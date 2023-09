Csúnyán egymásnak esett az EU és a NATO két nagyhatalma, Moszkva dörzsölheti a tenyerét

A Németország és Lengyelország közötti feszültség nem újkeletű, azonban az október 15-én esedékes lengyel parlamenti választások kampányában magasabb fokozatba kapcsolt. A két ország közötti eddig sem felhőtlen viszony további romlása – amely már a legfelsőbb szintek közötti üzengetésbe torkollt – a néhány hete kitört lengyel vízumbotrány és a Lengyelországból Németországba érkező egyre nagyobb számú bevándorló miatt következett be. A berlini kormány az egyre súlyosabb migrációs helyzet miatt – amelynek legújabb fejleménye az, hogy a balkáni menekültútvonal áttevődött Lengyelország felé – nemrég a lengyel és a cseh schengeni határnál történő állandó határellenőrzés bevezetéséről döntött. A Lengyelországon át Németországba tartó migráció erősödésében Moszkva és Minszk keze is erőteljesen benne van.

Történelmi rossz viszony

Ahogy közeledik a lengyel parlamenti választások október 15-i időpontja, nemcsak Lengyelországban válik egyre forróbbá a hangulat, de a lengyel kormány mintha most látta volna elérkezettnek az időt, hogy sorban összevesszen szomszédjaival. Miközben sokáig Lengyelország volt Ukrajna leghangosabb támogatója, az utóbbi hetekben egyre fokozódott a konfliktus a két ország között az ukrán gabonaexport ügyében, olyannyira, hogy Varsó már a fegyverszállítások leállításával fenyegetőzött.

De Lengyelország nemcsak keleti szomszédjával, Ukrajnával, hanem nyugati szomszédjával, Németországgal is összerúgta a port az elmúlt napokban. Ez kevésbé volt váratlan, hiszen a két ország közötti viszony már csak történelmükből fakadóan is feszült: Lengyelország az elmúlt évszázadok során kétszer is lényegében megszűnt létezni amiatt, hogy a németek és az oroszok felosztották egymás között az országot. (Lengyelország XVIII. században végbement háromkörös felosztásában Oroszország, Poroszország és Ausztria vett részt, a második világháború előtt és elején pedig a hitleri Németország és a sztálini Szovjetunió osztotta fel az országot.)

A fő ellenfél Lengyelország számára Oroszország – ezért is támogatják a lengyelek Ukrajnát, miközben a lengyelek és az ukránok között is sok történelmi sérelem van –, de a második helyen mint „mumus” mindig ott van Németország, még ha Varsónak attól nem is kell tartania, hogy az EU-ban és a NATO-ban is szövetséges nyugati szomszédjuk belátható időben újra agressziót kísérelne meg velük szemben.

A Jog és Igazságosság (PiS) vezette kormányok alatt (2015 óta) különösen feszültté vált Varsó és Berlin viszonya,

főleg amióta a lengyel kormány tavaly elkezdte hangosan követelni, hogy Németország fizessen jóvátételt a második világháború során okozott károkért. (Erről részletesen kicsit később.)

A Jarosław Kaczyński vezette PiS a „német kártyát” előszeretettel játssza ki a mostani kampányban is, fő ellenfelüket, az ellenzéki miniszterelnök-jelöltet, Donald Tuskot Berlin ügynökének titulálva, aki valójában a berlini kancelláriáról kapja az utasításokat. A Jog és Igazságosság szavazói körében jól rezonálnak ezek az üzenetek.

Vízumbotrány

A két ország közötti folyamatosan pislákoló feszültség az elmúlt napokban kapott újra lángra, méghozzá a lengyel vízumbotrány miatt. Augusztus végén derült ki, hogy lengyel konzulátusok – különösen Ázsiában és Afrikában – akár 5000 dolláros kenőpénzért osztogattak munkavállalási vízumokat, melyekkel az igénylők az egész Európai Unió területén munkát vállalhatnak. Egyes hírek szerint akár több százezer így kiadott vízumról is szó lehet, a lengyel kormány azonban tagad, és csak pár száz esetet ismer el. A botrányról részletesen ebben a cikkünkben írtunk:

Míg az első hetekben leginkább csak Lengyelországban vetett hullámokat az ügy, a múlt héten már nemzetközi szintre lépett. Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa levelet írt Zbigniew Rau lengyel külügyminiszternek, és 11 kérdésben kérte az ügy tisztázását. A biztos figyelmeztette a minisztert, hogy Lengyelország megsértheti az uniós jogot azzal, hogy felelőtlenül osztogat EU-s vízumokat külföldi állampolgároknak. A hivatalos lengyel válasz az volt, hogy mindössze néhány száz vízumról van szó, a lengyel ügyészség pedig vizsgálódik az ügyben.

Az uniós tagállamok közül éppen

Németország volt az, amely külön is lépett a korrupciós ügyben.

Szeptember 19-én a német külügyminisztérium beidézte a lengyel nagykövetet a botrány miatt, Nancy Faeser belügyminiszter pedig lengyel kollégájával beszélt, hogy az tisztázza a helyzetet. Berlin eközben több száz határőrt rendelt Németország és Lengyelország határára.

Szombaton maga Olaf Scholz kancellár is megszólalt a vízumügyben, és arra szólította fel a lengyel kormányt, hogy tisztázza a helyzetet. Scholz egy Nürnbergben tartott kampányeseményen beszélt (Bajoroszországban október 8-án lesznek tartományi választások), és azt mondta:

Nem akarom, hogy az embereket csak úgy átengedjék Lengyelországból, és utána vitassuk meg a menekültpolitikát.

Hozzátette, a Lengyelországba érkező menekülteket ott kell regisztrálni, és ott kell lefolytatni velük szemben a menedékkérelemmel kapcsolatos eljárást. A kenőpénzért cserébe kiadott vízumok „csak rontanak a helyzeten” – mondta Scholz, aki elismerte, egyre nagyobb problémát jelent a migráció, ezért további intézkedésekre lehet szükség a német–lengyel határon.

Hogy milyen intézkedésekről lehet szó, azt Scholz nem fejtette ki, de Nancy Faeser belügyminiszter a Welt am Sonntagnak nyilatkozva azt mondta, a német kormány mérlegeli, hogy állandó határellenőrzést vezessenek be a lengyel és a cseh határon. Ez fordulatra utalt a német kormánykoalíció legnagyobb erejét adó szociáldemokraták (SPD) körében, ugyanis eddig kategorikusan ellenezték az állandó határellenőrzés visszaállítását a (schengeni) határokon. Hétfőn aztán be is következett a tényleges fordulat: a belügyminiszter bejelentette, hogy

állandó határőrizetet vezetnek be Csehország és Lengyelország felé.

A lengyel kormány a kampány hevében természetesen visszavágott Berlinnek. Stanisław Żaryn, a lengyel kancelláriaminisztérium államtitkára azt írta, a német kancellár arra használja a vízumügyet, hogy nyomást gyakoroljon a lengyel kormányra a választási kampány idején.

Hétfőn megszólalt Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter is: szerinte Scholz nyilatkozata sérti a szuverén államok egyenlőségének elvét, amelyet a jószomszédi viszonyról szóló, 1991-ben kötött lengyel–német megállapodásban rögzítettek. Úgy vélte: az ügyben tett német nyilatkozatok arra utalnak, hogy beavatkoztak a lengyel állam belügyeibe, valamint a Lengyelországban zajló választási kampányba. Rau a jó kétoldalú kapcsolatok nevében felszólította Scholzot, hogy tartsa tiszteletben Lengyelország szuverenitását, és tartózkodjon a kétoldalú kapcsolatoknak ártó nyilatkozatoktól. Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter hétfőn azt mondta, a német kancellár számára nem a tények fontosak, mivel ő Donald Tuskot akarja támogatni, és azt szeretné, hogy a választások után ő legyen a lengyel miniszterelnök.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök hétfőn azt jelentette be, hogy Lengyelország pedig a Szlovákiából érkező járműveket fogja ellenőrizni a migráció miatt. A kormányfő is odaszúrt egyet Scholznak:

Jobban tenné, ha tájékozódna a tényleges helyzetről, és nem avatkozna bele a lengyel ügyekbe.

Kedden újabb válasz jött lengyel részről: Piotr Muller kormányszóvivő bejelentette, megfontolják, hogy határellenőrzést vezetnek be Németország felől, méghozzá a Németországon keresztül Olaszországból érkező bevándorlók miatt. A bejelentés inkább a politikai kampány részének tűnik, hiszen Németország felől nincs érdemi migráció Lengyelország felé, szemben a fordított iránnyal.

Olaf Scholz német kancellár és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök 2021-ben. Forrás: Krystian Maj / Gov.pl / Wikimedia Commons

Lengyelországon át vezet az új balkáni migrációs útvonal

Az, hogy már a kancellárnak is meg kellett szólalnia az ügyben, jól mutatja, hogy Németország számára súlyos problémává vált a Lengyelországon keresztül történő bevándorlás. A lengyel határhoz közeli német területek helyi hatóságai állítólag már az Európai Bizottságnál tettek panaszt, hogy nagy tömegben jönnek be az országba Lengyelország által kiállított schengeni vízumokkal rendelkezők.

Ám a lengyel munkavállalási vízumban részesültek valójában csak egy kisebb részét teszik ki a Németországba Lengyelország felől érkező bevándorlóknak. A német közszolgálati televízió híroldalán, a Tagesschau.de-n megjelent oknyomozó anyag arról írt, hogy a balkáni migrációs útvonal, amely korábban Szerbián, Magyarországon vagy Horvátországon és Szlovénián, illetve Ausztrián át vezetett Németországba, most már Szerbián, Magyarországon, Szlovákián és Lengyelországon keresztül éri el a német határt – ezen az útvonalon zömmel szírek jönnek.

Ráadásul Fehéroroszország is folytatja a közel-keleti és afrikai bevándorlók szándékos beutaztatását és a lengyel határhoz szállítását – e bevándorlók többsége is aztán Németországba megy tovább. A Lengyelországgal határos Brandenburg tartomány belügyminisztériuma szerint az átmeneti befogadóközpontokban tartózkodók fele Moszkvából és Minszkből érkezik, és többségük orosz vagy fehérorosz vízummal is rendelkezik. Teszik mindezt úgy, hogy Lengyelország már határkerítést emelt a Belarusszal közös határára. A lengyel hatóságok szerint Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök rezsimje létrával, vágóeszközökkel és kövekkel szereli fel a lengyel határhoz küldött migránsokat, akik gyakran agresszívan, például a lengyel határőröket kövekkel dobálva kísérlik meg a határon való átkelést.

A határkerítés miatt a bevándorlók már alternatív útvonalakat is találtak – bizonyára minszki segédlettel –, így Litvánián és Ukrajnán keresztül is eljutnak Lengyelországba, onnan pedig Németországba. Az uniós határvédelemért felelős Frontex legutóbbi kockázatelemzésében ki is emelte, hogy Oroszország és Fehéroroszország eszközként használja a bevándorlást az EU-val szemben.

A Lengyelország és Belarusz közötti határkerítés. Forrás: Gov.pl / Wikimedia Commons

A világháborús jóvátétel ügye

Míg a migráció és a vízumbotrány miatti feszültség újkeletű, a második világháborús jóvátétel ügye már évek óta mérgezi a német és a lengyel kormány viszonyát. A téma a lengyel választási kampányban újra előkerült: Arkadiusz Mularczyk, PiS-párti lengyel külügyminiszter-helyettes levélben fordult mintegy 3000 önkormányzathoz és helyi hatósághoz, amelyben felszólította őket, hogy fogadjanak el szimbolikus határozatokat a német jóvátétel követelésének támogatására.

A miniszterhelyettes felhívása értő fülekre talált. Elsőként Wieluń városa fogadott el határozatot a német háborús jóvátétel ügyében: ez volt az a város, amelyet elsőként tett szinte földdel egyenlővé a náci Németország légiereje, a Luftwaffe 1939. szeptember 1-jén, a második világháború kitörésének napján. Wieluń példáját újabb települések követték, így például a 330 ezer lakosú nagyváros, Lublin.

A PiS ezzel olyan témát karolt fel, amellyel nem csak a saját szavazótáborát tudja megszólítani, ugyanis egy tavalyi felmérés szerint a lengyel lakosság 52 százaléka támogatja a háborús jóvátétel ügyét,

miközben a Jog és Igazságosság vezette jobboldali választási koalíció támogatottsága jelenleg mintegy 37 százalékos.

A lengyel kormány óriási összeget, 1300 milliárd dollárt követel Németországtól jóvátétel gyanánt. Berlin szerint azonban a jóvátétel ügye már rendezve van, Lengyelország ugyanis – kommunista vezetés alatt – 1953-ban lemondott a Németországgal szembeni jóvátételi igényekről. Varsó arra hivatkozik, hogy az 1953-as döntés szovjet nyomásra született, de a német kormányt ez az érvelés nem hatja meg.

Annak esélye, hogy Németország valaha belemegy a jóvátétel megfizetésébe, gyakorlatilag a nullával egyenlő (már csak azért is, mert akkor számos ország benyújtaná a maga igényét Berlinnel szemben), és ezt valószínűleg a PiS is tudja, így ez valójában egy olyan téma, amivel magának népszerűséget tud szerezni, az ellenzéket pedig – amely beleállni sem akar az ügybe, de nem is ellenezheti – állandó magyarázkodásra kényszeríti.

Wieluń lengyel város a Luftwaffe támadása után 1939. szeptember 1-jén. Forrás: Wikimedia Commons

A jóvátétel ügye néhány napja nemzetközi szinten is előkerült. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten az ENSZ előtt azt mondta, Németország megérdemli, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) állandó taggá váljon. (A világszervezet megalakulása óta az állandó tagok: Egyesült Államok, Szovjetunió/Oroszország, Kínai Köztársaság/Kínai Népköztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország). Zelenszkij szerint Latin-Amerika, Afrika és Óceánia is állandó képviseletet érdemelne.

Az ukrán elnök felvetésére Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter reagált, aki „nagy csalódottságának” adott hangot. A miniszter szerint Zelenszkij elfelejtette, hogy az orosz invázió kezdetén Németország nem jött Ukrajna segítségére. Hozzátette, mielőtt állandó BT-tag lehetne, Németországnak először Lengyelországgal való kapcsolatában kellene felelősséget vállalnia a második világháborúban okozott pusztításért.

A háborús jóvátétel iránti követelésünk, amelyet Németországgal szemben támasztottunk, továbbra is érvényes

– jelentette ki Blaszczak.

Címlapkép: német rendőrök járműveket ellenőriznek a lengyel határ közelében 2023. szeptember 25-én. Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images