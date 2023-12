Itt dőlhet el a globális nagyhatalmi versenyfutás – Sorsfordító választásra készülnek a világ egyik legfeszültebb térségében

Tajvanon 2024. január 13-án tartanak elnökválasztást, a tét pedig nem kicsi: az a kérdés, hogy mely nagyhatalom felé húzzon a sziget a jövőben. A döntés sorsfordító lehet, hiszen a következő tajpeji kormány külpolitikai irányáról is döntsenek. Két lehetséges út rajzolódik ki a lakosság előtt: folytatják a szövetségi viszonyt a demokratikus Egyesült Államokkal, vagy pedig azzal a Kínával fűzik szorosabbra a viszonyt, amelyik a saját részének tekinti a szigetet, és nyílt szándéka, hogy magába olvassza a de facto független területet.

Izgalmas eseményekkel fordulnak rá a tajvani pártok a januári elnökválasztásra. Több nagy történés is volt az elmúlt hetekben, amelyek döntően befolyásolhatják a választásokat. Úgy tűnik, hogy a versenyben lévő három jelölt közül még bármelyikük megnyerheti a voksolást. Az esemény miatt hatalmas figyelem hárul a szigetre, ugyanis nemcsak a Tajvan sorsa miatt lehet érdekes az eredmény, hanem a globális hegemón szerepéért zajló versenyfutásban is. A kommunista Kína az elmúlt éveken egyre hangosabban követelte magáénak a sziget ellenőrzését, de az kvázi független államként működő Tajvant az Egyesült Államok sem hagyta magára.

Köztük dől majd el az elnöki szék a szigeten

A tajvani választásokat évtizedek óta két nagy párt versengése jellemzi, rajtuk kívül ritkán tud más is beleszólni az események alakulásába. Az első szabad szavazást még a korábbi állampárt Kuomintang jelöltje nyerte a szavaztok 54 százalékával 1996-ban, de ettől kezdve már nem volt egypártrendszer és önkényuralom a szigeten. Viszont van, ami azóta is változatlan:

A tajvani politika egyik legfontosabb kérdése az identitás megközelítése, többségében ezen törésvonal határozza meg leginkább a kampányokat.

Jelenleg három esélyes párt fut versenyt az elnöki székért:

Demokratikus Progresszív Párt – Democratic Progressive Party; DPP: a pártot 1986-ban alapították a szigeten élő politikai aktivisták. Akkoriban még hadiállapot volt bevezetve Tajvanon, és a Kuomintang önkényuralmi rendszere volt érvényben. A demokratizálódás ekkor gyerekcipőben járt, a kormány ellenzéke még komoly retorziókkal nézett szembe a politikai élet szervezése miatt. A lassú folyamat eredményeként azonban 2000-ben a DPP megszerezte az elnöki széket a szigeten, majd rögtön 8 éven keresztül meg is tartották azt. Ebben az időszakban megerősödtek a demokratikus intézmények, növekedett a jogállamiság. 2016-ban újra hatalomra jutottak, folytatták a korábbi politikát. A párt alapvetően balközép nézeteket vall, gazdasági értelemben ez a tajvani vállalkozások és munkavállalók támogatását jelenti, miközben a nemzetközi kereskedelemre alapozzák Tajvan fejlődését. Kínával kapcsolatban nagyon óvatos álláspontot képviselnek, inkább a sziget identitásának erősítésére helyezik a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy törekednek a tényleges függetlenség elérésére, ehhez pedig a világ legerősebb demokráciáira tekint partnerként, KíNÁTÓL PEDIG TÁVOLODNÁNAK. A DPP elnökjelöltje William Laj, aki jelenleg Tajvan alelnöki posztját tölti be. William Laj a DPP elnökjelöltje tart beszédet a melegjogokkal kapcsolatban Tajvanon 2023 októberében. A kép forrása: Alberto Buzzola/LightRocket via Getty Images Tajvani Néppárt – Taiwan People’s Party; TPP: a Tajvani Néppárt egy új formáció a sziget politikai életében, amelynek most reális esélye nyílt felkavarni a két párt egyeduralmaként jellemzett állóvizet. Utoljára 2000-ben nyerte meg majdnem egy független jelölt az elnökválasztást, most ennél is nagyobb sikert érhet el a 2019-ben alapított TPP. A mozgalommal kapcsolatban korábban állandó kritika volt, hogy homályosan fogalmaznak Tajvan kétoldalú kapcsolatairól, illetve, hogy nagyon egyszemélyi irányítású a szervezet, kizárólag Ko Ven-je köré csoportosul mindenki. A TPP-t gyakran kritizálták azért, hogy túl erős kapcsolatokat ápol Pekinggel. Az is felmerült, hogy valójában Kína erősen befolyásolja a mozgalmat. Ennek ellenére ugyanazokat a kommunikációs fogásokat használják, mint a DPP, ami függetlenség-pártiságra utal. A párt nem hazudtolta meg magát, a legismertebb politikusokat, Tajpej korábbi polgármesterét, Ko Ven-jét indítják az elnöki székért. Kínai Nacionalista Párt – Kuomintang; KMT: a KMT történelme messzire nyúlik vissza, a pártot még 1919-ben alapították Sanghajban. A kommunista hatalomátvételt megelőzően hosszú éveken keresztül a polgárháborút vívott egymással a Kínai Kommunista Párt és a KMT, végül előbbiek jöttek ki a harcokból győztesként. 1949-ben a vesztes nacionalisták – élükön Csang Kaj-sekkel – Tajvan szigetére menekültek, ahol megalakították a saját kormányukat és létrehozták a Kínai Köztársaságot. Érdemes megjegyezni, hogy a szárazföldi Kínában szintén létezik a mai napig egy Kuomintang nevű párt, százezer feletti párttaggal. A tajvani politikai mozgalom ideológiája a kínai nacionalizmus, amely élesen elkülöníti a DPP-től. A KMT szeretné elérni, hogy a sziget újra Kína része legyen. A „Kína-barát” címke kifejezetten rombolta a párt megítélését, viszont fontos leszögezni, hogy a párton belül is eltérő az álláspont Pekinggel kapcsolatban. Többnyire úgy fogalmaznak, hogy Kínával muszáj jó kapcsolatot fenntartani, mivel a távolságtartás súlyos biztonsági kockázatokat okoz a szigeten. Ezért törekednek a békés konszenzus kialakítására, amelyben a katonai elrettentés helyett a diplomácia uralja az politikát. Ráadásul a párt gazdaságpolitikája is ezzel áll összefüggésben: az erős kínai kereskedelmi kapcsolatok szerintük tovább erősíthetik Tajvan gazdaságát. A Kuomintang jelöltje Huo Jü-ih, aki korábban a fővárosban volt polgármester.

Terry Gou milliárdos üzletember és Ko Ven-je, a TPP jelöltje. A kép forrása: Annabelle Chih/Getty Images

Korábban független indulóként a versenyfutás része volt Terry Gou milliárdos üzletember is, aki szintén meg szerette volna mérettetni magát az elnökválasztáson. Fő kampányüzenete az volt, hogy a gazdasági növekedés segítségével fogja elhozni a jólétet, végül egy nappal a hivatalos határidő előtt visszalépett a jelöltségtől.

Korábban 8 százalék körüli támogatottságot élvezett a választópolgárok körében, éppen ezért nem mindegy, hogy gou támogatói végül kire teszik a voksukat januárban.

Ahogy a következőkben kiderül, ez a néhány százalék döntheti el akár az elnöki szék sorsát is.

Az utolsó hetek és az ellenzéki ballépés

A felmérések alapján szinte végig stabilan vezetett a kormánypárt jelöltje a közvélemény-kutatásokon, de a kampányban Laj tett néhány meredek kijelentést, amelyek erodálták az előnyét. Volt köztük olyan is, amely még az Egyesült Államokban is visszatetszést keltett. Úgy fogalmazott júliusban, hogy akkor éri el Tajvan a politikai célját, ha a sziget elnöke beléphet az amerikai elnöki rezidenciául szolgáló Fehér Házba. Washington szeretné elkerülni a látszatát, hogy bármelyik pártot is támogatná a jövő évi választásokon, ezért kifejezetten távolságtartással kezelték a mondatot. Ennek célja egyébként az lehetett a DPP jelöltjének részéről, hogy kifejezze a jó és bizalmas kapcsolatait Amerikával, illetve hogy a függetlenség-párti elkötelezettségéről adjon számot.

Ősszel a kormánypárt támogatottsága tovább csökkent, de megmaradtak vezető erőnek a felméréseken. Az októberi közvélemény-kutatás eredményei alapján William Laj körülbelül 33, míg a két legerősebb ellenzéki párt körülbelül 22-22 százalékra számíthatott. A kényelmesnek tűnő helyzet azonban pillanatok alatt megváltozott, amikor november 15-én

a KMT és TPP bejelentette, hogy koalícióra lépnek egymással, és egy közvélemény-kutatás alapján fognak dönteni a jelölt személyéről.

A bejelentés azonnal drámaian megváltoztatta a kormánypárt helyzetét, hiszen egy esetleges egyesült ellenzéki szavazótábor már jóval nagyobb volt a DPP támogatottságánál. Az időpontválasztás sem volt véletlen, alig több mint egy héttel a november 24-i elnökjelölt-állítási határidő előtt változtattak a pártok. Egy héttel később, Terry Gou szervezésében

televíziós vitán vettek részt a koalícióra készülő pártok, ám a korábbi elképzelés végül élő adásban feneklett meg, mégis külön indulnak majd az ellenzéki pártok.

Az utolsó felmérések alapján úgy tűnik, hogy a kormánypárt szénája továbbra sem áll jól. Olyannyira nem, hogy a közvélemény-kutatások szerint már nem is a DPP jelöltje a legnépszerűbb a következő választáson, hanem a berobbanó TPP várja a legjobb helyzetből a kampányfinist. A különbségek viszont egyelőre elenyészőek, a három legnagyobb párt bármelyik jelöltjének még van esélye odaérni a végére.

A november 27-én publikált felmérésen a TPP jelöltje 31,9 százalékos támogatottsággal ugrott az élre, megelőzve ezzel a 29,2 százalékon álló DPP emberét. Tőlük nem messze lemaradva a harmadik legnagyobb népszerűséget a KMT élvezi 23,6 százalékos eredménnyel. Mivel a közel másfél hónap múlva tartandó voksolásig még sok idő van, illetve kevesebb mint 10 százalékon belül találhatóak a vezető jelöltek, ezért egyelőre nem szabad győztest kikiáltani. Hozzá kell tenni, hogy a felmérést akkor vették fel, amikor a két ellenzéki párt bejelentette a koalíciós szándékot, viszont annak összeomlásáról még nem tájékoztatták a szavazókat. Ez a körülmény pedig éppen a kormánypárt kezére játszik, a kampányban azóta nagy figyelmet fordítanak az ellenzéki tárgyalások zátonyra futására.

Egy másik felmérés szerint a DPP támogatottságán azonnal hatalmasat dobott az ellenzéki pártok baklövése, ezért újfent egyértelműen Laj vezeti a felméréseket. Sokatmondó azonban, hogy a KMT-TPP közötti erőviszonyokat teljesen ellenkezően mérték fel, ebben a Kuomintang jelöltje, Huo Jü-ih tudott közelebb kerülni a kormánypárthoz. Ez is jelzi, hogy a közvélemény-kutatások között jelentős eltérések mutatkoznak Tajvanon, ezért nem lehet egyértelműen megmondani, hogy pontosan ki áll jobban az elnöki székért vívott versengésben.

Valószínűleg ez is közrejátszhatott abban, hogy a fő ellenzéki pártoknak végül nem sikerült megegyezni a koalícióról a kormánypárt ellen.

2024 Taiwan presidential election poll總統選舉民調 11/24-28 賴清德 Lai (DPP) 36.3% (+5.2)侯友宜 Hou (KMT) 31%柯文哲 Ko (TPP) 18%其他 other responses 14.7%美麗島 Formosa PollingWave 1: 7/17-19Wave 78: 11/24-28 https://t.co/12qZIkLo8S — cpt (@cptwei) November 29, 2023

Sok a nyitott kérdés a januári elnökválasztással kapcsolatban Tajvanon, az viszont bizonyos, hogy nagyon izgalmas hetek várnak még a tajvani választókra, mivel várhatóan mind a kormányerők, mind pedig az ellenzékiek maximumra fogják pörgetni a kampányt. A háttérben pedig feszülten követik az eseményeket a nagyhatalmak politikai gurui is, hiszen sok minden múlhat az eredményeken.

A nagyjából Dunántúl méretű sziget a chipgyártás miatt a világgazdaság egyik mozgatórugója, ezért kiemelkedő figyelmet kapnak az itteni történések.

Akkor merre tovább, Tajvan?

Úgy tűnhet, hogy most egy erős gyomrost vittek be egymásnak a Pekinghez kötődő erők, ami miatt Kína érdekei versenyhátrányba kerültek az Amerika-barát erők miatt. Ez azonban nem szegi a feltörekvő nagyhatalom kedvét attól, hogy így vagy úgy, de érvényesítse az akaratát a szigettel kapcsolatban: az egyre súlyosabb katonai fenyegetés arra utal, hogy Kína már a sziget lerohanását tervezi. Ezt az Egyesült Államokban sem akarják tétlenül nézni, Washington igyekszik több térségbeli ország részvételével egy védelmi biztonsági hálót szőni Tajpej köré. Ennek lényege, hogy ezek az országok beavatkoznának Tajvan védelmében egy esetleges támadás esetén. Közben a szigeten is jelentős haderőfejlesztési lépéseket tesznek.

A tajvani fegyverkezés egyik példája: nemrégiben saját fejlesztésű tengeralattjárót adtak át. A kép forrása: I-Hwa Cheng/Bloomberg via Getty Images

A feszültség egyre jobban érezhető a tajvani társadalomban is, kezd kialakulni egy fáradtság a témával kapcsolatban, ezért sokan inkább a békés megoldás felé hajlanak.

A több párt által sokat hangoztatott kínai közeledés politikája nem azt jelenti, hogy Tajpej önként és dalolva csatlakozna a szárazföldi Kínához, bár hosszútávon ez sem elképzelhetetlen. Azok az ellenzéki pártok, amelyek stabil kapcsolatot építettek ki Pekinggel, inkább azt mondják, hogy a helyzetükből, kultúrájukból, történelmükből és gazdasági kapcsolataikból kiindulva megkerülhetetlen a kínai-tajvani viszony stabilizálása. A tajvani nacionalizmus/identitás szempontjából pedig inkább az elkülönülés politikája érvényesül, amelyben viszont szükségszerű az Egyesült Államok támogatására támaszkodni. Mindkét forgatókönyv rizikós lehet Tajvanban, hiszen vagy átadnák a gyeplőt Pekingnek a béke érdekében, vagy pedig a washingtoni hozzáállástól függene a sziget jövője.

Erről is döntenek a választópolgárok Tajvanban alig másfél hónap múlva.

Címlapkép forrása: Ulet Ifansasti/Getty Images