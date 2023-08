A világ egyik legveszélyesebb embere volt, de szembeszegült Putyinnal – Így halhatott meg Jevgenyij Prigozsin

Ma délután valószínűleg lelőtt egy repülőgépet a légvédelem az oroszországi Tver-régióban. Jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy a gépen utazott Jevgenyij Prigozsin, a híres-hírhedt Wagner csoport vezére, aki annak ellenére, hogy hosszú évekig Vlagyimir Putyin orosz elnök leghűségesebb szövetsége volt, azzal vált nemzetközileg ismertté, hogy a nyár elején lázadást vezetett az orosz védelmi minisztérium ellen. Hiába állapodott meg bármiben Jevgenyij Prigozsin akár Putyinnal, akár Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel, várható volt, hogy az orosz államapparátus el fogja tenni láb alól.

Így halt (halhatott?) meg Jevgenyij Prigozsin

Ma délután nagy valószínűséggel lelőtt az orosz légvédelem egy üzleti magángépet az oroszországi Tver-régióban. Az Embraer Legacy 600-as Moszkvából Szentpétervárra tartott, összesen tíz ember utazott a fedélzeten.

A Wagner-csoporthoz köthető Grey Zone Telegram-csatorna és az orosz állami médiaügynökségek azt állítják, hogy a gépen volt Jevgenyij Prigozsin, a Wagner csoport vezére és pénzembere, aki életét vesztette az incidens során.

Orosz források szerint vele utazott Dmitrij Utkin is, a zsoldosbrigád alapítója, operatív vezetője, akinek hívójelét a mai napig nevében viseli a zsoldoscég.

A video appeared, which allegedly shows the moment of the crash of Prigozhin's plane. pic.twitter.com/KkTmw7LoH9 — Anton (Gerashchenko) August 23, 2023

Azt, hogy Jevgenyij Prigozsin biztosan meghalt, nem lehet tudni. Még el sem oltották az orosz hatóságok a géproncs lángjait, de máris szárnyra raktak olyan pletykák, melyek szerint Prigozsin csupán új személyazonosságot vett fel és így tünteti el az orosz állam a „ciki” Wagner-lázadás vezetőit és történelmi emlékét. Az orosz állami média és Vészhelyzeti Minisztérium mindenesetre azt állítja, hogy a zsoldosvezér a gépen utazott és senki nem élte túl a "balesetet."

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az, hogy az orosz (és szovjet) államapparátus meggyilkol valakit, aki valamiért kellemetlen a számukra, finoman szólva sem nevezhető példátlan eseménynek.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 23. Megerősítették: meghalt Prigozsin

A Wagner-lázadás és annak utóélete

Ha Jevgenyij Prigozsint valóban megölte az orosz kormány, szinte teljesen egyértelmű, hogy a 2023. nyarán történt Wagner-lázadást akarták megtorolni a lépéssel.

2023. július 23-24-én, röviddel azután, hogy az ukrán haderő igencsak jelentős, háromfrontos ellentámadást indított az ukrajnai orosz védvonalak ellen, a Wagner csoport fellázadt az orosz védelmi minisztérium ellen, arra hivatkozva, hogy hibás stratégiai döntéseik számos katona életébe kerültek az ukrajnai „különleges művelet” során.

Az eseményt élőben lehetett követni a Portfolio-n:

Prigozsin és műveleti vezetője, Dmitrij Utkin Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter és Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök eltávolítását követelte. A lázadást valószínűleg több hónapig készítette elő a Wagner vezérkara, azóta napvilágot látott jelentések szerint gondosan halmozták a nehézfegyvereket, légvédelmi rendszereket, harcjárműveket.

BREAKING:The Wagner Group is storming the headquarters of the Russian Defense Ministry in the city of Rostov.The military coup continues pic.twitter.com/91yqLti4AG — Visegrád (24) June 24, 2023

A Wagner csoport lázadása több szempontból is kellemetlen volt, hiszen

akkor indult meg, amikor az orosz haderő védekezési képességeit az ukrán ellentámadás korai szakaszának elhárítása foglalta le,

ezért a Wagner csoport gyakorlatilag egy puskalövés nélkül elfoglalta az 1,1 milliós lakosságú, fronthoz közeli Rosztov-na-Donut,

a Wagner fogságába esett Junusz-bek Jevkurov, Oroszország védelmi miniszter-helyettese,

a Wagner harcosai egy nap alatt végig haladtak Rosztov, Voronyezs és Lipeck megyéken, Moszkvától alig 400 kilométerre álltak meg,

szárazföldön gyakorlatilag egyetlen orosz gárdista vagy katonai alakulat sem vette fel a harcot a Wagnerrel,

a Wagnerrel, a légierő kisebb támadásokkal próbálta hátráltatni a Wagnert, de a lázadás során legalább hét, értékes orosz katonai repülőgépet lelőtt a Wagner csoport orosz gyártmányú nehézfegyverekkel ,

orosz gyártmányú nehézfegyverekkel a lázadásnak végül nem Putyin vagy valamely lojalista alakulat vetett véget, hanem Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök.

A lázadás extrém módon kellemetlen helyzetbe hozta a Putyin-kormányt, hiszen teljesen világossá vált, hogy a háborús helyzet ellenére az orosz államapparátus nem rendelkezik olyan eszközökkel, melyekkel meg tudnak fékezni egy aktív fegyveres felkelést.

Map of Russian military bases now taken by the Prigozhin/Wagner group rebellion. They allegedly now control the Millerovo and Buturlinovka air bases on the road to Moscow. How many air combat and defense assets have they acquired now? Map produced by & : @coupsure — Riverfox (@RiverFox1) June 24, 2023

A direkt belső konfliktusok kezelésére létrehozott Roszgvargyija teljesen tehetetlennek bizonyult a Wagner ellen nehézfegyverek híján, a majdnem polgárháborúvá eszkalálódó konfliktust pedig külső segítséggel tudták csak megoldani az orosz hatósági szervek. Mindez akárhogy is nézzük, igencsak ártott az erőre és tekintélyre építő Putyin-kormány imidzsének, belföldi és külföldi szempontból egyaránt.

Russian aviation strikes on the highway near Bugaevka, Voronezh region. During the recent «Wagner rebellion». pic.twitter.com/Gcie5RFaPI — Special (Kherson) June 26, 2023

A felkelés után Lukasenka mentőövet dobott Prigozsinnak: a Wagner csoport leadta a nehézfegyvereit, de Belaruszba tudtak költözni az alakulat harcosai, Ukrajna helyett pedig ismét Afrikába, illetve a Közel-Keletre helyezték át a műveleti fókuszt, illetve a fehérorosz hadsereg képzésében vettek részt.

️Alleged PMC Wagner base in Belarus pic.twitter.com/oQp4VuQA0o — War (Monitor) June 30, 2023

Az FSzB egyébként minden eljárást megszüntetett Prigozsin ellen és a Wagner vezére vissza is kapta a privát kastélyát és az onnan elkobzott vagyontárgyakat. Ezután rendszeresen járt Moszkvában és Szentpéterváron, bejelentkezett például a július végi Oroszország-Afrika Csúcsról is.

A napokban Afrikából vlogolt az orosz zsoldosvezér; nagyon úgy néz ki, a nyilvánosság ekkor láthatta utoljára.

Wagner head Prigozhin is in Africa encouraging people to join his ranks. pic.twitter.com/RM8y7iJOJg — Jackson (Hinkle) August 21, 2023

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 22. Először tett közzé videóüzenetet Prigozsin az elbukott Wagner-lázadás óta

Gengszter, Putyin bizalmasa, majd renegát háborús "hős"

Bár Jevgenyij Prigozsin nevével talán a nemzetközi közvélemény nagy része a Wagner-lázadás idején találkozott először, az üzletember-oligarcha-zsoldosvezér-gengszter valójában igencsak izgalmas életúttal rendelkezik.

Az 1961-es születésű férfi Leningrádban (ma Szentpétervár) látta meg a napvilágot, sportiskolában tanult, olimpiai sízőnek készült.

„Üzleti karrierjét” a leningrádi alvilágban kezdte, 1979-ben, 18 évesen két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott lopásért, 1981-ben pedig 13 év letöltendő börtönbüntetést kapott a fent is említett bűncselekményekért. Prigozsin több betörésben, utcai rablásban is részt vett és autókat is feltört.

Kilenc évet ült börtönben, szabadulása után saját vállalkozást nyitott és hotdogot kezdett árulni.

Az 1990-es évek végére olyannyira befutott, hogy több étterme, élelmiszerboltja, kocsmája volt, 1996-ban alapította meg legismertebb élelmiszeripari vállalkozását, a Concord/Konkord vállalatcsoportot (ez értelemszerűen semmilyen összefügésben nincs a hazánkban működő, hasonló nevű cégekkel).

Vlagyimir Putyin és Jevgenyij Prigozsin 2010-ben. Fotó: Government of the Russian Federation, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Azt nem tudni a mai napig, Prigozsin hogy került összeköttetésbe Vlagyimir Putyinnal, de vélhetően a Concord volt a kapocs, ez a cég ugyanis az orosz állami iskolák, kórházak és az orosz haderő legnagyobb élelmiszer-beszállítója volt sokáig. A Concord körül a silány ételminőség és az ételen keresztül terjedő fertőzések miatt több botrány is volt, a legnagyobb talán 2019-ben, amikor több mint 100 gyerek betegedett meg a Prigozsin cége által szállított ételtől, a szülők pedig csoportos pert indítottak a vállalat ellen.

Mindenesetre, az élelmiszeripari szerepvállalása miatt kapta meg Prigozsin a „Putyin séfje” becenevet.

Az élelmiszeripari tevékenység persze nem az egyetlen dolog volt, amit Prigozsin csinált. Vélhetően jóval azelőtt, hogy 2014-ben „megalapította” a Wagner-csoportot (hivatalosan ugye ilyen nem történt, hiszen olyan cég, hogy „Wagner-csoport” nem létezik, Oroszországban a mai napig tiltott a zsoldoscégek működése), már működött az „Internetkutatási ügynökség” vagy Glavszety nevű szervezet.

Az ügynökség az első és talán legbefolyásosabb „orosz trollfarm,” melynek célja az volt, hogy közösségi médiában regisztrált, kamufiókonon keresztül orosz propagandát terjesszenek Facebookon, Twitteren és más oldalakon.

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELSŐSORBAN Prigozsin INTERNETKUTATÁSI ÜGYNÖKSÉGét VÁDOLJA AZZAL, HOGY BEAVATKOZTAK A 2016-OS AMERIKAI VÁLASZTÁSOKBA, AMELY A VESZTES DEMOKRATA PÁRT JELÖLTJE, HILLARY CLINTON SZERINT NAGYBAN HOZZÁJÁRULT AHHOZ, HOGY DONALD TRUMP NYERT.

A „trollfarmhoz” köthető tevékenység az egyik fő indoka annak, hogy Prigozsin ellen 2021-ben körözést adott ki az FBI, ez jelenleg is érvényben van.

Jevgenyij Prigozsin FBI által közzétett körözési posztere. Forrás: FBI.gov

Jevgenyij Prigozsin 2022 őszén vallotta be először, hogy ő alapította a Wagner-csoportot, ezután jóval aktívabb lett a zsoldosbrigád menedzselésében és médiaszerepléseiben is. Az oligarcha személyesen járta az orosz börtönöket, hogy harcosokat szerezzen, többször felbukkant fegyvereseinek élén a bahmuti fronton, illetve rendszeresen, napi szinten több alkalommal tett közzé bejegyzéseket Telegram-csatornáin, melyekben egyre durvább és durvább hangnemben kritizálta az orosz védelmi minisztériumot és annak vezetőit.

️Wagner leader Prigozhin posted a message from Bakhmut, next to the tank monument: His only wish to Zelensky is to get out old men and children, and bring proper combat-ready units hereHe also says that well trained russian units are waiting to pic.twitter.com/wxPkOLGuXc — War (Monitor) March 8, 2023

A Wagner csoport végül 2023 tavaszára, saját bevallásuk szerint mintegy 62 ezer fő veszteséggel elfoglalták Bahmutot, ekkorra azonban már visszafordíthatatlan volt az ellentét a Wagner és az orosz reguláris erők vezetői közt.

A mai napig nem tudni, hogy mi volt a valódi oka a Wagner-csoport lázadásának. Azt, hogy Prigozsin szimplán csak elégedetlen volt az orosz védelmi minisztérium vezetőivel, esetleg nagyobb hatalmat akart magának, kevesen hiszik el, itthon is népszerű elmélet az, hogy az egész lázadás csak egy „trükk” volt, melynek célja a Wagner-csoport Belaruszba való átcsoportosítása volt. Az viszont nem világos, ebben a „cselben” miért kellett lelőni hét orosz repülőgépet és helikoptert ahelyett, hogy a zsoldosok csak simán átgurultak volna Brjanszkból a szomszédba.

Valószínűbb talán, hogy Prigozsin sejtette, hogy nem élheti túl a háborút, mert túl sok ellenséget szerzett magának a bahmuti sikerekkel és vehemes modorával Putyin belső körében, talán úgy gondolta, ezzel a csinnadrattával van a legnagyobb esélye az életben maradásra.

Nagyon úgy néz ki, hogy ha valóban így gondolta, tévedett.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images