Egyre-másra jönnek a bejelentések: a világ felvenné a kesztyűt Kína globális terveivel szemben

Kétségtelen, hogy az Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) még akkor is átalakította a világot, ha nem minden területen nevezhető sikeresnek. Az eredmények a nyugati vezetők figyelmét is felkeltették, ezért megpróbálnak versenyre kelni a kínaiak programjával. Tíz évvel Hszi Csin-ping kínai elnök bejelentését követően ma már szinte mindegyik komolyabb nemzetközi szereplő ismertette a saját tervét a világ áthuzalozására. Az elemzés az új elképzelések bemutatása mellett arra is kitér, hogy mekkora eséllyel lökhetik ki Kínát a „Selyemutak versenyének” vezető hatalmának szerepéből.

Kereken tíz éve hirdette meg Kazahsztánban Hszi Csin-ping, a frissen hatalomba lépett kínai elnök az elképzelését a világ átalakítására. Az akkor még „új Selyemút” néven futó kezdeményezés szerint Peking szárazföldi és vízi utak hálózatával kötötte volna össze Kínát az afroázsiai (ez Afrika és Ázsia együttes neve) kontinens nagy részével, illetve Európával. A beruházások azonnal megkezdődtek, jellemzően az infrastrukturális elképzelések kaptak nagyobb fókuszt.

Az elmúlt egy évtizedben számos sikerről és bukásról is be lehetett számolni a BRI-vel kapcsolatban, egy dolog azonban megkérdőjelezhetetlen: Peking ténylegesen képes volt a világ kapcsolatrendszerét átalakítani.

Chinas Belt and Road Initiative Map pic.twitter.com/WjTWAVeOdo — Helen (Edward) August 28, 2021

Nyugaton sokat kritizálták Hszi Csin-ping terveit: az hangzott el a leggyakrabban, hogy Kína tulajdonképpen arra készül, hogy gyarmatosítsa a világot. Ezen kívül gyakran esett szó arról, hogy Peking milyen adósságcsapdákba tereli a gazdaságilag gyenge államokat, illetve, hogy mennyire nem törődnek a környezetvédelmi szempontokkal. A sommás vélemények ellenére (vagy pont annak hatására?) viszont a nyugati hatalmak is egyre másra jelentették be elképzeléseiket, próbáltak versenyre kelni a BRI-vel. Felismerték, hogy a globális versenyfutásban egyre súlyosabb versenyhátrányt lesznek kénytelenek elszenvedni, ha szótlanul szemlélik, ahogy Kína megszerzi magának a legfontosabb nyersanyagokat. A gondolatot tettek követték, az elmúlt években sorra jönnek a hasonló elképzelésen alapuló tervek, köztük meglepő szereplők is beszálltak a saját projektjeikkel.

Brüsszel világhódító elképzelései

Az Európai Unió egyre távolabb sodródik Pekingtől, az utóbbi években országok sora jelentette be, hogy átszabja a keleti nagyhatalommal ápolt kapcsolatát. A korábbi partneri megközelítés ezért gyakran fordult át inkább óvatos távolságtartó stratégiába, az is elhangzott, hogy „Kína fenyegetést jelent” a kontinensre.

Brüsszel éppen ezért szeretné a saját elképzelését megvalósítani az Övezet és Út kezdeményezés riválisaként.

2021. december 1-jén elindították a cél érdekében a Global Gateway nevű elképzelésüket, amelynek az a lényege, hogy infrastrukturális projekteken keresztül stabil gazdasági kapcsolatokat tudjanak kiépíteni. A tervezet szerint erre összesen 300 milliárd eurós keretet biztosítanak az elkövetkezendő években. Az EU vezetői igyekeznek a sokat kritizált kínai hibákat kijavítani, elmondásuk szerint a partnerekkel demokratikusabb és fenntarthatóbb projekteket fognak megvalósítani.

Európa korábban gyarmatosította a világ jelentős részét, ami egyszerre jelenthet előnyt és hátrányt is számára.

Afrika gyarmati térképe 1914-ben. Jelmagyarázat: zölddel a francia, rózsaszínnel az angol, narancssárgával a német, lilával a portugál, barnával az olasz, sárgával pedig a spanyol és belga területeket, valamint a független államokat jelölték. A kép forrása: The Print Collector via Getty Images

Előny lehet, hogy sok helyen megmaradtak a kulturális-gazdasági kapcsolatok. Ennek ékes bizonyítéka, hogy sok afrikai országban máig hivatalos maradt a korábbi gyarmattartó országok nyelve, ezt használják a közigazgatásban is. A nyugati hatalmak a legfontosabb vállalataival jelen maradtak a korábbi afrikai területen, ezek a cégek erőteljes beágyazottsággal bírnak. A hátrány viszont az, hogy a korábbi kizsákmányoló eljárás emléke nem múlt el nyomtalanul a társadalomban. Peking pont azzal igyekszik növelni a saját megítéléséről alkotott képet számos országban, hogy ezeket a rossz emlékeket idézi fel. Európának pedig nagy kihívást fog jelenteni a gyarmati múlt sérelmeinek lerázása. Figyelmeztető jel lehet, hogy Franciaország milyen ütemben veszti el a szövetségeseit a Száhel-övezetben:

A B3W meg a PGII

2022-ben a „globális észak” államait tömörítő G7 is felismerte, hogy fel kell venniük a versenyt a kínaiakkal, ekkor egy

600 milliárd dolláros befektetési kezdeményezést jelentettek be. A globális elképzelés szerint ezt az összeget 2027-ig fordítanák beruházási és infrastrukturális projektekre.

A csoport találkozóin az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország és Olaszország első emberei vesznek részt. A Globális Infrastruktúra és Beruházási Partnerség (PGII) elnevezésű program kedvezményezettje Afrika lesz, az elképzelés szerint a BRI-nél sokkal méltányosabb feltételek mellett építenének infrastrukturális elemeket a nyugati hatalmak. Ez valamelyest azokra a vádakra reflektál, melyek szerint Kína bányászati koncessziókat kér a beruházásokért cserébe a rászoruló országoktól.

Ez egy lehetőség számunkra, hogy megosszuk pozitív jövőképünket. És hagyjuk, hogy a közösségek szerte a világon maguk is lássák, saját szemükkel lássák a demokráciákkal való partnerség konkrét előnyeit

– mondta el a PGII-ről Joe Biden amerikai elnök. Afrika eddig nem tartozott az Egyesült Államok prioritásai közé, ezért nagy kihívást jelent majd számára a kontinensen befolyást szerezni.

A PGII az elmondások szerint kiemelt figyelmet fordít majd négy területre: az éghajlatra, az egészségügyre, a digitális technológiára és a nemek közötti egyenlőségre.

A kezdeményezés a nyugati értékek terjesztésével azonban ingoványos terepre téved. Kína ugyanis nem foglalkozik a morális vagy etikai problémákkal a befektetéseinél, ezért a nyugati szempontból nem vállalható vezetők a keleti nagyhatalomhoz tudtak fordulni tőkéért. Korábban sokszor, sok helyen elhangzott, hogy a Nyugat azért nem tud megfelelően rezonálni a fejlődő országok igényeire, mert egyszerűen túl nagy elvárásokat támasztanak a beruházásokért cserébe. A nehéz gazdasági helyzetben lévő államok gyakran nem tudnak megfelelni a jogállami, vagy környezeti követelményeknek. Éppen ezért kétséges lehet a PGII sikere, anélkül, hogy valamelyik szempont ne sérüljön, vagy a kedvezményezett országok inkább a feltételek nélküli pekingi források felé fognak fordulni.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 06. 04. Elege lett Amerikának és szövetségeseinek - Egy közös gigaprojekttel állítanák meg Kína nyomulását

A PGII-t megelőzte Joe Biden Built Back Better World (B3W) elképzelése, amelyben még jóval szerényebb összegeket fordítottak volna 2035-ig globális infrastrukturális beruházásokra. A G7 közös terve tulajdonképpen ennek az átgondolt és kibővített verziója.

A zászlóshajó Lobito-folyosó

Az Egyesült Államok Afrikában már felvette a kesztyűt a mindent leuraló kínai nyomulással szemben. Washington nem szerette volna átengedni a kontinensen a kulcsfontosságú nyersanyagokat a kínaiaknak, ezért Angolában jelentős összegeket fektetnek be a térség bányáinak eléréséhez. A legfontosabb cél, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság déli részén fekvő bányákat elérjék egy 550 kilométer hosszú vasútvonalon keresztül. A sínpárhoz egyéb lelőhelyeket is betáplálnak, egy 260 kilométeres közúton Zambia rézbányáihoz érnek el. A végállomás a nyugati partvidéken fekvő Lobito kikötőjében lenne, ahonnan Észak-Amerika és Európa felé indulhatnak el az energetikai átmenethez nélkülözhetetlen fémek. A 2023-as indiai G20 találkozón az EU az Egyesült Államokkal együttesen kezdeményezte a zöldmezős beruházásban megvalósuló útvonal megvalósíthatósági tervét.

A beruházás nem pusztán gazdasági célokat szolgál, hanem megerősíti a nyugati szándékot, hogy a „globális észak” visszatérjen Afrikába.

Ehhez viszont nem elegendő pusztán pénzügyi támogatást biztosítani a tőkehiányos területnek, hanem a komplex geopolitikai mátrixot is fel kell oldani. Közben arra is ügyelni kell a hasonló fejlesztésekkel, hogy figyelmet fordítsanak a kontinens kizsákmányolásának elkerülésére is. A gyarmatosítás emléke máig elevenen él az afrikai országokban, ezért a közhangulat könnyen a hiteleket nyújtó államok ellen fordulhat. Hasonló kihívásokkal már Peking is kénytelen szembenézni, gyakran panaszkodnak arra, hogy biztonsági fenyegetéssel szembesülnek a kontinensen dolgozó állampolgáraik.

Nem tétlenkedik az ősi rivális, India is bedobta a tervét

Jelentős infrastrukturális beruházáson keresztül bővítik az együttműködést; India, Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok részvételével indul egy projekt, melynek célja egy Európától a Közel-Keleten keresztül Dél-Ázsiáig tartó lánc létrejötte kikötők és vasútvonalak összekapcsolásával.

Ez az IMEC (India – Middle East – Europe economic Corridor) nevet viseli majd.

The India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) announcement, coupled with the forthcoming Logistics Framework and the government's commitment to elevate manufacturing to 25% of GDP, signifies a pivotal moment for the Indian economy. pic.twitter.com/nqBBUV2gvR — Transys (Global) December 4, 2023

A beruházással egyértelműen a BRI ellenpólusát építenék meg. Kína szintén érinti a résztvevő országokat a globális elképzelésével, főleg a Közel-Kelet kap nagy figyelmet a kiapadhatatlannak látszó energiaforrása miatt. Egyelőre azonban óvatosan kell kezelni ezt a szándékot, mivel a projektről nem hangzottak el konkrétumok. Az is megfogalmazódott kritikaként a tervekkel kapcsolatban, hogy nem tudni, pontosan milyen termékeket tudnának rajta szállítani. Az indiai gazdaság felívelőben van, de egyelőre még nem tud olyan dolgokat gyártani, amelyekkel fel tudná venni a versenyt az egyre fejlettebb kínai technológiával. Hasonlóan kérdéses a visszaútvonal: India egyelőre nem tud akkora felvevőpiacot garantálni, ami miatt kibillentheti Kínát a pozíciójából.

A nem várt szereplő: Törökország

A középhatalmi ambíciókat dédelgető törökök sem maradtak adósok a saját tervükkel:

2023 szeptemberében ismertették az „Iraki Fejlesztési Út” tervét.

Az elgondolás szerint Ankara a Perzsa-öböllel kötné össze Törökországot szárazföldi úton, ehhez 25 milliárd dolláros beruházás keretében autóutakat és vasútvonalakat építenének Irakban. A török kormány szerint amiatt van szükség a beruházásra, mert a történelemben már egyszer megjárták azzal, hogy a legfontosabb világkereskedelmi útvonal megkerülte az országot (1869-től a Szuezi-csatorna megnyitásával a fő tengeri kereskedelmi útvonal a Vörös-tengeren keresztül futott a Nyugat és a Távol-Kelet között, megkerülve ezzel az Oszmán Birodalmat), ezért még egyszer nem engedhetik meg ezt. Szerintük az IMEC pedig éppen ezt célozta volna.

A törökök által szeptemberben bemutatott Iraki Fejlesztési Útvonal terve. A kép forrása: Elmurod Usubaliev/Anadolu Agency via Getty Images

AZ ELKÉPZELÉS LEGGYENGÉBB PONTJA VISZONT MAGA AZ ÚTVONAL. IRAK A 2003-AS HÁBORÚT KÖVETŐEN MÉG MINDIG NEM A STABILITÁS MINTAPÉLDÁJA, INGATAG KORMÁNYOK ÉS FESZÜLT ETNIKAI HELYZET JELLEMZIk A TERÜLETET.

Néhány éve még az Iszlám Állam nevű terrorszervezet szabdalta szét az ország területét, ráadásul pont ott szereztek jelentős befolyást, amerre az útvonal vezetne. A kurd kérdés szintén kényes az országban, márpedig az ő területeiken is keresztülmenne a nyomvonal. A török útvonal inkább tűnik egy sérülékeny mellékútvonalnak, mint fő ütőérnek, viszont amennyiben megvalósul, úgy nagyban hozzájárul a török gazdasági elképzelésekhez: Törökország lehet a közlekedési kapocs Afrika, Európa, a Közel-Kelet és a Távol-Kelet között.

Akkor mi lesz a jövőben a nyugati „Selyemúttal”?

A kései reakció jól mutatja, hogy a nyugati államok egyszerűen elaludtak, ezért késett sok-sok évet a „globális észak” válasza az Övezet és Út kezdeményezésre. Az elvesztegetett időt Kína igyekezett kihasználni, hatalmas sikereket is elért a világ kapcsolatrendszerének átalakításában. Az első nyugati beruházások még csak most indulnak el, ezért nem lehet belőlük hosszútávú következtetést levonni. Az viszont világos, hogy a Nyugatnak egyszerűen nincs több vesztegetni való ideje, mivel a tétlenség akkora teret engedett Kínának, ami már a globális világrendben is drámai átrendeződéssel fenyegeti a Nyugatot:

sokszor hangzik el, hogy a keleti nagyhatalom már számos tekintetben letaszította a hegemón szerepkörből az Egyesült Államokat.

Úgy tűnik, hogy ezt a továbbiakban a világ korábbi egyértelmű vezetői nem szemlélnék csendben. A kérdés persze az, hogy ez nem túl kései reakció-e. Akárhogy nézzük, a kínai kormány számos hibát követett el az elmúlt egy évtizedben a BRI-vel, most viszont nagy erőfeszítéseket tesznek ezek kijavítására. Nem biztos, hogy a Nyugat szintén kap majd ennyi időt, hogy hasonló úton járjon végig, miközben keleten már ismertek a legfontosabb tapasztalatok. Az viszont biztos, hogy ha nem lépnek nyugaton, akkor máris elvesztették a versenyfutást Kínával szemben.

A címlapképen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök látható Joe Biden társaságában a 2022-es G20 csúcstalálkozón Indonéziában. Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images