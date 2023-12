Nyakunkon az újabb háború? – Amerika ősellensége szemet vetett a világ leggyorsabban fejlődő országára

Évszázados területi vita éleződött ki újra a napokban két, Dél-Amerika északi partjainál fekvő ország, Venezuela és Guyana között. A vitás pont egy 159 500 km² (vagyis nagyjából 1 és 2/3 magyarországnyi) területű régió, Essequibo vagy Guayana Esequiba, amely egy 1899-es párizsi döntés értelmében ma Guyana államhoz tartozik, de ezt a döntést Venezuela soha nem ismerte el. A területi vita egészen a XIX. század elejére, a gyarmati időkig nyúlik vissza. Essequibo akkoriban a spanyol gyarmati területhez tartozott, Venezuela függetlenedése után viszont az Egyesült Királysághoz került, és brit gyarmat volt egészen 1966-os függetlenné válásáig. Essequibóban egyébként 125 ezer ember él Guyana 800 ezres lakosságából, miközben a régió az ország területének mintegy kétharmadát képezi.

Bár Venezuela folyamatosan igényt formált a területre, a nagyrészt sűrű dzsungel borította Essequibo akkor értékelődött fel, amikor az ExxonMobil 2015-ben olajat talált a Liza olajmezőn, amely nem is Essequibo szárazföldi területén, hanem a tengerben, Guyana kizárólagos gazdasági övezetében, a partoktól 190 kilométerre fekszik. A kitermelést 2019-ben kezdte meg egy az ExxonMobil részvételével működő konzorcium, azóta újabb olaj- és földgázmezőket is fölfedeztek.

A 800 ezer fős Guyana az olajnak köszönhetően hihetetlen gazdasági fejlődést mutat be.

A 2022-ben mért 62,3 százalékos GDP-növekedésével világrekorder volt.

Az IMF idén 38 százalékos növekedést jósol neki, míg a Fitch Solutions kutatóintézete, a BMI szerint az elkövetkező 5 évben összesen 115 százalékos GDP-emelkedésre számíthat. Az ország valószínűleg az idén és még az elkövetkező 2 évben is a világ legnagyobb gazdasági növekedését fogja produkálni. Guyana jelenleg napi 390 ezer hordó olajat termel, ami 2027-re napi 1 millió hordó fölé mehet. Az olajtermelésen kívül a mezőgazdaság és a bányászat is jó eredményeket mutat.

A hágai székhelyű Nemzetközi Bíróság (ICJ), az ENSZ elsődleges bírói szerve (nem tévesztendő össze az ugyancsak hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbírósággal, az ICC-vel, amely elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen) jelenleg is eljárást folytat a területi vita kapcsán. Ítélet csak évek múlva várható, de Nicolás Maduro venezuelai elnök elébe szaladt ennek, és ötkérdéses népszavazást írt ki országában, hogy döntsenek Essequibo sorsáról. A venezuelai polgárok szavazhattak többek között az 1899-es választottbírósági döntés el nem ismeréséről, a Nemzetközi Bíróság joghatóságának elutasításáról, egy Guayana Esequiba nevű szövetségi állam létrehozásáról, illetve az ott élőknek a venezuelai állampolgárság megadásáról.

Az autoriter vezetésű Venezuelában nem meglepő módon a választók 95 százaléka Essequibo az elcsatolására szavazott, igaz, szemtanúk beszámolói szerint sok szavazókörzetben meglehetősen gyér volt az érdeklődés. Bár Maduro nagy sikernek könyvelte el az eredményt, a „nem” mellett nem kampányolt senki, illetve az is sajátos vonásnak tekinthető, hogy egy adott terület sorsáról nem annak lakói, hanem egy másik ország polgárai döntsenek.

Nemzetközi érvénye nincs is a népszavazásnak, sőt a Nemzetközi Bíróság megtiltotta, hogy Venezuela bármi olyan konkrét lépést tegyen, amellyel megkérdőjelezi Guyana ellenőrzését a terület fölött. (Bár Guyana kérte, hogy magát a népszavazást is tiltsa be a törvényszék, erre végül nem került sor.)

A népszavazást követően ugyanakkor Maduro már be is jelentette, hogy a PDVSA állami olajvállalat és a CVG állami vas- és acélgyártó létrehozza essequibói részlegeit, és engedélyt adnak a területen olaj- és gázkitermelésre, illetve bányászatra. Egyben felszólította az Essequibóhoz tartozó vizeken tevékenykedő vállalatokat, hogy három hónapon belül hagyják el a területet. Azt is kijelentette, hogy létrehozzák Venezuela új, 24. szövetségi államát, és egy új térképet is megosztott, amelyen a vitatott régió már Venezuela területeként szerepel.

The President of Venezuela, Nicolás Maduro has announce tonight that the Esequiba Region of Western Guyana is now Official a Territory of Venezuela, with a State Map being Released and Oil Expeditions said to be in the Planning Stages. pic.twitter.com/wIKTx5UprU