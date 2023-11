Igazán veszélyes játékba kezdett Ukrajna - Sikerült végre megtalálni az orosz haderő gyenge pontját?

Az érdemi áttörést nem hozó nyári ukrán offenzíva megindulása óta látható az, hogy Kijev igyekszik kisebb alakulatokkal átkelni a Dnyeper déli szakaszán. A hídfők kialakítása veszélyes vállalkozás az ukrán csapatok részéről, de úgy néz ki, hogy még Moszkva is aggódik a kétéltű műveletek miatt. Mit akarhat elérni az ukrán vezérkar a merész akcióval, és milyen veszélyekkel kell szembenézniük? Nézzük.

Az már az idei ukrán offenzíva belengetésekor valószínű volt, hogy az ukrán csapatok meg fogják kísérelni az átkelést a Dnyeperen, ahogyan Herszon, mint kiindulási pont is meglehetősen kézenfekvő választás volt. A folyó keleti partján hídfőket kialakító ukrán katonákat az oroszok többször megpróbálták a folyóba tolni, sikertelenül.

Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy Kijev most több energiát fektet ebbe a támadásba, mint a sokáig nagy erőkkel végzett zaporizzsjai műveletek folytatásába.

Téli offenzíva?

Több mint valószínű az, hogy az ukrán vezérkar alapvetően nem télre tervezte a dnyeperi akciókat. Az őszi offenzíva során láthattuk azt, hogy az ukrán alakulatok a front több pontján, Bahmutnál és Zaporizzsja megyében is támadásba lendültek, így logikus azt feltételezni, hogy ennek a komplex stratégiának eredetileg részét képezte a herszoni átkelés is.

Ezt a lépést a Nova Kahovka-i gát felrobbanása keresztülhúzta. A legtöbb nyugati elemző egyetért abban, hogy az építmény elpusztítása védelmi lépés volt Moszkva részéről annak érdekében, hogy ha csak ideiglenesen is, de biztosítani tudja a frontvonal délkeleti szakaszát. A lépés be is jött: a Kahovka víztározóból alázúduló áradat hetekre járhatatlanná tette Ukrajna legnagyobb folyójának medrét, Kijev pedig kénytelen volt elnapolni a műveletet.

A csapatmozgásokból a gát átszakadása után látni lehetett azt, hogy az ukránok végül inkább a zaporizzsjai áttörés kierőszakolása mellett döntöttek, és bár az orosz védelmi vonalakon néhány helyen sikerült réseket ütni, az offenzíva még az ukrán vezérkar szerint is patthelyzethez vezetett.

Bár a déli frontszakasz vérszivattyúja mellet kevés figyelem irányult Herszon megyére, Kijev teljesen sosem engedte el ezt a régiót: kisebb ukrán alakulatok folyamatosan végeztek felderítő akciókat a folyó bal partján, a tavalyi ukrán offenzíva során elpusztult Antonovszkij híd pedig őszre már az ukrán alakulatok kezén volt. Moszkva többször megpróbálta visszaszorítani a döntően kis létszámú alakulatokat, ettől függetlenül Kijev lassan, de biztosan kezdte el kiterjeszteni az ellenőrzése alatt álló partszakasz méretét.

Ezt az akciót ugyanakkor jóval korábban elkezdték előkészíteni:

az ukránok rendelkezésére álló nyugati tüzérségi eszközök egyszerűen nagyobb hatótávolsággal bírnak, mint orosz vetélytársaik, így Moszkvának már nyár végén hátrébb kellett vonnia saját tüzérségét, ráadásul a Kreml is elismerte, hogy drónjaik az ukrán zavaróberendezések miatt nem tudnak berepülni a folyó nyugati partjára.

Southern Ukrainian forces continued ground operations on the east (left) bank of Obl on Nov. 14 & made a confirmed advance. Geolocated footage posted on Nov. 13 shows that Ukrainian forces advanced in Krynky (30km NE of Kherson City). #Ukraine — Institute (for) November 15, 2023

Ezekre a lépésekre szükség is van, a Dnyeper ezen szakasza ugyanis rendkívül kellemetlen terep: a folyó gyorsan mélyül, partja meredek, agyagos, ráadásul holt- és mellékágakkal szabdalt, tehát az anyagmozgatás rendkívüli nehézségekbe ütközik, egy esőzés után nemcsak a járművek, a katonák is derékig süllyednek a sárban, egy jól kiépített védelmi vonal ellen lényegében teljes esélytelenséggel indulnának.

A legendás ukrán sártenger, a Raszputyica pedig már rárúgta az ajtót a harcoló felekre, hetek óta megnehezítve a közlekedést még az általában jobban járható régiókban is. A harcoló felek a télben sem bízhatnak: amennyiben nem áll be tartós fagy, úgy az esőzés és havazás miatt az év ezen szakaszában sem lesz túl sok lehetőségük a fronton történő mozgolódásra.

Az tehát valószínűtlen, hogy Kijev még a téli időszakban megpróbálkozna a kitöréssel a kiépítés alatt álló hídfőállásokból, de akkor mi értelme van az akciónak?

Hazárdjáték

Az orosz vezérkar két szempontból is nehéz helyzetben van Herszonban. Részben éppen a Dnyeper által nyújtott fedezék miatt védelmi vonalaik kevésbé vannak kiépítve itt, mint a front többi szakaszán. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy a Kreml egyáltalán nem állomásoztat egységeket Herszonban, de olyan jól kiépített, tüzérséggel és aknamezőkkel megtűzdelt mélységi védelmet nem alakítottak itt ki, mint például Zaporizzsjában.

. uses ISW CoT data to map & report on 's cross-river ops., which have the potential to advance into territory where defenses are less extensive than those further east that blunted the main thrust of s counteroffensive. @WSJ — Institute (for) November 15, 2023

A másik probléma az erősítés kérdése: régóta ismert tény az, hogy a Kreml a front egyes pontjain kialakuló nehéz helyzeteket elsősorban az Ukrajnán belül, illetve közvetlenül a határ közelében állomásozó alakulatok átcsoportosításával igyekszik megoldani, más területekről ódzkodik elvonni csapatait, nem is véletlenül.

Bár Moszkva szigorúan véve távolról sem veszítette el az ukrajnai háborút, az orosz külkapcsolatok a fegyveres erők gyenge teljesítményének hála szinte helyrehozhatatlan károkat szenvedtek: Azerbajdzsán az orosz békefenntartók jelenlétét figyelmen kívül hagyva rohanta le Hegyi-Karabahot, Grúzia az Európai Unióval barátkozik, Örményország nagyjából azzal, akivel csak tud. Amerikai és kínai politikai vezetők ülnek egymással asztalhoz, de még a Moszkva által „helyére tett” kazah elnök is be meri vállalni azt, hogy előre meg nem beszélt nyelvleckét adjon az oda látogató Vlagyimir Putyinnak.

Ilyen körülmények között nem is csoda az, hogy Moszkva a kaukázusi, belső-ázsiai, vagy távol-keleti csapatokat nem szívesen mozdítaná el az állomáshelyeikről, marad hát az ukrajnai sakkozás, mely több mint valószínű, hogy éppen az ukrán vezérkar célja.

Kijev számára valószínűleg jóval Valerij Zaluzsnyij vezérkari főnök múlt heti nyilatkozata előtt nyilvánvalóvá vált az, hogy a zaporizzsjai offenzíva kudarcba fulladt. Már hónapokkal korábban lehetett számítani arra, hogy az ukrán csapatok visszatérnek a „bevált” stratégiához, és inkább tüzérségi és dróntámadásokkal igyekeznek meggyengíteni az orosz uránpótlási és védvonalakat.

Mivel Moszkva kizárólag az Ukrajnában és környékén állomásozó alakulatok mozgatásával tudja gyorsan pótolni az emberveszteségeket, a hadianyag pedig több fegyvernem esetében gyorsabban pusztul, mint ahogy a hidegháború óta lecsökkent gyártókapacitás pótolni tudja azt, továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a front valamely szakaszán túlzottan meggyengül a védelem a téli hónapokban, valamelyest javítva egy újabb tavaszi, vagy nyári ukrán offenzíva esélyein.

Az ukránoknak pedig pillanatnyilag minden ilyen lehetőséget meg kell ragadni: az oroszokhoz hasonlóan Kijev sem tud a már meglévő emberanyag mozgatásán kívül sokat tenni a fronton keletkező rések betömésére, nehézfegyverzet terén pedig teljes mértékben a nyugati adományokra hagyatkoznak, így egy újabb offenzíva megindításának csak akkor lenne értelme, ha azt egy olyan frontszakaszon tudnák megtenni, ahol valóban meggyengült az orosz védelem.

Egy ilyen katonai sikerre pedig Kijevnek pillanatnyilag hatalmas szüksége van:

egyre több irányból lehet arról hallani, hogy a nyugati államok kezdenek belefáradni az ukránok támogatásába, ráadásul a 2024-es amerikai elnökválasztási kampányban is felmerült annak a lehetősége republikánus oldalon, hogy leállítsák a fegyverszállítmányokat.

Bár Washington részéről az elmúlt tíz év talán legnagyobb geopolitikai mellélövése lenne az, ha Ukrajnát átadnák az oroszoknak, Kijev számára szükségessé vált az, hogy eredményeket mutasson fel a harcokban, a világ második legerősebb haderejének megállítása pedig a tavalyi sikerek után már nem igazán számít annak a Nyugat szemében.

A herszoni offenzíva első ránézésre a gyengébb védelem és az áhított Krím-félsziget relatív közelsége miatt valóban kecsegtetőnek néz ki, figyelembe kell ugyanakkor venni azt, hogy

megfelelő mennyiségű páncélozott jármű és utánpótlás kompokon történő átszállításához nemcsak az orosz tüzérséget kell biztos távolságba tolni, de a légvédelmi és elektronikus hadviselési képességeket is nagy mértékben meg kell növelni.

Arról nem is beszélve, hogy a nyugati harcjárművek jelentős része továbbra is Zaporizzsja és Donyeck megyék környékén állomásozik.

In Kherson region, Ukrainian defenders are crossing the Dnipro unopposed, expanding the bridgehead at Krynky. Militants of the Russian terrorist state are no longer present in that left bank settlement. pic.twitter.com/QiA2uMOZtT — Michael (MacKay) November 14, 2023

Éppen ezért továbbra is valószínűbb az, hogy a dnyeperi akciók sokkal inkább az orosz védelmi képességek elaprózására szolgálnak, mintsem egy komoly herszoni ellentámadás előkészítésére. Azt ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy Kijev adandó alkalommal egy kínálkozó lehetőséget kihasználva megpróbálkozik az áttörés kierőszakolásával, ehhez azonban több fegyvert kell a térségbe helyeznie.

Címlapkép: ukrán Leopard 2-es harckocsi Zaporizzsjában. A címlapkép illusztráció, forrása: Reuters