Gyűlnek a bizonyítékok: hatalmas hibát vétett Ukrajna, rengetegen meghaltak

Kosztyantinyivka városában szeptember elején csapódott be egy rakéta a város piacterén. A találat összesen 17 civil áldozatot követelt számos más sebesült mellett. Most azonban a vizsgálatok szerint egyre több jel utal arra, hogy az ukrán ellenőrzés alatt álló városra nem az oroszok, hanem az ukránok lőttek rakétát, tévesen – írja a The Guardian

Szeptember 6-án a keleti frontvonaltól körülbelül 20 kilométerre csapódott be egy rakéta a háború előtt majdnem 70 000 fős lakosságú Kosztyantinyivka piacterére. A rakétatalálat 17 áldozatot követelt és összesen 32 sebesültet regisztráltak, amely

AZ EGYIK LEGSÚLYOSABB CIVILEK ELLENI TÁMADÁS VOLT AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN A HÁBORÚBAN. VOLODIMIR ZELENSZKIJ UKRÁN ELNÖK AZONNAL OROSZORSZÁGOT VÁDOLTA A TÁMADÁSSAL, DE AZ ÚJABBAN FELTÁRT BIZONYÍTÉKOK MÁSRÓL ÁRULKODNAK.

A The New York Times kezdte összegyűjteni az információkat a támadásról és egy teljesen más kép rajzolódott ki előttük. Az eddigi vizsgálatok alapján egy ukrán Buk rakétaindító rendszerből lőtték ki a rakétát, amely aztán célt tévesztett és ezért csapódott be a város központjának számító piactérre. Elsődlegesen a túlélők beszámolóira, illetve a kamerafelvételekre támaszkodtak, és mindegyik egyöntetűen arról számol be, hogy nem az oroszok területek felől érkezett a becsapódás, hanem az ukránoktól.

Az első vádak szerint egy orosz Sz-300-as rakétával csaptak le a városra az oroszok, de két névtelenséget kérő szakértő szerint inkább

egy 9M38-as rakétára utalnak a jelek, amelyet a mobil Buk légvédelmi rendszer lőtt ki.

Hasonló esetek sok okból bekövetkezhetnek, akár a rakéta meghibásodása miatt, vagy az elektronikus jelzavarás is eltérítheti a fegyvert. A jelentés hatására a Ukrán Biztonsági Szolgálat (SzBU) jelezte, hogy ki fogja vizsgálni az esetet, hogy megnyugtató választ tudjanak adni.

Az oroszok az eset bekövetkezte óta ragaszkodnak ahhoz, hogy az ukránok lőtték ki a tragédiát okozó rakétát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Anton Petrus via Getty Images