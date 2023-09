Történelmet írt az idei év második legerősebb földrengése, felmérhetetlen a pusztítás

Pénteken késő este súlyos földrengés rázta meg az észak-afrikai Marokkót. A 6,8-as erősségű fölmozgás viszonylag kicsi, 26 kilométeres mélységben történt, ami pusztítóbbá tette a katasztrófát. A halottak száma a hétfő esti adatok alapján hivatalosan 2862 fő, a sebesülteké 2562 fő, de az áldozatok száma folyamatosan emelkedik. A mentőcsapatok 72 óra elteltével is próbálják kiszabadítani a romok alól az élőket, illetve sajnos egyre inkább a holtakat.

Amióta hivatalos mérések vannak, azóta ilyen erősségű földrengés még nem sújtotta Marokkót. Pusztítóbb azonban volt: 1960-ban az Atlanti-óceán partján található Agadir városát érte 5,8-as erősségű földrengés, amely 12–15 ezer ember, a település lakossága egyharmadának halálát okozta. Agadirban most is érezték a rengést; a halottaknak az 1960-as földmozgásnál jóval kisebb száma annak is köszönhető, hogy a mostani rengés epicentruma közvetlen közelében nem található nagyváros. Marokkóban a mérések 1900-as kezdete óta kilenc darab 5-ös vagy annál nagyobb erősségű földmozgás volt, de egyik sem érte el a 6-os erősséget. Az észak-afrikai országban tehát az erős rengések viszonylag ritkák, de nem teljesen szokatlanok.

Egész Afrikát tekintve a hivatalos mérések óta Marokkóban és a szomszédos Algériában voltak a legerősebb és legpusztítóbb földrengések, mivel e két ország közelében található az afrikai és az eurázsiai kőzetlemez határa. A legpusztítóbb a halálos áldozatok számát tekintve az 1960-as marokkói földrengés volt, a második helyet sokáig az 1980-as algériai tartotta 2633 halálos áldozattal, de hétfő estére a pénteki földrengés ezt meghaladta. Így

a mostani földmozgás Afrika történetének második leghalálosabb földrengése, amióta mérések vannak.

A negyedik és ötödik legtöbb halálos áldozatot követelő földmozgás Algériában volt, a hatodik legtöbbet követelő szintén Marokkóban.

A péntek esti földrengés epicentruma 72 kilométerre délnyugatra Marokkó negyedik legnagyobb városától, a majdnem 1 millió lakosú Marrakestől volt az Atlasz hegységben.

A mentést nehezíti, hogy sokszor szűk hegyi utakon kell eljutni a katasztrófa sújtotta területekre, ráadásul több úton is sziklaomlások akadályozzák a közlekedést.

Marrakes városában is súlyos károk keletkeztek, különösen az óvárosban, az UNESCO világörökségének számító medinában, ahol jellemzően régi és sokszor rossz állapotú épületek találhatók. A város éke, a Koutoubia mecset és minaretje megmenekült, ám egy másik minaret összeomlott. A modern városrészben alig voltak károk.

A legnagyobb pusztítás azonban a Magas Atlaszban fekvő falvakban történt. A hegyekben található XII. századi Tinmal mecset szinte teljesen megsemmisült.

