Fenyegető videót tett ki a Hamász: bemutatták, hogy vadásszák majd le Izrael szupermodern páncélosait

Az IDF akár ma éjjel szárazföldi inváziót kezdhet a Gázai övezet ellen, ennek célja a Hamász teljes megsemmisítése:

A Hamász nemrég kitett egy videót, melyen bemutatják, milyen módon terveznek rajtaütni az IDF Gázába behatoló gépesített gyalogsági egységein.

A felvételen az látható, hogy a Hamász harcosai földbe ásott rejtekhelyekből bújnak elő, majd kumulatív robbanófejekkel felszerelt RPG-7-es rakétagránátvetővel tüzet nyitnak egy Merkava harckocsikból és Namer páncélozott szállító harcjárművekből álló konvojra. A mozgásképtelenné vált járműveket ezután megrohanják, a személyzetet foglyul ejtik, a páncélosokat pedig gránátokkal felrobbantják. Ezután a dzsihadisták ismét eltűnnek az alagútrendszerben.

A videón nagy valószínűséggel a gyakorlathoz épített makettek és nem valódi izraeli páncélosok láthatók, az izraeli katonákat játszó emberek pedig Hamász-tagok.

Hamas has released a Video Titled, What awaits you when you enter Gaza as a clear Threat towards the Israeli Defense Force. pic.twitter.com/tAfkcFPXDY