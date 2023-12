Egyre nagyobb a feszültség: ha ez így megy tovább, darabokra szakadhat a világ egyik legnépesebb országa

Pakisztán az elmúlt években egyre súlyosabb problémákkal kénytelen szembenézni. A gazdasági nehézségek mellé állandósuló politikai csatározások társultak, miközben a szeparatista törekvések is egyre jobban megerősödnek. Beludzsisztán régiója szinte teljesen ismeretlen a világ közvéleménye számára, pedig akár még az is meglehet, hogy a világtérképeket majd a terület függetlenedése miatt kell átrajzolni. Ehhez viszont Iszlámábádnak, de még Kínának is lesz pár szava, mivel a térség egy nagyobb geopolitikai játszma helyszíne is egyben.

Mi is az a Beludzsisztán, meg kik azok a beludzsok?

Beludzsisztán Pakisztán legnagyobb tartománya, területe majdnem 350 ezer négyzetkilométer, amely az ország 43 százalékát jelenti. A többséget itt a névadó beludzsok jelentik, akik többségében az Arab-tenger északi partvidékén, illetve az Ománi-öböl bejáratánál élnek. Az indoiráni nyelvet beszélő kisebbség megtalálható Irán, illetve Afganisztán területén is. A perzsa államban éles különbséget jelent az, hogy a többségi síita lakossággal ellentétben a beludzsok az iszlám szunnita ágát követik.

Egyszerre tekinthetők nyelvi és etnikai csoportnak is.

Történelmük igen régre visszavezethető, az Óperzsa Birodalomban is megtalálhatóak voltak, nagyjából ugyanazon a területen, mint ahol ma is élnek. A 7. századi iszlám hódítások hatására áttértek a szunnita vallásra. Többnyire az ázsiai birodalmak ütközőzónájában helyezkedett el, ezért a terület gyakran cserélt gazdát. Önállóságot szinte sosem tudott gyakorolni, a legközelebb akkor állt ehhez, amikor a brahuik megalapították a Kalagi Kaganáust. Ezt a britek söpörték el a 19. századi gyarmatosítás során, bár közigazgatási egységként tovább létezett a londoni korona fennhatósága alatt. Az 1947-ig tartó időszakban volt jellemző a beludzsok elvándorlása más térségekbe, illetve megjelentek az első nacionalista mozgalmak.

A britek kivonulásának pillanatában egy darabig fennállt a lehetősége, hogy Beludzsisztán önállósodik, de végül 1948. március 27-én a Pakisztánhoz való csatlakozás mellett döntött a politikai vezetés.

Fontos megjegyezni, hogy a csoport pontos etnikai-nyelvi létszámát illetően maximum becslésekre lehet támaszkodni, amelyben az eltérő megközelítések sem segítenek rendet tenni. Számos nyelvjárás és etnikum áll nagyon közel a beludzshoz, ezeket hol külön veszik, hol pedig együtt. A The Balochistan Post szerint jelenleg körülbelül 56,65 millió beludzs él a világon, ami viszont súlyos túlzásnak tűnik. Ebben már mindenki benne van, akinek valamilyen felmenője kötődik a területhez, de lehet, hogy már semmi köze nincs sem a nyelvhez, sem pedig az identitáshoz. Sokkal inkább elfogadottnak vett a 10-12 millió fő környékére becsült létszám, amelynek körülbelül a fele beszéli a beludzs nyelvet.

Az eltérő etimológiai megközelítések ellenére kijelenthető, hogy egy több millió fős kisebbségről van szó, akik jellemzően egy nagy tömbben élnek.

Beludzsisztán az elhelyezkedése miatt stratégiai fontosságú, az országrészben található a kínai Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) egyik legfontosabb beruházása, a Gvadar kikötő. A stratégiai logisztikai központ mellett a terület ásványkincsei is felkeltették a nagyhatalmak figyelmét, törekszenek az erőforrások kiaknázására. Az elmúlt években egyre másra nőttek ki a földből a beruházások, kiemelkedő például a Reko Diq arany- és rézbánya. A hasonló projektek megkövetelik a kiegészítő infrastruktúra felépítését, amely fellendítheti a helyi gazdaságot is. Legalábbis ez az elképzelés, a gyakorlatban viszont nem mindig valósul ez meg kifogástalanul.

Mi motiválja a függetlenségi törekvéseket?

Fontos elmondani Beludzsisztánnal kapcsolatban, hogy

a konfliktusok egyáltalán nem újkeletűek, az elmúlt néhány évtizedben állandóak voltak a kisebb-nagyobb összecsapások és a terrortámadások a térségben.

Az elmúlt hetven évben gyakorlatilag a pakisztáni mindennapok részeivé váltak a hasonló problémák. A feszült helyzet sem statikus a térségben, a pakisztáni vezetés igyekszik tenni a problémák enyhítéséért. A politikai kihívások része, hogy sokan úgy érzik, nem megfelelően képviselik a régió érdekeit az országban. Nagyon sokáig a helyi törzsi vezetők, vagy a helyi elitnek számító szardárok töltötték be a vezető pozíciókat, akiket a helyiek gyakran nem tartanak alkalmasnak a vezetésre. Ez a helyzet ma sem változott érdemben.

Ráadásul a tartomány Pakisztán legszegényebb régiójának számít, ami további muníciót ad az elégedetlenkedőknek:

A hatóságok próbálják bagatellizálni a térségben tapasztalható ellenállást, gyakran fogalmaznak úgy, hogy „néhány száz fegyveres még nem tekinthető lázadásnak vagy felkelésnek”.

Ezt arra hivatkozva állítják, hogy néhány támadás egyáltalán nem tükrözi a helyi lakosság véleményét, mindössze elszigetelt esetekről van szó. Az állítások ellenére gyakoriak a merényletek a térségben, többnyire a hatóságokat, illetve a térségben tartózkodó kínai állampolgárokat (ennek szerepéről a későbbiekben még kitérünk). A hasonló akciók mögött gyakran a szeparatista Beludzs Felszabadítási Hadsereg (BLA) sejlik fel.

A térséget érintő problémák ugyanakkor sokrétűek, az United States Institute of Peace 2016-os jelentése összesen négy dimenziót is talált, amelyek mentén instabil a helyzet:

Nacionalista törekvések: a jelentés szerint ennek fő üzemanyagát a pakisztáni hatóságok erőszakos eljárásai jelentik, valamint az állami figyelem hiánya. Emiatt különböző csoportok a tartomány teljes önállóságára törekszenek.

Vallási: a 2010-es években a szektariánus különbségek is kiéleződtek a területen, a törésvonalak mentén több milicista alakulat jött létre. A támadások fő célpontjai a térségben élő síita kisebbség.

A támadások fő célpontjai a térségben élő síita kisebbség. Etnikai: a nacionalista szellemiségen alapuló szerveződések gyakorta a más etnikai kisebbséghez tartozó személyeket is megtámadják. Korábban az urdu és a pandzsábi etnikum tagjait érték támadások, a kínai befektetések növekedésével emelkedett a kínai állampolgárok ellen elkövetett inzultusok száma.

Bűnözés: az instabil környezet helyzetbe hozta a bűnözői csoportokat is, amelyek egyik korábban felsorolt kategóriába sem sorolhatók. A hasonló szervezetek gyakran rabolnak el embereket váltságdíjat követelve, vagy foglalkoznak kábítószerek csempészetével.

Bár a jelentés már hét éves, azóta nem sok változott a biztonsági helyzettel kapcsolatban, újdonságként csak a helyben tartózkodó kínaiak elleni támadások növekedése említhető.

És akkor feltűnt a színen Kína

Pakisztán régóta nincs túl jó bőrben a gazdasági lehetőségeit illetően. Az ország nehezen tudta bevonzani a külföldi tőkét, a globális piac nem szívesen adott hiteleket sem az országba. Iszlámábádnak kapóra jött Peking terve a világ áthuzalozására, örömmel csatlakoztak a BRI-hez.

Az együttműködés végül az „új Selyemút” egyik legfontosabb szárazföldi útvonalát eredményezte: létrejött a Kína-Pakisztán Gazdasági Folyosó (CPEC).

Ez számos infrastrukturális elem felépítésén keresztül biztosítja a keleti nagyhatalomnak, hogy a muszlim országon keresztül útvonalak vezessen Kína keleti határához. Ezen keresztül pedig áramolhatnak a szükséges energiahordozók, nyersanyagok, termékek.

A BRI stratégiai fontosságú kikötő Gvadarban 2018-ban. A kép forrása: Asim Hafeez/Bloomberg via Getty Images

A megállapodás értelmében Pakisztánban a közlekedési elemeken túl energetikai beruházások is megvalósulnak, valamit több nyersanyag lelőhelyét is elkezdték kiaknázni. Szemet vetettek például a már említett beludzsisztáni bányákra is, amelyet a helyiek nem néznek jó szemmel. Ennek oka, hogy sokak szerint Peking egyszerűen ellopja tőlük azt, ami őket illeti. Ez elégedetlenség miatt a helyiek gyakorta gyarmatosítóknak tartják az érkezőket, párhuzamot vonva a korábbi brit gyakorlattal. A BLA emiatt többször támadja kínai konvojokat, a szeparatisták emellett egyenesen azt követelik, hogy a BRI ne érintse többé a térséget.

A fokozódó biztonsági veszély már Kína türelmét is kikezdte, egyre erőteljesebben kér Peking biztonsági garanciákat a beruházások folytatásához.

Gyakran hangzik el az az érv a régióban, hogy a helyiek egyáltalán nincsenek a fejlesztések ellen, sokkal inkább azt sérelmezik, hogy a nagyhatalmak kizsákmányolják őket. Szeretnék, ha az térség ásványkincseinek kiaknázásából ők is profitáljanak, mivel jelenleg úgy érzik, hogy külföldi beruházók gyarmatosítani szeretnék Beludzsisztánt. Néhány politikai vezető is rendszeresen felszólal a témában, akik nem mentik fel a térség vezetőit sem a felelősség alól. Maulana Hidayat ur Rehman Baloch, aki az egyik helyi politikai mozgalom főtitkára, úgy nyilatkozott, hogy a legfőbb probléma a korrupció a tartományban, mivel az ide érkező összegek mintegy 70 százaléka ellenőrizetlenül áramlik.

A pakisztáni hatóságok drákói válasza

Az, hogy az állami és a beludzs narratívák mennyire eltérnek egymástól, mi sem bizonyítja jobban, mint a felháborodott helyiek beszámolói a pakisztáni biztonsági szervezetek eljárásairól. A The Diplomaton jelen meg egy hosszú beszámoló, amely szerint a beludzs társadalomban folyamatosan nő a feszültség a pakisztáni biztonsági szervek tevékenységei miatt. Olyan történetek keringenek a helyiek között, amely szerint az eljárások során annyira sok az ellentmondás, hogy fel sem merül a tisztességes bánásmód lehetősége. Kiemelkedő Balaach Mola Bakhsh története, akit a pakisztáni Terrorelhárítási Osztály (CTD) otthonából szállított el ismeretlen helyre. Néhány héttel később a hatóságok azt mondták a családnak, hogy Bakhshot egy összecsapásban lelőtték Turbatban. A történetek közötti ellentmondásra nem adott választ a CTD, ami tovább növelte a feszültséget a helyiekben.

Elvitték otthonról, majd azt mondták, hogy a hegyekből fogták el fegyverrel

– mondta el a pakisztáni hatóságok eljárásáról Bakhsh nővére. Az eset kéthetes tiltakozást váltott ki a családból és hozzátartozóiból, valamint arra is rávilágított: nincsenek egyedül a történetükkel. Csatlakoztak hozzájuk más eltűnt személyek rokonai is. A tüntetések folytatódtak, miközben a hadsereg és a hatóságok tagadják a felhozott vádakat.

Beludzs szeparatista támadás a pakisztáni biztonsági erők egyik járműve ellen 2021-ben. A kép forrása: Mazhar Chandio/Anadolu Agency via Getty Images

A hasonló esetek prezentálják, hogy Iszlámábádban egyre nagyobb figyelmet fordítani a szeparatista törekvések letörésére. A helyiek szerint bárki, akit meg lehet gyanúsítani azzal, hogy szimpatizál a függetlenségpárti fegyveresekkel, azt fenyegeti az elhurcolás a hatóságok részéről. Az eltűnt személyek között emberi jogi aktivisták, újságírók és diákok is vannak, egyes jelentések szerint összlétszámuk akár 7000 fő is lehet. Kevesen vannak, akik az elhurcolást követően újra szabadlábra kerülnek, ők többnyire szörnyű állapotokról, valamint kínzásokról számoltak be a börtönökben.

Sokan úgy gondolják, hogy Iszlámábád eljárása pont olaj a tűzre. A megválaszolatlan kérdések miatt egyre több beludzs fordul a központi állam ellen, és kezdi el támogatni a függetlenségi törekvéseket.

Lesz-e független Beludzsisztán?

A Beludzsisztán körüli függetlenedési kérdések már régóta Pakisztán (és a világ) napirendjén mozognak, viszont egyelőre túlzás lenne azt feltételezni, hogy percekre van a térség az önállósodástól. Ebben pedig pont azok a tényezők gátolják leginkább a szeparatista törekvéseket, amelyek a támogatásukat adják: a régió töredezettsége. Nem tud kialakulni egy olyan, átütő erejű egységfront, amely kellő társadalmi támogatottságot élvez a helyi lakosság körében.

Sokat számít emellett, hogy a terület nagyrészt a világ közvéleményének figyelmén kívül van, ezért esélyük sincsen a helyieknek széleskörű nemzetközi támogatást kilobbizni.

A globális nagyhatalmak közül inkább Kína érdekelt a területen, viszont számukra a békés állapot és a stabilitás a legfontosabb érdek. Peking Iszlámábádra tekint elsődleges partnereként, hogy kiaknázhassa az értékes erőforrásokat, ezért óvatosan áll a helyi eseményekhez, pakisztáni belügynek tekinti azokat. Viszont érezhető, hogy a keleti nagyhatalom türelme fogy a kérdésben, már az is felmerült lehetőségként, hogy a jövőben már nem bővítik a CPEC beruházásait, amennyiben Iszlámábád nem lesz képes garantálni a biztonsági feltételeket. Hasonló problémák pedig már az ország más régióiban is felütötték a fejüket:

A szomszédos Iránban szintén jelentős számú beludzs él a pakisztáni határ mentén, ráadásul a vallási törésvonalak is segítik az elkülönülést. Teheránnak azonban szintén nem érdeke, hogy egy önálló ország jöjjön létre a határán, ráadásul olyan, amelyik vélhetően Irán egy rézére is igényt tartana. Ennélfogva a beludzs önállósági törekvések igencsak egyedül maradtak a nagyvilágban, enélkül pedig aligha tudják felvenni a versenyt a pakisztáni védelmi erőkkel, akik ádáz figyelemmel követik a helyi törekvéseket.

