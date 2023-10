Az elmúlt húsz év legnagyobb vérfürdőjét rendezhetik meg Gázában – Mire számíthatunk az izraeli szárazföldi akciótól?

A Gázai övezet a világ egyik legelzártabb területe: a 365 négyzetkilométeres területet nyugatról a Földközi-tenger, keletről és északról az izraeli határkerítés, délkeletről pedig a szintén nehezen járható egyiptomi határ zárja el a külvilágtól. Az övezetben nagyjából 2,1 millió ember él, akiknek kevés lehetségük van a menekülésre.

A becslések szerint a Hamásznak akár 50 ezer fegyverese is lehet a gázai övezetben. Ez egy abszolút felső határ, ugyanakkor még így is elmarad az IDF műveleti kontingensétől. Jeruzsálem ugyanakkor nem küldheti minden katonáját gáza környékére: az IDF gázába történő bevonulása esetén egyáltalán nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy a szír és libanoni szélsőségesek támadást indítanak Észak-Izrael és a Golán-fennsík ellen, így Jeruzsálemnek muszáj jelentős erőket északra mozgatni.

A különbség felszerelés és képzettség tekintetében is szembetűnő:

az IDF a világ egyik legjobban felszerelt és legjobban képzett reguláris ereje, a szolgálatra berendelt tartalékosok is komoly alapkiképzésen vettek részt, kötelező szolgálati idejük pedig (a férfiak esetén) 32 hónapos.

A Hamász harcosai ezzel szemben formális katonai kiképzést nem, vagy csak minimális mértékben kaptak. Míg az IDF a világ legmodernebb páncélozott járműveivel fog begördülni az övezetbe, addig a gázai fegyveresek ilyenekkel nem rendelkeznek, maximum sufniban extra fegyverzettel és páncélzattal ellátott terepjárókkal. Légiereje a Hamásznak egyáltalán nincs, mindössze néhány, légvédelem számára könnyű célpontot jelentő drónt tudnak felküldnei, Izrael azonban bármikor segítségül hívhatja saját gépeit légitámogatás céljából, ahogy a haditengerészet is lőheti a területet.

IDFs 551st Brigade preparing for a ground invasion into Gaza. pic.twitter.com/IjfAscB43X

A morál valószínűleg mindkét fél esetében magas: az IDF katonái bosszút akarnak állni az október 7-i mészárlásért, a Hamász csapatai pedig vallási fanatizmusukból meríthetnek erőt. Hozzá kell ugyanakkor tenni azt, hogy a palesztin terrorszervezet legjobban képzett, legtapasztaltabb harcosainak nagy része valószínűleg elesett a hétvégi támadások során, a parancsnoki lánc pedig a célzott izraeli bombázások és különleges műveleti akciók következtében lesz foghíjas.

Bármelyik katonai szakértő meg tudja mondani azt, hogy az utcai harcok minden fegyveres konfliktus legnehezebb részét képezik. A magas épületek és szűk utcák még egy aránylag modern városban is komoly gondot okozhatnak az oda behatoló páncélozott járműveknek, Gáza esetében pedig szó sincs modern városról: sikátorok, kapualjak, vízmosások kínálnak remek fedezéket a Hamász harcosainak. A helyzeten az izraeli bombázások sem segítenek sokat, hiszen a törmelék között ugyanúgy meg tudnak bújni a fegyveresek, ráadásul míg egy házat egy jól irányzott 120 mm-es repesz-romboló gránát össze tud dönteni, addig egy törmelékhalom a robbanás energiáját eszményi módon szétoszlatja.

Gaza before and after Israeli bombing pic.twitter.com/74aDVn8ctR