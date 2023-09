Hihetetlen felvétel: elkapta az orosz rakéta az amerikai drónt, a következményekre senki sem számított

Az amerikai gyártmányú RQ-20 Puma felderítő drónt 2008-ban rendszeresítették az Amerikai Egyesült Államok haderejénél, több mint 1000 darabot gyártottak belőle. Alapvető tulajdonságai közé tartozik könnyű és kicsiny mérete (kézi indítású), elsődleges feladatát (megfigyelés és hírszerzés) egy elektro-optikai és egy infravörös kamera segítségével látja el.

Valószínűleg kicsiny méretének köszönheti, hogy az orosz légvédelmi rakéta nem találja el, hanem csak a közvetlen közelében robban fel.

A Ukrainian RQ-20 PUMA reconnaissance UAV withstood a russian anti-aircraft missile strike. Thank you to our American friends for providing the high quality equipment we need. Special purpose unit pic.twitter.com/vApNzpVd8n