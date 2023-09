Kezd igazán látványossá válni az ukrán hadsereg legnagyobb problémája – Tényleg ekkora a baj?

Mióta tavaly tavasszal beletört az orosz haderő bicskája Kijevbe, teljesen világos, hogy a háború el fog húzódni, de senki nem tudja megmondani, hogy pontosan meddig. Az oroszok és rajongóik szinte heti szinten veszik elő azt a mára talán már szinte komikussá vált prognózist, hogy az ukrán haderő már csak egy döntő csatára van a totális összeomlástól. A nyugati hírszerzési jelentésekben meg szinte csak arról lehet olvasni, hogy az orosz haderő demoralizált, rosszul felszerelt, nincs fegyverük, nincs lőszerük, a katonák nem akarnak harcolni, de valahogy mégis megfogják az ukrán Bradley-ket és Leopard 2-eseket a déli fronton.

Az elmúlt hetek során azonban tényleg érkezett pár érdekes jel Ukrajnából, ami első blikkre aggodalomra adhat okot azoknak, akik a kijevi erők győzelmét szeretnék látni.

A legnagyobb probléma az ukrán haderő számára most talán a grandiózus „tavaszi offenzíva” kevésbé grandiózus eredménye. Igaz, hogy még van pár hét az őszi esős, saras időszak beálltáig, de mára gyakorlatilag kijelenthető, hogy az ukrán haderő gondosan előkészített és felszerelt tavaszi / nyári offenzívája nem volt képes elérni annak fő stratégiai céljait.

az ukrán haderő meg sem tudta közelíteni az Azovi-tenger menti városokat, nemhogy a Krímet. de még Bahmut is orosz kézen maradt.

