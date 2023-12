Akcióban az ukrán tengerészgyalogosok – Hatalmas robbanással pusztult el a TOSz-1-es

Az ukrajnai harcok egyik forrópontja a Herszon megyei Krinkij település környékére esik. A falu a Dnyeper folyó bal partján található, korábban sokáig az oroszok ellenőrizték. Az ukránok merész akciókkal viszont meg tudták vetni a lábukat a térségben, állandó állásokat tudtak kialakítani. Az oroszok igyekeznek innen kiszorítani az ukrán katonákat, de egyelőre nem értek el átütő sikert.

A Mikolaj Bilinszkij ellentengernagyról elnevezett 36. Különleges Tengerészgyalogos Dandár támadó pilóta nélküli repülőgépek századának katonái megsemmisítettek egy orosz TOSz-1A „Szolncepjok” (azaz „Perzselő napfény”) rakéta-sorozatvetőt (MLRS) valahol Krinkij környékén.

Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mikor történt az eset, de az a felvételek alapján megállapítható, hogy éjszaka érte a találat a járművet.

Russian TOS-1A Solntsepyok 220mm MLRS destroyed on the left bank Kherson region, Krynky area. By the Special Operations Forces of Ukraine. https://t.co/emXtandAXB