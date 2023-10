Felsorakoztak az ellenfelek a mindent eldöntő küzdelemre – Óriási meglepetések jöhetnek az ősz legforróbb választásán

Nagy számban vonultak ki az ellenzéki érzelmű szavazók Varsóban október 1-jén, vasárnap, hogy két héttel a lengyelországi parlamenti választások előtt erőt demonstráljanak a közvélemény-kutatásokban tartósan vezető kormánypárttal, a PiS-szel szemben. A tömegrendezvény aztán számháborúba torkollt: míg a rendezők 1 milliós, történelmi menetről beszéltek, a PiS elnöke 60 ezerre tette a résztvevők számát. Mindkét nagy erő igyekszik a választást a jó és rossz küzdelmévé, mindent eldöntő nagy összecsapássá stilizálni, miközben a végén akár egy-két képviselő átcsábítása döntheti el, milyen színezetű kormány alakul.

Hatalmas tömegdemonstrációt tartott a lengyel ellenzék október 1-jén, vasárnap, pontosan két héttel az október 15-én esedékes választások előtt. A „Millió Szív Menete” címmel a lengyel fővárosban, Varsóban tartott meneten fölszólalt többek között a szervező, a legnagyobb ellenzéki erő, a Polgári Koalíció (KO) miniszterelnök-jelöltje, a 2007 és 2014 közötti kormányfő, Donald Tusk is.

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a résztvevők és ellenfeleik teljesen eltérő számokat közöltek arról, hányan vettek részt a politikai tömegeseményen. Jelen esetben azonban a különbségek brutálisak. Az ellenzék szerint soha ilyen nagy tömegdemonstráció nem volt még Lengyelország történetében: több mint 1 millióan vonultak föl Varsóban. Az ellenzék a varsói hatóságok számaira hivatkoztak, azonban a főváros polgármestere az a Rafał Trzaskowski, aki a KO legnagyobb ereje, a Polgári Platform (PO) tagja és korábbi államfőjelöltje, és aki maga is felszólalt a rendezvényen.

A lengyel kormány erős befolyása alatt álló köztévé, a TVP, illetve az állami hírügynökség, a PAP szerint ezzel szemben mindössze 100 ezren voltak jelen a demonstráción – a közmédia az állam felügyelete alatt álló rendőrség számaira hivatkozott. A vezető lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke, Jarosław Kaczyński még tovább ment: egy nem hivatalos rendőrségi becslésre hivatkozva azt mondta, mindössze 60 ezren vettek részt a vasárnapi varsói felvonuláson. A legnagyobb lengyel portál, az Onet.pl 600 ezer és 800 ezer közé tette a résztvevők számát.

Nemcsak a számháború vált szélsőségessé a kormány és az ellenzék csatájában, hanem

a választás tétjét is a végletekig emeli a két erő.

Mindkét oldal retorikájában egy apokaliptikus, végső nagy küzdelemként jelenik meg az október 15-i választás, ahol a jó csap össze a gonosszal.

Kaczyński korábban például így jellemezte fő ellenfelét, Tuskot:

a lengyelországi gonoszság megszemélyesítője, a tiszta gonoszság.

Tusk pedig a vasárnapi tömegtüntetést megelőzően egy közösségimédia-posztban azt írta:

Kiállunk a gonosz ellen, hogy felelősségre vonjuk ezt a kormányt, szemtől szemben, hogy Lengyelország ismét hazugságok, gyűlölet és lopás nélküli ország legyen.

A PiS előszeretettel állítja be Donald Tuskot Berlin ügynökének, aki német érdekeket képvisel, nem az ország érdekeit.

Ez egy német párt, nem lengyel. Le akarják rombolni a demokráciát, le akarják rombolni a jogállamiságot

– mondta Kaczyński egy szintén vasárnapi kampányrendezvényen a PiS fő ellenfeléről, a Tusk vezette Polgári Koalícióról. A PiS elnöke szerint a mostani választás talán a legfontosabb döntés lesz az 1989-es választások óta.

Tusk ezzel szemben – nem alaptalanul – azzal vádolja a kormányt, hogy miatta nem érkeznek uniós pénzek, így Lengyelország de facto nettó befizetővé válik, a lengyel adófizetők tehát valójában a német gazdaság fejlődését támogatják.

Bár a különböző közvélemény-kutató intézetek eredményei között elég nagy a szórás, abban nagyjából megegyeznek a mérések, hogy

a PiS vezette Egységes Jobboldal nevű hárompárti konzervatív szövetség vezet, a Polgári Koalíció nevű jobbközép, polgári szövetség néhány százalékponttal le van mögötte maradva.

(Bár olyan közvélemény-kutató is van, amely mindössze 0,6 százalékpontos különbséget mutatott ki a két vezető erő között.)

A Kantar közvélemény-kutató október 2. és 4. között végzett felmérése szerint az Egységes Jobboldal 34 százalékon, a Polgári Koalíció 30 százalékon, az Új Baloldal 10 százalékon, a Harmadik Út 9 százalékon, a Szabadság és Függetlenség Konföderáció pedig 8 százalékon áll. A parlamenti helyek számát illető előrejelzés alapján azonban hiába győznének Kaczyńskiék, a KO az Új Baloldallal és a Harmadik Úttal koalícióban többségbe kerülne a Szejmben.

Az, hogy kik alakíthatnak kormányt, a mostani eredmények szerint akár 1-2 képviselőn is múlhat.

Sok tényező teszi bizonytalanná a kimenetelt. Így például a Harmadik Út nevű jobbközép formáció, amelyet ugyan Tuskék lehetséges koalíciós partnereként emlegetnek, de nevükhöz méltón igyekeznek magukat a két nagy erő közötti harmadikként fazonírozni. Míg az Új Baloldal részt vett a Polgári Koalíció vasárnapi demonstrációján, és vezetőjük beszédet is tartott, a Harmadik Út látványosan távol maradt. Ami persze nem jelenti azt, hogy nem lépnének koalícióra a Polgári Koalícióval és az Új Baloldallal, ha együtt meglenne a kormányzó többségük.

A Harmadik Út egyik legnagyobb problémája az, hogy mivel két párt közös listájáról van szó, a küszöb számukra nem 5, hanem 8 százalékos. És mivel a közvélemény-kutatók éppen kicsivel e küszöb fölé mérik őket, még az is előfordulhat, hogy végül nem tudják megugrani, és elvesznek a rájuk leadott szavazatok.

Ez pedig Tuskék számára végzetes lenne, a PiS ellenben pezsgőt bonthatna.

A kormánypártban úgy számolnak, hogy amennyiben a Harmadik Út nem jut be, ők pedig 38-39 százalékot érnek el, egyedül is meglenne az abszolút többségük. Amennyiben nem, úgy rászorulnának a szélsőjobboldali Konföderációval való koalícióra, miközben utóbbi vezetői többször kijelentették, hogy senkivel nem lépnek szövetségre.

Amilyennek most látszik a helyzet, a végeredmény végül olyan szoros is lehet, hogy a 460 fős Szejmben ironikus módon az egyetlen német nemzetiségi képviselő lehet majd a mérleg nyelve.

Címlapkép: Az ellenzéki Polgári Koalíció által rendezett felvonulás Varsóban 2023. október 1-jén. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images