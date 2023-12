Ősi múmiát szolgáltak fel vacsorára áramütést szenvedő világvégeváróknak Lenin mauzóleumában

Az idei év sem telt eseménytelenül: a folytatódó orosz-ukrán konfliktus mellett heves harcok kezdődtek Izrael és a Hamász között, földrengések, erdőtüzek sújtották a világot. A rossz hírek mellett voltak pozitív fejlemények is: az infláció határozottan csökkent, ezzel együtt a kamatok és mérséklődtek idén, a tőzsdeindexek is új csúcsra mentek. A jó és rossz hírek mellett viszont olyan hírek is eljutottak hozzánk, amelyeket egyszerűen nem tudunk hova tenni. Vagyis dehogynem: egy szilveszter esti poénos cikkbe.

Idén is egymást érték a fontos hírek, és – közhelyesen szólva – felgyorsult világunkban ezek gyakorlatilag percek alatt eljutnak hozzánk. Igyekeztünk ezeket a híreket azonnal megosztani az olvasókkal, ám az események követése mellett számtalan olyan hírbe is belefutottunk, amelynek az égvilágon semmilyen jelentősége nincs, mégis figyelemfelkeltőek, mert abszurd, szürreális, értelmezhetetlen eseményekről számolnak be. Nem siklottunk el felettük teljesen: összegyűjtöttük ezeket egy szilveszteri összeállításba, hogy ne csak mi nevessünk, csodálkozzunk, vagy borzadjunk el rajtuk. A szelektáláskor ezt a kérdést tettük fel magunknak:

Az egy dolog, hogy ez az őrület megtörtént, de a híre mégis hogyan jutott el hozzám – és miért?

A munka nagy részét a Magyar Távirati Iroda munkatársai végezték el, akik ezeket a teljesen jelentéktelen, ám annál abszurdabb híreket elhozták a magyar olvasóközönségnek is. Mi csak kigyűjtöttük közülük a szerintünk legjobbakat, amelyek címét az MTI által adott formában közöljük, hiszen a mi figyelmünket is ez keltette fel. (Tavaly és tavalyelőtt is összegyűjtöttük ezeket – ha nem olvastad volna, nyugi: nem maradtál le semmi fontosról). Íme a Portfolio Abszurd Hírselection 2023 TOP10 az MTI híreiből:

Egy világvégeváró család illegálisan élt egy ausztriai borospincében

A cseh határ közelében található Hadresben történt az eset még januárban: az osztrák rendőrség őrizetbe vett egy világvégeváró férfit, aki illegálisan élt egy borospincében egy nővel és hat fiatal gyermekkel. A családot a helyiek jelentették fel, miután a helyszínt meglátogató szociális munkásokra a világvégeváró 54 éves férfi paprikasprayvel rátámadt, és elbarikádozta a bejáratot.

A rendőrség több fegyvert - egyebek között egy második világháborús karabélyt, számszeríjakat és légpuskákat - talált a helyszínen. A pincefoglalók emellett több évre elegendő élelmiszert halmoztak fel. A helyi média arról tudósított, hogy az őrizetes az úgynevezett Reichsbürger mozgalom tagja. A különféle összeesküvés-elméletekben hívő, radikális jobboldali csoport tagjai illegálisnak tekintik Németország felosztását a második világháború után, és úgy vélik, hogy a Harmadik Birodalom még mindig létezik. A férfi a nyomozás lezárását követően szabadlábon védekezhetett.

Ősi múmiát találtak egy perui futár hűtőtáskájában

A perui futár ittas volt, amikor egy punói régészeti lelőhelyen megtalálták a múmiát még márciusban. A 26 éves férfi bevallotta, hogy a múmiát, akit Juanitának nevezett el, beköltöztette a szobájába, a tévé mellett tartotta egy dobozban, és "spirituális barátnőjének" tekintette. Amikor ittas állapota miatt a rendőrség felfigyelt rá, és átkutatták a táskáját, azt mondta, hogy azért volt vele a múmia, mert meg akarta mutatni a barátainak.

A futár azt állította, hogy a múmia az apjáé volt, de arra nem adott magyarázatot, hogyan került hozzá. A régészek 600-800 évesre becsülték a múmia korát, aki ráadásul egy 45-évesen elhunyt férfi múmiája. A rendőrség a lefoglalt mumifikálódott testet átadta a kulturális örökségért felelős perui minisztériumnak. A futárt és két barátját őrizetbe vették, és eljárást indítottak ellenük kulturális örökség elleni bűncselekmény miatt.

El akarta lopni Lenin holttestét egy részeg férfi

Megpróbált betörni a moszkvai Vörös téren található Lenin-mauzóleumba egy ittas férfi még februárban, aki el akarta lopni Lenin holttestét. A férfit elfogták a rendőrök, amikor megkísérelte kinyitni a mauzóleum bejáratát. A tettenéréskor összefüggéstelenül beszélt, majd az őrszobán bevallotta, hogy el akarta lopni a bolsevik forradalom vezérének holttestét. Tettére nem tudott magyarázatot adni.

Karácsonyi vacsorára szolgáltatta fel egy mexikói állatkert négy ritka kecskéjét az igazgató

Levágatta és karácsonyi partiján tálaltatta fel egy dél-mexikói állatkert igazgatója az állatkert négy kameruni törpekecskéjét - közölték a helyi hatóságok februárban. Guerrero állam környezetvédelmi hivatalának igazgatója szerint az állatkert vezetője veszélyeztette ezzel a vacsoravendégek egészségét is, mivel az állat húsa emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Egy korábban indult nyomozás során megállapították, hogy feltehetően az igazgató utasítására eladtak, illetve megettek bizonyos állatokat. A hatóságok szerint egy zebrát szerszámokra cseréltek, egy szarvast és egy Watusi marhát pedig magánszemélyeknek számlák nélkül eladtak.

Áramütés végzett áramütés miatt tüntető emberekkel Indiában

Miután júliusban egy 27 éves munkás egy július napi műszak végeztével nem tért haza egy indiai szennyvíztelepről, a család egész éjjel kereste, végül reggel találták meg áramütéstől megégett holttestét a munkahelyén. Reggelre gyakorlatilag az egész falu összegyűlt a helyszínen, hogy kártérítést követeljenek a családnak.

A tüntetők és a helyszínre érkező hatósági emberek közül sokan megfogták az üzem bejáratához vezető fémkorlátot, amelybe műszaki hiba miatt ugyancsak áram került, és tizenöten holtan estek össze, további 11 ember égési sérüléseket szenvedett. A hatóságok ígéretet tettek a tömegtragédiát okozó műszaki hiba azonnali elhárítására.

Sajnos az abszurd hírek sokszor nem viccesek.

A szibériai tigrisek két személyiségjegyét, a fenségességet és az állhatatosságot azonosították

A tudósok szerint a tulajdonságaik alapján a tigrisek a "fenségesség" és az "állhatatosság" csoportjaiban helyezhetők el – írta áprilisban az MTI. Az egyik kutató tanulmányában rámutatott, hogy a két skála nem nyújt ugyan teljes képet a tigrisek személyiségéről, néhány különbséget azonban megragad. "Azt mutatja, hogy rendelkeznek bizonyos hajlamokkal, ahogyan az emberek között is vannak nagyon extrovertáltak vagy nagyon introvertáltak" - mondta.

A vizsgálatban részt vevő kínai kutatók hetven szóból álló listát készítettek. Ezek között olyan szavak szerepeltek, mint az alkalmazkodó, makacs, buta és őszinte. A szavak alapján összeállított kérdőívet két kínai helyszínen, 152 plusz 96 tigrissel foglalkozó gondozóknak és állatorvosoknak adták ki. Minden tigrist átlagosan több mint három ember értékelt. A harpini rezervátumból érkezett eredmények alapján a szavak két fő csoportot alkottak, és ezek a klaszterek a tigrisek másik csoportjánál is megismétlődtek.

Eközben alacsony minősítést kaptak az olyan szavak, mint a visszahúzódó vagy gyenge. A kutatásból az is kiderült, hogy a fenségességgel jellemezhető tigrisek egészségesebbek voltak, többet ettek, gyakrabban párosodtak, és a csoportban magasabb státuszúak voltak.

Huszonegy év börtönbüntetésre ítéltek egy orosz nőt New Yorkban, aki mérgezett sajttortával próbálta eltenni láb alól vélt hasonmását

Az elvetemült nő el akarta lopni hasonmása személyazonosságát. A 2016-ban történt eseményről áprilisban számolt be az MTI. Az ítélethirdetéskor a 47 éves nő a bírót káromolta, az ügyész "könyörtelen és számító szélhámosnak" nevezte a nőt. A gyilkossági kísérlet napján az elkövető egy doboz sajttortával ment áldozata queensi házába. A süteményből két szeletet maga is megevett, a harmadik, mérgezett szeletet pedig az akkor 35 éves áldozatnak ajánlotta fel. Miután a szempillastylist evett a tortából, hányni kezdett, és elment ledőlni. Hallucinációi voltak, és majdnem szívrohamot kapott.

Barátja másnap eszméletlenül talált rá a nőre, akit a tettes csipkés fehérneműre vetkőztetett, és tablettákat szórt szét körülötte a padlón, hogy öngyilkossági kísérletnek tűnjön az eset. Amikor a kozmetikus hazatért a kórházból, észrevette, hogy lába kélt ukrán útlevelének, amerikai munkavállalási engedélyének, ékszereinek, valamint körülbelül négyezer dollár készpénznek. Az elkövető visszaeső bűnöző volt, 2015-ben az Interpol körözési listájára is felkerült.

Megfontolt szándékkal elkövetett galambgyilkosság miatt vettek őrizetbe egy taxisofőrt Japánban

Decemberben történt, hogy Japánban letartóztattak egy taxisofőrt, mert szándékosan elütött egy galambot. A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövető szándékosan az út közepén lévő galambcsoportba hajtott Tokió Sindzsuku nevű kerületének egyik kereszteződésében.

A férfit letartóztatták a vadvédelmi törvény megsértésének gyanújával, a vizsgálat során pedig elrendelték az elütött galamb boncolását is. Az út az embereké, a madaraknak el kell onnan tűnniük" - indokolta tettét a gyanúsított. A bűncselekményről a közelben álló gyalogosok értesítették a hatóságokat.

A japán hírek valahogy minden évben felülreprezentáltak az abszurd hírek toplistáján (idén egy másik is befért). Vagy az ázsiai országban történik sok megdöbbentő dolog, vagy az MTI figyeli aktívabban az ottani eseményeket, vagy mindkettő.

Kórházba került egy kolumbiai rendőr, akinek a torkán akadt egy köteg bankjegy

A pórul járt rendőr éppen egy üzletembertől vette át a pénzt augusztusban, miután megzsarolta. A rendőr és kollégája hamis vádak alapján szexuális bűncselekmény elkövetésével vádolta meg az üzletembert, hogy nyomást gyakorolva rá összesen 2 millió pesót követeljen tőle. Az üzletember jelentette az esetet az illetékes bűnügyi hatóságnak.

Amikor a korrupcióellenes szervezet nyomozói megérkeztek a helyszínre, a rendőr azonnal lenyelte a bankjegyköteget, hogy megszabaduljon a bizonyítéktól. Hamar rá kellett azonban döbbennie, hogy se lenyelni, se kiköpni nem tudja a papírpénzköteget, amely a torkán akadt, és azonnal baleseti kórházba kellett szállítani. A rabszállító kocsiban készült videófelvételen jól látható a sápadt rendőrtiszt, amint az ártatlanságát hangsúlyozza, miután lenyelt kilenc bankjegyet. "Nem kaptam semmit, abszolúte semmit, nem tudom, miről beszélnek" - nyögte a felvételen, amint összegörnyedve levegőért kapkodott. A sürgősségi osztályon az orvosoknak sikerült eltávolítani a bankjegyeket, majd a rendőrt kórházba szállították gyomorvizsgálatra.

A korrupció a kolumbiai rendőrség minden szintjén jelen van, és a videófelvételt sokan kárörömmel nézték azok közül, akiknek korábban már kellett készpénzt fizetnie kolumbiai egyenruhás rendőröknek.

Több mint száz ló kapott napszúrást Japánban egy hagyományőrző fesztiválon

Japánban 111 ló szenvedett napszúrást, kettő el is pusztult egy évente megrendezett hagyományőrző fesztiválon augusztusban, melyen szamurájnak öltözött lovasok elevenítenek fel csatajeleneteket. A szervezők elmondták: meggondolják, hogy jövőre más időpontban tartják a Szoma Nomaoj elnevezésű rendezvényt.

Nemcsak a lovak kaptak napszúrást: tizenegy embert kórházba vittek a a fesztiválról. Japánban idén mérték a legmagasabb júliusi átlaghőmérsékletet több mint száz év alatt. Az évente megrendezett ünnepségre, melyen több mint 400, szamurájviseletbe öltözött lovas szerepel, a helyi média szerint több mint 120 ezer ember látogatott el. Nem is az első eset volt ez: tavaly egy ló lett a hőség áldozata, ezért egy decemberi felmérésben a lovasok többsége az időpont megváltoztatására szavazott.

Rengeteg őrült dolog történik a világban

Idén is nehéz volt a lista összeállítása, hiszen rengeteg abszurd esemény történt a világban, amelyről nem tudjuk, hogy történhetett meg, azt meg végképp nem, hogy jutott el hozzánk a híre. Nem tudtunk minden hírt részletesen bemutatni, de szokás szerint a hírek címeit ezúttal is összegyűjtöttük egy táblázatba.

Valami azt sejteti, hogy jövőre is lesz bőven muníció egy hasonló cikk összeállításához. Ha nem is ezért, a valóban fontos hírekért kövesd a Portfolio-t 2024-ben is!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Címlapkép forrása: Getty Images