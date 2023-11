Ukrajna rettegett HIMARS-rakétája váratlanul véget vetett az orosz tengerészgyalogosok hatalmas bulijának

Az ünnepnapot 1944-ben hozták létre a Szovjetunióban (akkor még csak a tüzérség napjaként), a dátumot a sztálingrádi ellentámadás kezdete szolgáltatta. A névváltoztatásra 1964-ben került sor, a rendszerváltás után emléknapként tartják számon Oroszországban.

Idén az orosz 810. tengerészgyalogos dandár ennek alkalmából rendezett egy ünneplést a donyeci Kumacsovéban egy kisebb összejövetelt. Polinya Mensih, orosz színésznő is fellépett a rendezvényen, ahová aznap éjszaka egy HIMARS-ből kilőtt ukrán rakéta csapódott. Az alábbi felvétel állítólagosan a támadás pillanatát örökíti meg:

A video reportedly capturing the moment when Ukrainian strikes struck the building of the House of Culture in Kumachove, Donetsk Oblast of Ukraine, where Russian servicemen were celebrating the Day of Missile Forces and Artillery on November 19.Among the killed was the pic.twitter.com/7Yt1M1LW3p

Az orosz források egyelőre csak a színésznő halálát erősítették meg, míg az ukrán források 25 halottról és több mint 100 sebesültről írnak.

️Photo from the site of the attack on the school and cultural center of the Donetsk region, where at the time of the attack there was a concert and award ceremony for soldiers from the 810th separate marine brigade of the Russian Armed ForcesRussian and Ukrainian channels pic.twitter.com/g42ozzH8Gw