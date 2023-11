A szemünk előtt bontakozik ki Ukrajna legrosszabb rémálma? Egyetlen valódi célja van az amerikai elit veszélyes játszmájának

Most már hónapok óta komoly vita van az Egyesült Államok két nagypártja között arról, hogy pontosan mekkora összeggel, milyen eszközökkel támogassák tovább Ukrajna védekező háborúját, jövőre pedig elnökválasztás lesz, így a téma kifejezetten kényes. Oroszország már nagy győzelemként értékeli a helyzetet: rendszeresen értekezik az orosz média arról, hogy Washington támogatása lényegében megtört, Ukrajna napjai meg vannak számlálva, Zelenszkij elnök legrosszabb rémálma bontakozik ki a szemünk előtt. Tény, hogy Ukrajna támogatottsága már közel sem olyan töretlen az amerikai lakosság részéről, mint a háború elején, de az Egyesült Államok modern történelmének egyik legnagyobb stratégiai hibáját követné el, ha egyik pillanatról a másikra elzárná az Ukrajnának biztosított pénzcsapot. Ennek fényében talán inkább értékelhető az Ukrajna finanszírozása kapcsán kibontakozó kongresszusi vita a 2024-es elnökválasztási kampány részének, mintsem a Zelenszkij-kormány végnapjainak.

Komoly a vita, nagy a tét

2022. február 24-én Oroszország nyíltan megtámadta Ukrajnát, az Egyesült Államok viszont látva az első napok vártnál erősebb ukrán szereplését, gyorsan Kijev segítségére sietett. A Kongresszus több rendkívüli segélycsomagot is jóváhagyott a megtámadott országnak: 2022. január 24 és 2023. július 31 közt az Egyesült Államok összesen 76,8 milliárd dollárnyi fegyvert, pénzügyi és humanitárius támogatást küldött Ukrajnának. Ebből körülbelül 42 milliárd dollár volt fegyver, hadianyag.

2023 nyarán komoly finanszírozási vita robbant ki a Képviselőházat (alsóházat) uraló Republikánus Párt és a Szenátust (felsőházat) uraló, illetve az elnököt delegáló Demokrata Párt közt. A vitában kulcskérdés volt Ukrajna támogatásának további sorsa: a republikánusok egy része úgy érezte, hogy Amerika túl sok pénzt költ Ukrajnára, a demokraták pedig a támogatás fenntartását, sőt, növelését szerették volna. A nyáron veszélyesen közel kerülő kormányzati leállást végül egy kompromisszumos megoldással kerülték el: jóváhagytak egy rövidtávú, csupán államfinanszírozási ügyeket rendező költségvetési csomagot a Kongresszusban, Ukrajna finanszírozása azonban továbbra is tisztázatlan maradt. Ráadásul a demokratákkal való kiegyezés miatt azonban a házelnököt, a republikánus Kevin McCarthyt saját emberei megbuktatták.

A helyzetet rendezni szándékozva Joe Biden elnök nemrég egy törvényjavaslatot nyújtott be a Kongresszus előtt, melyben 106 milliárd dollárt kért az Egyesült Államok számára fontos biztonsági kérdések finanszírozására, ennek a csomagnak több mint fele, 61 milliárd dollár Ukrajnának menne.

A csomag jelenleg tárgyalás alatt áll az amerikai törvényhozásban,

a republikánusok jelezték, hogy nyitottak lennének az Izraelnek, amerikai határbiztonsági ügyeknek való rész elfogadására, de az Ukrajnának szánt 61 milliárd dollárt sokallják.

Mindez egyelőre finoman szólva sem túl jó hír Ukrajnának: toronymagasan Washington a megtámadott ország legnagyobb támogatója fegyverek és hadianyag tekintetében legalábbis mindenképp.

Amíg meg nem oldódik ez a költségvetési vita az Egyesült Államokban, Ukrajna nem számíthat érdemi segítségre Amerikától, hiszen a korábban megszavazott támogatási keret szinte teljesen kimerült.

Amerika valódi érdekei

Amerikai gyártmányú M2A2 Bradley gyalogsági harcjármű Ukrajnában. Fotó: Ed Ram/For The Washington Post via Getty Images

Bár az orosz média, illetve az Ukrajna ellen viselt orosz területszerző háború támogatói már Ukrajna kudarcát ünneplik,

nagyon meglepő lépés és hatalmas geopolitikai hiba lenne, ha az Egyesült Államok lényegesen csökkentené, netán megszüntetné Kijev támogatását.

Az Egyesült Államoknak ugyanis számos szempontból érdekében áll a háború folytatása:

az orosz haderő hatalmas veszteségeket szenved a háborúban, ez pedig nyilván gyengíti Oroszország abbéli képességét, hogy újabb háborúkat, katonai beavatkozásokat indítsanak más országokban. Ez rövidtávon legalábbis biztosan igaz, hosszabb távon persze nyilvánvalóan kockázatot jelent, hogy az orosz hadiipar, hadvezetés is rengeteget tanul most a modern háborúkról, nyugati haditechnikai eszközökről.

Ez rövidtávon legalábbis biztosan igaz, hosszabb távon persze nyilvánvalóan kockázatot jelent, hogy az orosz hadiipar, hadvezetés is rengeteget tanul most a modern háborúkról, nyugati haditechnikai eszközökről. Oroszország geopolitikai szempontból komoly károkat szenved: ez főleg abban látható, hogy saját érdekszférájában is törés állt be, Azerbajdzsán, Örményország, Kazahsztán és Grúzia is keresi a Moszkvától való gazdasági, politikai és katonai eltávolodás lehetőségeit, illetve a Nyugattal való kapcsolódási pontokat. Példátlan dolog, hogy Örményország nemrég még az Egyesült Államok haderejével közös hadgyakorlatot is rendezett, de az EU is kopogtat például az azeri gázért, a kazah olajért.

ez főleg abban látható, hogy saját érdekszférájában is törés állt be, Azerbajdzsán, Örményország, Kazahsztán és Grúzia is keresi a Moszkvától való gazdasági, politikai és katonai eltávolodás lehetőségeit, illetve a Nyugattal való kapcsolódási pontokat. Példátlan dolog, hogy Örményország nemrég még az Egyesült Államok haderejével közös hadgyakorlatot is rendezett, de az EU is kopogtat például az azeri gázért, a kazah olajért. Ahogy sok nyugati tisztségviselő rendszeresen hangsúlyozza: Oroszország gyors győzelme Ukrajnában felbátoríthat más országokat is arra, hogy indítsanak katonai inváziót más országok ellen. Amerika el akarja rettenteni például Kínát Tajvan lerohanásától, Iránt bármely régiós ország megtámadásától, Észak-Koreát egy Dél-Korea elleni háborútól.

Amerika el akarja rettenteni például Kínát Tajvan lerohanásától, Iránt bármely régiós ország megtámadásától, Észak-Koreát egy Dél-Korea elleni háborútól. Ha Amerika kihátrál Ukrajna mögül, Washington szövetségesei komolyan tarthatnak attól, hogy a legnagyobb katonai hatalom támogatása véges, elhúzódó háborúban simán képesek magukra hagyni barátaikat. Az afganisztáni kivonulás erősen ezt az üzenetet küldte: Amerikának mindent meg kell tennie azért, hogy ne maradjon fenn róluk hosszú távon ez az imidzs.

hogy a legnagyobb katonai hatalom támogatása véges, elhúzódó háborúban simán képesek magukra hagyni barátaikat. Az afganisztáni kivonulás erősen ezt az üzenetet küldte: Amerikának mindent meg kell tennie azért, hogy ne maradjon fenn róluk hosszú távon ez az imidzs. Az ukrajnai háborúval degeszre keresi magát az amerikai hadiipar.

Széljegyzeten azt is érdemes megjegyezni, hogy az Ukrajnának folyósított 76,8 milliárd dollár bár első blikkre soknak tűnik, de

ez az összeg a 2023-as amerikai védelmi költségvetés mindössze 7%-a, a 2023-as amerikai éves költségvetés alig 1,26%-a.

Igazából az eddig elküldött fegyverek mennyisége is minimális: csak az amerikai hadsereg (gárdát, tengerészgyalogságot, stb. nem számítva) több mint 5000 M113-ast tart hadrendben vagy raktáron, ebből elküldtek Ukrajnának 300-at. Bradleyből 3500 van aktív szolgálatban vagy raktáron, Ukrajna 186-ot kapott. 31 Abrams harckocsit kapott Ukrajna, csak aktív szolgálatban 2500 ilyen jármű van.

M1A1 Abrams harckocsi ausztrál szolgálatban. Ukrajna 31 ilyen járművet kapott az Egyesült Államoktól. Fotó: U.S. Army photo by Spc. Jordan Talbot

Így tehát nem lehet azt mondani, hogy Amerika olyan hatalmas áldozatot hoz Ukrajnáért: amerikai viszonylatban mind az elküldött fegyverek mennyisége, mind a Kijevre fordított pénzösszegek volumene minimálisnak mondható, bőven van még mozgástér a támogatás fenntartására.

Az egész a választóknak szól

A számok, amerikai geostratégiai érdekek ismeretében talán meghökkentő fejleménynek nevezhető, hogy az amerikai politikai elit egy része mégis meg akarja vágni Ukrajna támogatását.

A háttérben valószínűleg nem valamilyen sejtelmes paktum vagy szövevényes játszma húzódik meg, hanem egyszerűen az, hogy

az amerikai választók kezdenek belefáradni az ukrajnai háborúba, a Republikánus Párt pedig próbálja ezt a réteget megszólítani.

Ősszel már több olyan pollt is lehetett látni, melyek látványosan rámutatnak Ukrajna támogatásának eróziójára.

Az ABC szeptember elején egy olyan kutatást készített, mely szerint a választók 41%-a már úgy érzi, Amerika túl sokat tesz Ukrajnáért, az orosz invázió elején ez a szám alig 14% volt. Miközben 36% szeretett volna több támogatást adni a megtámadott országnak, 2023 szeptemberére ez a szám alig 18%-ra csökkent.

Hasonló adatokat tett közzé a CNN is: az ő polljukban nyilatkozók 55%-a úgy érzi, nem kellene már több pénzt fordítani Ukrajna támogatására, 51%-uk nyilatkozta azt, már a meglévő keretrendszereket sem kellene tovább használni Kijev érdekében. 2022 februárjában még a válaszadók 62%-a volt azon a véleményen, hogy Amerikának többet kellene tennie Ukrajnáért.

Az amerikai választói attitűd változása egyébként könnyen indokolható: magas az amerikai infláció, menekültválság van a déli határon, egyre komolyabbak a szociális és demográfiai ellentétek az országban, ilyen nexusban nyilván sokan rossz üzenetként értékelik azt, hogy a Biden-kormány úgymond „fogja magát és Ukrajnába küldi a pénzt" ahelyett, hogy az „amerikai kisemberek problémáival foglalkozna.” Nyilvánvalóan a republikánusok mindent megtesznek azért, hogy ezt a véleményt fölerősítsék.

Amúgy az is érdekes szempont, hogy Joe Biden neve régóta összefonódik Ukrajnával: már Barack Obama alelnökeként is ő volt az, aki a 2014-es polgárháborús helyzet kapcsán Amerikát képviselte a Kijevvel való tárgyalások során, fia, Hunter Biden pedig be is ült az egyik legnagyobb ukrán energetikai vállalat, a néhai Burisma igazgatótanácsába. A republikánusok már a 2020-as választási kampány során is összemosták a Biden-család vállalkozásait az elnök személyével, egyre gyakrabban hangzik el az érv, hogy a jelenlegi elnök csak azért pumpálja a pénzt Ukrajnába, mert üzleti érdeke fűződik hozzá (2019 óta egyébként Hunter Biden nem tagja a Burismának, a cég pedig 2023-ban megszűnt).

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az Ukrajna körüli költségvetési vita lényegében nem is elsősorban Ukrajnáról szól, hanem a 2024-es választásokról.

Nagyon meglepő lenne, ha akár egy fölényes Trump + republikánus győzelem esetén (ez most éppen benne van a pakliban) gyorsan elszivárogna Ukrajna támogatása. Trump nyilvánvalóan megpróbálja majd megvágni Kijev támogatását (ahogy tette ezt korábban), de jó esély van rá, hogy a Kongresszus megkötné a kezét, kétpárti támogatás mellett (szintén, ahogy történt ez korábban) úgyis keresztülvernének szinte bármilyen, Ukrajnának szánt segélycsomagot.

A választóknak sok mindent meg lehet ígérni, de akárhogy is nézzük, Amerika érdeke az, hogy Ukrajna tovább kapja a fegyvereket, teljesen függetlenül attól, hogy éppenséggel ki az elnök.

Addig is, Ukrajna számára biztosan problémás, hogy nem kapják meg a kritikus fontosságú haditechnikai eszközöket, amíg a republikánusok és a demokraták nem tudnak megegyezni.

Címlapkép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images. A fotó illusztráció, a kép Lengyelországban készült, a lengyel haderő által vásárolt Abrams harckocsik átadásán.