom a Königssee mellett. Fotó: Sagmeister Virgínia

A Szent Bertalan-templomtól mintegy másfél órás kirándulóút vezet a nyáron is megtekinthető Watzmann-gleccserhez, amelynek alsó, megközelíthető része az Eiskapelle, vagyis a Jégkápolna. Sokáig kiépített túraútvonalon vezet utunk, majd egyszer csak sziklás részhez érünk, itt a köveken átmászva juthatunk el a gleccserhez. Nyári melegben már messziről érezhető az olvadó jégből áramló hűvös levegő, a gleccser mellett pedig, amelyből kis patak ered, kifejezetten hűsölhetünk, még a napon is.

A Watzmann-gleccser a Jégkápolnával júliusban. Fotó: Sagmeister Virgínia

A másik célponttól, a Salettől megkerülhetjük a kisebb tavat, az Obersee-t, és fürödhetünk is benne. A tó déli partjától tovább lehet kirándulni Németország legmagasabb (470 méter magas) vízeséséhez, a Röthbachfallhoz, amely csak gyalogosan közelíthető meg. Azonban érdemes nézni az óránkat, ugyanis hivatalosan 17.40-kor indul vissza az utolsó hajó Saletből, és ha azt lekésnénk, tetemes összeget kellene kifizetni, hogy visszavigyenek bennünket. Márpedig a hely máshogy, mint hajóval, nem közelíthető meg.

Az Obersee a Königssee mellett. Fotó: Sagmeister Virgínia

Ha Berchtesgadentől nyugatra indulunk el, egy csendes hegyi faluba, Ramsauba érünk, ahonnan számos túra indul. Ramsau tele van kiadásra szánt apartmanokkal, és minden reggel nyüzsögnek a hátizsákos túrázók. A kirándulók egyik legkedveltebb célpontja a Wimbachklamm, egy fenséges szurdok több tucat kis vízeséssel, amelyet a Wimbach patak vájt ki magának az évmilliók során.

Akik csak kisebb túrát tennének, azoknak érdemes a Berggaststätte Wimbachschloss nevű hüttéig elmenni; akik nagyobb túrára vállalkoznak, egészen a Wimbachgrieshüttéig elkirándulhatnak, ahonnan már nincs messze az osztrák határ. A hüttékben hagyományos bajor, német és osztrák ételek közül válogathatunk, mint különböző Wurstok, Käsespätzle vagy éppen Kaisersschmorn (császármorzsa). A túraúton veszélyes szakaszok nincsenek, így kevésbé bevállalós túrázóknak is bátran ajánlható. A túraútvonal mellett magasodik Németország harmadik legmagasabb hegye, a Watzmann három csúcsa – ezekre azonban már csak a gyakorlottabb hegymászók merészkedjenek.

Ramsau településtől még nyugatabbra található egy következő tó, a Hintersee, ahová a Ramsauer Ache nevű hegyi patak mellett vezet túra. A Hintersee mellett fekszik a Zauberwald (Varázserdő), a tóban magában pedig fürödhetünk és csónakázhatunk is. Ahogy a Königssee-t és az Obersee-t, ezt a tavat is a Bajor Alpok magas hegyei ölelik körül. Bármennyit is tartózkodjunk Berchtesgaden környékén, a látvány megunhatatlan.

