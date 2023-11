Erre senki nem számított: hatalmasat tarolt a szélsőjobb a világ egyik legliberálisabb országában – Erős szövetségest kaphat Magyarország?

A szerdán tartott hollandiai parlamenti választásokon meglepetésre a sokak által szélsőjobboldalinak tartott Geert Wilders pártja, a Szabadságpárt (PVV) győzött, méghozzá meggyőző fölénnyel: a 150 mandátumból 37-et szerzett meg. Ez elsőre nem tűnik soknak, de a holland választási rendszer szinte teljesen arányos, nincsenek választókörzetek, sőt parlamenti küszöb sem. Ez azt jelenti, hogy a holland parlamentbe számos párt juthat be, és általában legalább három párt koalíciójára van szükség a többség (76 mandátum) megszerzésére. Mivel sok párt programját és érdekeit kell összehangolni, a koalíciós tárgyalások általában nagyon elhúzódnak; a leköszönő miniszterelnök, Mark Rutte legutolsó kabinetjét például a rekordnak számító 10 hónap alatt rakta össze.

A választásokon a második helyezett lett a Zöld Baloldal és a Munkáspárt szövetsége (GL/PvdA), amelyet az Európai Bizottság volt elnöke, Frans Timmermans vezet. Ők Wilderséknél 13-mal kevesebb, 24 helyet szereztek. Mark Rutte eddig vezető kormánypártja, a jobbközép liberális Szabadság és Demokrácia Néppárt (VVD) mindössze harmadik lett 24 hellyel. 10 százalék fölötti eredménnyel végzett még a centrista Új Társadalmi Szerződés (NSC), amely így 20 mandátumot tudhat magáénak. A többi párt 1 és 10 közötti mandátumot szerzett, 11 párt összesen 45-öt, így ők érdemben nem tudnak beleszólni a koalíciós tárgyalásokba.

A négy legnagyobb párt közül a radikális jobboldali Wildersék és a baloldali Timmermansék szövetsége kizárható, sőt Timmermans maga ezt explicite ki is zárta. A győztes PVV mögött végzett három pártnak együttesen 69 mandátuma lenne, vagyis többséget nem tudnának szerezni, ehhez még kisebb pártokat kellene bevonniuk.

Ezért a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Wilders a két mérsékelt jobboldali párttal, az Európai Parlamentben a liberális Renew Europe-frakcióban ülő VVD-vel, illetve az Európai Néppárthoz tartozó NSC-vel lép koalícióra – a három pártnak együtt már egyértelmű többsége, 81 mandátuma lenne.

A választások előtt még mindkét párt vezetője kizárta, hogy összebútorozzanak Wildersszel, az eredményeket látva azonban már finomabb húrokat pengettek.

Rendelkezésre állunk a kormányzásra

– mondta az NSC vezetője, Pieter Omtzigt. A VVD vezetője, a Rutte helyébe lépett Dilan Yeşilgöz pedig kijelentette, most a győztesen a sor, hogy megmutassa, többséget tud-e szerezni.

Pénteken a pártvezetők egy külső személyt, egy úgynevezett „felderítőt” választanak, aki a koalíciós tárgyalásokat menedzseli.

Geert Wilderst és pártját a legtöbben szélsőjobboldalinak vagy radikális jobboldalinak nevezik, pártja az Európai Parlamentben az Identitás és Demokrácia (ID) pártcsalád tagja Marine Le Pen Nemzeti Gyűlésével, Matteo Salvini Ligájával, a német Afd-vel és az Osztrák Szabadságpárttal együtt. Ahogy a legtöbb idetartozó pártot, a PVV-t is bevándorlásellenesség és EU-szkepticizmus jellemzi.

A 60 éves Wilders már évtizedek óta a politikában van, pártját 2006-ban alapította, de a kormányzáshoz egészen eddig nem került közel. Széles körben ismertté radikális kijelentései tették, amelyeket elsősorban a muszlim vallású bevándorlókkal és magával az iszlámmal szemben tett. Mohamed prófétát „pedofilnak” nevezte, az iszlámot „fasiszta ideológiának” és „elmaradott vallásnak”, és fölvetette, hogy be kellene tiltani a mecseteket és a Koránt Hollandiában. Kijelentései miatt számos halálos fenyegetést kapott, emiatt állandó szigorú rendőrségi felügyelet van mellette. (Wilders szellemi elődje, a szintén bevándorlás- és iszlámellenes holland politikus, Pim Fortuyn 2002-ben egy merényletben vesztette életét.)

Iszlámellenes kijelentései az iszlám világban is nagy port kavartak. Indonéziában, Egyiptomban és Pakisztánban is demonstráltak ellene, sőt, utóbbiban egy vallási vezető fatvát is kimondott rá.

Wilders kifejezetten EU-ellenes, Hollandiát például kiléptetné az EU-ból, és még egy „Nexit”-népszavazás lehetőségét is belengette. Mivel lehetséges koalíciós partnerei EU-pártiak, ez valószínűleg nem válik realitássá, a pártvezető mindenesetre csökkentené a közös uniós büdzsébe történő holland befizetéseket, és véget vetne a bővítési folyamatnak.

Ha csak Wildersen múlna, Hollandia nem küldene több fegyvert Ukrajnának, mondván, ezek a fegyverek saját országuk megvédéséhez kellenek. Izrael mellett ellenben határozottan letette a voksát.

Ha az EU-ból való kilépésre vagy a mecsetek bezárására nem is kell számítani,

szigorúbb bevándorlási szabályokban valószínűleg meg fog tudni állapodni egy jobboldali koalíció.

Wilders az első exit pollok megjelenése után rögtön arról beszélt, hogy gátat szab a Hollandiába tartó migrációnak.

Megfékezzük a menekültcunamit és a migrációt

– ígérte híveinek a politikus.

Európa ismert jobboldali politikusai nem leplezték örömüket Wilders győzelme kapcsán.

Wilders és Orbán Viktor magyar miniszterelnök régóta jó viszonyt ápol egymással. Wilders számos alkalommal járt Magyarországon, ahova családi szálak is fűzik: felesége ugyanis magyar.

Eljött változások szele! Gratutálok Geert Wildersnek a holland választásokon aratott győzelemhez!

– írta ki Orbán Viktor az X közösségi portálra szerda este.

