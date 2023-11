Sorra esnek egymásnak a régi szövetségesek – Teljesen szétveri az európai baloldalt az újabb pusztító háború?

Az izraeli–palesztin konfliktus újabb, október 7-i kirobbanásakor azonnal heves reakciókat váltott ki Európában is. Míg az európai országok politikai vezetése általában határozottan elítélte a Hamász palesztin terrorszervezet Izrael elleni tömeggyilkos támadását, a nyugati muszlim közösségek nem sokkal az események után már a palesztin ügy mellett vonultak utcára. A legtöbb ilyen tüntetés hivatalosan a Gázai övezet elleni izraeli támadások elítélése köré szerveződött, ugyanakkor megjelentek jóval radikálisabb, a Hamászt éltető és nemcsak az izraeli politikát bíráló, hanem Izrael állam létét kétségbe vonó és erősen antiszemita hangok is. Több európai országban, így Nagy-Britanniában, Franciaországban és Németországban is jelentősen megnőtt az antiszemita atrocitások száma.

Míg az október 7-i támadást követően a hivatalos politikai reakciók szinte egyhangúan elítélték a Hamász támadását, és hangsúlyozták Izrael jogát az önvédelemre, a tömeggyilkosság másnapjától egyre inkább az izraeli ellenválasz, a Gázai övezet elleni előbb légi, majd szárazföldi hadművelet került a fókuszba.

Miközben a terrorszervezet még mindig több tucat izraeli túszt tart fogva, a sajtót eluralták a lerombolt gázai lakóházakról, menekülő civilekről és halott palesztin gyerekekről készült felvételek. Míg a Hamász támadását követően a közvélemény egyértelműen Izrael mellé állt, az azóta zajló események felerősítették a palesztinpárti hangokat. Izrael egyre rosszabb pozícióba kerül a narratívák versenyében, ezzel párhuzamosan pedig az európai politikai elitben is folyamatosan erősödnek a palesztinpárti hangok.

Míg a mérsékelt jobboldal, de még a szélsőjobboldal jelentős része is – beleértve Marine Le Pen Nemzeti Tömörülését, Matteo Salvini Ligáját, a német AfD-t vagy a spanyol Voxot – Európa-szerte Izrael-párti állásponton van, a baloldal jóval megosztottabb az izraeli–palesztin kérdésben. Míg a mérsékelt baloldal jellemzően nagyrészt tartja Izrael-barát álláspontját, és inkább a palesztin civilek védelmét követeli határozottabban, a radikális és szélsőbaloldalon megjelentek erőteljesen Izrael-ellenes hangok, amelyek akár a „népirtás” kifejezést is használják a zsidó állam gázai akciójával kapcsolatban.

Nyugat-Európában a baloldal az izraeli–palesztin konfliktusban az elmúlt évtizedekben jellemzően inkább palesztinbarát pozíciót foglalt el. Ez részben betudható annak, hogy a hidegháború idején a kommunista blokk az arab államokat támogatta, míg az Egyesült Államok vezette nyugati blokk Izraelt, az európai baloldali, különösen a kommunista pártok pedig a moszkvai irányvonalat követték. Másrészt a baloldalra általában jellemző az elnyomottak („a föld rabjai”) támogatása, és egyes baloldali antikolonialista narratívák szerint a palesztin népet a gyarmatosításhoz hasonló elnyomásban tartja Izrael állam.

Szintén fontos tényező a baloldal palesztinszimpátiájában, hogy a muszlim szavazók jellemzően inkább a baloldali pártokat támogatják. Az európai mérsékelt baloldali pártokban, így például a Sadiq Khan muszlim londoni polgármestert is adó Munkáspártban, egyre nagyobb a félelem attól, hogy ha nem állnak ki elég határozottan a palesztinok mellett, és nem ítélik el jól hallhatóan a gázai izraeli hadműveleteket, akkor jelentős számú szavazót veszíthetnek. Az Egyesült Államokban Joe Biden és a demokraták támogatottságát vetheti vissza, ha az amerikai vezetés túl határozottan áll ki Izrael mellett, ugyanis a muszlim kisebbség inkább demokrata szavazó.

A nagyobb európai országok közül egyedül Németországban tűnik egységesnek a politikai elit Izrael támogatásában.

Nemcsak Olaf Scholz kormánykoalíciójának két nagyobb pártja, a szociáldemokrata SPD és a Zöldek folytat határozottan Izrael-barát politikát, hanem a NATO-tagság vagy Oroszország kérdésében a fősodortól eltérő elképzeléseket hangoztató radikális baloldali Die Linke (Baloldal) is csatlakozott ahhoz az október 10-i Bundestag-határozathoz, melyben a német parlament szolidaritását fejezte ki Izraellel, és elítélte a Hamászt. Az átfogó német konszenzus oka, hogy a náci Németország bukása után, a holokausztban játszott döntő német felelősség miatt az új Német Szövetségi Köztársaság államrezonjának alapvető része lett az Izrael és a zsidóság mellett feltétlen kiállás.

Az Egyesült Királyságban, ahol nincs érdemi támogatottsággal rendelkező radikális baloldali párt,

a palesztin ügy keltette baloldali ellentétek a Munkáspárt berkein belül mutatkoznak meg.

A 2010 óta ellenzékben lévő szociáldemokrata párt hatalmas, mintegy 20 százalékpontos előnnyel vezet a közvélemény-kutatásokban a kormányzó konzervatívokkal szemben, így a jövőre esedékes választásokon simának tűnik a győzelem.

Az izraeli–palesztin konfliktus azonban megkeverte a lapokat: egyrészt egyesek tartanak attól, hogy ha a párt nem áll ki elég határozottan a palesztinok mellett, jelentős számú szavazót veszíthetnek, másrészt a párton belül egyre jobban kiéleződnek a konfliktusok az Izraelt elítélni és tűzszünetet követelni nem akarók, így Keir Starmer pártelnök, másrészt a palesztin ügy támogatói, így Sadiq Khan londoni polgármester, vagy a párt skóciai szárnyának vezetője, a szintén pakisztáni származású és muszlim vallású Anas Sarwar között. Az utóbb említett politikusok, továbbá a párt parlamenti képviselőinek egyharmada arra akarja rávenni Starmert, hogy követeljen tűzszünetet Gázában. A pártelnök erre úgy reagált, egy ilyen nyilatkozat csak felbátorítaná arra a Hamászt, hogy újabb támadást hajtson végre Izrael ellen.

Spanyolországban a helyzetet bonyolítja, hogy néhány hónappal vagyunk egy parlamenti választás után, ahol ugyan a konzervatívok arattak győzelmet, de nem sikerült többséget gyűjteniük maguk mögé, így a most ügyvezető miniszterelnökként kormányzó Pedro Sánchez szocialista pártelnök próbálkozik kormányalakítással. Fő partnere a Sumar, egy viszonylag új radikális baloldali együttműködés, melyhez a választások előtt csatlakozott Sánchez korábbi koalíciós partnere, az utóbbi években látványos mélyrepülést bemutató szélsőbaloldali Podemos.

Míg a Sánchez-féle szocialisták óvatos politikát próbálnak folytatni – elítélték a Hamász támadását, elismerték Izrael jogát az önvédelemre, ugyanakkor humanitárius tűzszünetre szólítottak fel –, a Sumar, illetve a Podemos Izrael-ellenes és palesztinpárti álláspontot foglalt el. A Sumar ugyan elítélte a Hamász támadását, de szóvivőjük Izraelt is felelőssé tette az erőszakért, mivel az szerinte a palesztin területek „törvénytelen megszállásának” eredménye. A Sumar azt követelte, hogy a koalíciós megegyezésbe vegyék bele, hogy elismerik Palesztina „egyoldalú és feltétel nélküli” elismerését, de a szocialisták ebbe nem mentek bele.

A Podemos három, még ügyvezetőként regnáló minisztere azt mondta, Izrael megszegte a nemzetközi jogot, továbbá népirtást és háborús bűncselekményeket követ el Gázában. Izrael madridi nagykövetsége felháborodottan reagált az ügyvezető miniszterek szavaira, mondván, ezzel egy Iszlám Állam-stílusú terrorizmust támogatnak, és veszélyeztetik a spanyolországi zsidó közösségek biztonságát.

Franciaország rendelkezik Európa legnagyobb muszlim és zsidó közösségével, így ott különösen is éles kérdéssé vált az izraeli–palesztin konfliktus. A centrista Emmanuel Macron elnök igyekszik nagyon egyensúlyozni a kérdésben: miközben az európai fősodorba illeszkedve elítélte a Hamász támadását és kiállt Izrael önvédelmi joga mellett, múlt pénteken a BBC-nek adott interjúban tűzszünetet és a gázai izraeli bombázások leállítását sürgette. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök rögtön reagált a francia államfő szavaira, mondván, a világ vezetőinek a Hamászt kéne elítélnie, nem Izraelt. Macront amiatt is bírálták, hogy nem vett részt vasárnap az antiszemitizmus elleni vasárnapi tüntetésen, amelyen ugyanakkor az első sorban képviseltette magát miniszterelnöke, Élisabeth Borne, valamint két elődje, François Hollande és Nicholas Sarkozy.

Around 200 000 people gathered in Paris yesterday to protest against antisemitism.Many in Europe have had enough with the anti-Israeli marches that are often accompanied by vandalism, threats and outright violence. pic.twitter.com/GhnJRAnjuv