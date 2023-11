Meghökkentő győzelemmel tarolt a szélsőjobb Hollandiában, de máris hatalmas pofonba szaladtak bele

Hétfőn lemondott posztjáról Gom van Strien, akit a hollandiai választások győztese, Geert Wilders jelölt ki úgynevezett „felderítőnek”, vagyis annak a személynek, aki levezeti a koalíciós tárgyalásokat. Ez utóbbiaknak Hollandiában nagy hagyománya van, ugyanis a holland választási rendszer nagyjából arányos, ráadásul parlamenti küszöb sincs, így egyrészt számos párt kerül be a törvényhozás 150 fős alsóházába, másrészt rendszerint legalább három párt koalíciójára van szükség a többség megszerzéséhez. A „felderítőt” általában a legtöbb mandátumot szerzett párt jelöli – ez most Wilders formációja, a Szabadságpárt (PVV). Első jelöltjük egyik szenátoruk volt, akit a pártvezér még pénteken nevezett meg, de a hétvége folyamán kiderült, hogy van Strien ellen volt munkáltatója korábban csalás és vesztegetés miatt emelt panaszt.

Ez már legalább a második csapás volt a szerdán még győzelmét ünneplő Wildersre nézve, pénteken ugyanis egyik lehetséges koalíciós partnere, a jobboldali liberális Szabadság és Demokrácia Néppárt (VVD) vezetője jelentette, hogy nem lépnek koalícióra a PVV-vel – igaz, külső támogatást elképzelhetőnek tartanak. Az eredeti elképzelések szerint a 37 mandátumot szerzett Wilders-párt a 24 mandátumos VVD-vel – a távozó, de még ügyvivő miniszterelnök, Mark Rutte pártjával –, illetve a PVV-hez hasonlóan a bevándorlás szigorítása mellett álló, 20 mandátummal bíró jobbközép Új Társadalmi Szerződés (NSC) párttal hozott volna létre többséget. Az NSC mellett eddig egyedül a 7 mandátumot szerző Földműves Polgári Mozgalom (BBB) volt az, amely hajlandónak mutatkozott egy Wildersszel való koalícióra, ugyanakkor ehhez mindkét párt feltételül szabta a legradikálisabb szabadságpárti követelések – például a mecset- és Korán-tilalom – elvetését.

A kikosarazásra a hétvége folyamán Wilders az X-en (volt Twitter) reagált, mondván, hajlandó tovább mérsékelni pozícióját, megjegyezve ugyanakkor:

Ma, holnap vagy holnapután a PVV kormányra kerül, én pedig ennek a gyönyörű országnak a miniszterelnöke leszek.

Azonban a győzelmét követő első napok történései azt mutatják, hogy ez nem lesz egy fáklyásmenet. Az NSC-vel és a BBB-vel együtt egy Wilders-kormánynak még csak 64 mandátuma lenne, ami elmarad a többséget jelentő 76-tól. Ha a VVD külső támogatását sikerül megszerezni, akkor elvileg elképzelhető egy kisebbségi kormányzás is, ilyen esetben azonban a kormány állandó kompromisszumokra kényszerül. Az sem elképzelhetetlen, hogy a PVV kizárásával egy mérsékelt koalíció jön létre: ezt legnagyobb eséllyel a második helyezett zöld–munkáspárti szövetség (GL/PvdA) kormányfőjelöltje, Frans Timmermans vezethetné (ő korábban az Európai Bizottság alelnöke volt). Ha senki nem lesz képes kormányt alakítani, akkor maradnak az előrehozott választások.

Akármi is lesz, a végső kimenetelre még bizonyára várni kell, Hollandiában ugyanis hónapokig is elhúzódhatnak a koalíciós tárgyalások. Rutte például legutolsó kormányát a rekordot jelentő 299 nap alatt rakta össze.

A migrációellenes kijelentéseiről hírhedtté vált Wilders győzelmét követően a lakosság 5 százalékát adó hollandiai muszlimok szervezetei rögtön aggodalmukat fejezték ki, hogy másodrangú állampolgárokká válhatnak saját hazájukban. A radikális jobboldali vezető megálljt parancsolna az elsősorban az iszlám világból érkezők bevándorlásának, de sokan attól tartanak, a már ott élők vallásszabadságát is korlátozná. Ez a félelem nem teljesen alaptalan, Wilders ugyanis fölvetette a mecsetek és a Korán betiltását, de ezekhez a tervekhez biztosan nem találna koalíciós partnert.

Wilders az izraeli–palesztin konfliktusban is határozott véleményt nyilvánított. Korábban kijelentette:

Izrael a Nyugat első védelmi vonala az iszlámmal szemben,

a hétvégén pedig azzal a javaslattal állt elő, hogy az összes palesztint telepítsék át Jordániába. A győztes pártvezető kijelentéseit Jordánia, a Palesztin Hatóság és az Arab Liga is elítélte.

Wildersnek az orosz–ukrán háborút illetően is határozott az álláspontja: megszüntetné az Ukrajnának nyújtott fegyverszállításokat. Ez már csak azért is rosszul jönne a háborút viselő országnak, mivel Hollandia eddig nagyvonalú adakozónak bizonyult: a nemrég elfogadott 2 milliárd eurós csomaggal együtt már 7,5 milliárd eurónyi támogatást juttatott Ukrajnának. Ráadásul az F–16-os vadászgépek egyik átadója is Hollandia lenne.

Under Prime Minister Mark Rutte, the Netherlands has been a staunch ally of Ukraine, sending aid and leading the international effort to supply F-16s. The recent election results, which saw far-right Geert Wilders win, could signal the end of that era. https://t.co/ZLHQgeYSPp