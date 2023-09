Súlyos bukás után készül a kulcsfontosságú döntés Szlovákiában - Brüsszel és Ukrajna borzolhatja a kedélyeket

A következő két hónapban két választást is tartanak a Visegrádi országokban, szeptemberben a szlovákok, míg októberben a lengyelek dönthetnek a jövőjükről. Pozsonyban az idei voksolás nem a papírforma szerint jön, hanem az előző kormány bukását követően kellett előrehozott választásokat kiírni. A várakozások számos érdekességet tartogatnak, vannak nagy visszatérők és a közvélemény-kutatásokba berobbanó formációk is. A témák központjában a szlovák belpolitikában elharapódzó korrupciós ügyek és az ukrajnai támogatások vannak.

Kevesebb mint egy hónap van már csak hátra az előrehozott szlovák parlamenti választásokig. Az ország politikai palettája rendkívül széttagolt, emiatt egyértelmű, hogy ismételten egy nagyon megosztott, sokpárti parlament fog következni és a kormány is hasonlóan egy sokszereplős koalíció eredményeként jön létre. A megosztottság miatt azonban a döntéshozatal kihívásokkal nézhet szembe és a belső harcokra is fel kell készülnie a jövőben a közvéleménynek.

A széttöredezett struktúra azt jelentheti, hogy akár 8 vagy 10 párt is bekerülhet a választásokon a parlamentbe.

Szlovákiában a bejutási küszöb az egyedül induló pártok számára 5%, míg a koalícióban induló politikai szervezeteknek 7%-ot kell elérniük. Az országban működő számos párt azt eredményezi, hogy sokszor igen nehéz különbséget tenni az üzenetek között, számos átfedés van a formációk identitása között. Azonban több nagy blokk is azonosítható közöttük, amelyek több párt hasonló felfogásából tevődnek össze.

Az egyik legfontosabb kérdést most a szomszédban zajló ukrajnai háború fogja jelenteni, amiben nagyon megoszlanak a vélemények a különböző formációk között.

A várhatóan főszerepet játszó balközép pártok

Jelenleg vezeti a közvélemény-kutatásokat Szlovákiában az Irány - Szociáldemokrácia (Smer – sociálna demokracia). A balközép formáció három év kihagyást követően térhet vissza a kormányba, előtte 2006 és 2020 között egy kétéves megszakítást leszámítva végig kormányozták az országot. A 2018-ban Ján Kuciak oknyomozó újságíró ellen elkövetett gyilkosság azonban ráégett a pártra, emiatt még a szervezet első emberének, Robert Ficonak is le kellett mondania a miniszterelnöki tisztségéről. A 2020-as választások sokak szerint elsősorban a Smer elleni népszavazásnak volt tekinthető. Akkor második helyet értek el, de a friss kormánykoalíciónak nem lettek tagjai.

A koronavírus-járvány és az ukrajnai háború azonban kedvezett a pártnak, szépen lassan vissza tudtak kapaszkodni a legerősebb párt helyzetébe. A Smer az elmúlt egy évben 6%-kal növelte a támogatottságát, 2023 márciusa óta már Robert Ficoék számítanak a legnépszerűbb formációnak Szlovákiában.

JELENLEG 21% KÖRÜL MÉRIK, EZZEL VÁRHATÓAN MEG IS NYERIK A KÖVETKEZŐ VÁLASZTÁSOKAT. A SMER ELFORDULT A KORÁBBI JOBBKÖZÉP KORMÁNY AKTÍV UKRAJNAI TÁMOGATÁSAITÓL, SOKKAL INKÁBB EGY A MAGYAR KORMÁNYHOZ HASONLÓ ÁLLÁSPONTOT VETT FEL.

Ellene van a fegyverek szállításának Kijevnek és az oroszokkal jóval megengedőbb kampányt folytat. Ennek ellenére az Európai Unióban és a NATO-ban egy sokkal konszolidáltabb álláspontot fognak képviselni, mivel az országnak szüksége van a nyugati befektetésekre.

Robert Fico, a Smer első embere. A kép forrása: Michaela Nagyidaiova/Bloomberg via Getty Images

A Smerből a 2020-as választásokat követően kivált a Hang - Szociáldemokrácia (Hlas - sociálna demokracia), amely sokáig a legnépszerűbb párt volt Szlovákiában. A politikai formációt az a Peter Pellegrini vezeti, aki Robert Fico lemondását követően 2018 és 2020 között Szlovákia miniszterelnöke volt. A Hlas szintén egy balközép véleményt képvisel, azonban politikusai sok megnyilvánulásban konzervatív álláspontot tükröznek.

A párt az elmúlt időszakban számos büntetőjogi vádba keveredett, számos vezető politikusukat vádolták meg kenőpénzek elfogadásával.

A korrupciós vádak miatt a Hlas jelentősen veszített a támogatásából, ameddig egy éve még 20% körüli eredményeket produkáltak a felméréseken, addig mára 12% körül szerepelnek, amely mindössze a harmadik helyre elég. Nagy kérdés, hogy a két balközép formáció mennyire tud együttműködni a választások után, képesek lesznek-e koalícióban kormányozni. A Hlas Ficoékkal ellentétben sokkal közelebbi álláspontot képvisel a nyugati integrációkkal, az EU-val és a NATO-val kapcsolatban.

Who's ahead in the polls in Slovakia?Our current poll of polls:Smer-SD: 21% (+2)PS: 16%HLAS-SD: 12%REP: 9%SaS: 7% (=)OĽaNO & ZĽ: 6%+/- vs. 2020 result pic.twitter.com/9xasSVvUF5 — POLITICO (Poll) August 28, 2023

A balközép pártok összesen 33-35 % körüli eredményre számíthatnak, azonban ez nem lesz elegendő a kormányalakításhoz.

Ráadásul a Hlas szerepe megkérdőjelezhető, közel sem biztos, hogy Pellegriniék összeállnak majd a Smerrel.

Az új kihívó és a volt kormánypártok

Szinte üstökösként tör fel a felmérésekben az utóbbi időben a Progresszív Szlovákia (Progresívne Slovensko, PS), mára a Smer első számú kihívójává lépett elő. A formáció 2017-ben alakult és hamar nagy népszerűségre tett szert. 2019-ben az európai parlamenti választásokon több mint 20%-os eredménnyel két képviselőt is küldhettek Brüsszelbe és az államfőválasztáson is a párt jelöltje, Zuzana Caputová győzedelmeskedett. 2020-ban a népszerűség azonban megroppant és az elhibázott taktikának köszönhetően a parlamentbe sem kerültek be. Koalíciós partnerével közösen 6,96%-os eredményt értek el, ezt azt jelentette, hogy mindössze 4 századdal maradtak le a parlamentről.

Ez most azonban előnyére válik a szociálliberális és progresszív értékeket képviselő pártnak, mivel így ki tudtak maradni a belpolitikát jellemző korrupciós ügyekből. Ez meghatározza a fő üzeneteket is, a PS nem kíván a nacionalista, a populista és a korrupcióval megvádolt pártokkal sem koalícióra lépni. A párt korábban határozott Ukrajna-párti politikát képviselt, azonban az utóbbi időben a választások közeledésével Szlovákiában letekerték a Kijevbe küldött segélyszállítmányokat.

A felméréseken gyengén muzsikálnak a bukott kormánykoalíció korábbi tagjai, de többen is bekerülhetnek a döntéshozásba. Jelenleg a 2009-ben alapított liberális párt, a Szabadság és Szolidaritás (Sloboda a Solidarita - SaS) éri el közülük a legjobb eredményt, ez nagyjából 7% körüli támogatottságot jelent. Az elmúlt négy választásokon hullámzóan szerepeltek, egy alkalommal majdnem kiestek a parlamentből is. A párt ideológiája a liberális értékekre épül.

Korábban számos olyan témát képviseltek, ami egyedinek számít a szlovák közéletben, így a minimálbér eltörlését, a marihuána legalizálását vagy az eurózóna elhagyását.

Mögöttük egy hármas szövetség található, benne két korábbi kormánypárttal. Az előző választásokon győztes Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - OĽaNO) együtt indul Az Emberekért (Za l'udí - ZL) és a Keresztény Unió (Kresťanská únia - KL) pártokkal. A volt miniszterelnök (Igor Matovic) pártjának azonban van oka a félelemre, egyelőre nem ugorják meg parlamenti bejutáshoz szükséges 7%-ot, egyelőre csak a közelében vannak: 6%-ra mérik a koalíciót a közvélemény-kutatások. Matovic csak rövid ideig vezette Szlovákiát, mivel 2021-ben egy koronavírus-vakcina vásárlási botrányba belebukott, utódja Eduard Heger lett.

Igor Matovic, Szlovákia volt miniszterelnöke. A kép forrása: Omar Marques/Getty Images

A Boris Kollár vezette Család Vagyunk (Sme Rodina - SR) politikai párt jelenleg a szavazatok 6%-ára számíthat. Ezzel bejut a parlamentbe, de nem érezhetik magukat biztonságban. Az SR március óta jelentős csökkenésben van, akkor még a negyedik legnagyobb támogatottsággal bíró párt volt több mint 8%-os eredményekkel. A Család Vagyunk a nevéhez hűen a családokat érintő legfontosabb kérdéseket tartja szem előtt, társadalmilag konzervatív értékeket képviselnek. A sokak által populistának nevezett szervezet korábban a kormánykoalíció tagja volt és támogatta a fegyverszállítmányokat Ukrajnának. Bár ezzel kapcsolatban van a pártban egy kétértelmű megközelítés, mert Kollár egyszer szorgalmazta a szlovák-orosz kapcsolatok elmélyítését is.

Nagy visszatérő lehet a Kereszténydemokrata Mozgalom (Kresťanskodemokratické hnutie - KDH), amelynek az elmúlt két alkalommal nem sikerült megugrania a választásokon a bejutási küszöböt. Jelenleg nagyjából 6 % környékére számíthatnak, ami azt jelenti, hogy hét év kihagyást követen újra visszatérhetnek a szlovák parlamentbe. A párt hagyományosan eurooptimista, támogatja a nyugati integrációt és folyamatosan bírálja a keleti nagyhatalmakat, így Oroszországot és Kínát is.

Érdemes megemlíteni, hogy a volt kormányfő, Eduard Heger a korábban Együtt – Polgári Demokrácia (SPOLU – občianska demokracia), most Demokratákra (Demokrati) átkeresztelt formáció élén megpróbálkozik a parlamentbe jutással, ami erős kampányhajrával meg is lehet. A 2023-ban újraformált konzervatív-liberális párt jelenleg emelkedőben van a felmérések szerint, körülbelül 4%-os támogatással fordulnak rá az utolsó hónapra.

Az világos, hogy a kudarcos jobbközép-liberális kormányzás jelentősen megtépázta az elmúlt három évben a koalíciós kormánypártok támogatottságát.

Jó példa erre az OL'aNO esete, amelyik 2020-ban még nyerte a választásokat, most pedig még a koalícióban sem biztos, hogy bejutnak a parlamentbe. Ez azonban még nem lefutott meccs, könnyen lehet hogy a PS meglepetést okoz és akár újra egy liberális kormány alakulhat Pozsonyban.

A szlovák szélsőjobb

A szélsőjobboldali blokkban három párt található, ebből jelenleg két formációnak van esélye bejutni a parlamentbe. Szlovákiában a felmérések szerint jelenleg a negyedik legnagyobb erőt a 2002-ben alapított és történelme legjobb eredményére (9%) készülő Republika (Köztársaság) jelenti. Az oroszbarát szervezet szorgalmazza Szlovákia kilépését az EU-ból és a NATO-ból is.

Bár rengeteg szállal kapcsolódnak Moszkvához, ennek ellenére mégsem támogatják az oroszok ukrajnai invázióját.

Mögöttük némiképp lemaradva a Szlovák Nemzeti Párt (Slovenská národná strana - SNS) következik. Az önmagát a 1938-ig létező szlovák nacionalista pártszervezet örökösének tekintő csoportosulás esetében már rezeg a léc; az elmúlt hónapokban tornászták fel a parlamenti bejutási küszöbig a közvélemény-kutatások eredményeit. Korábban négy alkalommal a kormánykoalíció tagjai voltak, ám a legutóbbi három választáson csak egyszer sikerült a parlamentbe kerülniük, igaz, akkor a kormánykoalíció tagjai is lettek. Amennyiben végül elérik a parlamenti küszöböt, a Smer potenciális koalíciós partnerei lehetnek.

Az eddig kizárólag ellenzéki szerepben feltűnő Mi Szlovákiánk Néppárt (Ľudová strana Naše Slovensko, ĽSNS) viszont úgy tűnik, hogy két ciklus után most kiesik a törvényhozásból, jelenleg mindössze 2% körül mérik a korábban határozott oroszbarát üzeneteket megfogalmazó formáció.

A szlovák szélsőjobboldali blokk jelenleg úgy néz ki, hogy 15-16% körüli eredményre számíthat a választásokon, viszont meglehet, hogy ezzel az eredménnyel csak egy párt jut be a parlamentbe a képviselői helyek mindössze 9-10%-át megszerezve. Nagy kérdés ezen felül, hogy részt vesznek-e a kormánykoalícióban. Mivel a Smer a szlovák nacionalista pártokhoz hasonlóan szintén távolságtartással kezeli az ukrajnai háborút, így várható, hogy a szélsőjobboldali formációk a szlovák kormány részeként folytathatják a választások után.

A szlovák parlamenti választások esetén nem kihagyhatók a magyar politikai formációk vagy a V4 kérdése sem, ezek azonban egy következő cikk témái lesznek.

Összességében egy nagyon izgalmas utolsó hónapra fordultak rá a pártok a szlovák kampányban. Egyelőre a Smer és Robert Fico visszatérése tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, de a koalíciós szempontok miatt meglehet, hogy végül kiszorulnak az új kormányból. A balközép politikai formáció támogatottsága stabil, de közel sem megnyugtató. Az elmúlt időszakban a PS erőteljesen növelte táborát és a 2020-as választások tanulságai alapján akár meglepetésszerű eredmények is születhetnek. A liberális-konzervatív erők várhatóan nem fogják tudni majd megszerezni a parlamenti többséget, ezért szinte egyértelműnek tűnik, hogy a középen billegő Hlas játszhatja el a királycsináló szerepét. Sok múlik azon is, hogy a bizonytalanokat ki fogja tudni elérni, jelenleg 45%-ra mérik az egyik párthoz sem elköteleződött szavazókat Szlovákiában.

A tét nem kicsi, azt kell mérlegelni, hogy nyugatbarát vagy euroszkeptikus jövő vár Szlovákiára. Egy bizonyos: ismét egy szivárványkoalíció következik Pozsonyban.

A címlapképen a 2020-as szlovák parlamenti választások plakátjai láthatóak. Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images