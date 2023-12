Súlyos incidensek egész sora bizonyítja: küszöbön lehet az újabb háború

Lloyd Austin 2023. február 2-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok csapatai ideiglenesen visszatérnek négy bázisra a Fülöp-szigeteken. Ez a lépés egy harmincéves periódust szakított meg, mivel három évtizede vonultak ki a területről Washington fegyveresei.

A Pentagon elsősorban a növekvő kínai fenyegetésre kívánt ezzel reagálni, mivel a keleti nagyhatalom egyre nagyobb befolyásra tett szert a világban.

Amikor 1992-ben az amerikai csapatok elhagyták a szigetek területét, akkor sokan a gyarmati megszállás végeként ünnepelték a lépést. Azóta a helyi politikai vezetés hol Washingtonhoz, hol pedig Pekinghez húzott. Most szó sincs az újragyarmatosítás vádjáról a filippínók körében, elsöprő mértékben támogatják az ifjabb Ferdinand Marcos fülöp-szigeteki elnök Amerika-barát politikáját.

Kína először 1947-ben nyújtotta be az igényét a sekély vizű Dél-kínai-tengerre, ahol a világ legforgalmasabb tengeri hajóútjai haladnak, illetve a talapzatban rengeteg kibányászható ásványkincs rejlik.

Peking hatalmának növekedésével egyre erőteljesebb lépéseket tett akaratának érvényesítésére, ehhez jelentős beruházásokat hajtott végre. Kiemelendő, hogy nem csak Manila emelt kifogást Peking terjeszkedése ellen. Azzal vádolták meg Kínát, hogy tudatosan teszi tönkre a tengeri élővilágot, ugyanis a mesterséges szigetek építéséhez a talapzatból nyeri az alapanyagot. Ez a helyi halászok megélhetését is tönkreteszi.

