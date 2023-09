Egy kis regionális konfliktus boríthatja a nemzetközi erőegyensúlyt

Az elmúlt napokban Azerbajdzsán megsemmisítő vereséget mért a hegyi-karabahi örményekre, teljesen átvéve az ellenőrzést a terület felett. Örményország nem indított háborút szomszédja ellen a területért, némán elfogadta, hogy a körülbelül 120-150 ezer fős örmény lakossággal rendelkező régiót teljesen kiveszik Jereván keze alól az azeriek. Azzal, hogy ez a hegyvidéki terület teljesen átkerül Bakuhoz, újra egy fontos geopolitikai helyre, a Zangezur-folyosóra terelődik a figyelem. A kicsiny örmény terület szerepe azért kiemelkedő, mert két türk nép közötti közvetlen összeköttetést akadályoz meg.

Törökország és Azerbajdzsán régóta erős szövetségesi kapcsolatot ápol egymással, és arra törekednek, hogy a politikai és gazdasági kapcsolatok mellett közvetlen fizikai összeköttetés valósulhasson meg Baku és Ankara között. A két ország egy rövid határszakaszon határos egymással Nahicsevánnál. Ez a terület viszont Azerbajdzsán exklávéja, vagyis térben elszakított, teljesen különálló országrésze, amelynek sem vízi, sem szárazföldi közvetlen kapcsolata sincs Bakuval.

A megszakítástól mentes összeköttetés létrejöttének útjában áll az Örményország területét képező Zangezur-folyosó.

Az apró, jelentéktelennek tűnő terület azonban tág geopolitikai érdekek jelentős szegmensét jelenti. Ezen a részen keresztül futna a türk országokat összekötő folyosó a Tien-Santól egészen Európa határáig. A közép-ázsiai volt szovjet köztársaságok számára kiemelt fontossággal bír a projekt, hiszen valamelyest kiszabadulnának a jelenlegi kínai és orosz szorításból. Hegyi-Karabah akadályozó kiesésével még egy lépéssel közelebb került a pántürk álomprojekt.

