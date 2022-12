Visszatolatott Taylor Swift, mert japán majmok ellopták a túl hangos vécéjét

2022 nem egy átlagos év volt. Európában háború tört ki, felerősödött a Nyugat és a Kelet elválása, az infláció 40 éves csúcsra emelkedett, a jegybankok kamatot emeltek, és mindezt betetézte egy energiaválság is. Felsorolni is nehéz, annyi fontos történést éltünk meg idén. A sorsfordító eseményeken túl viszont számtalan olyan szürreális dolog is történt, amelyek – bár egyáltalán nem hírértékűek – abszurditásuk miatt külön cikket érdemelnek. Természetesen csakis szilveszterkor.

Ahogy tavaly, idén is összeállítottuk az abszurd hírek tízes toplistáját. Idén is rendkívül nehéz dolgunk volt, hiszen a megmagyarázhatatlanul bizarr eseményekből sokkal több volt, mint amennyit el tudunk képzelni. Nemhiába, nemcsak a nagypolitikában, de a hétköznapokban is tetten érhető, mennyire bolond is ez a világ. Az egy dolog, hogy ez az őrület megtörtént, de a híre mégis hogyan jutott el hozzám – és miért? - merült fel bennünk a kérdés, amikor ezeket az abszurd híreket olvastuk, egyik-másik olvasása közben szinte egy Kafka-regényben éreztük magunkat. Nyilván ezrével történnek nevetségesen abszurd és bizarr dolgok a világban, amelyekről nem tudunk. A most bemutatott történések viszont valóban megtörténtek, a Magyar Távirati Iroda munkatársai pedig munkaidejük egy részét azzal töltötték, hogy ezekről beszámoljanak nekünk. Az érdem tehát az övék, mi csak összegyűjtöttük az abszurd hírek tengeréből a szerintünk legbizarrabbakat, amelyeket az MTI által adott címekkel közlünk (hiszen mi is ez alapján fedeztük fel őket). Íme a Portfolio Abszurd Hírselection 2022 TOP10 az MTI híreiből: Ezerlábút neveztek el Taylor Swift énekesnőről Taylor Swift amerikai énekesnőről neveztek el egy ezerlábú fajt amerikai tudósok még áprilisban. A 32 éves sztár nevét viselő új ezerlábú fajt az Appalache-hegységben fedezték fel. A körülbelül 22 centiméter hosszú, gerinctelen állat a Swift Twisted-Claw Millipede nevet kapta, tudományos elnevezése pedig Nannaria swiftae – írta akkor az MTI. A névadó a kutatás egyik vezetője, Derek Hennen volt, aki nagy rajongója Swift zenéjének, tanulmányai során sok erőt merített belőle, és azzal akarta kifejezni elismerését, hogy az új tennessee-i fajt róla nevezte el. Nemcsak az énekesnő volt azonban ennyire szerencsés, Hennen ugyanis 16 másik ezerlábú fajt is felfedezett, és az egyik új fajnak felesége után a Nannaria marianae nevet adta. Azért arra kíváncsiak vagyunk, hogy Taylor Swift vagy az elvetemült kutató felesége mennyire érezte ezt nagy elismerésnek. Rendőrök keresik a kuruzslót, aki szöget vert egy nő fejébe Pakisztánban Rendőrségi hajtóvadászat folyt még februárban egy kuruzsló után, aki állítólag szöget vert egy várandós nő fejébe Pakisztánban. A nő először fogóval próbálta meg kihúzni a fejéből az öt centiméteres szöget, majd amikor nem sikerült, elment egy pesavari kórházba. Ott azt mondta az orvosoknak, hogy saját maga verte bele a szöget a fejébe, később azonban bevallotta, hogy egy hitgyógyító volt, aki garantálta, hogy így fia fog születni. A helyi Dawn című lap szerint a nő egy szomszédjától hallott a hitgyógyítóról. Az asszonynak három lánya van, és a férje azzal fenyegette meg, hogy elhagyja, ha megint lányt szült, ezért ment három hónaposan a „gyógyítóhoz.” A rendőrök kicsit későn kapcsoltak: több napon át faggatták a kórház dolgozóit, hogy a kismama nyomára akadjanak, aki segíthet nekik azonosítani a kuruzslót. A nő ugyanis elhagyta a kórházat, ahogy a szöget eltávolították a fejéből. Átnevezték Putyint, a vadkant egy németországi vadasparkban Ukrajna orosz lerohanása miatt áprilisban átneveztek egy német vadasparkban egy vaddisznót, amely négy éven át viselte a Putyin nevet. A 200 kilós, Oroszországból származó vaddisznó az Eberhofer nevet kapta egy online szavazáson, amely egy detektívsorozat főszereplőjére utal. A javasolt nevek között volt a Mir (béke) is, valamint a Zelenszkij és a Klicsko is, de a vadaspark ezeket kizárta a végső fordulóból, mert úgymond nem akarnak tovább politizálni a nevekkel. "Mi egy harmonikus, szép kis rezervátum vagyunk, és egy ilyen név egyszerűen nem illik hozzánk" - indokolta az átkeresztelést Eckard Mickisch tulajdonos, utalva a háborút elindító Vlagyimir Putyin orosz elnökre. A Putyin név száműzése után átmenetileg a Nobody (Senki) nevet adták a vaddisznónak. Ellopták egy templom toronyórájának kismutatóját Németországban A tolvajok a felújítási munkálatokhoz használt állványzaton másztak fel az ötven méteres toronyra. A percmutatóval láthatóan kudarcot vallottak, azt megrongálva hátrahagyták. A hatóságok feltételezése szerint a tolvajok a Szent Márton katolikus templom órájára fémtartalma miatt vetettek szemet. Jörg Monier lelkész nem talál magyarázatot a lopásra. "Talán egyszerűen csak szuvenírt akartak" - fogalmazott. Nem tudjuk, mi a megdöbbentőbb: az, hogy a tolvajok pont a templom tornyából, 50 méteres magasságból akartak fémet lopni, vagy hogy ez a német faluban történt pitiáner eset eljutott hozzánk. Kártérítést kapott a szomszéd túl hangos vécéje miatt egy olasz házaspár A négy testvér, akié a zajos vécé, 2003-ig visszamenőleg évente 500 eurós kártérítést köteles fizetni, továbbá köteles megszüntetni a zajártalmat - közölte az olasz sajtó még januárban. A La Spezia városában lévő lakás mellékhelyisége egy nagyon vékony fal mögött kapott helyet, ezért az öblítőtartály hangja a szomszédokat "túlzott és aránytalan mértékben" zavarta az olasz legfelső bíróság döntése szerint. A szomszéd házaspár hálószobája épp a vékony fal mögött helyezkedett el. Mivel lakásuk nagyon kicsi, az ágy áthelyezésére nem volt lehetőség. A megoldásra tett kísérletek mind kudarcot vallottak. "Ha a vécéöblítő működése túl hangos, sérti a szomszédok nyugalomhoz való jogát, ezért kártérítés illeti őket" - döntött a bíróság, amely ítéletében hivatkozik az Emberi Jogok Európai Egyezményére is. Az ítélet egy 19 éve zajló konfliktust zárt le idén januárban. Elkapták és megölték a Jamagucsi japán várost terrorizáló majombanda egyik tagját Júliusban elkapták és megölték a Jamagucsi japán várost akkor már hetek óta terrorizáló majombanda egyik tagját. A mintegy félméteres, hétkilós hím japánmakákót vadászok kábították el és ejtették fogságba egy iskola udvarán, majd miután meggyőződtek arról, hogy legalább egy támadás az ő számlájára írható, elaltatták. A majomhorda júliusig legkevesebb ötven embert sebesített - karmolt vagy harapott - meg. A japánmakákók a szigetországban többfelé hozzátartoznak az utcaképhez, de általában nem agresszívak, a jamagucsi példa nagyon szokatlan. A makákók főleg idősekre és gyerekre támadnak, többnyire alattomosan és hátulról. Az agresszív makákók miatt a jamagucsiak közül sokan esernyőt vagy sövényvágót vesznek magukhoz, ha elmennek hazulról. Bár a sérülések nem súlyosak, a szokatlan majomtámadásokkal sokat foglalkozik a japán média – írta az MTI, amely egyébként korábban a majomtámadásokról is beszámolt egy külön hírben („Agresszív majmok zaklatják egy japán város lakóit” címmel). Hozzátehetnénk, hogy ezzel már a magyar média is aránytalanul sokat foglalkozott az esettel. Romániában börtönlátogatást szerveznek a határrendőröknek, hogy elriasszák őket a korrupciótól Rendszeres börtönlátogatást szerveznek a román határrendőröknek, hogy tudatosítsák bennük, mi vár rájuk, ha korruptakká válnak - írta még novemberben az MTI. A rendőrség, a határőrség és a büntetésvégrehajtási szervek együttműködésének értelmében hetente nyolc határrendőrt küldenek börtönlátogatásra, hogy elriasszák őket a korrupciótól. "Mikor fogják az eljárást a politikusoknál is bevezetni?" - tette fel a szónoki kérdést Cosmin Dorobantu, a börtönőrök szakszervezeti vezetője, aki törvénytelen visszaélésnek minősítette a kezdeményezést. A szakszervezet szerint emberileg megalázó, a kínzás kategóriájába tartozó, minden erkölcsi és jogi alapot nélkülöző példátlan eljárás azért küldeni börtönlátogatásra az állampolgárokat, hogy elriasszák őket bűncselekmények elkövetésétől. A Twitter összekeverte Norvégiát és Nigériát A norvég külügyminisztérium panaszt tett decemberben a Twitternél, mert a közösségi oldal láthatóan összekeverte a skandináv országot az afrikai Nigériával. Az amerikai közösségi oldal Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök, a külügyminisztérium, valamint Anniken Huitfeldt külügyminiszter oldalát is nigériai kormányzati szereplőként jelölte meg. A norvég külügyminisztérium azt üzente Twitter-oldalán a közösségi oldal ügyfélszolgálatának, hogy bármennyire is kiválóak a kétoldalú kapcsolataik Nigériával, de örülnének, ha norvégként jelölnék meg őket. Hát, idén ez is megesett. Egy kaliforniai kislány engedélyt kapott unikornis tartására, ha talál egyet Engedélyt kapott decemberben egy kislány a Los Angeles-i állatvédelmi hatóságtól, hogy unikornist tarthasson, ha talál egyet. Az élénk képzeletű Madeline (akinek igazi nevét a hatóságok nem árulták el) lett az első, akinek ilyen engedélyt kiadott a hatóság. Azonban feltételekhez is kötötték az engedélyt: a lénynek bőséges napfényt, holdfényt és szivárványt kell kapnia, és havonta legalább egyszer puha ronggyal ki kell fényesíteni a szarvát. Marcia Mayeda, a Los Angeles megyei állatgondozási és állatellenőrzési osztály igazgatója rózsaszínű, szív alakú fémtáblácskát küldött a lánynak "Állandó egyszarvú engedély" felirattal, és mellékelt hozzá egy kis plüss unikornist is. Madeline novemberben fordult levélben a hatósághoz, amelyben azt kérte, engedélyezzék, hogy ha talál egy unikornist, azt az udvarukban tarthassa. Nagyot néznének a Los Angeles megyei állatgondozási és állatellenőrzési osztály munkatársai, ha a kislány tényleg találna egyet. Két év alatt sikerült megtalálni a skót Lamb-sziget egyetlen patkányát Két éven át kerestek a skót Lamb-szigeten egyetlen patkányt, amelyet májusban sikerült végre megtalálni, a szigeten így már egyetlen invazív ragadozó sem él. Az önkéntesek még két éve eredtek a rágcsáló nyomába, mert veszélyt jelentett az ott fészkelő tengeri madarak tojásaira és fiókáira. "Megdöbbentem, amikor megláttam az infravörös felvételen a patkányt. Az én szigetem nem olyan kicsi, ezért szép eredmény egy ekkora rágcsálót megtalálni rajta. Nagyon örülök" - mondta a sziget tulajdonosa, Uri Geller (!) izraeli illuzionista a BBC skóciai munkatársának. A helyiek mozgásérzékelő kamerákat szereltek fel, és arra a következtetésre jutottak, hogy valószínűleg egyetlen patkány él a szigeten. Mára pedig már egy sem. Ha eddig nem volt még elég abszurd, akkor most figyelj: A 75 éves Uri Geller 2008-ban lett tulajdonosa a szigetnek, melynek sziklás hegycsúcsa miatt egyesek azt gondolják, köze lehet az egyiptomi piramisokhoz. Említi a szigetet egy Scotichronichon című kézirat, melyet Walter Bower inchcolmi apát írt. Szerinte a skót nép az ókori egyiptomiak leszármazottja. Erős volt az év A fenti tízes toplista a mi véleményünket tükrözi, szerintük ezek voltak az idei év legabszurdabb hírei. Mivel azonban óriási volt a választék idén a szürreális eseményekből, ezért az alábbiakban mellékelünk még néhányat (ezesetben már csak a címeket, amelyek egyébként frappánsan összefoglalják a lényeget), mert nem hagyhatjuk ezeket sem említés nélkül. Őszintén reméljük, hogy 2023 legalább ennyi abszurd lesz, de az őrült sztorik között ezúttal nagyobb súllyal szerepelnek majd a megmosolyogtató történések. Portfolio Abszurd Hírselection 2022 A hír címe Visszatolatott a vonat, mert szülei nélkül vitt el egy babát Vaddisznó rongált meg egy krakkói szépségszalont A híres spanyol krumplis tortillát ábrázoló emoji bevezetése mellett kampányol egy spanyol város A Holdon is üldözi a bűnt Kanada A sáskák vagy sprinterek, vagy maratonisták a társaságuktól függően A testszag és egyéb bűzök észlelésének mechanizmusát azonosították Több mint negyven év után került elő egy 17. századi ellopott falkárpit hiányzó darabja Spanyolországban Szőrös csigát találtak egy 99 millió éves burmai borostyánban Krétakori dinoszaurusz-lábnyomokat találtak egy kínai étteremben A világ legrégebbi szívószálát találhatták meg a Kaukázusban Kiolvasztják a fagyott 1300 éves gyermek sírját a német kutatók Kilencvennégy éves korában meghalt a világ legmosdatlanabb embere Három év börtönre ítélték a férfit, aki megharapott egy rendőrnőt Debrecenben Az amerikai gyarmatokon bujkálhatott a világ egyik legkegyetlenebb kalóza a XVII. században Az Edinburgh Hercege Díj szervezőinek tanácskozásán vesz részt a brit uralkodó öccse Első ízben észleltek madárinfluenzát disznódelfinnél Svédországban Brit kutatók: a kutyák kétszer fejlődtek ki a farkasokból más-más térségben Egycsapásra megfiatalodnak a dél-koreaiak Egy invazív béka- és egy kígyófaj a világgazdaságnak 16 milliárd dollárjába került Dollármilliókat érő műalkotásokat talált a szemétben egy amerikai autószerelő Egy bírósági döntés értelmében továbbra is szerepelhetnek élő nyulak A Nibelung gyűrűjében Egy 88 éves férfi emlékei alapján találtak meg egy 1944-ben elesett német katonát Forrás: MTI, Portfolio MINDEN Kedves OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Címlapkép: Getty Images