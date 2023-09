Új politikai nagyágyú robbant be Amerikában – Ő lehet Zelenszkij és Tajvan legrosszabb rémálma

Miközben nagyon úgy tűnik, Ron DeSantis floridai kormányzó elnökválasztási kampánya alaposan kezd kifulladni, új üstökös tűnt fel a Republikánus Párt egén, az indiai felmenőkkel rendelkező Vivek Ramaswamy személyében. A biotech-szektorból érkező, 38 éves vállalkozó nagyon sok mindenben hasonlít Donald Trumpra, külpolitika tekintetében azonban talán még merészebb, még megosztóbb intézkedéseket tenne, ha elnök lenne. Ukrajna elfoglalt területeit például odaadná az oroszoknak, átengedné Tajvant Kínának és arra is utalt, hogy csökkentené Izrael anyagi támogatását. Az amerikai szélsőjobb imádja Ramaswamy-t, a mainstream republikánusoktól viszont rengeteg salakot kap. Ramaswamy népszerűsége nagyot ugrott a pollokban, de valójában egyelőre kevés reális esély van arra, hogy ilyen ígéretek mellett elnök lesz a gyógyszeripari vállalkozóból.

2024 novemberében lesz a következő elnökválasztás Amerikában. A Demokrata Párt a nem túl népszerű Joe Bident indítja, Donald Trump pedig 641 év börtönnel néz szembe. Ennek fényében akárhogy is nézzük, reális esélyekkel indul a 47. amerikai elnöki posztért bárki a Republikánus Párton belül, aki nem Trump.

Sokáig úgy tűnt, hogy Ron DeSantis floridai kormányzó lesz Donald Trump, majd talán Joe Biden fő kihívója. Egészen addig elég jó számokat is produkált a politikus, amíg hivatalosan is el nem kezdett kampányolni; volt, hogy fej-fej mellett mérték egykori mentorával. DeSantis kampányát azonban technikai malőrök, gyenge üzenetek és finanszírozási gondok kísérték az első pillanattól fogva, az elmúlt hetekben gyakorlatilag mélyrepülésbe váltottak a floridai „nagyágyú” népszerűségi mutatói. A legfrissebb számok szerint már szinte esélye sincs Trumppal szemben.

A múlt héten volt egy igencsak izgalmas esemény a Republikánus Párt berkein belül: az előválasztáson résztvevő elnökjelöltek nyilvános fórumon mérettették meg magukat, lezajlott a párt első elnökválasztási vitája.

Az esemény során igazából egyetlen ember tűnt ki igazán:

egy indiai felmenőkkel rendelkező, gyógyszeripari és pénzügyi üzleti mágnás, Vivek Ramaswamy.

A 38 éves Ramaswamy egészen az augusztus 23-ai vitáig gyakorlatilag teljesen a radar alatt volt, azonban sikerült mind stílusában, mind pedig kijelentéseiben olyan egyedi szereplést nyújtania, hogy egyértelműen bekerült az amerikai választópolgárok és médiatermékek figyelmének központjába.

Ramaswamy a vita során és az ezt követő sajtótájékoztatókon olyan, tabudöntögető nyilatkozatokat tett, mint például

hazugságnak nevezte a klímaváltozás elleni küzdelmet és az atomenergia, fosszilis energiahordozók felhasználása mellett foglalt állást.

és az atomenergia, fosszilis energiahordozók felhasználása mellett foglalt állást. Kijelentette, hogy „kulturális hidegháború” zajlik az Egyesült Államokban.

zajlik az Egyesült Államokban. Kijelentette, hogy csak két társadalmi nem (gender) van, lényegében harcot hirdetve ezzel az LMBTQ-mozgalmak ellen.

lényegében harcot hirdetve ezzel az LMBTQ-mozgalmak ellen. Úgy látja, hogy meg kell szüntetni az Ukrajnának nyújtott támogatást és akár területek Oroszországnak való átadásán keresztül, de le kell zárni a háborút. Emellett nem engedné be a NATO-ba sem az ostromlott országot.

de le kell zárni a háborút. Emellett nem engedné be a NATO-ba sem az ostromlott országot. Bejelentette, hogy csökkentené az Izraelnek nyújtott anyagi támogatást (aztán később a kijelentéssel kapcsolatosan visszakozott).

(aztán később a kijelentéssel kapcsolatosan visszakozott). Átengedné Tajvant Kínának (amint Amerika függetlenné válik a tajvani félvezetőktől).

(amint Amerika függetlenné válik a tajvani félvezetőktől). Rasszizmusnak nevezte a fordított rasszizmust (vagyis a többségi, fehér társadalom elleni, kirekesztő megnyilvánulásokat, diszkriminációt).

(vagyis a többségi, fehér társadalom elleni, kirekesztő megnyilvánulásokat, diszkriminációt). Többször keményen, személyesen kritizálta a többi republikánus jelöltet, kijelentette egyszer azt is, hogy minden más párttársát donorok tartják láncon, egyedül ő lesz képes az amerikai állampolgárok valódi érdekeit képviselni.

„Isten valódi. Két gender van. A fosszilis energiahordozók szükségesek az emberi jóléthez. A fordított rasszizmus rasszizmus. A nyílt határ nem határ. A szülők döntik el a gyerekeik oktatását. A hagyományos családmodell a legjobb iránymutató az embernek. A kapitalizmus kiemel minket a szegénységből. Az kormányzatnak három ága van és nem négy. Az amerikai alkotmány a szabadságot szavatolja, az emberiség történelmében példátlan módon. Ez nyerte meg nekünk az amerikai forradalmat. Ez fogja megnyerni nekünk a 2024-es forradalmat is” – ezek voltak a politikus záró kijelentései az előválasztási vita során.

Kemény állásfoglalása miatt Ramaswamy-t saját párttársai is hevesen kritizálták, nem kapott túl sok elismerő kommentet még az olyan, Republikánusbarát média-outletektől sem, mint a Fox News vagy a New York Post. Marc Thiessen, a Fox News egyik neves szerzője „bűnösen hülyének” nevezte a republikánus elnökjelölt külpolitikai kijelentéseit, a New York Times pedig egy teljes cikket közölt azzal a címmel, hogy

Vivek Ramaswamy tisztán érthető ostobasága.”

Az inkább demokrata kötődésű CNN ennél lényegesen visszafogottabb volt, ők csak arról írtak egy hosszabb cikket, hogy Ramaswamy finoman szólva sem lopta be magát párttársai szívébe.

Bár a republikánus „establishment” nyilvánvalóan nem rajong Ramaswamy-ért, üzenetei látványosan rezonálnak a szavazók körében. Az első, elnökjelölti vita után végzett pollok szerint Ramaswamy vitte az eseményt,

a válaszadók 28%-a szerint az indiai származású biotech-guru szerepelt a legjobban, míg Ron DeSantis floridai kormányzó a második helyre csúszott vissza egy hajszállal, 27%-kal. A harmadik Mike Pence ex-alelnök volt, 13%-kal.

Abból is látszik, hogy Ramaswamy egy gyakorlatilag teljesen ismeretlen politikus volt, akinek sikerült áttörnie az esemény során a mainstreambe, hogy messze az ő nevére kerestek rá a legtöbben a vitaest után.

Az is nyilvánvaló, hogy formabontó kijelentései miatt Ramaswamy pillanatok alatt az amerikai szélsőjobb favoritja lett. A StoneToss, egy nemzetközi szinten is széles körben ismert, gyakran rasszista és antiszemita üzeneteket közvetítő grafikus, az alábbi képregénnyel reagált a választási vitára.

Ramaswamy látványos kitörése ellenére hosszú az út még a Fehér Házig. Ron DeSantis továbbra is a második legerősebb jelölt a Republikánus Párton belül, a biotech-mágnás üzenetei (főleg külpolitika tekintetében) pedig igencsak megosztóak. Ukrajna, Tajvan és Izrael támogatása például a republikánus és demokrata szavazók körében is vitathatatlan fontosságú kérdés, de alapvetően például az abortusz elleni szigorú fellépés sem éppen tett jót a Republikánus Párt időközi választási eredményeinek.

Ahhoz pedig, hogy valaki elnök legyen, nem csak a republikánus szavazókat, hanem elsősorban a függetleneket, billegőket kell meggyőznie. A legtöbb korábbi választás azért azt mutatja, hogy túlságosan megosztó üzenetekkel nem lehet az ember elnök az Egyesült Államokban.

Vivek Ramaswamy pedig egyelőre finoman szólva is feszegeti a határokat.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images