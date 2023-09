Egy kihívója maradt az Egyesült Államoknak - Eljött az idő a tajvani feszültség rendezésére

A történelmi és geopolitikai szférák mellett az amerikai kül- és belpolitika is jelentős szerepet játszik abban, hogy Washington elkötelezte magát Tajvan mellett. Hasonlóképpen, a Kínai Népköztársaság számára is fontos belpolitikai ügy a helyzet rendezése Peking szája íze szerint, miközben külpolitikai szempontból inkább kockázatokat, mintsem lehetőségeket rejt a dolog.

Nyugati hegemónia

Az Egyesült Államok és tágabb értelemben a „Nyugat” a hidegháború győzteseként a jelenleg fennálló világrend letéteményese és hegemón hatalma. A világ szerencsésebbik felében e világrendet már közvetlenül a második világháború után elkezdte kiépíteni Washington, majd a Szovjetunió bukásával az egykori keleti tömb országai, sőt maga Kína is csatlakozott e nemzetközi rendszerhez.

A korábbi évszázadok hegemón rendszereihez képest az amerikai rend jóval békésebb, alapját a nemzetközi jog, a nemzetközi együttműködés és szervezetek, a globalizált liberális világgazdaság, az emberi jogok és számos egyéb, a nyugati fejlődés elmúlt évszázadaiban kimunkált elv és eszme képezi.

Persze, lehet ujjal mutogatni az USA és a Nyugat által elkövetett hibákra, sőt, bűnökre, de történelmi összehasonlításban az 1945 óta eltelt közel nyolcvan év példátlan békét és fejlődést hozott az emberiségnek. E rendszer az olyan kis és gyenge államoknak, mint Magyarország rendkívül kedvező, hiszen nem kell(ett) komolyan tartaniuk háborús konfliktusoktól, miközben minden lehetőség rendelkezésre állt a nemzetközi gazdaság előnyeiből való részesedéshez.

Vannak, akiknek ez jobban, vannak, akiknek kevésbé sikerült, de az adatok alapján szinte az egész világon folyamatosan nőtt az általános jólét az elmúlt évtizedekben.

Kína: kígyó vagy délibáb?

Visszatekintve némileg ironikus, hogy a Nyugat által létrehozott, fenntartott és finanszírozott rend legnagyobb haszonélvezője az 1979-ben megkezdett gazdasági reformok óta éppen a Kínai Népköztársaság. A nyugati tőke, technológia és vásárlóerő kiegészülve a kínai emberek szorgalmával és a Teng Hsziao-ping által megalkotott okos stratégiával szinte példátlan sebességű anyagi gyarapodást hozott az ország számára.

Mindez mára azonban elvezetett oda, hogy az amerikai politikai és gazdasági vezetés szinte egyöntetűen úgy érzi, hogy kígyót melengettek a keblükön, amikor lehetővé tették Kína felemelkedését, ami most visszaüt rájuk. Ezt a képzetet persze árnyalja, hogy a kínai gazdasági fejlődéshez az Egyesült Államok elitje jelentős részben önös érdekében járult hozzá, hiszen az olcsó kínai munkaerő, majd növekvő kínai kereslet hatalmas profitot hozott az amerikai cégeknek.

A politikai elit és az értelmiség abban is bízott, hogy a jólét szülte középosztály a Nyugaton évszázadokkal korábban lezajlott társadalmi változásokhoz hasonló módon idővel kikényszeríti, hogy nagyobb beleszólása legyen az ország ügyeibe, azaz demokratizálódási folyamatok indulnak majd be Kínában. Ez alighanem naiv, a kínai kulturális kontextust teljesen figyelmen kívül hagyó délibáb volt, legalábbis egyelőre nem látjuk jeleit efféle mozgásoknak Kínában, pedig már több százmilliósra tehető a középosztály mérete.

Így – saját szempontjukból – érthető módon nő a frusztráció az Egyesült Államokban, hiszen még nem volt olyan ország a történelemben, amely önként és dalolva feladta volna elsőbbségét egy másik, felemelkedő hatalommal szemben. Ennek megfelelően az amúgy egyre megosztottabb amerikai társadalomban és politikumban ha egyvalamiben egyetértés van, az az ország szuperhatalmi státuszának megőrzése és így a Kínával szembeni határozott fellépésre irányuló igény.

Mindez öngerjesztő folyamatokat indított el az amerikai belpolitikában, hiszen egyik nagy párt sem engedheti meg magának, hogy a másiknál kevésbé hazafiasnak tűnjön, azaz a politikusok egymásra licitálnak a Kína ellenes megszólalásaikban, ami persze a társadalmat is egyre jobban feltüzelheti, ezzel még inkább motiválva a politikusokat. Bár messze még az 1950-es évek mccarthyzmusa, de láthatóan egyre nehezebb objektív és józan hangon megszólalni Kína kapcsán.

Az USA kihívói

Mindez szorosan összefügg az amerikai külpolitikával, hiszen egy szuperhatalom nem csupán gazdasági és katonai óriás, hanem politikai befolyás terén is a legmeghatározóbb államnak kell lennie. Márpedig ez utóbbi jelentős részben percepciókon alapszik, amíg a világ államainak többsége úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok a legerősebb állam, addig ennek megfelelően követik Washington akaratát.

Mára azonban megkérdőjeleződni látszik e helyzet, azaz sokak szerint az egypólusú világrend végét láthatjuk kibontakozni, ahol már más nagyhatalmak is felnőnek az USA mellé. Azt valóban alátámasztják az adatok, hogy az Egyesült Államok relatív (!) hatalmi pozíciója gyengül, ez azonban nem jelenti, hogy abszolút értelemben is veszítene erejéből.

Sőt, az amerikai gazdasági növekedés továbbra is gyorsabb, mint a többi fejlett államé, katonai ereje fényévekkel megelőzi bármely vetélytársáét, és politikai, kulturális befolyása is töretlen.

Érdemes felidézni, hogy az elmúlt száz évben szinte minden évtizedben megénekelték (általában autoriter államok vezetői) az USA közelgő bukását, társadalmi és gazdasági rendszerének fenntarthatatlanságát, de valahogy nem akaródzik nekik összeomlani.

Mindeközben abból a BRIC csoportból, amelyről másfél évtizede mindenki azt hitte, hogy a sokpólusú világrend letéteményese és az USA kihívója lesz, mára lényegében csak Kína maradt a porondon.

Brazília részesedése a globális termelésből stagnál, sőt csökken,

Oroszország a szemünk láttára jelentékteleníti el magát,

India pedig talán harminc év múlva tart majd ott, mint Kína ma.

Washington nem nézné tétlenül

Tehát az Egyesült Államok számára egyetlen, igaz a legnagyobb kihívó marad játékban, így Washington nem engedheti meg magának, hogy megkérdőjeleződjön vezető szerepe a nemzetközi politikában.

Márpedig Tajvan elvesztése Pekinggel szemben pontosan ezt jelentené.

Amennyiben egy kínai katonai támadás esetén az USA nem sietne Tajvan segítségére, vagy még rosszabb esetben vereséget szenvedne a kínai erőktől, az a nap az amerikai évszázad végeként kerülne be a történelemkönyvekbe. Globális szinten rendülne meg az amerikai szövetségi rendszer, Szöultól Manilán át Tokióig, sőt talán Berlinig kezdenék Peking kegyeit keresni az államok. Mindeközben az USA-val kötött védelmi szövetségekbe és szervezetekbe vetett bizalom elillanna, és az Egyesült Államok hatalma nagy valószínűséggel néhány év alatt visszaszorulna a nyugati féltekére.

Aki látott már amerikait, nehezen képzelheti, hogy Washington tétlenül várná ezt a végkifejletet.

Mindeközben a kínai belpolitika sem könnyíti meg a helyzet békés rendezését. Bár az ország sajátos történelméből fakadóan a kínai kommunizmus mindig is nacionalistább volt a szovjet internacionalizmushoz képest, az elmúlt négy évtized kapitalista átalakulása alapjaiban kezdte ki a marxista vagy maoista ideológián alapuló hatalomgyakorlást Pekingben. Így a kínai politikusok is a már sok helyen jól bevált nacionalizmus eszközéhez nyúltak, ami egy gyorsan fejlődő, egykor nagyhatalmú és most ismét felemelkedő ország társadalmában termékeny talajra talál.

Csakhogy a nacionalizmus kétélű fegyver a párt kezében.

Könnyen lehet politikai támogatást gyűjteni az olyan ígéretekkel, minthogy Kína ismét a világ közepe lesz (ne feledjük Kína neve anyanyelvükön azt jelenti: a Középső Birodalom), és hogy leszámolnak az országot egykoron meggyalázó külföldi hatalmakkal, és újra egyesítik az elszakított országrészeket. Azonban, ha ezeket az ígéreteket nem képes vagy nem akarja teljesíteni a politikai elit, amikor élesre fordul a helyzet, az nagyon gyors és látványos felforduláshoz vezethet.

Hszi szerint itt az idő

Nem véletlen, hogy a bölcs Teng Hsziao-ping nem is feszegette Tajvan kérdését, mondván, majd unokáink megoldják, mi addig csak gazdagodjunk. Az utóbbi években azonban megváltozott a kínai vezetés hozzáállása:

a jelenlegi elnök-pártfőtitkár, az elődeihez képest jóval autoriterebb és központosítottabb kormányzást folytató Hszi Csin-ping láthatóan úgy gondolja, eljött az idő a tajvani kérdés rendezésére.

Erre motiválhatja, hogy Kína hatalma valóban összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint negyven éve, és persze saját személyes ambíciói is szerepet játszhatnak. A gond az, hogy az amerikai helyzethez hasonlóan Kínában is könnyen beindulhat egy ördögi kör, ahol a párt Tajvan visszaszerzésének elkerülhetetlenségét hajtogatja, így a társadalomban erre igény alakul ki, amit utána teljesíteni kell, mert ha kiderül, hogy csak blöff volt az egész, akkor a párt akár el is veszítheti hatalmát. Aki látott már (kínai) politikust, nehezen képzelheti, hogy Peking tétlenül várná ezt a végkifejletet.

