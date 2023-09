Macron diplomáciai kudarcán bukhatott el az EU nagy terve

A Nigerben jelenleg is tartó diplomáciai válságra irányította a figyelmet, hogy Sylvain Itté francia nagykövet továbbra is a niamey-i francia nagykövetség foglya. A Franciaország és Niger katonai vezetői közötti jelenlegi patthelyzet rávilágít a Száhel-övezetben zajló összetett geopolitikai dinamikára, amely az Európai Unió gazdasági diverzifikáció terveit is felülírhatja. Vincent Hugeux elismert Afrika-szakértő a Portfolio-nak arról nyilatkozott, hogy a mostani válság évtizedekre visszavetheti az EU-s törekvéseket a térségben, miközben Kína és Oroszország is kihasználja a helyzetet. Emmanuel Macron francia elnök eddigi legnagyobb diplomácia hibája sokba kerülhet Európának.

Egy önmagán jelentősen túlmutató konfliktus irányította a figyelmet Nyugat-Afrikára: közvetlenül július 26-i hatalomátvételük után, Niger katonai vezetői ultimátumot adtak Sylvain Itté francia nagykövetnek, hogy azonnal hagyja el az országot,. Franciaország megtagadta a követelés teljesítését, arra hivatkozva, hogy Párizs nem enged egy törvénytelenül hatalomra jutó katonai rezsimnek, továbbra is Mohamed Bazoum megválasztott elnököt tekintik az ország legitim vezetőjének. Ez az elutasítás pedig feszült patthelyzethez vezetett: Emmanuel Macron francia államfő a múlt héten kijelentette, hogy Itté nagykövetet

"szó szerint túszként tartják fogva Niameyben", a diplomatának nem adnak enni, és nem hagyhatja el a nagykövetség épületét.

A nigeri puccsot Franciaország, az afrikai ország legtöbb szomszédja és az Európai Unió is elítélte. A Száhel-övezetben ez ugyan nem egy szokatlan forgatókönyv, de a nigeri helyzetet bonyolítja, hogy a francia hadsereg mintegy 1500 katonája állomásozik az országban, és az állam új vezetői felrúgták a katonai együttműködési megállapodásokat emiatt szakértők szerint az sem kizárt, hogy fegyveres összecsapásokra is sor kerülhet, bár a legtöbben ezt valószínűtlen forgatókönyvnek tartják a feszült helyzet ellenére is.

A nagykövet, aki nem túsz, de két fogvatartója is van

Vincent Hugeux, az afrikai politikai helyzet elismert francia szakértője a Portfolio-nak elmondta, az csak Emmanuel Macron francia elnök eltúlzott, politikai indíttatású állítása, hogy Itté nagykövetet túszként tartják fogva, és hangsúlyozta, hogy a helyzet ennél sokkal összetettebb. Szerinte az államfő erős hangvételű nyilatkozatai taktikai jellegűek, és csak arról szólnak, hogy Párizs határozottságát és elszántságát mutassák.

Hugeux elmondta, hogy információi szerint Itté nagykövet kimentése és visszatérése Franciaországba a közeljövőben várható, amit gyakorlati megfontolások vezérelnek. A nagykövetségen fogytán van az élelmiszer és a generátorok üzemanyaga, így a diplomata életét veszélyeztetné a párizsi vezetés, ha nem vinné haza Nigerből.

A szakértő szerint rendkívül irracionális és valószínűtlen az az elképzelés, hogy a nigériai puccsisták erőszakhoz folyamodnának a niamey-i francia nagykövettel szemben. A puccsisták a francia hadsereg nagyon kemény válaszlépését kockáztatnák, és lejáratnák Afrika összes országa és a nyugati államok előtt a saját juntájukat, elvágva magukat a későbbi viszonyrendezés lehetőségétől.

Macron hübrisze is katalizátor a válságban

Maga Macron monarchista módon döntötte el, hogy milyen legyen a francia diplomácia a Száhel-övezetben. Makacskodott, néha felülbírálta a francia hírszerzést, a szakértőket és a korábbi afrikai nagyköveteket a médiajelentések szerint - magyarázta a szakértő.

Hugeux úgy jellemezte a helyzetet, hogy Sylvain Itté egyszerre az ottani katonai junta, de képletesen szólva Macron makacsságának túsza is.

"Az, aki meghozta és fenntartotta a döntést annak ellenére, hogy a francia hatóságok, a külügyminisztérium, a titkosszolgálat és a korábbi afrikai francia nagykövetek is az ellenkezőjét tanácsolták, az Macron volt" - mondta a francia szakértő arról miért is fontos az elnök szerepe a helyzet eszkalálódásában.

Hugeux részletezte a francia diplomácia kényszerhelyzetetét is, hangsúlyozta, hogy bár Macron határozott álláspontja a nigériai juntával szemben a rendíthetetlen elkötelezettség képét hivatott sugározni, de valójában kénytelen engedni a puccsistáknak. A színfalak mögött már folynak a tárgyalások a niamey-i vezetőkkel, Itté kimentéséről.

A közösségi média puccsa Franciaország ellen

Fontos eleme a mostani nigeri puccsnak, hogy a katonai vezetés mögött jelentős civil támogatottság is kialakult, amit jól mutatnak a junta melletti szimpátiatüntetések, amelyeket mindig áthatnak a franciaellenes rigmusok és a közhangulat is az európai állam ellen fordult. Hugeux megfogalmazása szerint azonban nem valódi franciaellenségról van szó, hanem inkább egyfajta neheztelésként írhatók le a helyiek érzelmei.

Ennek oka - mint arra a szakértő rámutatott -, hogy a nigeriek csalódottak, amiatt, hogy mind a francia hadsereg az országban állomásozó katonái, mind az általuk kiképzett helyi erők képtelenek felszámolni a dzsihadista fenyegetést. Kijelentette:

Százszor hallottam már, hogy Afrikában az emberek azt mondják nekem: hogyan lehetséges, hogy a világ ötödik vagy hatodik legerősebb hadserege, minden elképzelhető technológiával, fejlett fegyverekkel felszerelve nem képes megsemmisíteni egy csapat iszlamista terroristát.

Ez a kiábrándultság hamar odavezetett, hogy különböző összeesküvés-elméletek születtek, ami táplálja a Franciaországgal szembeni ellenérzéseket.

"A helyi politikai vezetők, a civil társadalom prominensei, művészek, énekesek, zenészek azt terjesztik, hogy ha Franciaország nem volt képes a hadművelettel megszabadulni a dzsihadistáktól, az azt jelenti, hogy valójában összejátszanak velük" - foglalta össze a Hugeux a terjedő álhíreket. Úgy látja, hogy ezek a közösségi médiában felkapott álhírek lehetetlenné teszik a racionális diskurzust.

Hugeux emellett a Portfolio-nak arról is beszélt, hogy a francia külügy is számos kontraproduktív lépést tett, ami csak elmérgesítette a helyzetet. Ilyen hibának tartja, hogy a párizsi diplomácia gyakran piedesztálra emelt egyes vezetőket - például a korábbi nigeri elnököt, Bazoumot is -, akiknek sokszor már a választási győzelmét is elvitatták helyi ellenfeleik, valamint nem is bizonyultak potens államfőknek. Az Afrika-szakértő lapunknak megjegyezte, hogy van egy másik probléma is:

A francia külpolitika, különösen Afrikában, egy one man show.

És most az, aki ezt a szerepet betölti az az Emmanuel Macron, akinek önhittsége és makacssága odáig eszkalálta a mostani helyzetet is, hogy a nagykövet kimentéséről kell egyeztetni a puccsistákkal.

A legrosszabb forgatókönyvek mikrokozmosza

A nigeri válság ráadásul nem is csak egy lokális közép-afrikai konfliktus, az egész Száhel-övezetre és Európára is kihatással van. Hugeux hangsúlyozta, hogy a katonai beavatkozás - akár az ECOWAS, akár Franciaország részéről - valószínűtlen, és csak fokozná a francia- és Európa-ellenes hangulatot, de a tétlen szemlélődéssel is csak veszít az EU.

Mint mondta, "a nyugati típusú demokráciák kudarca a régióban megnyitotta az utat a kevésbé korruptnak és a biztonságot jobban garantálni képesnek tartott katonai rezsimek felemelkedése előtt". Bár ezek a várakozások teljesen tévesek a helyiek részéről, de emiatt az Európai Unió mozgástere és befolyása gyakorlatilag megszűnik a térségben.

Hugeux figyelmeztetett a dzsihadisták egyre intenzívebb térnyerésére a Száhel-övezetben, ami potenciálisan egy transznacionális iszlám kalifátus létrehozásához vezethet.

Ami az európai és francia befolyást illeti, Hugeux rövid távon borús képet festett: hiába fektetett be az EU különböző fejlesztési projektekbe a térségben, hiába képezték ki a demokratikusnak gondolt kormányok biztonsági erőit, a régiót nem tudták stabilizálni ezek az erőfeszítések.

Sőt, sokszor továbbrontottak a helyzeten, mert rengeteg uniós pénzen megvett uniós katonai felszerelés került puccsisták és dzsihadisták kezébe. Az EU nem, hogy nagy politikai árat fizetett a diplomáciai bakikért, de a pénzügyi mérleg sem fest szépen: 600 millió eurót költöttek el feleslegesen a Száhel-övezetben az elmúlt évtizedben.

Kína és Oroszország már a hátsókertben jár

Mindeközben Kína befolyása egyre nő a nyersanyagokban gazdag térségben, mindehhez pedig csak annyi kellett, hogy Peking nem foglalkozott a demokratikus értékekkel, stabilitásorientált megközelítésükbe belefért az is, hogy diktatúrákba is készséggel befektetnek, ha azok hatalma elég erős.

"Kína tevékenysége a Száhel-övezetben a stabilitás és a gazdasági növekedés körül forog. Peking nem vonja felelősségre az afrikai rezsimeket emberi jogi kérdésekben, amíg stabilitás van és nem fenyegeti semmi a befektetéseit" - jellemezte a helyzetet Hugeux.

Ezt a pragmatikus megközelítést viszont az Európai Unió nem engedhette meg magának: Franciaország és az EU a demokratikus kormányzást és a fejlődést helyezte előtérbe a Száhel-országokkal való kapcsolataiban. Ahogy azonban Vincent Hugeux rámutatott, ezek az erőfeszítések gyakran meghiúsultak számos tényező miatt, beleértve, hogy gyakran hónapokig tartó vita követ egy-egy választást annak tisztaságát firtatva, amelyeknek a végén gyenge legitimitással bíró kormányok kerülnek hatalomra, amelyeket aztán szinte minden esetben gyorsan meg is buktatnak, vagy leváltanak.

Így az Európai Unió hiába tekinti a Száhel-övezet és Nyugat-Afrika országait fontos partnereknek, hogy csökkenthesse a Kínával szemben fennálló nyersanyagkitettségét, az EU diverzifikációs tervei bizonytalan helyzetű demokratikusnak gondolt rezsimektől függnek.

A helyzetet pedig csak tovább bonyolítja, hogy Oroszország is megjelent a térfélen: Moszkva részvétele inkább opportunista jellegű, amelyekben főszerep jut az olyan szervezeteknek, mint a hírhedt Wagner-csoport. Az orosz külpolitika ugyanis - Hugeux szerint - inkább arra játszik, hogy tőkét kovácsoljon az instabilitásból, és a zavarosban halászva tegye rá kezeit azokra az erőforrásokra, amelyekre szüksége van. Moszkva szemben az EU-val és Kínával, egyáltalán nem fektet be a Száhel-országok fejlesztésébe, egyszerűen elveszi, amit akar.

A háttérben pedig ugyanazokat az eszközöket használják, amelyeket Európában láttunk az elmúlt évtizedben: dezinformációt terjesztenek, káoszt idéznek elő, és támogatják a helyi szélsőségeseket, csak hogy elérjék céljaikat.

A Száhel-övezet biztonsági helyzete még e jelentős szereplők nélkül is szörnyű, a dzsihadista csoportok egyre nagyobb térhódítása miatt. Hugeux szerint így reális veszélye van egy az Iszlám Államhoz hasonló iszlamista terroristákból álló kalifátus megalakulására. A Nyugatnak ráadásul kevés beavatkozási lehetősége van: a szakértő úgy látja, hogy hosszú távú megoldásokra van szükség, mivel a katonai beavatkozás valószínűleg nem fog pozitív eredményeket hozni.

A nigériai válság mikrokozmoszként mutatja be a Száhel-övezet előtt álló összetett kihívásokat és Európa szerepét ezek kezelésében. Bár a közvetlen patthelyzet Itté nagykövet távozásával megoldódhat, a biztonság- és geopolitikai problémák évtizedekre megmaradhatnak a térségben.

Címlapkép: Tüntetők vesznek részt a puccsistákat támogató felvonuláson Niamey-ben, Niger fővárosában, a középpontban egy "Le Franciaországgal, éljen a CNSP" ("Nemzeti Tanács a Haza Védelméért") feliratú táblával. A nigériai puccs után ezrek támogatták a hadsereg hatalomátvételét. Fotó: K: Djibo Issifou/dpa/Getty Images.