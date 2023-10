Mégis hogy erősödött meg ennyire a Hamász? Ők lehetnek a radikális szervezet rejtélyes támogatói

Szombaton indított nagyszabású akciót a Hamász és az Iszlám Dzsihád Izrael területe ellen. Az akció 1973 óta a legsúlyosabb betörés volt a zsidó állam területére, már ezer felett van a halálos áldozatok száma, emellett számos katonai célpontot is megsemmisítettek. Jeruzsálem a kezdeti tanácstalanságot követően gyorsan ellentámadást indított, most állandó bombázásokkal készítik elő a terepet egy várható szárazföldi akcióra a palesztin szervezet ellen. Az események újra az egész világ figyelmét a megoldhatatlannak tűnő konfliktusra irányította. Ezen belül is sokak számára meglepetés, hogy az elszigetelt Gázai övezetből a Hamász ilyen méretű akciót tudott megvalósítani. A válaszokat még az egész világ keresi, de van pár tény, ami segít eligazodni a palesztin mozgalommal kapcsolatban.

Ahhoz, hogy a Hamász szombat hajnali akcióját meg lehessen érteni, érdemes némiképp a szervezetet magát is megismerni, illetve a legfontosabb támogatóit felderíteni.

Mi a Hamász?

A Hamász egy radikális iszlám eszméket valló palesztin politikai mozgalom, amelyet 1987-ben alapítottak az első intifádát (vagyis felkelést) követően. A felkelés kiváltó oka egyébként az volt, hogy Izrael megszállta a palesztinok területeit, így a Gázai övezetet és Ciszjordániát is. Nevének kibontása a Harakat al-Mukávama al-Iszlámijja, azaz az Iszlám Ellenállási Mozgalom. De önmagában a Hamász mozaikszó is jelentéssel bír, mégpedig a ,,odaadás és buzgalom Allah útján"-ként értelmezhető. A szervezet a Muszlim Testvériségből (MT) vált ki, amely egy a Közel-Kelet több országában a politikai iszlámot hirdető, közel százéves mozgalom, tőlük az utóbbi időben egyre távolabbra kerülnek, mivel túl radikális vonalat képviselnek az MT számára.

Létrejöttének elsődleges célja egyértelműen a kiállás a palesztin érdekekért, ezért szinte azonnal háborút hirdettek Izrael ellen és a zsidó állam helyett egy egységes arab állam megteremtésére kezdtek törekedni.

A Gázai övezetet irányító szervezet fő politikai riválisa a Ciszjordániában erős, mérsékeltebb és világiasabb politikát valló Fatah. A két palesztin csoport a 2006-os gázai választásokon össze is csapott egymással, akkor a Hamász nyert, azóta a terület elhagyására kényszerítették a Fatah helyi tagjait. Választásokat azóta nem tartottak, a radikális nézeteket valló szunnita iszlamista szervezet irányítja a várost és környékét.

Izrael nem nézte tétlenül a szervezet megerősödését, 2007-ben elkezdett blokádot kialakítani az övezet körül. Ennek indoka az volt, hogy megakadályozza a támadásokat Izrael ellen. Jeruzsálem és Gáza összecsapásai azonban szakadatlanul tartanak immáron 17 éve. Mivel a béketárgyalások számtalan alkalommal fulladtak eddig kudarcba a palesztin vezetők és Izrael között, ezért a palesztinok számára egyre inkább az erőszakos fellépések lettek népszerűek. Ez adja a Hamász támogatottságának alapját is körükben.

Mahmúd Abbász, a Fatah vezetője egy a palesztin területek zsugorodását bemutató térképet mutat be az ENSZ New York-i ülésén 2020-ban. A kép forrása: Spencer Platt/Getty Images

Hogy működik a Hamász?

A HAMÁSZ TULAJDONKÉPPEN akár tekinthető EGY ERNYŐSZERVEZETNEK IS, MIVEL HÁROM, EGYMÁSTÓL ELKÜLÖNÜLŐ RÉSZE VAN, AMELYEK önálló entitásként működnek, de nem tekinthetők teljesen függetlennek.

Az egyik a társadalmi jóléti szárny, ezen belül iskolákat üzemeltetnek, illetve megszervezik az egészségügyet, tehát nagyjából a szociális tevékenységek tartoznak ehhez. A második a politikai szárny, amely nevéből adódóan a közéleti funkciókat látja el, nemzetközi színtéren képviseli a Gázai övezetet, a helyi hatalmi döntéseket hozzák meg. A legfontosabb, illetve a legnagyobb politikai visszhangot kiváltó része a Hamásznak viszont a katonai szárnya, vagyis a Izz ad-Dín al-Kasszám Brigádok.

A katonai szárny csak később alakult, 1991-ben jött létre egy palesztin nacionalista sejk emlékére. A pontos létszámuk nem ismert, egyes feltételezések szerint a katonai kiképzéssel rendelkező fegyveresek létszáma több száz, míg mások szerint több ezer lehet. Izrael szerint a brigádok összes harcosának létszáma körülbelül 30 ezer fő lehet, ám ebben a kiképzés nélküli emberek is benne vannak. A katonai szárny szerves része a Hamásznak, nagyfokú autonómiát élvez, bár pontos szerepéről megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint élesen elkülöníthető a többi résztől, míg mások szerint egyértelmű és szoros az összefüggés a teljes Hamászban a véleménykülönbségek ellenére is. Az al-Kasszám Brigádok feladata elsősorban a kiképzésre, a fegyverek beszerzésére, illetve tagok toborzására irányul. Súlyát mi sem jelzi jobban, hogy jelentések szerint a radikális mozgalom összes pénzügyi keretének 55%-át a katonai szárnyra fordítja, míg Gáza újjáépítésére mindössze 5%-ot.

A Hamász fegyveresei 2003-ban. A kép forrása: Abid Katib/Getty Images

A szombati támadás esetén is elsősorban a Hamász katonai szárnyát érdemes elővenni, hiszen nekik lehetett a legnagyobb szerepük az akciók megtervezésében és végrehajtásában.

Miből gazdálkodik a Hamász?

A mozgalmat hét ország kormánya (Ausztrália, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Japán, Kanada, Paraguay, és természetesen Izrael is) és két nemzetközi szervezet (az Európai Unió és az Amerikai Államok Szervezete – OAS) terroristaszervezetnek nyilvánította.

A felsorolt országok szerint a Hamász számos olyan akciót hajt végre – így például civil állampolgárok elrablása, öngyilkos merényletek, vagy rendszeresen rakétatámadások izraeli városok ellen – amelyek teljesen egyértelműen kimerítik a terroristacselekmény fogalmát. A szombati akciót követően több olyan ország is elítélte a palesztin fegyveresek behatolását Izraelbe, amely hivatalosan nem tekinti a szervezetet terroristának. Joggal feltételezhető azonban, hogy a lista bővülni fog a számos izraeli civil áldozatot követelő támadást követően.

Vannak országok, amelyek nem a Hamászt egységesen, hanem annak csak a katonai szárnyát tekintik terrorista szervezetnek, ilyenek például a Egyiptom vagy Új-Zéland is.

A legtöbb ország és az ENSZ azonban a Hamász egyetlen részét sem tekinti terroristaszervezetnek.

Éppen ezért a Hamász támogatása politikai dilemmát okoz a közel-keleti országoknak. Ameddig a lakosság többnyire legitimnek tekinti őket, addig a nyugati államok viszont terrorszervezetnek nyilvánították. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen támogatás retorziókat vonna maga után, ezért ez patthelyzetet okoz a politikai döntéshozók számára a kérdésben. Más a helyzet persze azon országok számára, amelyeknek egyébként sem túl jó a kapcsolata a nyugattal, ezért számukra már nem annyira számítanak ezek a fenyegetések. Ilyenek például Irán vagy Szíria is.

Rajtuk kívül azonban kiemelkedő szereppel bír a térség gazdasági életében a nyugaton igencsak jól beágyazott gazdag olajmonarchia, Katar.

Nem véletlen ennélfogva, hogy a kis emírség most igyekszik tető alá hozni egy megállapodást a Hamász és Izrael között egy túszcseréről. Doha hivatalosan nem vette még fel a diplomáciai kapcsolatokat Jeruzsálemmel, azonban már régóta tapogatózik Izraelnél a kapcsolatok elmélyítéséért. Katar már korábban is próbálkozott hasonlóval, például 2006-ban a gázai választások során a Hamász és a Fatah között próbált meg békíteni, ami akkor kudarccal végződött. Ettől kezdve azonban Doha vált a Gázai övezet egyik legnagyobb humanitárius támogatójává, 2012-ben 400 millió dolláros segélyt ajánlott fel a városok újjáépítésére.

Katari gyerekek katari és palesztin zászlókkal a 2022-es labdarúgó világbajnokságon. A kép forrása: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images

Helyben azonban az iszlamista szervezet megkerülhetetlen, ezért akarva-akaratlanul is jut hozzájuk a külföldi pénzekből. Viszont Izrael is felismerte, hogy a Hamász megbuktatásának politikája nem működőképes, ezért inkább Kataron keresztül igyekezett elérni, hogy mérsékelje a szervezet álláspontját. Rajtuk keresztül sikerült elérni, hogy 2017-ben a palesztin mozgalom – ha csak átmenetileg is – de elismerte a kétállami megoldás lehetőségét a konfliktusban. Doha azóta is többször juttat el nagyobb összegeket az elszigetelt területre.

Hasonlóan fontos szövetségese Gázának még Törökország is, Ankara rendszeresen utal át összegeket a városba.

Ezek az államok a palesztinokhoz hasonlón az iszlám szunnita vonalát követik.

Az egyik legnagyobb kérdés azonban, hogy vajon mi érdeke lehet a síita Iránnak (és a szintén síita szövetségeseinek) egy radikális szunnita mozgalmat támogatnia. A válasz abban rejtőzik, hogy az iszlám világ számos különböző törésvonal mentén szakadt szét, az egyik ilyen például a családok örökletes módon gyakorolt hatalma, amely a gazdag olajállamokban elterjedt, vagy a politikai iszlám ellentéte. A politikai iszlám magát a vallást nevezi meg a gondolkodása alapjának, ezért ez veszélyeztetheti a monarchiák legitimációját, amelyek szintén erősen támaszkodnak a vallásra, viszont a vallási vezetők nem kérdőjelezhetik meg pozícióikat. A szembenállás többnyire félelmet kelt a Közel-Kelet legtöbb országában, és mivel Iránban a politikai iszlám síita ága vette át a hatalmat 1979-ben, ezért a perzsáknak érdeke támogatni a hasonló felfogású szervezeteket, még akkor is, ha azok szunniták.

Ennek köszönhetően a szervezet már a létrejöttét követően partnerre talált Teheránban. Izrael korábban a Hamász vezetőit Libanonba deportálta, ezzel viszont gyakorlatilag éppen Irán karjaiba lökte a mozgalmat. Libanonban van ugyanis az irániak fiókszervezetének nevezett Hezbollah is, innentől kezdve pedig kiképzést és pénzösszegeket is kapnak a palesztinok, sőt az aktív kapcsolat miatt fegyvereket is segítenek becsempészni Gázába. Nem véletlenül a Hezbollah jelezte azonnal, hogy hajlandó beavatkozni a konfliktusba, illetve az sem, hogy számos feltételezés nevezte meg Teheránt a Hamász nagyméretű katonai akciójának hátterében.

Egyes források szerint Irán olyan mértékig elkötelezett volt a Hamász ügye mellett, hogy a mozgalom költségvetésének 70%-át fedezték évi több mint 100 millió dolláros támogatásokkal.

Meg kell jegyezni azonban, hogy számos nyugati ország is juttat el különböző humanitárius segélyeket Gázába, tekintve, hogy az izraeli haderő jelentése szerint a lakosság 80%-a részesül ezekből. A vádak szerint azonban a Hamász lefölözi ezeket a juttatásokat, ezért sok esetben nem jut el a rászorulókhoz a dotáció. A radikális iszlamista mozgalom vámot is kirótt, illetve forgalmi adót szed a termékek után, 2017-ben összesen 27 millió dollár csurgott be így a kasszájukba. Nem véletlenül állította le most számos ország az összegek eljuttatását a területre.

Humanitárius segélyeket szállító kamionok várakoznak belépni a Gázai övezetbe 2009-ben. A kép forrása: Spencer Platt/Getty Images

A Hamász utolsó nagy bevételi forrását az egyéni utalók jelentik, illetve a beszivárgók. Korábban jellemző volt, hogy több ügynökük is jelentős szervezetekhez épült be, akik aztán jelentős összegeket juttattak el a szervezethez.

Nagyon nehéz most rendet tenni a kérdésben, a Hamásszal kapcsolatban is. A szervezetet a lakosság jelentős mértékben támogatja, ezért kérdéses, mennyire gyorsan és hatékonyan tudja majd a mostani bombázásokkal (és a várható szárazföldi hadművelettel) teljesen megszüntetni az iszlamista szervezetet az izraeli haderő. Ennél nagyobb probléma lehet, hogy az iszlám világ figyelme ismét Gázára szegeződik, és már most drámai képsorozatok keringenek az izraeli bombázások brutális méretétől. Izraelnek számolnia kell azzal a következménnyel, hogyha túl erősen torolja meg szombati akciót, akkor az arab világ szemében felerősödhet a palesztinok ügyének fontossága. Ironikus módon tehát éppen a Hamász vagy egy ehhez hasonló, radikális iszlamista mozgalom megerősödéséhez is vezethet hosszútávon egy Gáza elleni totális háború. Előtte azonban szinte bizonyos, hogy a szervezet nagyon súlyos veszteségekkel kell, hogy szembenézzen. Kérdéses persze az is, hogy Jeruzsálem hogy fog a jövőben a területre tekinteni, az sem biztos, hogy Gáza a jelenlegi formában fennmarad a háborút követően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images