Ezt nem fogja megköszönni Moszkva: rendkívüli lépéssel csábítaná el Amerika az oroszok egyik utolsó szövetségesét

Közös hadgyakorlatot fog tartani az Egyesült Államok Oroszország egyik katonai szövetségesével, Örményországgal. Az örmény–orosz kapcsolatok az elmúlt napokban jelentősen romlottak: Nikol Pasinján örmény kormányfő azzal vádolta meg Moszkvát, hogy nem védi meg szövetségesét, majd arról jöttek hírek, hogy Jereván humanitárius segélyt küld Ukrajnának. A feszültséget tovább növeli, hogy az örmény parlament a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának ratifikálására készül. A hágai székhelyű bíróság volt az, amely szeptemberben elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen.

Az örmény védelmi minisztérium szerdai közlése szerint Örményország közös hadgyakorlatot tart az Egyesült Államokkal. A tárca szerint a szeptember 11-20. közötti Eagle Partner 2023 fedőnevű hadgyakorlat célja, hogy felkészítsék az örmény erőket nemzetközi békefenntartó missziókban való részvételre. Az amerikai haderő egy szóvivője azt mondta, 85 amerikai és 175 örmény katona vesz részt a hadgyakorlatban. Hozzátette, az amerikai katonák csak kézifegyvereket használnak majd, nehézfegyverzetet nem.

A hadgyakorlat ténye azért jelentős, mert Örményország nemhogy nem szövetségese Amerikának, hanem

egy védelmi szövetségben van Oroszországgal, a posztszovjet „ellen-NATO-nak” is nevezett Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetében (KBSZSZ).

Örményország és Oroszország között emellett egy külön védelmi paktum is van, melynek keretében orosz katonai bázis működik örmény területen.

A mindössze 3 milliós Örményországnak két szomszédjával is rendkívül rossz a viszonya történelmi okokból: a 85 milliós Törökországgal és a 10 milliós Azerbajdzsánnal, amelyek türk államokként ráadásul kiváló viszonyban vannak egymással. Örményország és Azerbajdzsán között a Szovjetunió felbomlása idejéből van egy megoldatlan feszültség: Hegyi-Karabah ügye. Az örmény többségű tartomány hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, de a Szovjetunió felbomlása idején egy több évig tartó háborúban egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét, és azóta kvázi Örményország részeként működik.

Örményország és Azerbajdzsán 2020-ban ismét háborút folytatott a területért, melynek során előbbi lényegében egyedül maradt, utóbbi viszont Törökország és a török Bayraktar drónok segítségével egyértelmű győzelmet aratott. A háború rosszabbul is alakulhatott volna Örményország részére, ekkor azonban Vlagyimir Putyin orosz elnök közbelépett, és a két ország fegyverszünetet kötött. A megállapodás értelmében Hegyi-Karabah egy része de facto is Azerbajdzsán ellenőrzése alá került, egy másik része örmény kézen maradt, de csak egy út vezet innen Örményországba, a Lacini-folyosó. A folyosónál és a térség már területein is orosz békefenntartók teljesítenek szolgálatot, a 2020-as megegyezés értelmében 5 évig.

De hiába a tűzszünet és az orosz békefenntartók, fegyveres összecsapások azóta is kitörnek az örmény és azeri erők között. Különösen tavaly szeptembertől, miután az oroszoknak az ukrajnai háború miatt ki kellett vonniuk a békefenntartók egy részét, hogy az ukrajnai háborúban vessék be őket. Magukat környezetvédelmi aktivistáknak mondó azeriek tavaly decemberben lezárták a Lacini-folyosót, ezért Örményországból Hegyi-Karabahba azóta sem jut be elegendő élelem, gyógyszer és más szükségleti cikk.

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök az utóbbi hónapokban többször is panaszt emelt Putyinnál, hogy hiába a közös védelmi szövetség, Oroszország alig tesz valamit, hogy az örményeket megvédje az azeri „agresszióval” szemben. Néhány hónapja azt is elutasította, hogy részt vegyen a KBSZSZ közös hadgyakorlatában, viszont az Európai Unióval megállapodott, hogy fegyvertelen civil megfigyelők érkeznek az országba.

Pasinján vasárnap az olasz La Repubblicának adott interjút, amelyben azt mondta, Oroszország nem biztosítja Örményország biztonságát Azerbajdzsánnal szemben, és csökkenti szerepét a dél-kaukázusi térségben. Megjegyezte azt is, „stratégiai hiba” volt országa biztonságát Oroszországtól függővé tenni.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő kedden válaszolt az örmény kormányfő szavaira:

Nem tudunk egyetérteni téziseivel. Oroszország abszolút szerves része ennek a régiónak ... Oroszország következetes, nagyon fontos szerepet játszik a régió helyzetének stabilizálásában ... és ez a szerep továbbra is megmarad

– mondta a szóvivő.

Egy másik nyilatkozatban Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő „a durvaság határait súroló nyilvános retorikának” nevezte Pasinján szavait, megjegyezve, ahelyett, hogy másokat hibáztatna, Jerevánnak felelősséget kellene vállalnia tetteiért.

Ezt követően látott napvilágot a hír, hogy

az ukrajnai háború kitörése óta először Örményország humanitárius segélyt küld Ukrajnának.

Azt nem tudni, pontosan milyen és mekkora segélyről van szó, de források szerint személyesen Pasinján felesége, Anna Hakobján adja át Kijevben.

Ilyen körülmények között jött a hír, hogy Örményország közös hadgyakorlatra készül az Egyesült Államokkal. A Kreml-szóvivő ezt sem hagyta szó nélkül:

Természetesen az ilyen hírek aggodalomra adnak okot, különösen a jelenlegi helyzetben. Ezért mélyen elemezni fogjuk ezt a hírt, és figyelemmel kísérjük a helyzetet

– mondta Peszkov.

Tovább növeli a feszültséget Oroszország és Örményország között, hogy az örmény kormány a parlament elé terjesztette ratifikálásra a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) Római Statútumát. Az ICC az, amely idén márciusban körözést adott ki Vlagyimir Putyin ellen ukrán gyerekek Oroszországba deportálásának vádjával.

Moszkva erre felszólította Jerevánt, adjon magyarázatot.

Már kértük az örmény felet, hogy adjon magyarázatot ebben az ügyben, és Jereván válasza alapján határozzuk meg további lépéseinket

– nyilatkozta Marija Zaharova.

Az örmény alkotmánybíróság még márciusban, egy héttel a Putyin elleni elfogatóparancs kiadása után adott zöld utat a ratifikáció előtt. Moszkva akkor azt mondta, a ratifikálás „szélsőségesen negatív” hatással lesz az orosz–örmény kapcsolatokra. Jogászok szerint ha az örmény parlament rábólintana a statútumra, az azt jelentené, hogy Örményországnak le kellene tartóztatnia Putyint, amennyiben örmény területre lépne.

Címlapkép: Orosz békefenntartók és azeri „aktivisták” néznek farkasszemet a Hegyi-Karabahba vezető Lacini-folyosónál. Aziz Karimov/Getty Images