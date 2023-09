Botrányról botrányra bukdácsol a szlovák vezetés - Orbán és Soros a fő témák között

Hamarosan következik a finis a szlovák parlamenti választások előtt. A kampány nem nevezhető visszafogottnak, azonban 2018 óta még mindig a legfontosabb téma a korrupció és az állítólagos maffiaügyek a vezető politikusok körében. Az elmúlt években ehhez a korrupcióellenes üzenetekkel hatalomra jutott kormánykoalíció botrányokkal tarkított irányítása is párosult. Az elmúlt öt év igen sok izgalmat tartogatott a szlovák belpolitikában, akár egy bűnügyi regénynek is beillene. Közben ez a választókat kevésbé érdekli, a főgengszternek kikiáltott politikus lehet újra a kormányfő Pozsonyban. A kampány utolsó heteiben ráadásul a magyar politikában ismerős nevek is feltűnnek, Soros György és Orbán Viktor nevét emlegetve fordulnak rá a hajrára a szlovák politikai formációk.

Szlovákia 1993-ban lett független állam, akkor váltak ki Csehszlovákiából és létrejött külön Szlovákia és Csehország. A két törvényhozás azonban már a rendszerváltás utáni első, 1990-es referendum esetében különvált. Ekkor még kétévente tartottak választásokat, aminek az volt a lényege, hogy a politikai formációk könnyebben el tudják végezni a feladatokat a szocialista berendezkedést követően a kapitalista átállásra. A parlamentbe jutás küszöbe alacsony volt, mindössze 3 százalék és összesen 150 fő alkotta a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsát. A miniszterelnök a kereszténydemokrata Vladimír Mečiar lett, de egy év után megbukott.

Már az első választásoknál kirajzolódott a szlovák választási rendszer rendkívüli széttagoltsága, összesen hét párt jutott a parlamentbe, a legnagyobb politikai formáció szavazatai sem érték el a 30 százalékot.

1992-ben már négy évre választottak képviselőket, de eddigre megemelték a parlamenti bejutás küszöbét 5 százalékra. A jobboldali populista Néppárt – Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko - ĽS–HZDS) élén Mečiarral ismét győzött. Csehszlovákiába mindkét parlament erősen függetlenségpárti volt, amit meg is szavaztak,

1993-ban létrejött a Cseh Köztársaság és Szlovákia.

Vladimír Mečiar, Szlovákia első miniszterelnöke. A kép forrása: Gisbert Paech/ullstein bild via Getty Images

Szlovákiában ettől kezdve összesen most tartják meg a kilencedik referendumot, melyből a harmadik előrehozott választás következik. A parlamentben eddig rendre legalább hat vagy hét politikai formáció jutott be, de 2016-ban nyolc is. Az előrehozott választások száma jelzi, hogy a politikai élet korábban sem volt nyugodt az országban, ez azóta sem változott.

A közelgő választás magyar szempontból is kiemelkedő. Nemcsak azért, mert Szlovákia Magyarország északi szomszédja, és a helyi magyar kisebbségek miatt, hanem mert a magyar belpolitikában a már megszokott nevek hangzanak el a kampányban: Soros György és Orbán Viktor. Van azonban egy ellenkező megközelítés a két ország között: Szlovákiában nem a jobb-, hanem a baloldali pártok folytatnak jellemzően populista bevándorlásellenes politikát (a nemzetközi migráció szervezése mögött vélik felfedezni a magyar származású amerikai milliárdost), és a jobboldali-liberális pártok vádolják a magyar kormányt a belpolitikai beavatkozással. A magyar kormányfő neve abban a kontextusban is előkerül, hogy Robert Ficoék nagyon hasonló álláspontot képviselnek a választásokon, mint Orbán Viktor. Emiatt gyakran előkerül, hogy a budapestihez hasonló elszigetelődés réme fenyegeti Szlovákiát.

Mi előzte meg a 2020-as választásokat?

Érdemes néhány mondatban a 2020-as választásokat megelőző eseményeket is átfutni, mivel az akkori történések a mai napig jelentős hatást gyakorolnak a szlovák belpolitikára.

Az egyik legfontosabb eseményként vonult be a modernkori szlovák történelembe a Ján Kuciák-gyilkosság.

Az oknyomozó újságírót és menyasszonyát 2018 február végén gyilkolták meg Nagymácsédon. A hírek szerint ekkor éppen a kormányzó baloldali populista Smer-SD és az olasz maffia összefonódásairól és piszkos pénzeiről írt. A legtöbben ezt az eseményt nevezik a sorsfordítónak, ezt megelőzően még elképzelhetetlennek tűnt Robert Fico hatalmának megkérdőjelezése, azóta viszont botrányról botrányra bukdácsolnak a kormányok Szlovákiában.

Az esetet követően tömegtüntetések robbantak ki és a közharag hamar váltásra kényszerítette a Smert: előbb Robert Kaliňák belügyminiszter, majd két nappal később Robert Fico miniszterelnök is távozni kényszerült. A távozók névsorába került Tibor Gašpar országos rendőrfőnök is. Az esetet követően a kormánypárt népszerűsége fokozatosan lecsökkent, végül az utolsó hetekben már az Igor Matovič vezette Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OL'aNO) egy erőteljes korrupcióellenes kampánnyal átvette a vezetést, és végül 25% feletti eredménnyel koalíciós kormányt is tudott alakítani a Smer részvétele nélkül.

Káosz Pozsonyban - Mi vezetett az előrehozott választásokig?

A választási győzelem után az OL’aNO továbbra is korrupcióellenes harcok éllovasának nevezte magát. A 2020-as választásokat követően Igor Matovič alakíthatott koalíciós kormányt, és azt ígérte, hogy elengedi a bűnüldözési szervek kezét, hogy kivizsgálhassák az országban tomboló korrupciót. A Smerből közben a körvonalazódó ügyek, és a belharcok miatt kivált a Hlas nevű balközép populista formáció Peter Pellegrini vezetésével, és hamar a közvélemény-kutatások élére ugrott.

A jobbközép-koalíció hatalomra jutását követően belekezdett a szlovák közélet megtisztításába, ami két bűnüldöző szervezet közötti háborúvá alakult át. A rendőrség alá tartozó, a súlyos bűncselekményeket vizsgáló Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) és a belügyminisztérium rendőrségi felügyelősége – amelynek a célja a rendőri visszaélések felderítése – csapott össze. A korrupcióellenes harcokba végül a kémelhárítás (SIS) és több vezető politikus is belekeveredett.

A szlovák belpolitikát jelenleg ezek a korrupciós és a szervezett bűnözés elleni nyomozások uralják.

Még 2021-ben egy kiszivárgott SIS-jelentés azzal vádolt meg a Smerhez köthető NAKA nyomozót, hogy megpróbálták az együttműködő vádlottakat manipulálni. Fico már az első ügyektől kezdve tagadja a vádakat, és azt hangoztatja, hogy a Smerhez kapcsolódó nyomozásokat manipulálják. Hamran István rendőrfőnök eltávolítását is követeli, mivel szerinte az OL’aNO érinthetetlenségét élvezi, és nem tekinthető független szereplőnek.

Közben a szlovák belpolitikát nemcsak a rendőri szervek fokozódó belharcai uralták, hanem a koronavírus-járvány is. A legtöbb választó a korrupció felgöngyölítésére tett erőfeszítések ellenére elégedetlen volt a Matovič-kormánnyal, népszerűsége gyorsan csökkent.

Különösen a hivatalba lépése után a közbeszédet teljesen leuraló Covid-19 ellen tett lépésekkel voltak elégedetlenek az emberek, végül ebbe bele is bukott a kormányfő.

A szlovák miniszterelnök igyekezett minél több forrásból oltóanyagot beszerezni, ezért – a magyar kormányhoz hasonlóan – az orosz Szputnyik V beszerzéséről döntött. Ezt a koalíciós partnerek is ellenezték, ezért a kormánykoalíció felbontásával fenyegettek. Mivel el szerették volna kerülni az előrehozott választásokat, ezért Matovič lemondott. Utódja a korábbi pénzügyminiszter, Eduard Heger lett. Közben a Smer egy hangos oltásellenes kampányba kezdett, ezzel kezdett visszakerülni a köztudatba, egyre nagyobb népszerűségnek örvendett a felméréseken.

Tüntetés 2020 novemberében a szlovák kormány koronavírus-járvány elleni intézkedései miatt. A kép forrása: Robert Barca/Getty Images

2022 áprilisában őrizetbe vették Robert Kaliňákot, a Smer korábbi belügyminiszterét, majd egy nappal később Robert Ficot is meg gyanúsították kemény vádakkal: bűnszervezet létrehozása, adótitok megszegése és hatalmi visszaélés szerepelt az ügyészi dokumentumokban. Ficot nem tudták letartóztatni, mivel parlamenti képviselő lévén a mentelmi jog védte. A Kaliňák ellen felhozott vádakat még tavaly ellentmondásos körülmények között törölte a szlovák főügyészség. A hivatalt szintén sok bírálat érte a döntés miatt. Közben nagy figyelmet kapott az eset, amikor előkerült egy felvétel, ahogy Bödör Norbert szlovák oligarcha, Tibor Gašpar volt rendőrfőnök, Fico és Kaliňák egy vadászházban beszélgetnek adócsalási ügyekről, és hogy a volt belügyminiszternek pontosan mit kell vallania majd az ellene felhozott vádakban.

Those watching politics, a day to remember. The Slovak National Criminal Agency, NAKA, detains former interior minister of Robert Kaliňák. Frmr PM Robert Fico is charged as well, but needs Parliament approval to be detained.In EN here: @smersd — Laura (Heymans) April 20, 2022

2021-ben hiába zajlott le kormányfőváltás, ez nem oldotta meg az ellentéteket a kormánykoalíció legnagyobb pártjai között. Igor Matovič pénzügyminiszterként maradt az új kabinetben, és azonnal a saját népszerűségének növelésére irányuló intézkedéseket kezdett. A kormány pártjai közül végül 2022 szeptemberében a Szabadság és Szolidaritás (SaS) kilépett koalícióból, ennek fő oka továbbra is Matovič személye volt.

Az elégedetlenséget jelezte, hogy egy Eduard Heger elleni merényletkísérletet is jelentettek a szlovák hatóságok.

A SaS kilépését követően hosszas huzavona kezdődött, aminek a végén az OL’aNO első embere 2022 decemberében lemondott, a 2023-as szlovák költségvetés elfogadását követően. Ezt követően bizalmatlansági szavazást tartottak, amelyen elbukott a Heger-kormány. Ügyvivőként tovább vezette az országot, de 2023 májusában végül erről is lemondott, és az ország történetében először egy szakértői kormány alakult a magyar származású Ódor Lajos vezetésével.

Eközben a belharcok nem álltak le, a kampány hajrájára is jutott néhány legmagasabb szintekig hatoló őrizetbe vételekből: 2023 augusztus 18-án Michal Alácot, a kémelhárítás (SIS) vezetőjét vették őrizetbe hatalommal való visszaélésre irányuló összeesküvés miatt. A rendőrség Alác mellett több magas rangú tisztviselő ellen is vádat emelt, melyek között a bűnszervezet létrehozása és a korrupció elleni nyomozások akadályozása is szerepelt. Zuzana Caputová államfő ezt követően azonnali hatállyal menesztette a SIS vezetőjét.

Ez ellen élesen kikelt Robert Fico, aki szerint az szlovákiában a választásokat manipulálni fogják, majd tovább ment: szerinte „rendőrpuccs” zajlik az országban.

Nem sokkal korábban Tibor Gašpar korábbi rendőrfőnököt is őrizetbe vették korrupció gyanújával. Neki egyébként nem ez volt az első hasonló ügye, a 2018-ban távozni kényszerülő rendőrfőnök korábban egy évet töltött előzetesben szervezett bűnözés, korrupció és hatalommal való visszaélés ügyében. Gašpar egyébként a kilencedik helyen szerepel a Smer 2023-as listáján, ezzel biztos befutó a következő szlovák parlamentbe. Emiatt beszélt Fico a választás manipulálásáról, mivel szerinte a képviselőjelöltjeik ellen irányul a nyomozás.

A korábbi szlovák miniszterelnök a magyar kormányhoz hasonlóan szintén Soros Györgyöt és helyi szövetségeseit látja a beavatkozási kísérletek mögött. Szerinte ezek a helyi emberek elsősorban Zuzana Caputova államfő és a Smer fő kihívójának számító Progresszív Szlovákia párt.

Zuzana Caputová, Szlovákia államfője. A kép forrása: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Egy májusi kutatás szerint Szlovákia lakossága 53 százalékban úgy hitte, hogy kívülről befolyásolhatják a szeptemberi voksolás végeredményét.

Közben a Smer vetélytársai a magyar kormányt gyanúsítják beavatkozással Robert Fico oldalán, mivel a magyar külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter is a volt rendőrkapitány letartóztatása ellen szólalt fel. A nyilatkozatot több párt politikusa is elítélte, köztük magyar jelöltek is. Fico ezzel szemben gratulált Szijjártónak, hogy „milyen jól jellemezte a helyzetet”.

Érdekes mellékszál, hogy a Smer beavatkozási kísérleteiről is megjelentek híresztelések. Jaroslav Naď volt védelmi miniszter májusban arról számolt be, hogy egy meg nem nevezett szlovák állampolgár Moszkvába utazott pénzt gyűjteni Fico választási győzelmének támogatásához.

Fico csalásról szóló üzeneteit egyébként más pártok is átvették, hasonlóan a Smerhez a Köztársaság (Republika) a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Smerből kivált, jelenleg harmadik legtámogatottabb Hlas is hasonló problémákra hívta fel a figyelmet. Többen párhuzamos szavazatszámlálást is ígértek a választások napjára a szabálytalanságok elkerülésére.

A Smer azonban nem állt meg itt, szerintük a NATO is be akar avatkozni a kampányba egy Ukrajna támogatása melletti kampánnyal. Mivel a párt nem szeretné a jövőben fegyverszállítmányokkal ellátni Kijevet, ezért számukra ez fontos kampánytéma is. Robert Fico levelet írt Jens Stoltenbergnek, a NATO főtitkárának, hogy hagyják abba a kampányt, mivel egyértelműen pártjának a szavazóit igyekeznek megcélozni a „Miért számít Ukrajna” nevű kampánnyal.

Mi jöhet még?

A legutóbbi választáson már kiderült, hogy az utolsó hetek is hozhatnak földindulás-szerű változásokat a szlovák választások esetén. Most egyelőre stabilizálódni látszódnak az állások, minden közvélemény-kutatás a Smer néhány százalékos előnyét méri, míg mögötte a Progresszív Szlovákia következik, a várakozások szerint a mérleg nyelvét jelentő Hlas a harmadik helyen szerepel. Az különböző felmérések azonban különböző előnyt jeleznek Robert Ficoéknak, ami jól mutatja, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a közvéleménykutatók.

Úgy tűnik, hogy a 2020 előtti kormánypárt támogatottságát nem nagyon befolyásolják a Smert körülvevő korrupciós vádak, sőt, sok szavazó úgy érzi, hogy a rendőri szervek a Ficoék ellen foglalnak állást.

Közben a magyar politikában már ismerős üzenetek hangzanak el a kampányban, főszereplővé lépett elő Soros György személye, de az ellenkező oldalról pedig Orbán Viktor neve kerül elő. Nagy kérdés persze, hogy a rendkívül széttöredezett szlovák választók számára mi lesz majd a mérvadó: a korrupciós vádakkal gyanúsított baloldali populista párt visszatérésének réme, vagy az elmúlt három évben válságról válságra bukdácsoló jobboldali-liberális formációk emléke. Ez biztosan csak szeptember 30-án este derül ki, de addig az exminiszterek verekedése jól mutatja, hogy izgalmas kampányhajrá vár még a szlovákokra.

A címlapképen egy tüntetés látható Jan Kuciak halálának második évfordulóján Pozsonyban. Címlapkép forrása: Gabriel Kuchta/Getty Images