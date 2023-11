Nagyot alkotott az ékegyszerű orosz mérnöki tervezés: elképesztő jármű indulhat a frontvonalra

Fotók, videók jelentek meg egy igazán egyszerű orosz járműről, mellyel lehet, hogy hamarosan elkezdik felszerelni az orosz katonákat. Egy könnyű, főleg teherszállító eszközről van szó, amely egy vezetőnek és egy utasnak ad teret, illetve talán néhányszáz kilónyi katonai felszerelés, ellátmány szállítására is alkalmas.

Az eszköz semmilyen páncélvédettséggel, fegyverzettel nem rendelkezik, sőt, még zárt utastere sincs.

Russians are developing their own low cost, low weight mechanical mule for transporting supplies around the battlefield.Every war sees a requirement for such a vehicle arise and it quickly gets made. And then quickly scrapped during the subsequent peace. pic.twitter.com/dxxkT5q8Ve