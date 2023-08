Ismételten lecsaptak az ukránok az orosz stratégiai bombázókra

Később az orosz védelmi minisztérium is megerősítette az ukrán támadás tényét. A védelmi minisztérium információi szerint a támadást egy egyébként polgári felhasználásra tervezett drónnal kísérelték meg, de az orosz légvédelem időben észlelte és megsemmisítette a célpontot. A drón maradványai a repülőtér területén zuhantak le, de nem okoztak károkat.

Más források szerint egy „üzemen kívülre” helyezett gépet így is megrongált a drón. A támadásban érintett Sajkovka katonai repülőtér 200 kilométerre fekszik Ukrajnától.

This morning, there was a new attempted attack on the Shaykovka Air Base in Kaluga Oblast of Russia, which is a home-base of the 52nd Guards Heavy Bomber Regiment (в/ч 33310), operating Tu-22M3 bombers.According to Russian media information, a quadcopter was shot down and fell pic.twitter.com/SAhsY7DM2F