Sosem látott vallomást tett a Leopard 2-es ukrán személyzete: ilyen valójában a legendás német tankban harcolni

Hosszú videót rakott ki az ukrán védelmi minisztérium, melyben egy német gyártmányú Leopard 2A6-os harckocsi ukrán személyzete számol be a frontvonalon szerzett élményeiről. Az interjúban megszólal a harckocsit irányító parancsnok, a fegyvereket kezelő irányzó és a lőszer-utántöltésért felelős töltőkezelő is. A Leopard 2-es személyzetének negyedik tagját, a vezetőt valamiért nem láthatjuk a felvételen.

Az ukrán katonák alapvetően nagyon elégedettek a német páncélossal, a „Fartovij” (Szerencsés) hívójelű harckocsiparancsnok hosszasan méltatja a Leopard 2A6-os sebességét, tűzerejét, pontosságát. Azt mondja: a harckocsi felszereltségének köszönhetően még éjszaka is sikeresen találnak el akár 4 kilométerre lévő célpontokat.

Soldiers from the 47th Mechanized Brigade describe their experiences with Leopard 2A6 tanks.This brigade pushed through the russian troops' first line of defense near Robotyne, Zaporizhzhia region. @StratCom_AFU