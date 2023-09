Feszülten figyeli Kijev és Brüsszel, mi készül a NATO keleti szárnyán – Megreccsenhet az Ukrajna mögötti egység?

A nyár folyamán hangos csörte alakult ki a Polgári Platformot is tagjai között tudó Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber és Jarosław Kaczyński Jog és Igazságosság (PiS) pártja között. Weber éppen Donald Tusktól vette át Európa legnagyobb pártcsaládjának vezetését tavaly nyáron. Mivel az EPP hagyományos kereszténydemokrata pártjainak népszerűsége csökken, így a pártcsalád már egy ideje új szövetségeseket keres, és ezt leginkább a másik konzervatív, ugyanakkor jóval radikálisabb pártcsaládban, az Európai Konzervatívok és Reformerekben (ECR) igyekszik megtalálni.

Az ECR egykor a brit toryk európai ambícióinak képviselője volt az Európai Parlamentben, de a Brexitet követően Giorgia Meloni Olasz Testvérek (FdI) és a PiS vált a pártcsalád két vezető erejévé. A pártcsaládnak tagja még többek között a Finnek, a Svéd Demokraták és a spanyol Vox is. Az ECR felé történő nyitás logikus lépés a Néppárt részéről, főleg hogy több országban is jó a viszony az EPP-hez, illetve az ECR-hez tartozó jobboldali pártok között. Így Meloni koalíciójának tagja a néhai Silvio Berlusconi Hajrá Olaszország! pártja, a Finnek Finnországban együtt kormányoznak a néppárti Nemzeti Koalíció Pártjával, a Svéd Demokraták kívülről támogatják az ugyancsak néppárti Mérsékelt Pártot, a Vox pedig a spanyol Néppárt potenciális koalíciós partnere.

Nem így Lengyelországban, ahol az ECR-tag PiS legnagyobb ellenfele a néppárti PO.

Manfred Weber már januárban tárgyalásokat folytatott Melonival egy lehetséges néppárti–konzervatív összefogásról, a tárgyalásokból azonban szándékosan kihagyta Kaczyński pártját. De a Weber és a PiS közötti viszony igazán júniusban mérgesedett el, mikor Weber azt nyilatkozta,

„tűzfalat” kell építeni a PiS-szel szemben, mindenfajta együttműködést ki kell zárni a Néppárt és a vezető lengyel kormánypárt között, amelyet „politikai ellenségnek” nevezett.

Több sem kellett a PiS-nek, rögtön a lengyel választásokba történő beavatkozással vádolta meg Webert, sőt a párt egyik képviselője, Tadeusz Cymański azt mondta, a néppárti vezető retorikája, különösen az „ellenség” szó használata Hitler propagandáját idézi.

Egy későbbi nyilatkozatában Weber a jogállamiság és a szabad sajtó elleni támadással vádolta a PiS-t. Megjegyezte: Meloniékkal az EPP tudna szövetséget kötni, de a lengyel kormánypárttal, az Alternatíva Németországnak párttal és Marine Le Pen francia Nemzeti Gyűlésével nem. (Utóbbi két párt egyébként nem is az ECR tagja, hanem a még radikálisabb és Moszkva-barát pártokat tömörítő Identitás és Demokráciáé.)

Elég ebből

– tweetelte ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő Weber nyilatkozata után, és vitára hívta ki a bajor politikust. Weber nem fogadta el a kihívást.

A PiS EP-képviselője, egyben az ECR pártcsalád társelnöke, Ryszard Legutko arra a kérdésre, hogy az ECR együtt tudna-e működni egy Weber nélküli EPP-vel, azt válaszolta, ez inkább politikai irány, semmint személyek kérdése. Ugyanakkor szerinte a Néppárt rossz irányba tart, és ha ez nem változik, nem képzelhető el együttműködés a két jobboldali pártcsalád között. Szerinte az EPP jelenlegi viselkedésében az európai politikai „oligarchizálódása” mutatkozik meg. Donald Tusk pártja természetesen megvédte Webert a támadásokkal szemben, mondván, a bajor politikus Lengyelország barátja, és olyan ember, aki az uniós intézmények erős koalícióját építi föl Lengyelország támogatására.

A Néppárt mindenesetre feszült figyelemmel követi a lengyel választási meccs alakulását, ugyanis a jövő nyár elején esedékes EP-választások szempontjából sem mindegy, miként alakul az október 15-i voksolás eredménye.

A lengyel kormány kapcsolata nemcsak az Európai Unióval feszült, hanem az utóbbi időben Ukrajnával is, amelynek leghangosabb támogatója az Oroszország által indított háborúban sokáig éppen Lengyelország volt. Azonban egyrészt az elmúlt hónapokban voltak olyan fejlemények, melyekre a kormánynak muszáj volt reagálnia, másrészt a választás közeledtével a PiS igyekszik kiélezni egyes kérdéseket, akár Ukrajna kárára is.

Három dolgot is azonosíthatunk, ami a lengyel–ukrán kapcsolatok részleges romlásához vezetett:

Az olcsó importgabona miatti feszültség már hónapok óta tart Lengyelország és Ukrajna között, és Lengyelország négy másik országgal, köztük Magyarországgal együtt el is érte az EU-nál, hogy szeptember 15-ig eme öt országban tiltott legyen az ukrán gabona behozatala, kivéve, hogy átszállíthatják azt ezeken keresztül más országokba. Kijev természetesen rosszallását fejezte ki az intézkedéssel kapcsolatban, hiszen a háború tépázta Ukrajnának a gabonaexport az egyik fontos bevételi forrása.

A feszültség azonban akkor robbant, mikor Marcin Przydacz, Andrzej Duda lengyel államfő tanácsadója azt mondta, itt lenne az ideje annak, hogy Kijev elkezdje értékelni a Lengyelország által nyújtott támogatást. Megjegyezte, Ukrajna rengeteg segítséget kapott Lengyelországtól, de most a legfontosabb a lengyel gazdák érdekeinek védelme. Az ukrán külügyminisztérium a kijelentések miatt bekérette a kijevi lengyel nagykövetet, majd másnap a lengyel külügyminisztérium is így tett a varsói ukrán nagykövettel. Az esetet követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában azt írta, nem kellene, hogy politikai ügyek elrontsák a két ország kapcsolatát, ezért szükség lenne arra, hogy „lenyugodjanak a kedélyek”.

A másik vitás kérdés Lengyelország és Ukrajna között a volhíniai mészárlás ügye. A volhíniai mészárlás 1943-ban és 1944-ben zajlott a mai Nyugat-Ukrajnában, olyan területen, amely a két világháború között, egészen Lengyelország német és szovjet lerohanásáig Lengyelország része volt. Itt az ukrán nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) és az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) fegyveresei mintegy 100 ezer lengyelt gyilkoltak le.

A volhíniai mészárlás 80. évfordulóján, július 9-én Zelenszkij Andrzej Duda lengyel elnökkel együtt emlékezett az áldozatokra a nyugat-ukrajnai Luck városában. Az ott mutatott látszólagos egyetértés ellenére jelentős különbség van az események lengyel és ukrán megítélése között. Míg Lengyelországban sokan népirtásról beszélnek, Ukrajna arra hivatkozik, hogy a lengyel megtorló akciókban mintegy 15 ezer ukrán is életét vesztette, így kölcsönös felelősségről van szó.

