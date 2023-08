Meghalt Jevgenyij Prigozsin - Mi lesz most a Wagner csoporttal?

A Wagner zsoldosai először 2014 környékén tűntek fel, akkor még a kibontakozódóban lévő orosz-ukrán konfliktus kezdeteinél: a Krímben és a Donbaszban. Ezt követően a megjelentek Afrikában és a közel-keleti feszültséggócokban, de valószínűsíthető, hogy ennél sokkal távolibb helyeken is vállaltak feladatokat Dél-Amerikától egészen Észak-Koreáig.

A szervezet akkor került a nyilvánosság figyelmének előterébe, amikor a zsoldosok 2022-ben megjelentek az ukrajnai háborúban is. A Wagner és Jevgenyij Prigozsin nevét kezdte az egész világ megismerni, különösen a Bahmut környéki véres harcok során. Végül nehezen, de bevették a várost a zsoldosok, ám rögtön ezt követően távolodni kezdtek az orosz-ukrán konfliktustól. Ennek indokai jól ismertek:

Folyamatosan növekedett a feszültség az orosz katonai vezetőség és a zsoldosok között. A zsoldosvezér különösen Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök ellen intézett kemény kirohanásokat.

Egy darabig nem lehetett pontosan tudni a Wagner szándékait a frontvonalak elhagyását követően, végül 2023. június 23-24-én egy gyors lefolyású lázadásban kibukott a feszültség. A zsoldosok konvoja már mindössze párszáz kilométerre járt Moszkvától, amikor Prigozsin lefújta az akciót.

