Radikális átalakulást ígértek a háborúban ezek a szupermodern fegyverek, de hatalmas pofára esés lett a vége

A sörétes puskák a világ talán legnépszerűbb fegyvertípusai közé tartoznak: önvédelemre és vadászatra is használják őket, de megtalálhatóak a rendőri és katonai erők kötelékében is. Az eredetileg kifejezetten egyszerűnek és könnyen használhatónak tervezett eszközöket számtalanszor próbálták „megreformálni”, ezeknek a kísérleteknek azonban jószerével sikeresen ellenálltak. Nézzük, miért.

Remegő kézzel nehéz célozni

A modern sörétes puskák első elterjedt elődje a 17. században megjelent blunderbuss (hollandul nagyjából annyit jelent: mennydörgő doboz) volt. A fegyver rendeltetése egyszerű: a blunderbuss egy nagy golyó helyett több picit lő ki, nagyobb területet beterítve. Mivel ebben az időszakban a huzagolatlan csövű egylövetű muskéták pontosnak semmiképpen sem voltak nevezhetőek, ezért rövid távolságra sokkal hatékonyabb volt ilyen fegyverekkel tüzelni. Ehhez hozzájön az, hogy a kietlen utakon Európa és az amerikai kolóniák több részén is rablóbandák garázdálkodtak, egy rémült civil pedig logikus módon jobb eséllyel talál el bárkit akkor, ha egy nagy területet beterítő fegyverrel próbál lövöldözni.

Indiából származó kováslakatú Blunderbuss. A széles torkolat a könnyebb újratöltést szolgálja. Forrás: Uploadalt via Wikimedia Commons

Mindemellett a fegyverek kifejezetten hatékony vadászeszköznek bizonyultak, különösen kisebb testű madarak és emlősök esetében. A polgári körben így váltak népszerűvé a sörétes, gyakran duplacsövű vadászpuskák.

A sörétes fegyverek történetében beköszönő következő ugrást a modern lőszerek megjelenése jelentette: modern lőszer alatt azt értjük, amikor a lövedék, a lőportöltet és a lőpor begyújtására szolgáló gyutacs egy „csomagban” kerül a csőbe. Ezek a lőszerek kezdetben papírból, később különböző fémekből (főleg rézből), a sörétes puskák esetében pedig műanyagból készültek.

Winchester M1897-es előágyszánas ismétlőpuska csőre szerelt hőpajzzsal. A Fülöp-szigetektől Vietnámig mindenhol bizonyított. A hőpajzs teszi lehetővé a bajonett felillesztését. Forrás: Hmaag via Wikimedia Commons

Az egyben tárolt lőszerek elterjedésével lehetőség nyílt hatékony ismétlőfegyverek (több lövés leadására alkalmas fegyverek) sorozatgyártására, így a sörétes puskák legnépszerűbb verziója is az úgynevezett előágyszánas fegyver lett. Az előágyszánas ismétlőpuskák lényege az, hogy a lőszert a fegyver csöve alatt egy másik csőben, egymás mögött tárolják, a csőretöltéshez pedig az elülső markolatot kell előre hátra húzogatni. A konstrukció rendkívül megbízhatónak és strapabírónak bizonyult, a mai napig nem sikerült kiszorítani a piacról.

A sörétes fegyverek igazi hírnévre az első világháborúban tettek szert: az amerikai csapatok a nyugati front lövészárokharcaiban kegyetlen hatékonysággal alkalmazták a nagy területen szétszóródó lőszereket. Azt, hogy milyen félelmetes tűzerőt jelentettek a sörétes puskák mi sem bizonyítja jobban, minthogy Németország a háború után a Hágai egyezményre hivatkozva igyekezett elérni azok betiltását. A kor leghíresebb ilyen fegyvere az amerikai Winchester gyár M1897-ese, mely ekkor kapta meg a „lövészárok puska” (trench gun) becenevet.

Civil Browning Auto-5 öntöltő sörétes puska. Több, mint száz évig gyártották. Forrás: Hmaag via Wikimedia Commons

Modernizációs törekvések

Az öntöltő fegyverek (a fegyver elsütésének energiáját újratöltésre használó fegyverek) megjelenésével a sörétes puskák között is megjelentek az ilyen eszközök. Az egyik első elterjedt variáns az amerikai Browning gyár Auto-5 névre hallgató puskája volt, ami az M1897-hez hasonlóan az első világháborúban szerzett magának hírnevet.

Az öntöltő sörétesek nagyobb tűzgyorsasággal rendelkeztek, ugyanakkor számos hátrányuk is volt: a korai modellek a több mozgó alkatrész miatt több karbantartást is igényeltek, valamelyest kevésbé voltak megbízhatóak, ráadásul sokkal drágábbak is, mint az előágyszánas verziók. Mivel a sörétes puskák az öntöltő golyós puskákkal ellentétben nem univerzális fegyverek, ezért a különböző államok fegyveres erői kevesebb erőforrást használtak fel az elterjesztésükre.

Amerika tengerészgyalogos tüzel egy Benelli M1014-es öntöltő sörétes puskával. A keskeny, betolható tusájú fegyvert kényelmesen lehet hátra vetve hordani. Forrás: Lance Cpl Drake Nickels via Wikimedia Commons

Szintén problémát okoz az, hogy az öntöltő sörétes fegyverek működési elvük miatt nem igazán alkalmasak rendvédelmi feladatok ellátására:

a rendőrség a sörétes puskákból leggyakrabban gumi- vagy babzsáklövedéket lő ki, ezek pedig a kisebb lőportöltet miatt egyszerűen nem generálnak elég energiát ahhoz, hogy a fegyver újra csőre tudja magát tölteni.

Több fegyvergyártó is megpróbálkozott azzal, hogy a probléma kezelése érdekében olyan fegyverrel álljon elő, ahol váltani lehet ismétlő és öntöltő tüzelési mód között. Ezen fegyverek közül a legismertebb minden bizonnyal az olasz Franchi gyár SPAS-12-ese. A SPAS-12-es előágyán található gombbal a fegyvert át lehet kapcsolni öntöltő vagy ismétlő üzemmódba, így a nem halálos lőszerek kilövésére is alkalmas, miközben megtartja a nagyobb tűzgyorsaság erényeit is. Apró érdekesség, hogy bár a SPAS-12 a filmeknek és videojátékoknak hála rendkívül ismert fegyver, gazdaságilag csúfos bukás volt az olasz gyár számára, 2000-ben be is szűntették a gyártását. Mindemellett több beszámoló is született arról, hogy a fegyver nem működik túl megbízhatóan.

Katonai/rendészeti és civil Franchi SPAS-12-es sörétes puskák. A civil verzió rövidebb, hat lőszeres tárat és fix tusát kapott. A katonai/rendőri verzió tustalpából kiálló kampó oldalra fordítva kartámaszként szolgál, így a kezelő egyik keze szabadon marad. Az előagy íves részén található gombbal lehet váltani a tüzelési módok között. Forrás: Wikimedia Commons

Maga az öntöltő koncepció ugyanakkor napjainkban is fennmaradt, még ha kevésbé népszerű is mint az ismétlő verzió: a szintén olasz Benelli M4-es M1014 néven például az Egyesült Államok fegyveres erejének legtöbb ágánál rendszeresítésre került, az oroszoknál pedig a Kalasnyikovokra nagyban hasonlító Vepr-12-es, és a Saiga-12-es áll szolgálatban. Utóbbi fegyverek ráadásul már nem a lassan újratölthető csőtárral, hanem kivehető szekrénytárra vannak ellátva.

Tűzerő mindenek felett? – Automata sörétes puskák

A nyolcvanas években több tervezőmérnök fejében is felmerült a kérdés: mi lenne, ha a sörétes puskák képesek lennének sorozatlövésre? Az automata sörétespuska-lázból származó fegyverek döntő többsége ugyanakkor súlyos kudarc volt, több okból is.

A sörétes fegyverek legelterjedtebb kalibere .12-es, a lőszer mérete pedig rögtön két gond elé is állította a fegyvergyárosokat: egyfelől egy normális méretű szekrénytárba maximum 8-12 lőszert lehet bepréselni, sorozatlövésnél így a tárat egy szempillantás alatt ki lehet üríteni, a kevésbé megbízható, de nagyobb kapacitású csigatárak pedig 2-3 kilóval is megdobhatják a fegyver tömegét.

Az amerikai Pancor Jackhammer szabadalmához tartozó rajz. Bár a fegyverből összesen csak három prototípus készült, futurisztikus kinézete miatt a videojátékokban rendkívül népszerűvé vált. Forrás: Wikimedia Commons

A másik probléma éppen a tömeg kérdése volt: a .12-es kalibert tüzelő fegyverek meglehetősen nagyot rúgnak vissza, így egy normális gépkarabély 3-4 kilogrammos súlyával rendelkező sörétes puska sorozatlövés közben lényegében felborítja a használót. A megoldás értelemszerűen a tömeg növelése lenne, de ahhoz, hogy sorozatlövés közben is kezelhetőek maradjanak a fegyverek 5-7 kilogrammos eszközökre van szükség, tehát egy átlag gépkarabély tömegének kétszeresét kéne magával cipelnie a katonának.

Az amerikai tengerészgyalogság 2003-ban tesztelte az AA-12-es automata sörétes puskát, de végül nem rendszeresítették a 32 lőszeres tárral több, mint hét kilós monstrumot. A fegyver a hollywoodi filmekben és a videojátékokban él tovább. Forrás: Wikimedia Commons

A felhasználók köre újabb szöget vert a fegyvertípus koporsójába: már említésre került az, hogy a sörétes fegyverek kifejezetten specializált eszközök, így egyáltalán nem ritka az, hogy az ilyen puskával felszerelt katona egy gépkarabélyt is visz magával. Míg például egy M4-es Benelli és egy Colt M4 gépkarabély össztömege valahol 7-8 kiló között mozog, addig egy nyugaton elérhető automata sörétes puska önmagában nyom közel ennyit, ráadásul a nagy méret és a kiálló szekrénytár miatt hordszíjon, vagy hátra szerelhető tokban hordva rendkívül kényelmetlenek is a fegyverek. Az egészhez hozzájön az is, hogy ha az öntöltő sörétes puskák kevésbé megbízhatóak, mint az ismétlő verziók, akkor az automaták már valóban megbízhatatlannak számítanak.

Rendvédelmi feladatokra az automata sörétesek az öntöltőkhöz hasonló okból nem éppen alkalmasak, a polgári lakosság körében pedig a világ legtöbb részén illegális a forgalmazásuk és a birtoklásuk is.

Dél-koreai USAS-12-es automata sörétes puska. A világ egyetlen ilyen fegyvere, amit nagyobb számban értékesítettek, Latin-Amerika és Délkelet-Ázsia több államában is szolgálatban áll. Forrás: Olegvolk via Wikimedia Commons

A fentiekből jól látszódik az, hogy az olyan fegyverek, mint az amerikai Pancor Jackhammer, vagy a német H&K CAWS miért nem jutottak soha túl a prototípus fázison. Kifejezetten sorozatlövésre tervezett sörétes puskák közül gyártásba meglehetősen kevés típus került, ezek közül az amerikai Atchisson AA-12-es és a dél-koreai Daewoo USAS-12-es tett szert valamilyen hírnévre, bár előbbi soha nem állt szolgálatban egyetlen fegyveres erőnél sem, mindössze néhány tucat készült belőle. A fentebb már megemlített orosz Vepr és Saiga szintén átalakítható sorozatlövő fegyverré, az orosz fegyveres erők korlátozott számban alkalmazzák is őket, de kiszorítani soha nem tudták az előágyszánas sörétespuskákat.

Címlapkép: orosz Saiga-12-es öntöltő sörétes puska. A címlapkép forrása: Dimitry Fomin via Getty Images