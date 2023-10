Évtizedek óta vadászik Izrael a Hamász titkos vezetőjére, de mindig kicsúszik a kezeik közül

Mohammed Deif 1965-ben született a Gázai övezetben, Mohammad Masri néven. Gyermekkorát a Khan Yunis menekülttáborban töltötte, amelyet még az 1948-as arab-izraeli háborút követően hoztak létre. Családja nagyon alacsony jövedelmű volt, korán el kellett hagyni az iskolát, hogy gyarapítani tudja a szűkös családi kasszát. Már 1987-ben, megalakulásakor csatlakozott a radikális iszlamista csoporthoz, ekkor már Mohammed Deif néven. Ekkoriban kezdte el újra a tanulmányait is. 1989-ben letartóztatták, majd tárgyalás nélkül 16 hónapig raboskodott egy izraeli börtönben. A vád szerint részt vett a Hamász katonai apparátusában.

Nem tudni, hogy ez így volt-e, de szabadulását követően kezdték el nagyobb elánnal megszervezni a Hamász katonai szárnyát, az al-Kasszám Brigádokat.

A Gázai Egyetemen természettudományos alapdiplomát szerzett, ahol fizikát, kémiát és biológiát tanult. Ekkoriban még a művészetek felé is élénk érdeklődést mutatott, az egyetem szórakoztató bizottságát vezette, és színdarabokban is fellépett. Az idő előrehaladtával a Hamászban is egyre feljebb jutott a ranglétrán, hozzá kötik például az egyre kiterjedtebb alagúthálózat ötletét, illetve a bombakészítési szakértelem javulását. Már évek óta a nemzetközi körözési listák előkelő helyén szerepel, miután a nevéhez kötötték számos palesztin öngyilkos bombamerénylet kitervelését. 2002 óta ő a radikális szervezet katonai szárnyának vezetője.

Nagyon ritkán beszél, és soha nem jelenik meg a nyilvánosság előtt. Pont ezért a gázai övezet lakói tudták, hogy különleges alkalom jön szombaton, amikor kiderült, hogy a Hamász csatornáján hamarosan meg fog szólalni az al-Kasszám Brigádok vezetője.

Az 58 éves palesztin vezetőre régóta fáj az izraeli hírszerzés foga, már több merényletkísérletet túlélt, hírforrások szerint összesen hetet.

Kettőben azonban súlyosan megsérült, ekkor ideiglenesen más vette át tőle az IQB vezetését, méghozzá Ahmad Jabari. Miközben lábadozott, átmeneti helyettesét az izraeli erők 2012-ben meggyilkolták. 2014-ben újra próbálkoztak egy merénylettel ellene, ekkor a felesége és két gyermeke meghalt, több családtagja pedig megsebesült. A források szerint Deif sem úszta meg sértetlenül az ellene elkövetett merényleteket, fél szemére vak lett, egyik lábára súlyosan megsérült.

A vezetőről csak nagyon kevés kép készül, ebben a posztban kettő látható róla, a hírek szerint még az izraeli hírszerzésnek is ezek a fotók állnak rendelkezésére:

