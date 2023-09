Európa legerősebb hadereje új védelmi minisztert kapott – Fontos ígérettel kezdte meg munkáját, de máris kemény kritikákkal kell szembenéznie

Ben Wallace távozása az Egyesült Királyság védelmi minisztériumának éléről nem volt meglepetés, a skót politikus már korábban bejelentette: lemond kormányzati pozíciójáról, és a következő brit parlamenti választáson sem méretteti meg magát. Szövetségese, a korábbi miniszterelnök, Boris Johnson mellett Wallace kulcsszerepet töltött be Ukrajna Egyesült Királyság általi támogatásában. Bár a politikus egyik júliusi nyilatkozata botrányt váltott ki, személyében Ukrajna elkötelezett partnere és egy széles körben kompetensnek tartott vezető távozott a brit kormányból. Helyét sokak meglepetésére egy védelmi tapasztalattal nem rendelkező politikus, a rátermett kommunikátornak és gyakorlott összeesküvőnek tartott Grant Shapps vette át. Shapps nincs könnyű helyzetben: az ukrajnai háború és az Egyesült Királyságot érintő egyéb biztonsági fenyegetések közepette kell bizonyítania, nem pusztán politikai kinevezett, aki TV-műsorokban képes szerepelni, hanem alkalmas a brit haderő fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok ellátására. Első nyilatkozatában mint védelmi miniszter, Shapps megígérte, hogy a minisztérium folytatja Ukrajna támogatását.

Ben Wallace viharos távozása

Júliusban robbant a hír, miszerint Ben Wallace brit védelmi miniszter a következő kabinetátalakításkor négy év védelmi miniszteri tevékenység után távozik a kormányból, és nem indul a következő brit parlamenti választáson sem.

Wallace, aki kulcsszerepet játszott az ukrajnai orosz invázióra adott válaszlépésekben, és Boris Johnson volt miniszterelnök közeli szövetségese volt, a The Sunday Times-nak azt mondta, hogy "legközelebb nem indul", de kizárta, hogy "idő előtt" távozzon a parlamentből, és ezzel újabb időközi választásra kényszerítse a Konzervatív Pártot.

Ben Wallace a The Sunday Times-nak adott interjújában elárulta, hogy június 16-án közölte Rishi Sunak tory miniszterelnökkel a terveit.

Jon Craig, a Sky News politikai kommentátora szerint Wallace Sunday Times-nak adott interjújának hangvétele frusztrációról, csalódottságról és fáradtságról árulkodik.

1999-ben kerültem be a skót parlamentbe. Ez 24 év. Jóval több mint hét évet töltöttem három telefonnal az ágyam mellett

- mondta Wallace a The Sunday Times-nak.

Arra a kérdésre, hogy mire valók, azt válaszolta:

Titok, titok és titok.

A politikus 1999 és 2003 között skót parlamenti képviselő, 2005 óta pedig a brit parlamenti képviselő, a védelmi miniszteri pozíciót 2019 óta töltötte be.

Wallace állítólag remélte, hogy a bejelentést úgy teheti meg, hogy az nem járul hozzá a toryk hanyatlásáról szóló narratívához, és nem tűnik a nyáron esedékes - akkor még csak várható - időközi választási vereségekre adott válasznak. A The Sunday Times szerint azonban valaki a kormányban a napokban arról tájékoztatta, hogy "talán eljött az ideje a lemondásának."

A lapnak nyilatkozó Tim Shipman vezető politikai kommentátor később ezt tweetelte:

Wallace június 16-án, négy héttel ezelőtt közölte Rishi Sunakkal, hogy a távozását tervezi, és a nyár folyamán be akarta jelenteni, hogy kilép. De a kormányfő tájékoztatása, amely úgy próbálta beállítani, mintha a No10 ötlete lett volna, rákényszerítette a döntésre.

Wallace told Rishi Sunak he was planning to go on 16 June, four weeks ago, and was going to announce his decision to quit over the summer. But briefings from top of govt trying to make it look like it was No10s idea forced his hand {:url} — Tim (Shipman) July 15, 2023

Mivel Wallace az elmúlt években vezette a népszerűségi felméréseket a párt aktivistái körében, tavaly hatalmas nyomás nehezedett rá, hogy induljon a párt vezetéséért, miután Johnson távozott. A Sunday Times-nak adott interjújában azonban elárulta, hogy a családi nyomás erősítette meg abban a döntésében, hogy tavaly nem indult a vezetésért, annak ellenére, hogy a párt hívei körében ő volt a csúcspozíció favoritja.

Wallace számára a nagy csalódás azonban akkor következett be, amikor szertefoszlottak azon reményei, hogy a NATO főtitkára legyen.

Jon Craig, a Sky News politikai kommentátora szerint valójában soha nem volt esélye, mert a magas rangú európai vezetők Emmanuel Macron francia elnök vezetésével nem fogadnának el egy EU-n kívüli jelöltet, ráadásul a Biden-adminisztráció is ellenezte Wallace pozícióba kerülését.

A brit parlamenti képviselőség hátrahagyásában a hírek szerint annak is szerepe lehet, hogy a Wallace által képviselt Wyre and Preston North körzet megszűnik a választókerületi határok megváltoztatásával, feldarabolják és felosztják Preston and Ribble Valley, valamint a régiúj - 1997 és 2010 között már létező - Lancaster and Wyre között.

Hálátlan helyzet

A lemondásával kapcsolots interjú előtt pár nappal kisebb botrányt robbantott ki, hogy a Ben Wallace újságíróknak elárulta, tavaly júniusban azt mondta az ukránoknak, hogy az Egyesült Királyság nem online szállítási szolgáltatás, amikor fegyverekről van szó, és hangsúlyozta: az emberek hálát akarnak látni.

Azt mondtam az ukránoknak tavaly, amikor 11 órát autóztam [Kijevbe, hogy] átadjanak egy listát - azt mondtam, nem vagyok az Amazon

- fogalmazott a Sky News beszámolója szerint.

Akár tetszik nekünk, akár nem, az emberek hálát akarnak látni

- mondta az újságíróknak Wallace a litván fővárosban, Vilniusban tartott kétnapos NATO-csúcstalálkozó folyamán.

Volodimir Zelenszkij értetlenségét fejezte ki Wallace megyejzései miatt, Rishi Sunak miniszterelnök pedig elhatárolódott a védelmi miniszter megjegyzéseitől, mondván, hogy Zelenszkij "számos alkalommal kifejezte háláját".

Nem utolsósorban a hihetetlenül megható beszédében, amelyet az év elején mondott a parlamentben

- tette hozzá Sunak.A YouGov brit közvéleménykutató július 13-i felmérése szerint a brit választók nem értékelték Wallace hálával kapcsolatos megszólalását: míg 30%-uk helyénvalónak ítélte meg a politikus mondatát, addig 48%-uk helytelennek vélte.

Was it appropriate or inappropriate for Ben Wallace to say https://t.co/UW9fSO5F4d — YouGov (@YouGov) July 13, 2023

Wallace a reakciókat követően egy hosszú, ukrán nyelvű szövegfolyamot közölt a Twitteren, mivel a politikus szerint félremagyarázták szavait.

A megjegyzéseim azzal kapcsolatban, hogyan lehet a legjobban támogatni Ukrajnát nagy érdeklődést váltottak ki, és némileg félremagyarázták őket. Azt mondtam, hogy Ukrajnának néha fel kell ismernie, hogy sok országban és néhány parlamentben nincs olyan erős támogatás, mint Nagy-Britanniában. Ez a megjegyzés nem a kormányokra, hanem inkább a polgárokra és a parlamenti képviselőkre vonatkozott

- magyarázta.

Szerencsések vagyunk, hogy az Egyesült Királyság polgárai és parlamentünk valamennyi pártja támogatja azon erőfeszítéseinket, hogy Ukrajnának biztosítsuk a szükséges eszközöket. Az Ukrajna támogatására vonatkozó támogatottsági mutatóink a legmagasabbak között vannak Európában - több mint 70%.

- mutatott rá Wallace.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес: {:url} — Rt. (Hon) July 15, 2023

Megtörtént a lemondás

Rishi Sunak brit miniszterelnöknek augusztus 30-án címzett hivatalos lemondó levelében Wallace kiemelte, hogy múlt hónapban már négy éve töltötte be a védelmi miniszteri posztot, ezzel együtt pedig kilenc éve dolgozott miniszterként.

Hangsúlyozta, hogy pozíciója nagy felelősséggel, éjjel-nappal való rendelkezésre állással jár, és biztonságügyi, majd védelmi miniszterként is hozzájárult a kormányzat számos fenyegetésre és incidensre adott válaszához.

A Wannacry-tól (Észak Korea zsarolóvírusos támadása - a szerk.) kezdve, a 2017-es terrortámadások, a salisbury-i mérgezések, Afganisztán, Szudán és Ukrajna, megtiszteltetés volt, hogy a fegyveres erők és a hírszerzés férfi és női tagjai mellett szolgálni, akik oly sokat áldoznak a biztonságunkért. Az elmúlt négy év során a fegyveres erők és vezetésük ragyogott. Legyen szó akár Kabul evakuálásáról, a Covid-reakcióról, Ukrajnáról vagy Szudánról, embereink professzionalizmusa első osztályú volt

- sorolta.

Őszintén hiszem, hogy a következő évtizedben a világ egyre bizonytalanabb lesz és instabilabbá válik. Mindketten osztjuk azt a meggyőződést, hogy most van itt az ideje befektetni. Amióta beléptem a hadseregbe, a hazám szolgálatának szenteltem magam. Ez az elkötelezettség azonban személyes áldozatokkal jár nekem és a családomnak

- vetítette előre és magyarázta helyzetét Wallace.

Hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy megkérem, hogy engedjék meg nekem, hogy lemondhassak. 2005-ben nyertem el a mandátumomat, és ennyi év után itt az ideje, hogy befektessek az élet azon részeibe, amelyeket elhanyagoltam, és új lehetőségeket fedezzek fel

- írta hivatalos lemondásában Ben Wallace.

A júliusi eset miatt érdemes megemlíteni, hogy az Ukrajna támogatása érdekében elvégzett munkája miatt, lemondását követően az Ukránok Világkongresszusa és Inna Szovszun ukrán parlamenti képviselő is háláját fejezte ki Wallace-nak.

Kik merültek fel lehetséges utódként?

Penny Mordaunt , aki közvetlenül Wallace előtt első nőként töltötte be a védelmi miniszteri posztot és a brit haditengerészet tartalékosa volt. Mordaunt tavaly indult a toryk vezetőválasztásán. Miután harmadikként végzett, Liz Trusst támogatta. Truss bukása után potenciális ellenfele volt Rishi Sunak vezetői ambíciójának, azonban Mordaunt végül nem indult el Sunak ellenében, aki így Konzervatív Párt vezetője és miniszterelnök lett. Penny Mordaunt jelenleg pedig a brit alsóház konzervatív frakciójának vezetője.

, aki közvetlenül Wallace előtt első nőként töltötte be a védelmi miniszteri posztot és a brit haditengerészet tartalékosa volt. Mordaunt tavaly indult a toryk vezetőválasztásán. Miután harmadikként végzett, Liz Trusst támogatta. Truss bukása után potenciális ellenfele volt Rishi Sunak vezetői ambíciójának, azonban Mordaunt végül nem indult el Sunak ellenében, aki így Konzervatív Párt vezetője és miniszterelnök lett. Penny Mordaunt jelenleg pedig a brit alsóház konzervatív frakciójának vezetője. Tom Tugendhat biztonságügyi miniszter, aki tavaly szeptemberig a Külügyi Bizottság elnöke volt. A The Telegraph szerint a Territorial Army tartalékosaként, civilként az iraki és afganisztáni háborúban, valamint a brit hadsereg szakmai vezetőjének, a Védelmi Vezérkar főnökének katonai asszisztenseként szolgált. Tugendhat emellett köztudottan és erőteljesen Kína-szkeptikus; a parlamenti képviselők Kína-kutató csoportjával dolgozott együtt, amely az Egyesült Királyság kormányának az országgal szembeni keményebb intézkedéseit szorgalmazza.

James Cleverly külügyminiszter neve is az esélyesek között szerepelt, miután Wallace-hoz hasonlóan Cleverly hírnevét is megerősítette az ukrajnai konfliktus. A Downing Street 10. rendszeresen szerepelteti sajtókonferenciákon és a TV-műsorokban, hogy közölje a kormány legújabb álláspontját az aktuális ukrajnai helyzettel kapcsolatban. A konzervatívok számos, egymással hadakozó frakciója, a gyakori belső ellentétek ellenére Cleverly népszerűnek számít a párton belül, és elismerésnek örvend amiatt, hogy hozzájárult az Egyesült Királyság és az EU közötti kapcsolatok javításához. A védelmi miniszteri pozícióba való átültetés esélyét viszont csökkentette, hogy áthelyezése nagy üresedéshez vezetne a külügyminisztériumban.

Sir Brandon Lewis korábban igazságügyi miniszter és Észak-Írországért felelős államtitkár volt, és úgy tudni, hogy a Downing Street megkereste őt, hogy egy esetleges kormányátalakítás során visszatérjen a kabinetbe. Boris Johnson kormányából azzal az érveléssel távozott, hogy abból hiányzott a "becsületesség, a tisztesség és a kölcsönös tisztelet". Liz Truss szövetségese lett, és támogatta kampányát, miután az első számú jelöltje, Nadhim Zahawi 2022 júliusában visszalépett a versenytől. A Great Yarmouth-i képviselőt júniusban lovaggá ütötték "közszolgálati és politikai szolgálataiért".

James Heappey fegyveres erőkért felelős államtitkár Ben Wallace helyetteseként dolgozott védelmi minisztériumban, és az ukrajnai háborúval kapcsolatos munkája is elismertségnek örvend. Heappey 2015 óta képviselő, és a somerseti Wells választókerületét képviseli, korábban a brit hadseregben szolgált, őrnagyi rangig emelkedett és Afganisztánt is megjárta. A Wallace szövetségesének számító Heappey korábban Johnsont, majd a későbbi választás során Trusst támogatta vezetői kampányaikban.

Jeremy Quin jelenleg a Kabinetirodában dolgozik főkincstárnoként. Quin banki és pénzügyi tanácsadással foglalkozott, mielőtt a 2015-ös parlamenti választásokon képviselő lett, 2020 és 2022 között Boris Johnson alatt a védelmi beszerzésekért felelt.

John Glen a kabinet vezető kincstári államtitkáraként már most is magas beosztásban dolgozik, és a kormány egyes bennfentesei rá számítottak mint Wallace utódja. Alapot adott ennek, hogy a kincstárban szerzett tapasztalata és Jeremy Hunt kancellárral való kapcsolata is hasznosnak bizonyulhatnának a védelmi kiadásokkal kapcsolatos jövőbeli alkudozások során. 2015-ben nemzetközi biztonságból és stratégiából szerzett MA diplomát, és két évig a Parlament védelmi bizottságának tagja volt. Glen 2010 óta Salisbury képviselője, így ő képviselte a választókerületet a 2018. márciusi salisburyi mérgezések idején is.

Johnny Mercer plymouthi képviselő és katonai veterán régóta kampányol a veteránok életének javítása érdekében, és céljai elérése érdekében a Politico szerint a közösségi médiát is kíméletlenül kezeli. Boris Johnson kormányából az Észak-Írországban szolgált katonák felelősségre vonása miatti vita közepette távozott, de Sunak alatt újra belevetette magát a veteránügyi feladatokba. A legutóbbi három konzervatív miniszterelnökkel - köztük Truss-szal, akit Mercer felesége "idiótának" nevezett, miután a volt miniszterelnök kirúgta - szembeni gyakori hangos kritikája ellene szólt, ez minden bizonnyal az ellen szólt, hogy Sunak Mercerre bízza a feladatot.

Liam Fox korábbi védelmi miniszter Sunak egyik leghűségesebb támogatója. A képviselő már átesett a poszt betöltéséhez szükséges biztonsági átvilágításon, és kemény álláspontot képvisel Oroszországgal szemben, ami szintén az esélyesek közé emelte. 2010 májusa és 2011 októbere között töltötte be a védelmi miniszteri posztot, és ellentmondások közepette mondott le, amikor kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy egy barátja, Adam Werritty lobbista milyen hozzáférést kapott a védelmi minisztériumban. Fox Theresa May alatt nemzetközi kereskedelmi miniszterként is szolgált.

Anne-Marie Trevelyan korábban Boris Johnson kormányában a védelmi minisztériumban dolgozott, a fegyveres erőkért és a védelmi beszerzésért felelt. Nemzetközi fejlesztési és közlekedési államtitkárként is tapasztalattal rendelkezik, jelenleg pedig a Külügyminisztériumban, az indo-csendes-óceáni térségért felelős államtitkárként dolgozik. A Berwick-upon-Tweed-i képviselő a veteránok mentális egészségügyi szolgáltatásaiért kampányol, és részt vett a Fegyveres Erők Parlamenti Programjában, amely a képviselőknek nyújt betekintést a hadsereg munkájába.

Az új védelmi miniszter azonban nem közülük került ki, Rishi Sunak kormányfő választása Grant Shapps eddigi energiaügyi miniszterre esett.

Megtörtént a bejelentés: Grant Shapps az új védelmi miniszter

Ben Wallace-t tehát az a Grant Shapps váltja, aki egy év alatt ötödik miniszteri posztját kapja meg. Kinevezésére nem sokan számítottak, de biztos kezűnek és hatékony kommunikátornak tartják. Az energiaügyi miniszteri poszton Sunak szövetségese, Claire Coutinho váltja őt. Coutinho számára egyébként ez jelentős előléptetés, mivel csak 2019 óta képviselő, és 38 évével a legfiatalabb miniszter lesz a kabinet asztalánál.

Egyes tory képviselők arra számítottak, hogy Sunak jövő hónapban, a Konzervatív Párt konferenciáján tartantó beszéde és a kormány prioritásait meghatározó királyi beszéd előtt szélesebb körű átalakítást hajt végre.

Shapps védelmi miniszterként tett első nyilatkozatában azt mondta, hogy "megtiszteltetés", hogy elvállalhatja ezt a feladatot, és

ígéretet tett arra, hogy fenntartja az Egyesült Királyság támogatását Ukrajna felé.

Emellett elismeréssel adózott annak a "hatalmas hozzájárulásnak, amelyet Wallace az elmúlt négy évben az Egyesült Királyság védelméhez és a globális biztonsághoz nyújtott".

Alig várom, hogy együtt dolgozhassak Fegyveres Erőink bátor férfijaival és nőivel, akik nemzetünk biztonságát védik. És folytatom az Egyesült Királyság támogatását Ukrajna felé a Putyin barbár inváziója elleni harcban

- fogalmazott Shapps.

As I get to work at I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nations security. And continuing the UKs support for Ukraine in their fight against Putins barbaric invasion. @DefenceHQ — Rt (Hon) August 31, 2023

Ki Grant Shapps?

Grant Shapps kijelölése felborzolta a kedélyeket, mivel nem rendelkezik katonai tapasztalattal, és többek szerint azért rá esett a választás, mert széles körben úgy tartják, hogy ő a kormány egyik legjobb kommunikátora.

Az 54 éves Welwyn Hatfield-i képviselőnek nem idegen a kabinet, hiszen korábban az energiabiztonsági és a nettó nulla karbonkibocsátás részleget vezette, valamint korábban a közlekedési és a belügyminiszteri posztot is betöltötte.

A kormányzati veteránnak azonban kissé más a háttere, mint sok kortársának a Konzervatív Párt élén - írta portréjában a Sky News. Ahogy fogalmaztak, sok tory kollégájával ellentétben ő nem egy állami iskola és egy kiváló egyetem terméke: a Watford Grammar Schoolban és a Manchester Polytechnicben tanult

Diplomája felénél, amikor az Egyesült Államokban tartózkodott, majdnem meghalt egy autóbalesetben, és közel egy hétig kómában volt, mielőtt végül felépült. Tíz évvel később Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála, kemo- és sugárterápiát is kapott, és sikeresen kezelték.

Bár családja a zene felé hajlott, a nős, háromgyermekes családapa már fiatal korától kezdve politikus akart lenni, és tizenévesen a BBYO zsidó ifjúsági szervezet országos elnöke lett. A húszas évei elején marketing- és nyomdaipari vállalkozást alapított, majd 1997-ben először pályázta meg a parlamenti képviselőséget.

Végül 2005-ben kiszorította a munkáspárti Melanie Johnsont, és Welwyn Hatfield parlamenti képviselője lett, amelynek mandátumát azóta is őrzi.

Shapps gyorsan emelkedett a ranglétrán, még megválasztása évében pártigazgató-helyettes lett, később pedig a párt társ-pártigazgatója.

Volt lakásügyi miniszter és tárca nélküli miniszter is, változatos karrierje azonban nem volt botrányoktól mentes. Shappst a 2015-ös általános választási kampány során azzal vádolták, hogy névtelenül szerkesztette saját és más konzervatív politikusok bejegyzéseit a Wikipédián. Az akkori miniszterelnök, David Cameron kiállt mellette, miközben Shapps "őrültségnek" nevezte a vádakat, és a Wikipedia később nem talált olyan egyértelmű bizonyítékot, amely őt a bejegyzések módosítására használt fiókhoz kötné. A károkozás azonban megtörtént, és Shappst leváltották a párt elnöki tisztségéből, és a Nemzetközi Fejlesztési Minisztérium miniszterévé nevezték ki. Ezt a lépést széles körben lefokozásnak tekintették.

Alig hat hónap után le kellett mondania posztjáról, amikor állítólag figyelmeztették a fiatal pártaktivisták közötti zaklatásra. Shapps tagadta, hogy értesült volna a zaklatásról, szexuális visszaélésről vagy zsarolásról szóló állításokról, de lemondott posztjáról, mondván, hogy "a felelősségnek valahol lennie kell".

A Wikipedia-botrány előtt néhány hónappal Shappst azzal is megvádolták, hogy megsértette a miniszterekre és a parlamenti képviselőkre vonatkozó magatartási kódexet, amikor kiderült, hogy a parlamentbe való bejutása után másodállásban is dolgozott: Michael Green álnéven "Get-rich-quick", vagyis gyors meggazdagodást ígérő programok marketingeseként folytatta munkáját.

Shapps az Brexit-népszavazáson az EU-ban maradás híve volt, de azóta saját megfogalmazása szerint "mérsékelt Brexit-párti", aki az Európai Unióból való kilépést szeretné megvalósítani. Theresa May kormánya alatt tért vissza a parlament hátsó padsoraiba, mivel részt vett a miniszterelnöki tisztségéből való elmozdítását célzó puccsban.

Miután végül 2019-ben lemondott, Boris Johnsont támogatta a vezetési versenyben, és hűségéért közlekedési miniszteri poszttal jutalmazták. Úgy vélték, hogy ez megfelelő szerep Shappsnek - aki repülőrajongó és képzett pilóta, aki egyszer a saját magánrepülőgépével repült a BBC egyik panelfelvételére. Hivatali idejét a közlekedési minisztériumban nagyjából a COVID-világjárványra adott válaszlépések és az azt követő repülőtéri káosz határozta meg, amikor az utazás újraindult. Bírálat érte amiatt, mert nem állt szóba a szakszervezetekkel a munkabeszüntetésekkel kapcsolatban,

Shappst azonban megbízható szereplőnek tartották, és a Johnson-kormányt sújtó számos válság idején gyakran küldték el műsorokba, hogy szálljon síkra a kormány védelmében.

Miután Rishi Sunakot támogatta a vezetői versenyben, Liz Truss kirúgta a kabinetből , de mindössze hat héttel később vissza is térhetett, amikor Suella Braverman belügyminiszterként helyére őt hívták be. A kinevezés meglepő volt, mivel Shapps erősen kritizálta Truss adóügyi terveit, és politikailag "botfülűnek" nevezte azokat. Az éles eszű összeesküvőként leírt Shapps állítólag egy táblázatban rögzítette a tory kollégák Truss asszonnyal kapcsolatos kételyeit.

Shapps kevesebb mint egy hétig volt belügyminiszter, és Truss miniszterelnöksége rekordidő alatt összeomlott. Amikor Rishi Sunak átvette a helyét, üzleti és energiaügyi miniszter lett, majd amikor ez a tárca szétvált, ő lett az energia- és nettó nullás részleg vezetője.

Médiaember a hadügyminisztérium élén? Itt vannak az első kritikák

A BBC szerint Shapps külügyi, védelmi és biztonsági tapasztalatainak hiánya aggasztja a konzervatív képviselők és a hadsereg egyes képviselőit.

A médiát választotta a képességek helyett.

- nyilatkozta névtelenül Sunak döntéséről egy miniszter.

A "Today Programme minisztere" a védelmi miniszter

- tették hozzá.

Olyan, mintha egy gyereket beengednénk az atombunkerbe, és arra buzdítanánk, hogy játsszon

- mondta egy magas rangú miniszter a The Times-nak.

Richard Dannatt, a brit hadsereg korábbi vezetője így fogalmazott:

A nagy kérdés az, hogy Grant Shapps politikai kinevezett lesz-e, aki a miniszterelnököt támogatja a kabinetben, vagy megérti a védelmi szükségleteket.

A Shapps előtt álló kihívással kapcsolatban megjegyezte:

Nagyon keményen kell majd dolgoznia, hogy megértse a portfólióját a Whitehall szintjén, és hogy hogyan működnek a fegyveres erők.

John Healey, a Munkáspárt árnyék védelmi minisztere gratulált Shappsnek a kinevezéséhez, és azt mondta, hogy együtt fog dolgozni kollégájával az ország biztonságáért, azonban hozzátette: "13 évnyi tory védelmi kudarc után a csúcson történt változás nem fog változtatni az eddigieken".

Richard Foord, a liberális demokraták védelmi ügyekért felelős szóvivője szerint Sunak úr egy "igenembert" nevezett ki, akinek a feladata lesz "a csapatok számának 10 ezer fővel való csökkentése".

Túl sokáig vették természetesnek a fegyveres erőket, és ennek következtében mindannyian kevésbé vagyunk biztonságban

- jelentette ki Foord.

Tekintettel arra, hogy most a nemzet védelméért felelős, egyre nagyobb a nyomás Shappsen, hogy törölje az általa nagyon kedvelt, ám biztonsági kockázatnak miősülő TikTok-ot. Az alkalmazást tavasszal biztonsági aggályok miatt kitiltották a kormányzati eszközökről, Shapps azonban egy "A Wall Street farkasa" utalással világossá tette, hogy továbbra is használja a TikTokot a személyes telefonján. Egyesek szerint azonban - mivel a TikTok elismerte, hogy a múltban nyomon követte újságírók tartózkodási helyét, és jogilag kötelezhető arra, hogy kérésre átadja az adatokat a kínai kormánynak - nem ideális, hogy a védelmi miniszter akár csak a magántelefonján használja azt.

Most már követnie kell a saját minisztériumának szabályait, és a nemzetbiztonságunkat a saját önérvényesítése elé kell helyeznie

- mondta egy munkáspárti tisztviselő a Politico Playbook-nak nyilatkozva.

Nem túl megnyugtató, hogy a királyság védelméért felelős személy egy olyan alkalmazást használ, amelyet a szövetségeseink biztonsági okokból betiltottak. Példát kellene mutatnia, és azonnal le kéne állnia vele

- fogalmazott a Kínával való kapcsolatokkal foglalkozó interparlamentáris csoport, az IPAC munkatársa, Luke de Pulford.

Shapps tehát idegennek tűnik a védelmi miniszteri pozícióban, az alkalmatlansággal kapcsolatos nyílt támadásokra és folyósói suttogásokra pedig úgy kell rácáfolnia,

hogy a briteket leginkább foglalkoztató biztonságpolitikai kihívások, mint az ukrajnai háború és a Kína-kérdés mellett a politikai hátország sem nevezhető egyszerűnek, stabilnak. Rishi Sunak népszerűsége még mindig nem képes elérni a kormányzásra törő Munkáspárt vezetőjének, Keir Starmernek a támogatottságát, a Konzervatív Párt belső ellentétei pedig arra engednek következtetni, hogy Shappsnek nemcsak az ellenzéki pártok kritikáitól, hanem a párton belüli - sokszor a médiában visszhangzó - hangoktól is érdemes tartania.

Which of the following do you think would make the best Prime Minister?Keir Starmer: 32% (no change from 17-18 Aug)Rishi Sunak: 22% (-2)Not sure: 43% (+2) https://t.co/cHUuP0xEWP — YouGov (@YouGov) August 30, 2023

Az más kérdés, hogy van-e olyan ellenlábasa, aki egy potenciális választási vereség előtt szeretné megszerezni a védelmi miniszteri pozíciót, és Sunakra sem vetne jó fényt a fluktuáció egy ilyen fontos pozícióban, egy ilyen fontos helyzetben.

Ami pedig a távozó Wallace-t illeti: bár családi okokra hivatkozva nem indult tavaly a toryk vezetéséért, a miniszterelnök pozícióért, és jelenlegi távozását és személyes okokkal indokolta, nem volna teljesen meglepő, ha a konzervatívok várható választási verségét követően Wallace visszatérne a politika élvonalába, esetleg a Konzervatív Párt élére. De ez Wallace ambíciójának meglétén kívül több külső tényezőtől is függ. Például attól, hogy a megbukott Boris Johnson tervez-e egy Silvio Berlusconiéhoz hasonló visszatérést...

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images