Súlyos felvételek: orosz roncstemetővé változott a kupjanszki front

Az elmúlt bő egy hét során komoly támadóműveleteket kezdett az orosz haderő az ukrajnai front több szakaszán: a legnagyobb erőkoncentráció Avgyijivka mellett látható, de Robotine és Kupjanszk térségében is támadás indult.

Ismert, hogy Avgyijivka térségében komoly veszteségeket szenvedtek az oroszok, most drónfelvétel került elő Kupjanszk térségéből is, ahol hasonló kép rajzolódik ki.

A Harkiv és Luhanszk megye határán zajló harcok során az orosz haderő rengeteg páncélozott járművet vesztett.

Russian scrap graveyard, mostly known losses. In the Lyman-Kupyansk area, Russian forces are trying to advance several months now without significant success. It even had to concede captured areas near Synkivka and again lost parts of Novoselivs'ke after initially capturing it. pic.twitter.com/lgxlfnubH7