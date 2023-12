Három könyv, amely leleplezi az ukrajnai háború szörnyű valóságát

Az Ukrajna elleni orosz invázió 2022. február 24-i megindulását követően, ahogy szerte a világban, úgy Magyarországon is számos orosz és ukrán témájú könyvet adtak ki, az idei évben pedig már olyan kötetek is megjelentek, amelyek hosszabb, több mint egy éves távon tudják értékelni a háború eseményeit. Külföldi mellett magyar szerzők könyvei is napvilágot láttak, az átfogó monográfiáktól a tanulmánykötetekig. Cikkünkben az elmúlt lassan két év terméséből három könyvet ajánlunk.

Sz. Bíró Zoltán: Putyin háborúja

Sz. Bíró Zoltán történész az egyik legismertebb hazai Oroszország-szakértő; a Portfolio is készített vele interjút az ukrajnai háború kitörését követően, illetve podcastműsorunkban is szerepelt. 2019-ben jelent meg könyve Putyin Oroszországa címmel (2022-ben jött ki a második kiadása), amely Vlagyimir Putyin hatalomban töltött éveit mutatja be. A Putyin háborúja e kötet folytatásának is tekinthető: nem annyira a háború menetét ismerteti, mint inkább az odavezető utat.

A könyv szisztematikusan végigveszi az ukrajnai háború okait, előzményeit, a kül- és belpolitikai hangsúlyeltolódásokat és változásokat, amelyek a háborús pszichózis növekedését és a háborúra való felkészülést jelezték Oroszországban. Sz. Bíró Zoltán elismeri, ő maga sem gondolt arra, hogy teljeskörű háború jöhet, és külön fejezetben be is mutatja, mi szólt (volna) az invázió megindítása ellen. Ezek:

A 2014 és 2022 közötti donbaszi „polgárháború” idején Moszkva nem ismerte el, hogy ő is aktívan részt venne a harcokban. Az orosz haderő sem mennyiségében, sem minőségében nem volt alkalmas arra, hogy elfoglaljon és megszállva tartson egy Ukrajna területű és népességű, az oroszokkal ellenséges országot. Az ukrán haderő viszont 2014 után megerősödött, és sokkal motiváltabbá vált. A gazdaságilag elmaradott Ukrajna konszolidálása súlyos terhet jelentett volna Oroszországnak. Moszkva súlyos nyugati gazdasági szankciókat kockáztatott.

Mindezen ésszerű megfontolások ellenére Putyin mégis parancsot adott Ukrajna lerohanására. Az orosz elnököt és környezetét Sz. Bíró szerint magával ragadták geopolitikai fantazmagóriái, és a hatalmi centrumban nem maradt olyan ember, aki hatékonyan figyelmeztethetett volna egy ilyen döntés következményeire. Putyin személyiségét eltorzította a több mint két évtizedes, egyre korlátlanabb hatalomgyakorlás, emellett a koronavírus-járvány alatt elszigetelődött, és már csak néhány, szélsőséges geopolitikai elképzeléseket hirdető személyre hallgatott (Nyikolaj Patrusev, Vlagyimir Megyinszkij). Az orosz vezetés rosszul mérte fel az erőviszonyokat, a saját és Ukrajna képességeit, így az eredeti villámháborús tervek kudarcot vallottak, és elhúzódó anyagháborúvá vált a konfliktus.

A háború igazi oka Sz. Bíró szerint nem valami racionális haszonszerzés, hanem az elveszett birodalom iránt táplált nosztalgia és a Nyugat iránt érzett neheztelés (ressentiment) volt:

Putyin megnyilatkozásaiban már jó ideje érződött a megbántottság, a sérelem, a Szovjetunió felbomlása iránt érzett keserűség. Az utóbbi években mindez egyre inkább olyan politikai eszközzé vált a hatalom kezében, amelynek segítségével sikerült az orosz társadalom jelentős részével elhitetni, hogy a kilencvenes években a Nyugat megalázta, térdre kényszerítette Oroszországot. Putyinnal azonban új korszak kezdődött: az ország talpra állt, felegyenesedett, és most megmutatja, hogy számolni kell vele

– írja a szerző (75.).

A kötet részletesen bemutatja, miként alapozták meg ideológiailag Putyin 2019 és 2021 közötti beszédei és írásai a háború kirobbantását. Ezek a szövegek egyrészt a történelem átértelmezését célozták, elsősorban a Szovjetunió tisztára mosását a második világháború kitörésében játszott szerepét illetően (a Molotov–Ribbentrop-paktum rehabilitálása), másrészt annak alátámasztását, hogy nincs különálló ukrán nép, az ukránság valójában az orosz nép része, így az oroszoknak legitim igényük van Ukrajna területére.

Sz. Bíró Zoltán ecseteli, hogyan éledt fel állami segédlettel ismét a véres szovjet diktátor, Joszif Sztálin, vagy éppen a bolsevik forradalom utáni vörösterrort vezető Feliksz Dzerzsinzskij Cseka-vezér kultusza, hogyan hangolta a Kreml-közeli propaganda háborúra a lakosságot, és miként dehumanizálták és állították be nácinak az ukránokat. Szó esik az ellenzék és a független médiumok maradékának beszántásáról, Alekszej Navalnij megmérgezéséről, majd bebörtönzéséről, vagy éppen a választások manipulálásáról. A 2023 áprilisában befejezett könyv végül a háború lehetséges kilátásairól is számot ad.

Sz. Bíró Zoltán: Putyin háborúja. Gondolat Kiadó, 2023 (232 oldal, 3500 Ft)

Fedinec Csilla – Rácz András – Romsics Ignác: Az orosz–ukrán konfliktus történelmi háttérrel

Három szerző három tanulmányát tartalmazza ez a vékonyka kötet, a tanulmányok a BBC History magazinban jelentek meg 2023 márciusa és májusa között. Mivel tanulmánykötetről van szó, nem törekszik a háború és körülményeinek olyan átfogó bemutatására, mint Sz. Bíró Zoltán könyve, hanem egy-egy témakört emel ki a történések megvilágítására.

Romsics Ignác történész az orosz birodalmi gondolatnak a cári korszaktól napjainkig tartó fejlődéséről írt (Az orosz birodalmi gondolat múltja és jelene). A tanulmány bemutatja a XIX. századi geopolitikai elképzeléseket és hódítási terveket, melyekben Oroszország vagy egy nagy pánszláv birodalom ura, vagy az ortodox népek egyesítője lett volna. A Szovjetunió idején az orosz birodalmi gondolat nem halt el, csak új megalapozást kapott: Szovjet-Oroszország a kapitalizmus elleni forradalmi harc, a világproletariátus felszabadításának letéteményesévé vált. Az új területfoglalások szinte teljes egészében Sztálin uralma alatt zajlottak le, a moszkvai befolyás pedig Kelet-Közép-Európára is kiterjedt, a szocialista rendszert rákényszerítve ezekre az országokra is.

A hidegháború vége felé közeledve előbb Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió utolsó vezetője, majd a szocialista blokk felbomlása után Borisz Jelcin, Oroszország első elnöke inkább defenzív külpolitikát folytatott, miközben az országot számos belső probléma és gazdasági visszaesés sújtotta. A Nyugattal békés viszonyra törekedtek, és ez így volt még a Putyin-éra első éveiben is, majd Putyin 2007-es müncheni beszédétől fordulat állt be, és azóta egyre jobban elmérgesedett ez a kapcsolat. Romsics Ignác felvázolja az orosz–ukrán viszony hidegháború utáni alakulását is, eljutva egészen a 2022-es invázióig.

Lényegében itt veszi fel a vonalat Rácz András Oroszország-szakértő, aki az orosz–ukrán háború első évének menetét mutatja be (Az orosz–ukrán háború egy éve). A szerző végigveszi az első egy év legfontosabb eseményeit, bemutatja a folyamatosan változó orosz célokat, az ezek megvalósításához rendelt hadműveleteket, Ukrajna védekezését, majd ellentámadását. Számba veszi, mi teljesült és mi nem az orosz elképzelésekből, bemutatja mindkét oldal veszteségeit, végül röviden felvázolja, hogyan alakult a Nyugat hozzáállása Oroszországhoz, Ukrajnához és a háborúhoz.

Ukrajna és a kárpátaljai magyarság kutatója, Fedinec Csilla történész a háború két főszereplője, Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök portréját vázolja fel röviden (Putyin és Zelenszkij). A tanulmány ismerteti mind az orosz, mind az ukrán elnöki modellt, és kitér ezek időbeli változására. Bemutatja Putyin, illetve Zelenszkij államfői tevékenységét, és külön kitér habitusukra, sőt külső megjelenésükre, öltözködésükre is, ami szimbolikus jelentőséget kapott a háború során.

Putyin ruházatának minden egyes darabja kivétel nélkül méregdrága csúcsmárka (…). Ezen nem változtatott a háború sem, miközben Putyin a háborús érveit a nyugati fenyegetéssel szembeni védekezésként állította be. (…) Ezzel szemben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és általában az ukrán vezetők egyszerű terepszínű ruhában jelennek meg, s nem hivalkodnak cipőikkel és ékszereikkel sem. Zelenszkijnek különösen az ukrán hadsereg emblémájával díszített zöld pólója lett ikonikus

– írja Fedinec Csilla.

Fedinec Csilla – Rácz András – Romsics Ignác: Az orosz–ukrán konfliktus történelmi háttérrel. Kocsis Kiadó, 2023 (104 oldal, 3600 Ft)

Gallagher Fenwick: Zelenszkij és a vérző Ukrajna

Gallagher Fenwick újságíró, dokumentumfilmes a France 24 francia tévécsatorna vezető riportere, Zelenszkijről szóló könyve 2022-ben jelent meg franciául, és még abban az évben megszületett a magyar kiadás is. A kötet elsősorban a nemzetközi közönségnek íródott, ezért Zelenszkij életének ismertetésén kívül Ukrajnát és Ukrajna történetét is bemutatja nagy vonalakban, egészen a Kijevi Ruszig visszamenően. Az egyes tematikus részek az életrajz fejezetei közé ékelődnek: így azok számára is érthetővé válnak Zelenszkij életének bizonyos mozzanatai, akik nem ismerik behatóan Ukrajna jelenkori történelmét.

Fenwick könyve a Krivij Rih-i gyermekkortól egészen az ukrajnai háború kitöréséig követi a későbbi elnök életútját. Részletesen bemutatja komikusi pályafutását az iskolai színjátszástól kezdve saját gyártó cége, a Kvartal 95 megalapításán át a nagy sikerű sorozatig, A nép szolgájáig, amely aztán az elnöki székbe röpítette.

A 2015 és 2019 között három évadot megért széria főszerepét maga Zelenszkij játssza. A főszereplő, Vaszilij Petrovics Goloborodko egyszerű történelemtanár, akit egy blöff révén Ukrajna elnökének választanak, majd hozzálát, hogy lebontsa az ukrán politika korrupt, urambátyámos világát. Ebben persze mindenki útját akarja állni: a korrupt miniszterelnök, a Rada frakcióinak dörzsölt politikusai, valamint három oligarcha, akik lényegében az egész politikai életet a zsebükben tartják, Goloborodkót leszámítva. Az ellenséges környezetben a botcsinálta elnök végül saját középiskolás barátait ülteti a legfontosabb pozíciókba, és a „nép embereként” próbál küzdeni egy új Ukrajnáért.

A nép szolgája az ukrán közállapotok szatirikus kritikája, és olyan népszerűséget szerzett Zelenszkijnek, hogy egyre többekben fölmerült, neki magának is meg kellene próbálkoznia azzal, amivel karakterének, és elindulnia az elnökválasztáson. Az eredmény közismert. A 2019-ben hatalomra került Zelenszkijt aztán több olyan váddal is illették, mint Goloborodkót: például, hogy a saját barátait ülteti pozíciókba, vagy azt, hogy miközben korrupt oligarchák ellen küzd, maga is korrupt oligarchák kitartottja. Miközben távolról sem mondható, hogy ezek a vádak alaptalanok lennének.

Fenwick nem hallgatja el, hogy Zelenszkij sem makulátlan politikus, külön fejezetben mutatja be kapcsolatát Ihor Kolomojszkij oligarchával, aki egyidőben Ukrajna legnagyobb bankját, a PrivatBankot is tulajdonolta. Kolomojszkij a zűrös 90-es években emelkedett fel Ukrajna egyik legfőbb pénzemberévé, és később sem álltak távol tőle az alvilági módszerek. A kettős állampolgárságot tiltó Ukrajnában mindjárt három állampolgársággal is rendelkezett, és mikor megkérdezték tőle, hogyan lehet ez, azt válaszolta, a törvény a kettőssel szemben a hármas állampolgárságot nem tiltja.

Az letagadhatatlan, hogy Kolomojszkij hozzájárult Zelenszkij hatalomra kerüléséhez, hiszen az 1+1 tévécsatorna, amelyen A nép szolgája futott, abban az időben éppen Kolomojszkij tulajdonában volt.

Bizonyos értelemben az oligarcha tette a politikussá lett színész alá az ugródeszkát, amelyről dobbantva egyetlen ugrással elérte az elnöki széket

– írja Fenwick, aki ezután részletesen ismerteti a Slidstvo.info nevű oknyomozó portál kutatásait az oligarcha és Zelenszkij kapcsolatáról, illetve az ukrán elnök offshore-ügyeiről. Ehhez hozzátartozik, amit ez a könyv már nem írhatott meg: 2022 júliusában Zelenszkij megfosztotta ukrán állampolgárságától Kolomojszkijt, akit idén szeptemberben az SZBU őrizetbe vett csalás és pénzmosás vádjával.

Gallagher Fenwick: Zelenszkij és a vérző Ukrajna. Corvina Kiadó, 2022. Ford.: Fáber András (240 oldal, 3990 Ft)

Címlapkép: találatot kapott könyvtár Herszonban. Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Getty Images