Nagyon rosszkor fulladt botrányba az ősz legfontosabb választása – Már nemzetközi hullámokat vet az ügy

Miközben a világsajtó a lengyel–ukrán kereskedelmi vitától hangos, amely már az Ukrajnának küldendő lengyel fegyverszállítmányokat is fenyegette, az október 15-én esedékes lengyel parlamenti választások kampányát egy másik téma uralja, legalábbis az ellenzéki térfélen: a nem uniós országok állampolgárainak busás összegekért kiosztott vízumok ügye, amely eset különösen rosszul jön most a bevándorlásellenes jobboldali kormánynak. A kormánypárti sajtó és a lengyel közmédia igyekszik agyonhallgatni a témát, de ez egyre nehezebb feladat, mert már nemzetközi hullámokat is vetett az ügy: az Európai Unió és Németország is tisztázásra szólította fel a lengyel kormányt.

Korrupciós botrány a vízumok körül

Már javában zajlott a lengyel választási kampány, mikor augusztus 31-én robbant a bomba: Mateusz Morawiecki kormányfő eltávolította a kabinetből Piotr Wawrzyk külügyminiszter-helyettest, akit még a vezető kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) képviselőjelölti pozíciójától is megfosztottak. Bár hivatalosan a „megfelelő együttműködés hiányára” hivatkoztak, valójában az akkoriban napvilágra kerülő vízumkiadási botrány miatt kellett távoznia a miniszterhelyettesnek. Wawrzyk – aki a botrány egyik kulcsszereplője –, szeptember közepén kórházba került, vélhetően nem függetlenül a történtektől.

Prof. Piotr Wawrzyk trafił do szpitala️️️Prawdopodobna próba samobójcza️️️POsrańcy️️to wasza wina️️Paszli won️️ pic.twitter.com/QQCh8z10L9 — MaKsi (@malgorzata0710) September 15, 2023

A korrupciós ügy lényege, hogy

lengyel konzulátusok nem EU-s országokban – főleg Ázsiában és Afrikában – 5000 dollár értékig terjedően osztogattak munkavállalási vízumokat, melyekkel a „szerencsések” az egész Unió területén munkát vállalhattak.

Szeptember 15-én újabb áldozatot szedett a botrány: Zbigniew Rau külügyminiszter elbocsájtotta Jakub Osajdát, a minisztérium jogi osztályának igazgatóját. Rau emellett soron kívüli ellenőrzést rendelt el a tárca konzuli osztályán, valamint az összes külföldi lengyel konzulátuson, illetve bejelentette, felmondják a szerződéseket az összes külsős céggel, amelyeket 2011 óta a vízumkérelmek fogadásával bíztak meg. A lengyel ügyészség közölte, az ügy kapcsán hét személyt gyanúsítottak meg, közülük hármat őrizetbe vettek, de egyikük sem állami hivatalnok.

A vízumügynek egészen abszurd részletei is vannak. 36 indiai állampolgár egy bollywoodi (az indiai Hollywood Mumbaiban, a korábbi Bombayben) film stábjának adta ki magát, és csoportosan igényeltek schengeni vízumot a lengyel konzulátuson. Állítólag még a fiktív film címét is kitalálták, és minden igénylő kapott egy „szerepet”: ki színészt, ki maszkmestert, ki koreográfust „játszott”. A lengyel schengeni vízum azért kellett az indiaiaknak, mivel Mexikóba történő beutazást is lehetővé tesz, onnan pedig embercsempészek segítségével már könnyebb az Egyesült Államokba átjutni. A 36 indiaiból 21 végül ott is kötött ki.

A vízumügy a választási kampányban

A választási kampányban a kormánypárt azonnal fölvetette az ellenzék felelősségét: a külügyminiszter szerint a külsős cégekkel való szerződésekre azért volt szükség, mert a Polgári Platform (PO) vezette volt kormány külügyminisztere, Radosław Sikorski 2011 és 2015 közötti működése alatt több külképviseletet bezáratott. Ez azonban nem bizonyult túl erős ellencsapásnak: az ügy lassan, de egyre biztosabban ráégett a PiS-re.

Különösen azért, mert

a kormánypárt kampányának egyik fő üzenete épp a bevándorlásellenesség.

Olyannyira, hogy a parlamenti választásokkal egy időben tartandó négykérdéses népszavazáson két kérdés is vonatkozik a migrációra: az egyik, hogy lebontsák-e a Lengyelország és Belarusz határára emelt kerítést, a másik, hogy egy tervezett uniós mechanizmusnak megfelelően befogadjanak-e közel-keleti és afrikai bevándorlókat. A PiS a népszavazással is rá akart ülni a migránsellenes közhangulat hullámára, de éppen ebben a témában hitelteleníti a most kirobbant botrány.

A legnagyobb ellenzéki párt, a PO elnöke, a jobbközép választási szövetség, a Polgári Koalíció (KO) miniszterelnök-jelöltje, Donald Tusk rögtön le is csapta a magas labdát, azt írván:

Tudják, ki az Európában, aki a legtöbb muszlim bevándorlót hozza be? Az a kormány, amely velük ijesztget. A PiS-kormány.

Tusk azt is megjegyezte, ez a XXI. századi Lengyelország legnagyobb botránya.

A lengyel ellenzék szerint több százezer, pénzért cserébe kiadott munkavállalási vízumról is szó lehet. Mariusz Kaminski belügyminiszter szerint azonban csak pár száz ilyen eset történt.

A kormánypárt jobbára igyekszik nem beszállni a vitába, hanem agyonhallgatni az esetet, a „nincs itt semmi látnivaló” taktikáját alkalmazva. Morawiecki miniszterelnök szerint Tusk és az ellenzék egy alternatív valóságot akar létrehozni, valójában arról van csak szó, hogy néhány korrupt hivatalnok néhány száz esetben túlkapásokat követett el.

A kormányközeli és közmédia nem tud a botrányról

A lengyel kormánypárti média és az erősen kézivezérelt közmédia alternatív valóságában még ekkora botrány sem létezik, szinte teljesen agyonhallgatják a történteket. A lengyel köztévé, a Telewizja Polska (TVP) a műsorszolgáltatási piac mintegy egyharmadát uralja, a PiS szavazóbázisát alkotó kisebb településeken pedig szinte egyeduralkodó médium.

Egy újabb vizsgálat szerint 2023 második negyedévében a TVP politikai híreinek 80 százaléka szólt a kormánykoalícióról, azon belül 73 százalék a PiS-ről, a maradékot kapta az ellenzék, de őket többnyire negatív kontextusban emlegették. A szintén PiS-közeli emberek kezében lévő nemzeti médiahatóság, a KRRiT pedig jellemzően azokat a sajtótermékeket bünteti, amelyek a kormánynak nem tetsző üzeneteket közvetítenek.

A vezető kormánypárt más módon is igyekszik növelni előnyét a médiában. Így a minisztériumok és az állami vállalatok fizetett hirdetéseiket többnyire a kormányhoz közel álló sajtótermékekben teszik közzé. A lengyel olajfinomító és üzemanyag-kereskedő, a PKN Orlen, melynek legnagyobb részvényese a lengyel állam, 2021-ben megvásárolta az 1991-ben alapított Polska Presst, melyhez számos regionális lap és online portál tartozik. Az üzlet után a médiacsoport számos alkalmazottját elbocsájtották, köztük három főszerkesztőt, a sajtótermékek pedig a kormány irányvonalát kezdték el követni.

A PiS a vízumbotrány közepette talált egy másik ügyet, amellyel ismét megpróbálja visszavenni a tematizáló szerepet a migráció kérdésében. Ez pedig egy új film, amelyet a nemzetközileg is ismert és elismert (Golden Globe-díjas és kétszeres Oscar-jelölt) lengyel rendezőnő, Agnieszka Holland készített Green Border (Zöldhatár) címmel. A film a lengyel–fehérorosz határon játszódik, ahol különösen 2021-ben sok közel-keleti és afrikai bevándorló akart illegálisan Lengyelországba lépni, miután a fehérorosz hatóságok szándékosan a határra szállították őket. Holland filmjében kritikus a lengyel bevándorlási politikával szemben, és a kormány szerint rossz színben festi le a lengyel hatóságokat és a hadsereget.

Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter a film kapcsán Donald Tuskot és Rafał Trzaskowski PO-párti varsói főpolgármestert szólította föl, hogy kérjenek bocsánatot a lengyel katonáktól a film miatt. Bár a filmhez az ellenzéknek semmi köze nem volt, Agnieszka Holland fellépett egy Trzaskowski által szervezett augusztusi kampánygyűlésen, ez pedig jó okot szolgáltatott Blaszczaknak arra, hogy az ellenzéki vezetőknek címezze felhívását. Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter még tovább ment: ő egyenesen a náci propagandához hasonlította a filmet. A rendezőnő bocsánatkérésre szólította fel Ziobrót, ellenkező esetben bíróság elé viszi az ügyet.

Nemzetközi hullámokat is vetett a vízumügy

Mivel a lengyel munkavállalási vízumok az egész Európai Unió területén érvényesek, a vízumügy nem sokáig maradt lengyel belügy. Szeptember 19-én a német külügyminisztérium beidézte a lengyel nagykövetet a botrány miatt, Nancy Faeser belügyminiszter pedig lengyel kollégájával beszélt, hogy az tisztázza a helyzetet. Berlin eközben több száz határőrt rendelt Németország és Lengyelország határára. A németek reakciója azért is fontos, mert a PiS a kampányban Németországot állítja be Oroszország után a legnagyobb ellenségnek, Donald Tuskot pedig Berlin ügynökének nevezi. Egy furcsa kampánykisfilmben maga a PiS elnöke, Jarosław Kaczyński is szerepelt, és az egy színész által megformált varsói lengyel követtel beszélgetett, aki Olaf Scholz kancellár nevében a lengyel nyugdíjkorhatár megemelését kérte tőle.

Szombaton maga Olaf Scholz is megszólalt a vízumügyben, és arra szólította fel a lengyel kormányt, hogy tisztázza a helyzetet. A kancellár arra is utalást tett, hogy lépéseket tennének a (hivatalosan schengeni) lengyel határ őrzésének megszigorítására.

A német beidézés napján Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa levelet írt Zbigniew Rau lengyel külügyminiszternek, és 11 kérdésben kérte az ügy tisztázását. A biztos figyelmeztette a minisztert, hogy Lengyelország megsértheti az uniós jogot azzal, hogy felelőtlenül osztogat EU-s vízumokat külföldi állampolgároknak. Johansson október 3-ig vár választ kérdéseire.

A lengyel külügyminisztérium pénteken levélben közölte válaszát, amelyben azt írta, a lengyel ügyészség 268 vízumkérelem korrupciógyanús elbírálása miatt folytat eljárást, szó sincs több százezer vízumról. A vizsgált időszakban, vagyis az utóbbi másfél év alatt Lengyelország összesen több mint 500 ezer munkavállalói vízumot adott ki, 80 százalékban ukrán és fehérorosz állampolgároknak. Rövid távú tartózkodásra és munkavállalásra jogosító schengeni vízumot pedig 767 személynek ítéltek meg – közölték a levélben, amelyben azt írták, csak a média nagyította fel az ügyet a kormány lejáratása céljából.

Hogy a vízumbotrány milyen hatással lesz a PiS vezette Egyesült Jobboldal választási esélyeire, még nem tudható, az eddigi közvélemény-kutatások érdemi elmozdulást nem jeleznek. Ugyanakkor minden szavazat számít, mert jelen állás szerint sem a kormányerők, sem az ellenzék egymással koalícióképes pártjai nem tudnának többséget szerezni a szejmben. Ezért ha az ügy csak egy kicsit is megüti a PiS és szövetségesei támogatottságát, az már érdemben ronthatja esélyeiket egy harmadik ciklusra.

Címlapkép: „Én vagyok a fenyegetés” – ellenzéki kampányplakát Jarosław Kaczyński arcképével. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images