Hatalmas pofonba szaladt bele Ukrajna - A lehető legrosszabbkor lendült támadásba Zelenszkij

A háború kitörése óta számtalan alkalommal érte az a kritika az ukrán külügyet, hogy túlzottan agresszív, követelőző politikát folytat nyugati szövetségeseivel. Csütörtökre sikerült azt is „kiharcolniuk”, hogy egyik legfontosabb támogatójuk, Lengyelország befagyassza a fegyverszállítmányokat azt követően, hogy Kijev eljárást kezdeményezett a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) azért, mert Lengyelország nem engedélyezi az ukrán gabona értékesítését. Hogyan jutottunk el idáig, és mire számíthat most Kijev?

A gabonának valahova mennie kell

Az ukrán gazdaság számára a háború akkor is katasztrofális eredménnyel jár, ha nem vesszük figyelembe az országot érő mérhetetlen pusztítást: Kijev GDP-jének átlagosan nagyjából 10%-a érkezik a mezőgazdaságból, az ország teljes exportjának pedig több, mint 40%-át adják a gabonafélék. A Donbasz orosz megszállásával ráadásul Ukrajna elveszítette a nyersanyagkészletének jelentős százalékát, a Krím-félsziget kézben tartásával pedig az olajkutak használata lehetetlenült el.

Orosz oldalról mindez természetesen logikus lépés: a háború drága mulatság, így az ellenség gazdaságának bedöntése alapvető fontosságú.

A legtöbb szakértő szerint a gabonaalku idei bedőlése is sokkal inkább ennek köszönhető, mintsem annak, hogy Moszkva „igazságtalanul” jött ki az egyezményből.

Kijevnek azonban valamit muszáj kezdenie a silókban álló gabonatermékekkel. Az ukrán vezetés kétségbeesetten próbálkozik a mezőgazdasági termékek országból való kijuttatásával: még az orosz tengeri blokádnak is nekimennek néha gabonaszállító hajók, ez azonban csak minimális eredményekre vezet, így egy út maradt: szárazföldön, Európán keresztül kell kiszállítani a gabonát az országból.

Mindez ugyanakkor több szempontból is komoly feszültségeket gerjesztett Kijev és a mezőgazdaságra nagyobb hangsúlyt fektető közép-kelet európai államok között:

Az Európába beáramló olcsó ukrán gabonával a hazai gazdák drágább termékei nem tudnak versenyre kelni, az árak bezuhantak , a kormányok pedig logikus módon inkább a saját agrárszektoruk megvédésében érdekeltek.

Az ukrán gabona gyakran olyan növényvédő szerekkel van kezelve, melyek elmaradnak az európai sztenderdektől.

Ezeknek a termékeknek a célpiaca döntően Afrika, ahol a rosszabb minőségű gabona is „elfogadható" vétel. Ráadásul Kijev döntően kamionokkal viszi ki az országból a gabonát, ez pedig extra terhet ró a szomszédos országok közúthálózatára.

A fenti tényezőkből adódott az, hogy az Európai Unió bő öt hónapja engedélyezte az Ukrajnával határos Lengyelországnak, Szlovákiának, Magyarországnak, Romániának, illetve a Fekete-tengeri kötődés miatt Bulgáriának azt, hogy ideiglenesen betiltsa az ukrán mezőgazdasági termékek importját azzal a feltétellel, hogy a tranzitot, azaz az áru országon való áthaladását nem akadályozzák.

Ez az uniós szabályozás azonban múlt pénteken lejárt, és egyedül Szófia jelezte azt, hogy engedélyezni fogja az ukrán importot (ezzel a gazdák tüntetéseit kiváltva), Bukarest pedig tárgyalásokba kezdett az ukránokkal arról, hogy megoldhassák a helyzetet, de az árukat egyelőre nem engedik be az országba. Budapest, Pozsony és Varsó saját hatáskörben továbbra is tiltja az importot.

Fejjel a falnak

Kijev a három állam döntésére reagálva már az EU-s szabályozás lejárta előtt bejelentette: a WTO-hoz fog fordulni akkor, ha az ukrán gabona nem jut be az országokba. Míg az egyébként sem éppen fényes ukrán-magyar külkapcsolatok szempontjából a kijelentés kevés horderővel bír, illetve Szlovákia is az aránylag kisebb támogatók között van, addig Ukrajnának sikerült belerúgnia az egyik legfontosabb szövetségesébe, Varsóba, ráadásul a lehető legrosszabb időpontban.

Lengyelországban október 15-én választásokat tartanak, az ország mezőgazdasági szektorból pedig tradicionálisan komoly mennyiségű szavazat érkezik be.

Varsó teljes mértékben tisztában van azzal, hogy ha az ukrán gabona elárasztaná az ország piacát, az a gazdák elégedetlenségével járna, ezzel párhuzamosan pedig azzal, hogy az érintett gazdák nem a gabonát beengedő, jelenleg is kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) mellé húznák be az x-et.

Lengyel KTO Rosomak gyalogsági harcjármű hadgyakorlaton. Varsó 200 ilyen jármű leszállítását vállalta. Forrás: Wikimedia Commons

Kijev ezeket a szempontokat látványosan figyelmen kívül hagyta, a napokban még olyan nyilatkozatok is elhangzottak, melyek szerint Varsó „győzelemhez segíti” Oroszországot az ukrán gabona tilalmával.

A vádaskodás, illetve a WTO-s fiaskó ahhoz vezetett, hogy Lengyelország belengette az ukrajnai fegyverszállítmányok teljes leállítását, ez pedig finoman szólva is kellemetlen helyzetbe hozhatja Kijevet.

Varsó a háború kirobbanása óta brutális mennyiségű fegyvert adott át Ukrajnának: egyfelől öntik a keleti szomszédjukba a saját, szovjet érából megmaradt eszközeiket, így például a MiG-29-es vadászgépeket, vagy a T-72-es harckocsi különféle variánsait, melyekből összesen több mint 300 darabot szállítottak le Kijevnek, másfelől olyan modern fegyvereket is átadtak, mint a Leopard 2A4-es harckocsi, vagy a fronton kifejezetten jól teljesítő AHS Krab önjáró löveg.

AHS Krab 155 mm-es önjáró löveg. Ukrajna 72 darabot kapott, 18-at közvetlenül Varsótól, a maradékot Uniós forrásból. Forrás: Szczepan Głuszczak/Ministry of National Defence via Wikimedia Commons

Érdemes továbbá kiemelni azt, hogy a lengyelek korábban ennél jelentősen komolyabb vállalásokra is hajlandóak lettek volna: tavaly novemberben a nekik szánt Patriot légvédelmi rakétákat akarták Kijevnek adni, később pedig az F-16-osaikat, ezeket az ötleteket azonban a NATO megtorpedózta.

Érdekes anekdota az is, hogy a NATO felsővezetése az orosz-ukrán háború tavaly februári kirobbanásakor komolyan aggódott amiatt, hogy Lengyelország saját NATO-tagságát figyelmen kívül hagyva beavatkozik a konfliktusba Kijev oldalán. Bár valószínűtlen, hogy Varsó tényleg meglépte volna a közvetlen konfrontációt Oroszországgal szemben, a lengyelek eltökéltségét jól szemlélteti a „városi legenda”.

Varsó a fegyverszállítmányok leállításának bedobása után természetesen finomított a kijelentésen: elmondták egyfelől azt, hogy pillanatnyilag egyébként nem szállítanak fegyvert Ukrajnának, ahogyan azt is, hogy most egy ideig a saját haderőfejlesztésükre szeretnének koncentrálni, mivel „a fegyverek nagy részét Kijevnek adták”. Újabb kommunikációs csavar, jelzés Zelenszkijnek arra vonatkozóan, hogy kikkel is veszik éppen össze.

Pt-91 Twardy, Lengyelország házilag felújított T-72M harckocsija. Ebből a variánsból hatvanat adtak át Kijevnek, egyéb T-72-esekből több, mint 250-et. Forrás: Ministry of National Defence via Wikimedia Commons

Cikkünk közlése előtt nem sokkal a lengyelek azt is bejelentették, hogy azokat a fegyvereket, amelyek leszállításáról már megegyeztek valóban át fogják adni Kijevnek, a korábbi bejelentés pedig Ukrajna további támogatásáról szól.

Varsónak biztonságpolitikai érdeke (illetve a nem túl fényes történelmi tapasztalatok következménye) az, hogy az oroszokat a határaitól minél távolabb tudja,

így biztosra lehet venni azt, hogy a diplomáciai-politikai kardzörgetés ellenére tovább fogja támogatni Ukrajnát, ugyanakkor nem túl finom módszerekkel jelezte is Kijevnek azt, hogy ebben nem segít a keleti szomszéd vádaskodása.

Címlapkép: lengyel Leopard 2A4-ses hadgyakorlaton. A címlapkép illusztráció, forrása: Wikimedia Commons / Public Domain via Portfolio