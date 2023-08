Hatalmas győzelmet aratott Kína, de az Amerika-ellenes gigaszövetség álom marad

A BRICS 2009-ben alakult a feltörekvő piacgazdaságok csoportjaként és mára a fejlődő világ, illetve globális dél képviseletének egyik vezető hangadójává vált a világ ügyeiben. Az országcsoportosulás jelenleg a világ népességének körülbelül 41 százalékát teszi ki, míg a világgazdaságnak csak a 26 százalékát. Az új országok felvételével a BRICS súlya eltolódik: a világ népességének 46 százalékát kitevő fórumot fog jelenteni, míg a gazdasági súly valamivel 29 százalék fölé fog emelkedni. Nincs kétség, ezek alapján egy nagyon komoly súlyú világszervezetet jelenthetne a jövőben az informális csoport, azonban félő, hogy a felek közti ellentétek miatt nem fog tudni formális gazdasági és politikai szövetségként működni. Ez a probléma az új tagokkal csak növekszik, kérdés, hogy a frissen meghívott kisebb súlyú országok melyik csoport felé fognak húzni.

Augusztus 22-24 között csúcstalálkozót tartottak a dél-afrikai Johannesburgban a BRICS-államok. Számos vitás ponttal és megválaszolatlan kérdéssel fordultak rá a felek a megbeszélésekre, ahol aztán jelentős eredmények születtek. A nyugat ellen épülő geopolitikai alternatívaszerep növekedhet a 2024-től már várhatóan 11 országot magába foglaló csoportosulás számára. Először fontos azonban tisztázni, hogy micsoda pontosan a BRICS és mik a legfontosabb céljaik.

A Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és a Dél-afrikai Köztársaságot tömörítő platform nem tekinthető egy formális szervezetnek, mivel hiányoznak hozzá az alapvető intézkedések. Nincsen központja vagy titkársága, de szerződése sem. Emellett viszont a BRICS rendelkezik egy saját bankkal, ez az Új Fejlesztési Bank (ÚFB). A BRICS leginkább fórumként, platformként, mechanizmusként, stratégiai együttműködésként vagy partnerségként tekint magára. Gyakran emlegetik a G7 (Hetek csoportja) alternatívájaként, azonban ezzel kapcsolatban vannak szkeptikus hangok.

Az intézményesültségben nincs különbség a BRICS és a G7 között, mivel a nyugati országokat tömörítő fórumban is hiányoznak az erős szervezeti alapfeltételek.

A BRICS komolyan vehetőségét megkérdőjelezi, hogy a tagok között számos kérdésben nincs egyetértés. Kirívó esete ennek, hogy például Oroszország és Kína tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT), ahova szeretne a platform többi tagállama is bejutni. Peking és Moszkva viszont nem különösebben tesz az ügyük érdekében semmit.

Egyértelmű, hogy a fórumot elsősorban a gazdasági elvek vezérlik, szeretnének hasonló fejlettségi szintet elérni, mint ami a gazdag nyugati államokban tapasztalható.

A 2009-es első csúcstalálkozó óta azonban a célok javarészt változatlanok maradtak, egyedül Kína tudott kézzelfogható előrelépést felmutatni a gazdaságát illetően. A jövőben India növekedésével kapcsolatban kimagaslóak a várakozások, ez azonban a két szomszédos állam rivalizálását emelheti, ami szintén széthúzásokkal fenyegeti a BRICS-et. Egyes vélemények szerint az elmúlt 14 évben sikerült jelentős előrelépéseket tenni és a gazdasági fókusz felől a politikai üzenetekre, különösen a "globális dél" jelentőségét kiemelni.

A széthúzások ellenére a platform országainak természetesen vannak közös érdekeik is, ez a már említett gazdasági fókusz mellett a nemzetközi szervezetekben tapasztalt alulreprezentáltság megszüntetése. Régóta szorgalmazzák a szemléletváltást az olyan szervezetekben, mint a Világbank vagy az IMF (International Monetary Fund – Nemzetközi Valutaalap). Ezeknek a vezetői eddig kizárólag a nyugatról származó állampolgárok voltak. A BRICS viszont szeretné, ha a tagok a gazdasági súlyukkal arányosan kapjanak beleszólást a szervezet irányításába és a munkatársak összetétele is ehhez idomulna.

Az alapítók szerint az ÚFB nem versenyezni szeretne a már meglévő intézményekkel, hanem inkább kiegészíteni azokat.

Mik voltak a találkozó előjelei?

A találkozó előtt sok kérdés foglalkoztatta az országcsoportot és a közvéleményt, viszont három téma kiemelkedett a többi közül:

Putyin letartóztatása: különösen megmutatkozott az oroszok elleni nyugati intézkedések hatékonysága, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az éves legfontosabb találkozójára sem tudott személyesen elmenni. 2023 elején a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki ellene. Mivel az eseménynek otthont adó Dél-afrikai Köztársaság elfogadta a római statútumot, ezért kötelezte az ICC döntése, tehát le kellett volna tartóztatniuk az orosz elnököt. Hosszas huzavona következett, ahol a johannesburgi hatóságok igyekeztek megoldásokat találni a parancs kijátszására, de a kiskapu nem lett meg: az orosz elnök csak online csatlakozott be a megbeszélésekre. Az elnököt végül Szergej Lavrov orosz külügyminiszter helyettesítette a személyes tárgyalásokon.

Kivetítőn beszél Vlagyimir Putyin orosz elnök a BRICS-csúcson. A kép forrása: Per-Anders Pettersson/Getty Images

Bővíteni vagy nem bővíteni: a BRICS tagállamok közül csak Kína tudott az elmúlt 15 évben olyan erőteljes gazdasági és hatalmi fejlődést bemutatni, mint amit a többi tagtól is reméltek korábban. Ez két dolgot eredményezett: egyrészt nagyon Peking fejsúlyos szervezetté alakult a BRICS, másrészt a platformot összekapcsoló érdekek meggyengültek. Kína szerette volna a vele szövetséges államokkal feltölteni a szervezetet, ami megnövelné a befolyását a partnerségben. Jelentkezőkből pedig nincs hiány, több mint 40 ország jelezte, hogy érdeklődne a jövőben várhatóan BRICS+ névre hallgató formáció iránt. Ez Indiának és Brazíliának nem igazán tetszett, szerintük az új tagok csak Peking érdekeit szolgálják.

a BRICS tagállamok közül csak Kína tudott az elmúlt 15 évben olyan erőteljes gazdasági és hatalmi fejlődést bemutatni, mint amit a többi tagtól is reméltek korábban. Ez két dolgot eredményezett: Jelentkezőkből pedig nincs hiány, több mint 40 ország jelezte, hogy érdeklődne a jövőben várhatóan BRICS+ névre hallgató formáció iránt. Ez Indiának és Brazíliának nem igazán tetszett, szerintük az új tagok csak Peking érdekeit szolgálják. A szervezet iránya a jövőben: a BRICS-en belüli törésvonalak a tagok politikai megközelítésében is megnyilvánul. Ameddig a demokratikus berendezkedésű Dél-afrikai Köztársaság, de főleg India és Brazília nem szakadna a nyugattól, addig a sokkal autokratább irányítású Kína és Oroszország inkább egy a nyugati centrumokkal ellenpólust képző együttműködés alakításában reménykedett. Az indokok egyértelműek, ameddig Moszkva az ukrajnai háború miatt feszül össze a nyugati hatalmakkal, addig Peking egyre hidegebb kapcsolatban van az Egyesült Államokkal.

Szergej Lavrov valamelyest megadta a felütést a találkozó előtt, amikor a dél-afrikai Ubuntu magazinnak azt mondta, hogy a BRICS-nek nem célja helyettesíteni a jelenlegi multilaterális mechanizmusokat.

Érdekes, hogy mi lehet Kína célja a bővítéssel: ezzel a saját piacához szeretne partnereket találni, illetve országokat szeretne elszakítani az Egyesült Államoktól. Ez persze nem azt jelenti, hogy a hidegháborúhoz hasonló blokkok jönnének létre, hanem Peking szeretne minél több országot kibillenteni az egyértelmű Washington-barát pozíciójából.

Johannesburg után: merre tovább BRICS?

Mivel a Putyin körüli mizériára már találkozó előtt választ kaphatott a közvélemény, ezért már csak két dilemma foglalkoztatta a nyilvánosságot: hány taggal és milyen irányba folytatja a mechanizmus. A találkozó utolsó napján végül eldőlt a legfontosabb kérdés: összesen hat ország kapott meghívót a BRICS-be, a stratégiai együttműködés ezt követően BRICS+ néven folytathatja.

A platform új tagjai közé kerülhet majd Argentína, Egyiptom, Etiópia, az Egyesült Arab Emírségek, Irán és Szaúd-Arábia.

Figyelemreméltó, hogy a Perzsa-öböl olajállamai egyben kerültek a meghívott államok közé, ami azt jelenti, hogy nem szeretnék a felvételekkel a konfliktusos kérdéseket tovább mélyíteni. Az új tagokat Cyrill Ramaphosa, a házigazda dél-afrikai elnök jelentette be augusztus 24-én.

Ez a tagság bővítése történelmi jelentőségű, ez a BRICS-országok egységre és fejlődésre való elszántságát mutatja

- mondta Hszi Csin-ping kínai elnök. Ez a második alkalom, hogy az országok tagfelvétel mellett határozzák el magukat. A 2009-ben létrejött informális csoport eredetileg csak Oroszországot, Kínát, Indiát és Brazíliát fogta össze, egy évvel később csatlakozott hozzájuk a Dél-afrikai Köztársaság is.

Irán és Szaúd-Arábia az idei év márciusában Peking segítségével rendezte egymással a régóta fennálló diplomáciai vitáját, ez azonban instabil lábakon áll. Korábban azonban még ez is elképzelhetetlen lett volna, de a BRICS mostani lépése arra utal, hogy szorgalmazzák a közel-keleti régió riválisainak békülését, ami némileg ellene megy az amerikai érdekeknek.

Az olajhatalmak bővítésével a platform a globális nyersolaj-kitermelés összesen 42%-át fogja adni.

A BRICS egy másik országok közötti vitát is felvételi meghívóval szeretett volna feloldani: Egyiptom régóta feszült az etiópiai Reneszánsz-gát felépítése miatt, amit a Kék-Nílus felső folyásánál építettek részben kínai finanszírozással. Kairó fő problémája, hogy a szinte teljes egyiptomi édesvízellátást biztosító Nílus fő vízutánpótlását a keleti ág adja, amire most az etiópok gátat emeltek.

Belső információk szerint Irán felvétele váltotta ki a legnagyobb vitákat a tagok között, Oroszország és Peking támogatta a síita állam felvételét, viszont India, Brazília és Dél-Afrika tartott a nyugati következményektől. Az elmondások alapján hiába tervezték már egy éve a bővítést, végül csak az utolsó pillanatban tudtak róla megegyezni a felek.

A BRICS csúcson egyértelmű eredmény született, HSZI CSIN-PING akarata érvényesült.

A csúcsot megelőzően az volt az indiai és a brazil vélekedés, hogy nincs szükség a BRICS bővítésére. Ennek elsődleges okának azt tartották az elemzők, hogy a két ország szeretné megtartani a súlyát a csoportban. Azonban nem csak erről van szó: ameddig Oroszország és Kína úgy gondol a kezdeményezésre, mint egy potenciális szervezetre, ami ellensúlyt tud képezni a nyugati szövetségeknek, addig India és Brazília inkább billegő pozícióban maradna.

A két ország álláspontja megváltozott a bővítéssel kapcsolatban, szerintük az új tagországok felvétele pozitív, de a sebességén el kell gondolkodni.

On the occasion of the 15th anniversary of BRICS, we have taken the decision to expand this forum. India has always fully supported this expansion. Such an expansion will make BRICS stronger and more effective. In that spirit, India welcomes Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, {:url} — Narendra (Modi) August 24, 2023

Kína szeretné a BRICS-et a nyugati G7 ellenpólusaként látni, viszont ebben több tagállam is hezitál.

Több helyen is arról írtak, hogy Peking befolyásának növekedését jelzi a döntés, azonban a mostani csúcs félsikert jelent csak a kínai akaratnak. Ameddig a bővítésben engedtek Hszi Csin-ping elképzeléseinek, addig viszont erőteljesen kellett kifejezni, hogy a fórum egyáltalán nem nyugatellenes.

A kompromisszum világos, mindkét szárny egyszerre nyert és vesztett is a mostani csúcsot követően. Kína akarata érvényesült a tagfelvételt illetően, addig a Brazília-India tengely pedig pedig a BRICS jövőbeli irányvonalát illetően. A most meghívást kapott államok között teljesen eltérő a hozzáállás a fejlett államokkal kapcsolatban. Ameddig Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek fontos partnere a nyugati országoknak, addig Irán komoly vitában az európai és az amerikai hatalmakkal. A nyugatellenes irányvonal felé váltás végül nemcsak az egyezményes megoldást jelzi, hanem a csoport jövőbeli lehetőségeit: egy keményvonalas G7-ellenes retorika sok potenciális tagállamot riaszthat el. Így viszont lehetőség van a billegő tagállamok megtartására és újabbak becsábítására.

Az, hogy meghívást kapott a hat tagállam, még nem feltételezi a BRICS azonnali bővítését.

Argentínában már jelezte is a konzervatív ellenzéki elnökjelölt, hogy ő nem léptetné be az országát a csoportosulásba. Azért a többség pozitívan fogadta, az iráni elnökhelyettes például „történelmi lépésnek” nevezte a döntést. Mohamed bin Zájed al-Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek vezetője már ki is jelentette, hogy Abu-Dzabi csatlakozik a formációhoz. Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök már korábban jelezte, hogy kooperálni fognak a csoporttal a célok érdekében, és a globális „dél” felemelkedéséért.

We respect the vision of the BRICS leadership and appreciate the inclusion of the UAE as a member to this important group. We look forward to a continued commitment of cooperation for the prosperity, dignity and benefit of all nations and people around the world. {:url} — محمد (بن) August 24, 2023

A BRICS sokak szerint azonban inkább egy kényszerű érdekközösség, mint egy valódi szövetségi kezdeményezés.

A BRICS csoporton belül kirajzolódik egy jellemző törésvonal: ameddig a demokratikus rendszerű államok a Washingtonnal ápolt jó kapcsolatok fenntartása érdekében ódzkodik az együttműködés nyugatellenes vonásaitól, míg az autokratikusabb felfogásban irányító országok egyértelművé tennék az új pólus különbözőségét. Egyelőre kompromisszum született. Azzal, hogy a brazil-indiai tengely beleegyezését adta az új tagállamok felvételére, sikerült visszanyomni a pekingi politikai elképzeléseket a partnerség fókuszát illetően. A BRICS már korábban megelőzte a gazdasági súly tekintetében a G7-et, a vezető szerepet most sikerült megerősíteni az új tagokkal. A rivális esetében azonban sokkal összetartóbbak az elképzelések, ami a globális dél törekvéseit hangsúlyozó együttműködés esetében hiányos. Ráadásul az új tagok új vitákat is hoztak magukkal, ami tovább gyengítheti a platform politikai elképzeléseit.

Címlapkép forrása: Per-Anders Pettersson/Getty Images