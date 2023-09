Olyan döntés készül, ami Magyarország sorsát is érinti - Végre eldőlhet a V4 jövője?

A szeptember végi szlovák választásoknak a szomszédsági viszony és a hosszú közös történelem miatt is komoly tétje van, azonban az aktuálpolitikai szempontból két téma igazán fontos Budapesten. Bekerül-e magyar kisebbségi párt a szlovák parlamentbe, illetve, hogy a V4 újra egységesebb lehet-e az elmúlt idők távolodási hullámát követően. A cikksorozat második részében a szlovákiai választások magyar vonatkozásait elemezzük.

2023 májusában végleg megbukott az eurooptimista szlovák négypárti koalíciós kormány, ezzel történelmi helyzetet teremtve az országban. Előrehozott választások és ideiglenes szakértői kormány követte Eduard Heger lemondását Pozsonyban, ilyenre még nem volt példa korábban az ország történelmében. A jobboldali-liberális koalíciós szlovák vezetés bukását követően újra megcsillant a lehetőség Budapest számára is, hogy az elmúlt három évben magyar szempontból rosszul alakuló szlovák kapcsolatok javuljanak. Több olyan formáció van az országban, amely a magyar kormányéhoz nagyon hasonló üzenetekkel kampányol, ráadásul a támogatottság is meglehet egy esetleges kormányalakításhoz. A szlovák választások jelenlegi kilátásairól bővebben itt olvashat:

Mi lesz a V4-gyel?

Szlovákiában korábban jellemző volt, hogy hirtelen megjelentek az új, a korábbi rendszerrel kritikus formációk, amelyeknek később egészen a választások megnyeréséig sikerült erősödniük.

Korábban, a 2000-es évek elején még ilyennek számított az Irány (Smer) - Szociáldemokrácia nevű párt is. A 2010-es évek szlovák politikáját a Smer vezetése uralta, megnyerték a 2010-es, 2012-es, 2016-os választásokat is, de a sokasodó korrupciós botrányok, illetve a Jan Kuciak gyilkosság 2020-ra Robert Fico (Smer – pártelnök) miniszterelnök távozását, majd a párt vereségét hozta el a választásokon.

A referendumot akkor a Smer-rendszer ellenében alakult jobboldali-konzervatív Egyszerű Emberek nyerte, és Igor Matovic – korábbi médiavállalkozó – alakíthatott kormányt, miután négypárti koalíciót kötött. Most újra egy új formáció van felemelkedőben, a liberális nézeteket valló Progresszív Szlovákia (PS), amely bár már sok éve a szlovákiai politikai élet része, csak most kerülhet be a parlamentbe. A V4 jövőjének szempontjából azonban egyáltalán nem lényegtelen, hogy az új kihívó PS, vagy a fő esélyesnek mért, régi motorosnak számító Smer nyeri a választásokat szeptember 30-án Szlovákiában.

Kormányellenes tüntetés Pozsonyban Ján Kuciak meggyilkolását követően. A kép forrása: Askin Kiyagan/Anadolu Agency/Getty Images

Az majd egy következő cikk témája lesz, hogy a 2020 után vezető Matovic-kormány miért bukott bele egy vakcinabeszerzési botrányba, majd az azt követő Heger-kormány hogyan hasalt el. Addig ezzel a cikkel képbe kerülhet a szlovákok nehézségeiről:

A 2020 utáni szlovák vezetés azonban sokkal engedékenyebb politikát ütött meg az EU-val és eltávolodott Budapesttől. Legfontosabb szempontja ennek az is volt, hogy teljesen más megközelítéssel álltak hozzá az ukrajnai invázióhoz; ameddig Budapestet oroszpártisággal vádolják, addig Szlovákia aktívan támogatta Kijevet. Azonban ezen felül is több olyan kérdés volt, amely mindkét országban meghatározó a belpolitikában. A korábbi egység a V4-ben teljesen szétesett; a korábbi Budapest-Varsó tengely teljesen összetört a különböző megközelítés miatt, és a magyar kormány szinte kitaszítottá vált az országcsoportosulásban.

Ennek ellenére számos közös téma maradt, csak (átmenetileg?) az ukrajnai válság vált a legfontosabb szemponttá.

Szlovákiában komoly politikai vitákat okozott a bevándorlás kérdése, különösen a 2015-ös menekültválságot követően. A téma azóta is folyamatosan napirenden maradt, de a mostani választások előtt újra az egyik legfontosabb kampánytémává vált.

A választásokat megelőző hetekben az országban fokozódott a bevándorlási kérdés, Zuzana Caputová elnökasszony pedig egyértelműen Budapestre mutogatott, szerinte az Orbán-kormány politikája tehet a kialakult helyzetről. Felmerült az a lehetőség is, hogy a szlovák határellenőrzést vezet be be a két schengeni ország között, de végül ezek csak időszakosan valósultak meg. Az átmeneti Ódor-kormány végül 500 katonát küldött Magyarország határához, hogy ezzel is elősegítsék a menekültek szlovák-magyar határátlépésének megakadályozását.

Ez az ügy a újradefiniálhatja V4 újraerősítése felé tett lépéseket is, mivel a mostani lépés egyértelműen nem a közös megoldásban gondolkodik egy közös problémában. A 2010-es évek végén a Budapest-Varsó tengely mentén megerősödő országcsoportosulás az ukrajnai háború kitörésével léket kapott.

Magyarország és Lengyelország kifejezetten eltávolodott egymástól, így a teljes visegrádi országcsoport a szétesés szélére került.

A korábbi közös témák azonban megmaradtak, csak a háttérbe szorultak. A választások közeledtével azonban ismét a felszínre törnek a korábbi témák, a migráció és az Európáról megfogalmazott vélemény ismét felemelkedhet az ukrajnai háború fontosságának szintjére a közbeszédben.

Mivel itt újra szövetségest tudnak találni, nem elképzelhetetlen, hogy újraerősödik a V4 a magyar érdekek mentén. Az azonban fontos szempont, hogy a szlovák választók szerint a nemrégiben kipattant határellenőrzési ügy pontosan hogyan csapódik le. Egyes olvasatok szerint ez egyértelműen azt az üzenetet közvetíti Pozsonyból, hogy a magyar vezetés nehézkesen tudja csak kezelni a bevándorlás problémáját.

A visegrádi országok ügyéhez persze a lengyel választóknak is lesz némi közük, októberben derül ki, ki vezeti a jövőben a Szejmet. A júniusi V4 és Ausztria belügyminisztereinek találkozóján is együttműködést sürgettek a témában; aktív és állandó határellenőrzést szorgalmaztak, illetve a migrációt kiváltó okok elleni együttműködésre szólítottak fel.

A migráció mellett az Európai Unióval kialakított viszony szintén jelentős részét képezi a V4 országok kapcsolatait illetően.

Ameddig Varsónak és Budapestnek egy kifejezetten euroszkeptikus hozzáállása van, sok szempontból vitáznak Brüsszellel, addig Csehország és Szlovákia az utóbbi időben kifejezetten pozitívan tekintett a szervezetre. Ez most megváltozhat, mivel több határozottan EU-kritikus pártszervezet esélyes a parlamentbe jutásra, sőt, a kormányalakításra is.

A V4 visszaerősödésének egy euroszkeptikus formáció kialakulása szükséges Szlovákiában, hiszen akkor már a négyből három országban egy Brüsszellel távolságtartó formáció alakulna ki. Egyelőre azonban még fontosabbnak tűnik a visegrádi országok álláspontja Ukrajnával kapcsolatban, amely erősebben határozza meg az országok belpolitikáját, mint a V4-ek országainak érdekközössége. Amennyiben egy Kijevvel távolságtartó, oroszbarát fordulat következik Pozsonyban, úgy a törésvonalak megmaradnak, csak átrendeződnek. Ebben az esetben Szlovákia közelebbi kapcsolatokat ápolhat majd Budapesttel, de eltávolodhat Varsótól.

BIZONYOS KÉRDÉSEKBEN KÖZELEBB KERÜLHETNEK TEHÁT A V4 ORSZÁGAI, DE JELENLEG IGENCSAK KEVÉS AZ ESÉLY ARRA, HOGY A KORÁBBI ÖSSZHANG HELYREÁLLJON A SZERVEZETBEN.

A szervezeten belüli erőviszonyok bizonyosan átalakulhatnak a szlovák választásokat követően, ez azonban nem jelenti majd a régi egység visszatérését. Tehát a törésvonalak megmaradnak, maximum átrendeződnek a jövőben. A V4-ek tetszhalott állapotának végét az ukrajnai események változása, vagy az álláspontok pálfordulásszerű változásai hozhatják el.

V4 találkozó 2022 novemberében Szlovákiában. A kép forrása: Robert Nemeti/Anadolu Agency via Getty Images

Rezeg a léc a magyar érdekképviselet ügyében

Szlovákiában jelentős magyar kisebbség él, bár az elmúlt harminc évben jócskán lecsökkent a magyarság száma és részaránya a teljes lakosságon belül. A 2021-es népszámlálási adatok szerint jelenleg körülbelül 420 ezer szlovákiai magyar él jellemzően az déli határvidék mentén, ami a lakosság 7,75%-át jelenti. Megjegyzendő, hogy ennél magasabb az önmagát magyar anyanyelvűnek vallók száma, összesen 462 ezer fő jelezte, hogy magyar anyanyelvű. Ezek az arányok önmagában bőven elegendőek lennének, hogy egy magyar etnikai pártot a parlamentbe juttassanak a felvidéki magyar választók. Az 5%-os parlamenti küszöb megugrása azonban nem ilyen egyszerű.

A szlovákiai magyarság részarányainak változásairól és kilátásairól bővebben itt olvashat:

A szlovákiai magyar pártok hasonló mintát mutatnak, mint a szlovák politikai formációk: rendkívül széttöredezettek. Ez megosztja a szavazókat is, ami miatt

előfordulhat, hogy ismét magyar etnikai alapokon szerveződő párt nélkül magyar a szlovák törvényhozás.

A korábbi választások alkalmával a Bugár Béla vezette liberális-konzervatív Most-Híd formáció mindig bejutott a törvényhozásba, előtte pedig még a Magyar Közösség Pártja (MKP) élén tudta a szlovák parlamentben a magyarokat képviselni.

A két formáció a 2010-es választások előtt vált szét, ettől kezdve két magyar párt versengett a magyar szavazatokért az országban.

Ebből rendre a szlovák-magyar vegyespártként működő Híd jött ki győztesen, 3 egymást követő választáson (2010, 2012, 2016) is megelőzte az MKP-t. 2020-ban ez már nem jött össze, akkor a Híd mindössze 2,05%-os eredményt ért el, ezzel 10 év után kiesett a parlamentből. Az MKP ekkor már a magyar politikai formációk összefogása felé mozdult el, de ekkor sem sikerült elérni a küszöböt, 3,91%-kal ismét kívül maradtak a szlovák parlamentből.

Közben a szlovák pártok igyekeztek a magyar szavazatokat is megszerezni, több formáció hangsúlyt fektetett a magyar nyelvű üzenetekre és igyekeztek kiemelni, hogy a magyarság érdekeit is képviselik majd Pozsonyban.

Az már a korábbi felmérésekből is kiderült, hogy a szavazatok megoszlanak a választók között, egyre több magyar adja le voksát a legnagyobb szlovák pártokra. A kutatások már korábban arra engedtek következtetni, hogy a szlovákiai magyarok körében növekszik a szlovák pártok támogatottsága, illetve csökken a szavazási hajlandóság.

A Hlas igyekezett figyelmet fordítani a területre, egy korábbi olimpikonra, Vlček Erikre bízta a magyarság megszólítását a kampányban. Ezt megerősítendő a Csallóközben irodát is nyitottak. Pellegrini a kampánykörútja során több magyarlakta városba is ellátogatott, ahol kiemelte, hogy a helyi kisebbségeknek már nem kell az etnikai alapon szerveződő pártokra szavazniuk.

Viszont a magyar politikai szervezetek más taktikához nyúltak. A hosszas egyesítési tárgyalásokat követően 2021-ben aztán összejött a szlovákiai magyar pártok összeolvadása. Ekkor három formációból, a Magyar Közösség Pártjából, az Összefogásból és a Hídból létrejött a Szövetség. Ennek tagja lett az a Gyimesi György is, aki ez megelőzően az OL’aNO-ban (Egyszerű Emberek és Független Személyiségek) politizált.

Ez egyébként Budapest érdekeit is szolgálta, az Orbán-kormány szoros kapcsolatokat tart fenn a felvidéki magyar politikai szervezetekkel, emiatt gyakran érik kritikák a szlovákiai magyar pártokat.

2022 novemberében a megyei és helyhatósági választásokon még jelentős sikereket könyvelhetett el a párt. A szervezet jelöltjei összesen 54 mandátumot szereztek 5 különböző megyében (Nyitrában 18, Nagyszombat 14, Kassa 12, Besztercebánya 9 és Pozsony 1 mandátum). Ráadásul ez komoly fegyverténynek számított, korábban a Most-Híd és az MKP összesen tudott 42 képviselőt bejuttatni a megyei testületekbe. A sikerszéria azonban nem folytatódott, formáció 2023 májusában a szétesés szélére került, ekkor több – korábban a Hídban politizáló – politikus a távozás mellett döntött. Forró Krisztián, a platform vezetője kijelentette, hogy ez nem jelenti a politikai formáció részekre szakadását, mivel abból csak egyének válhatnak ki és a Híd számos megyei vezetője ugyanúgy az Összefogás tagja maradt. később azonban ez is eljött, újra három magyar vonatkozású pártra lehet szavazni majd szeptember 30-án.

Forró Krisztián (középen), a Szövetség nevű szlovákiai magyar párt vezetője egy rendezvényen Párkányban. Mellette Szili Katalin (a képen balra) az Orbán-kormány miniszterelnöki főtanácsadója. A kép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Forró felszólította a két másik magyar érdekeltségű pártot a visszalépésre, de ők ezt visszautasították, mondván, hogy ebben az esetben a szlovákiai magyarok számára egy olyan opciót kellene támogatniuk, amely akár Fico visszatérésével is veszélyeztet. A széttöredezett rivalizálásra reagált is a Szövetség; közölték, hogy a párt képviselőjelöltjei nem kívánnak a jövőben másik magyar jelöltekkel nyilvános vitát vállalni, mivel ez a teljes magyar közösséget kiábrándítja a magyar politikai szervezetekből.

Jelenleg az Összefogás a Politico felmérése szerint mindössze 3%-os támogatottságra számíthat a választásokon, ami nem elegendő ahhoz, hogy bejussanak a szlovák parlamentbe.

Ennyire nem pesszimista a magyar kilátásokkal kapcsolatban a Polis Slovakia felmérése, szerintük a Szövetség meg tudja ugrani a parlamentbe jutás küszöbét, jelenleg 5,3%-on állnak, amivel 9 képviselői szépre számíthatnak. A végül külön induló Híd egy koalícióban csak 1,8 míg a Magyar Fórum csak 1,1%-ot tudna most elérni.

A széthúzás nagy gondot jelent a magyar pártoknak Szlovákiában, nem sikerült a nagy terv, ismét három magyar képviselőket felvonultató formáció méretteti meg magát szeptember végén.

Hiába lenne meg a kellő magyar választópolgár az országban egy erős, etnikai alapon szerveződő párt parlamentbe juttatásához, a Szlovákiában jellemző megosztottság a magyar formációkat is elérte. Közben ezek a viták a választópolgárokat is elérték, akik egyre inkább fordulnak el a magyar etnikai alapokon szerveződő pártoktól. Erre rájátszanak a szlovák pártok is, egyre jobban igyekeznek megszólítani a magyar szavazókat, akik értékelik a közeledést. Ezek miatt úgy néz ki, ismét kimaradhatnak a magyar pártok a szlovák parlamentből, bár a közvélemény-kutatások egyelőre a bejutási küszöbön mérik a Szövetséget, nagy hajrára lesz szüksége a magyar politikai formációnak az utolsó hetekben.

A címlapképen Peter Pellegrini, korábbi szlovák, és Orbán Viktor, jelenlegi magyar miniszterelnök látható egy korábbi V4-csúcson. Címlapkép forrása: Mehmet Yilmaz/Anadolu Agency/Getty Images