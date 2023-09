Váratlanul Kijevbe látogatott az amerikai külügyminiszter

A portált erről ukrán elnökségi források tájékoztatták.

Ez Blinken harmadik látogatása Ukrajnába. Először tavaly áprilisban tett előre be nem jelentett látogatást Lloyd Austin védelmi miniszterrel együtt, legutóbb pedig egy éve, tavaly szeptemberben érkezett Ukrajnába.

A közösségi médiában már egy videó is terjed a látogatásról, ahol a külügyminiszter egy Patron nevű kutyát simogat.

